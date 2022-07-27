"Заслужений", "друг" та "слуга". Що відомо про нового Генпрокурора

В Україні - новий генеральний прокурор. Верховна Рада погодила на цю посаду народного депутата від “Слуги народу” Андрія Костіна.

Ще одна людина Єрмака

Сюрпризів не чекали. Про високу вірогідність потрапляння Костіна у крісло очільника Генпрокуратури говорили вже кілька днів. Сама процедура призначення пройшла блискавично й гладко. Швидше цю посаду отримав свого часу хіба що Юрій Луценко.

Голова парламентської фракції “Слуга народу” Давид Арахамія 21 липня анонсував, що прізвище нового генерального стане відомим “у найближчі десять днів”. Впоралися навіть швидше. Зранку 27 липня кандидатуру Костіна підтримав профільний Правоохоронний комітет. Причому ЗМІ з посиланням на джерела в комітеті писали, що розгляд питання на там був радше формальністю – без обговорення чи тим паче суперечок. Результат відповідний: “за” – 17 депутатів, один утримався. А вже за кілька годин кандидатуру Костіна підтримала Верховна рада 299 голосами. Причому це той випадок, коли уламки ОПЗЖ – очолювана Юрієм Бойко “Платформа за життя та мир” – голосували зі “слугами” в унісон. Натомість, наприклад, традиційно орієнтована на думку міжнародних партнерів України “Європейська Солідарність” сказала Костіну одностайне “ні”. Тепер залишається лише формальність для набуття повноважень - відповідний указ Президента.

Фото з вільних джерел

Про відсутність інтриги щодо призначення Костіна нардеп Ярослав Юрчишин у своєму Facebook писав ще за кілька днів до голосування:“... голосів зібрати достатньо реально. Бо ж свій, слугонародний. Ну і ще людина (керівника Офісу Зеленського Андрія - прим. iPress) Єрмака, ще один солдат президента”.

Хто такий Костін?

Одесит Андрій Костін з відзнакою закінчив Одеський університет ім. Мечникова за спеціальністю “Право”. Працював адвокатом. Був заступником голови президії Обʼєднання адвокатів "Одеська обласна колегія адвокатів". Співзасновник і член правління ГО "Одеський дипломатичний клуб", член Міжнародної асоціації адвокатів (IBA). Очолював комітет міжнародних відносин у Національній асоціації адвокатів України. Вже від Зеленського у 2021-у році отримав звання “Заслуженого юриста України”.

Політичне життя нинішнього, 17-го за рахунком (без урахування в.о.), Генпрокурора розпочалося у 2019 році, коли він за рекомендацією нинішнього очільника Офісу президента Андрія Єрмака потрапив під 108-м номером до списків “Слуги народу”, а відтак – і до Верховної Ради. Сам Єрмак не приховував, що їх пов'язують дружні особисті стосунки.

У парламенті невідомий широкому загалу юрист-депутат отримав відразу посаду заступника керівника правового комітету Ірини Венедіктової, а потім – з її призначенням до Державного бюро розслідувань – очолив цей комітет. Крім цього входив у делегацію у Тристоронній контактній групі по Донбасу та боровся з корупцією як член Національної ради з питань антикорупційної політики.

Після російського вторгнення 24 лютого став членом української делегації на стамбульських безпекових переговорах з росією.

Показовим є те, що у контактній групі по Донбасу Костін відстоював позицію “поганого миру замість хорошої війни”. А відтак, і готовність йти на поступки російським посіпакам й за спеціальною процедурою проводити вибори на тимчасово окупованих територіях навіть без висування вимоги про поновлення контролю з боку України за кордоном з рф.

Фото з вільних джерел

З антикорупцією не склалося

Це не перша спроба Костіна потрапити у високе прокурорське крісло. У 2021 році він вже робив похід на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Але невдало. Конкурсна комісія мала запитання щодо доброчесності кандидата. Які саме?

Перше ж питання стосувалося того, чому його дружина, а також донька працюють помічниками-консультантами його ж колеги по партії і комітету з питань правової політики Максима Дирдіна, а дружина Дирдіна — помічником-консультантом Костіна. Аналогічно із іншим "слугою народу" - народним депутатом Миколою Задорожнім. Помічником-консультантом Задорожнього працює донька Костіна, а син Задорожнього допомагає та консультує Костіна.

На це запитання майбутній Генпрокурор відповів дивно: "Знаєте, в мене як людини, яка виросла в юридичній родині, – моя мати все життя працювала адвокатом, моя дружина працює адвокатом, мій дід – тато моєї матері багато років був суддею і очолював одеський обласний суд - тому я маю розуміння, яким чином виховується дитина в юридичній родині".

Ще дивнішим виявилася причина його неодноразового перетину кордону з Кримом після окупації півострова. Кандидат у головні антикорупційні прокурори пояснив, що робив це аби поспілкуватись зі своїм сімейним лікарем.

Не зміг тоді Костін чітко відповісти і на питання, як він буде забезпечувати незалежність від Президента та керівника Офісу Зеленського. Тож і на посаду керівника САП комісія його прокатила. Але народних депутатів вочевидь незалежність Генпрокурора мало хвилює. Особливо від Єрмака.

Не дуже в'яжеться із поняттям доброчесності й отримання компенсації з бюджету за оренду житла в Києві. Костін – людина зовсім не бідна. Його офіційно задекларовані статки обчислюються мільйонами. Так, за законом він має проживати в столиці за рахунок держави. Але ж є й моральний аспект. Щоб розуміти, лише за минулий рік оренда житла для депутатів Радиобійшлася країні в 37 млн гривень.