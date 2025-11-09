Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
betking Екстра-ліга: яскраві матчі та інтрига перед 9 туром

09 листопада 2025, 15:39
Восьмий тур betking Екстра-ліги подарував уболівальникам справжнє футзальне шоу — голи, інтригу та боротьбу до останніх секунд. Команди продовжують гонку за очки й місце у верхній частині таблиці, демонструючи якісний і видовищний футзал.

Титульним партнером престижного футзального змагання "Екстра-ліга", який об’єднує найкращі команди України для боротьби за чемпіонський титул, є ліцензований букмекер betking, що входить до складу King Group.

Кардинал-Авангард (Рівне) –  Фурнітура (Коломия) | 2:3

Поєдинок видався рівним і напруженим. Обидві команди активно пресингували, і в першому таймі рахунок залишався нічийним. Після перерви "Фурнітура Коломия" додала у швидкості та реалізації, скористалася помилками суперника й вирвала мінімальну, але важливу перемогу. "Кардинал" боровся до останніх секунд, проте не зумів дотиснути гостей.

Сокіл (Хмельницький) – Атлетик Футзал | 6:0

"Сокіл" від старту контролював гру, демонструючи високий темп, якісний контроль м’яча та агресивну атаку. Уже в першому таймі господарі забезпечили комфортну перевагу, а після перерви довели справу до розгрому. "Атлетик Футзал" не зміг створити серйозної загрози біля воріт суперника й поступився по грі.

Ураган (Івано-Франківськ) – Любарт (Луцьк) | 3:0

"Ураган" зробив усе ще у першому таймі, оформивши три забиті м’ячі. Команда впевнено контролювала хід поєдинку, грамотно виходила з оборони та створювала небезпеку біля воріт суперника. У другій половині франківці діяли зважено, не дозволивши "Любарту" повернутися в гру. Заслужена перемога і ще три очки до активу.

Суха Балка (Жовті Води) – Тайр Експерт (Одеса) | 2:2

Матч завершився нічиєю і став справжнім випробуванням характеру для обох команд. Перша половина пройшла обережно, з контролем м’яча та надійною обороною. Після перерви суперники активізували атаки, обидві команди забили по два голи, але вирвати перемогу не змогли.

Анонс 9 туру betking Екстра-ліги,  15.11.2025

Атлетик Футзал – Ураган (Івано-Франківськ)

"Ураган" виходить на матч як фаворит — команда з Івано-Франківська стабільна та потужна в атаці. "Атлетик Футзал" вдома здатний чинити опір, але гості контролюють гру та диктують темп.

Київ Футзал – Авалон (Бровари)
Принципова зустріч для обох команд. "Київ Футзал" більше контролює м’яч, водночас "Авалон Бровари" небезпечний у швидких контратаках. Очікується матч з високим рівнем інтриги.

ХІТ Київ – Суха Балка (Жовті Води)
"ХІТ" виходить на матч як явний фаворит. "Суха Балка" демонструє характер і наполегливість, але проти київського гранда кожна помилка може бути фатальною.

Фурнітура (Коломия) – Сокіл (Хмельницький)
Один із найемоційніших матчів туру. "Сокіл" у хорошій формі й активно атакує, проте "Фурнітура Коломия" на своєму майданчику додає у швидкості та пресингу. Очікується результативна гра.

Тайр Експерт (Одеса) – Кардинал-Авангард (Рівне)

Обидві команди здатні створити бойовий матч. "Кардинал-Рівне" швидко переходить в атаку, а одесити борються до останньої секунди. Ймовірна мінімальна різниця в рахунку.Восьмий тур betking Екстра-ліги став справжнім святом футзалу — видовищним, результативним і напруженим. На паркеті точилася боротьба за кожен м’яч, а кожне очко наближає команди до вирішальної стадії чемпіонату. 

У наступному турі очікуємо не менше інтриги: фаворити намагатимуться закріпити свої позиції, а команди з нижньої частини таблиці спробують здивувати суперників і відібрати важливі очки.

Довідка про betking

betking — ліцензований букмекер, що входить до King Group та здійснює діяльність відповідно до законодавства України. betking пропонує широкий спектр послуг у сфері спортивного беттінгу та онлайн-розваг, зосереджуючись на інноваційності, прозорості та принципах відповідальної гри.

betking активно сприяє розвитку спорту в Україні: підтримує професійні команди, реалізує партнерські проєкти та впроваджує ініціативи, орієнтовані на вболівальників і спортивну спільноту.

ТОВ "Слотс Ю.Ей": Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 26.04.2021 (Рішення КРАІЛ №150 від 12.04.2021), Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024).

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ

