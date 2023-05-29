У своєму традиційному тижневому звіті відомий історик і дослідник війни Філліпс О'Брайен основну увагу приділив рейду в російський Бєлгород, причинам цієї операції та отриманим результатам. Він не погоджується з оцінкою Тома Купера, що цей рейд не мав наслідків. Дослідник війни вважає, що мав, і мав позитивні. Такої ж думки, яку ми теж наводимо, дотримується і колишній спецназівець португальської армії Нуно Фелікс. Крім цього Філліпс О'Брайен коментує перспективи надання Україні літаків F-16. І він, і американські генерали, статтю яких теж переклав у цьому матеріалі iPress, значно оптимістичніше оцінюють здатність українців освоювати системи озброєнь, аніж "радники" адміністрації Байдена.

Бєлгородський рейд. Спроба вирівняти нерівні умови гри

Минулого тижня однією з найбільш захоплюючих історій став рейд російських повстанців через кордон з України в росію. Я думаю, що ми можемо з повною впевненістю сказати, що він був організований і забезпечений Україною, хоча всі учасники на місцях, схоже, були російськими громадянами, членами "Російського добровольчого корпусу", але пізніше до нього приєдналася група, яка називала себе легіоном "Свобода Росії" (або щось на кшталт нього – в цьому був справжній аспект "Народного фронту Іудеї").

Сам рейд був маломасштабною операцією з обмеженими засобами (невелика кількість повстанців з переважно легкими автомобілями і легкою зброєю). Вони проникли на кілька миль углиб Бєлгородської області, захопили прикордонний перехід і деякі урядові будівлі. Ось карта Інституту вивчення війни, що відображає деякі з перших етапів рейду.

російська реакція була доволі слабкою. Було завдано авіаударів, виконаних погано, і кілька артилерійських ударів. Невідомо, наскільки сильно постраждали рейдери, але через кілька днів вони здебільшого повернулися за український кордон. Тож може здатися, що вони мало чого досягли, але це було б помилкою. Головне, що Україна продемонструвала здатність організовувати та підтримувати операторів, які відкрито воюють на російській землі, чого раніше, ймовірно, уникали. Відтоді з'явилося багато розмов про нові рейди на інших ділянках російського кордону (і, до речі, я не здивуюся, якщо незабаром ми побачимо ще один такий рейд).

Важливість цього рейду ще належить оцінити, але він є потенційно цінним для України. Як тільки 22 травня з'явилася новина про рейд, я написав у Twitter ось такий допис, в якому пояснив, чому, на мою думку, Україна підтримує таку операцію:

"Якщо говорити серйозно, то росія має значну перевагу, що може вести цю війну з Україною в своїх наземних операціях українською територією, і все, що змушує росіян відчувати, що їм потрібно більше сил для захисту свого власного кордону, є доброю новиною для України".

Україні довелося вести цю війну в умовах значних труднощів. Її допомога часто була технологічно обмеженою і завжди політично окреслювалася країнами НАТО, насамперед США, з метою запобігти українським атакам на російську територію. Змушуючи Україну воювати майже виключно на власній території, росія отримала велику асиметричну перевагу.

По-перше, росії не довелося розміщувати багато сил на власних кордонах для захисту від українських нападів. Це величезна перевага для рф, оскільки це означає, що їй не потрібно турбуватися про сотні й сотні миль фронту, з якого вона може напасти на Україну в будь-який час і з будь-якого місця (як вона це зробила 24 лютого 2022 року). Ось карта Глибокої розвідки США, яка показує російсько-український кордон на північ від лінії фронту, власне, в Україні. Прямий кордон з росією простягається звідти майже до Гомеля на карті (який знаходиться в білорусі).

Все, що позначено зеленим кольором, – це території, з яких росія атакувала Україну. Тобто, Україна повинна турбуватися про російські операції з цього фронту в будь-якому місці і у будь-який час. Однак росія, через тиск, який чинився на Україну, щоб вона не нападала на російську територію, змогла залишити цю ділянку дуже слабко захищеною. Ми бачимо, що зі самого початку рейду – незважаючи на те, що Україна і росія перебувають у стані війни, – російські волонтерські формування не зустріли майже ніякого опору на цій території під час свого першого вторгнення безпосередньо через кордон. росія фактично залишила свій кордон незахищеним.

По-друге, росія має прихисток безпосередньо над кордоном, де їй набагато легше відпочивати і поповнювати запаси. Так, Україна, безумовно, здійснила деякі атаки з БпЛА і повітря на цілі в цьому районі, але вони були досить обмеженими і зазвичай включали невеликі види озброєння. Іншими словами, російські міста, розташовані безпосередньо біля кордону з Україною, є безпечними перевалочними пунктами. Для порівняння, росії дозволено відкрито і цілеспрямовано обстрілювати українські міста практично з усіх видів сучасного озброєння, які вона може дістати. Протягом останніх 7 місяців українські міста регулярно обстрілювали "Кинджалами", "Калібрами", "Шахедами" тошо. Лише минулої ночі ми стали свідками, можливо, найбільшої атаки російських "Шахедів" на Київ, під час якої було випущено 54 безпілотники іранського виробництва (52 за твердженням України були збиті).

Це вказує на останню велику перевагу, яку отримала росія від того, що Україна була змушена обмежити свої атаки. Українські міста доводиться захищати за допомогою дуже дорогих і високоякісних засобів протиповітряної оборони, багато з яких змушені працювати щоночі, витрачаючи запаси цінних зенітних ракет. росія, з іншого боку, не мусить спалювати власні запаси, щоб захистити свої міста поблизу України. Насправді росіяни змогли перепрофілювати багато своїх зенітних ракет С-300 як зброю для атак на українські міста.

У підсумку Україна змушена вести цю війну зі зв'язаними за спиною руками, в той час як росія отримала значну перевагу в тому, що їй не потрібно використовувати багато ресурсів для захисту власного кордону з Україною. Це і є головна мета рейду – змусити росіян використовувати сили для захисту цих територій, що означає менше сил, які росіяни можуть відправити в саму Україну.

Сподіваємось, це спрацює.

Рейд і контрнаступ. Бєлгородська операція є частиною підготовки до контрнаступу

Я вже давно помітив, що Україна не перебуває під тиском, який змушував би її швидко розпочати основну частину контрнаступу. росія не мобілізує нові масові сили, які Україна хотіла б попередити швидким контрнаступом. Насправді, саме Україні потрібен час, щоб інтегрувати всі нові системи, які вона отримує (і виробляє всередині країни), поки продовжує тренувати свої війська. Українці розглядають цей наступ як операцію, що матиме значний вплив на кінцевий результат війни, і проведуть його лише тоді, коли відчують себе готовими.

Якщо припустити, що бєлгородський рейд має на меті змусити росіян відволікти більше сил на захист власної території, то це ще один доказ того, що основна частина українського контрнаступу все ще залишається планом (іншими словами, ми все ще перебуваємо на стадії формування наступу, а білгородський рейд є прикладом операції з формування).

росії потрібен час, щоб перекинути сили в прикордонні райони, і Україна хотіла б мати час для проведення нових рейдів, щоб переконати їх зробити це і дати росіянам час на передислокацію.

Тож рейд, ймовірно, був ознакою того, що основна частина контрнаступу все ще залишається в процесі формування – інакше навіщо це робити?

Що стосується контрнаступу, то з боку української держави лунали звичайні суперечливі заяви про те, що відбувається. Вони випустили, можливо, найпотужніший відеоролик про війну – вербувальний ролик, який базувався на майбутньому контрнаступі.

У той же час, секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов заявив, що контрнаступ може розпочатися через день або тиждень.

Що все це означає? Зовсім нічого. Українці атакують, коли будуть готові, і це цілком може зайняти більше тижня.

Україна може літати на F-16 набагато раніше, ніж багато хто пророкував. Та й ще обслуговувати їх

Коротко про F-16. Я ретвітнув статтю з журналу Air and Space Forces Magazine про те, як Україна може використовувати F-16.

Це стаття цитує одного з найдосвідченіших пілотів F-16 в історії ВПС США (а також 4-зіркового генерала і Головнокомандувача сил НАТО) генерала Філа Брідлава (Phil Breedlove), який розкритикував тезу про те, що Україні знадобиться багато часу для того, щоб використовувати F-16. "Ми завжди переоцінюємо, скільки часу знадобиться для того, щоб впровадити нову систему озброєнь в українську армію, – сказав Брідлав. – Вони можуть явно перевершити наші очікування".

Дехто задається питанням, чи мав Брідлав на увазі лише спроможність України літати на F-16, а не розгортати і обслуговувати їх. Все, що я можу сказати, це те, що таке прочитання кимось не робить честі генералу Брідлаву. У наведеній вище цитаті він говорить про здатність України опановувати нові "системи", а не лише зброю. Цілком очевидно, що він розуміє, що система потребує обслуговування, а не просто є чимось, чим можна керувати. Крім того, він сказав те ж саме Едварду Стрінгеру і мені, коли ми процитували його слова про щось подібне у нашій статті в The Atlantic два тижні тому.

Іншими словами, Україна може не тільки літати на F-16 набагато раніше, ніж багато хто пророкував, але й обслуговувати їх.

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Як Україна може використовувати F-16? Генерали ВПС США у відставці та пілоти F-16 пояснюють

Довгоочікуване рішення адміністрації Байдена підтримати європейські зусилля з підготовки українських пілотів на літаках F-16 є першим кроком у тривалому процесі трансформації українських ВПС радянського зразка в західні, заявили в інтерв'ю журналу Air & Space Forces кілька відставних високопоставлених генералів ВПС США.

"Йдеться не тільки про постачання зараз, – сказав відставний генерал Філіп М. Брідлав, колишній Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО. – Україні знадобляться ВПС для самозахисту, тому що росія повернеться".

Менш зрозуміло, чи встигне Україна отримати літаки вчасно, щоб вплинути на розвиток подій на полі бою цьогоріч.

Досі США допомагали українським ВПС, надаючи боєприпаси, в тому числі високошвидкісні протирадарні ракети (HARM), які українці переобладнали для використання зі своїх застарілих літаків радянських часів. В останні місяці США також надали керовані бомби JDAM великої дальності.

Польща і Словаччина передають Україні літаки МіГ-29 зі своїх запасів. Але не викликає сумнівів, що F-16 ознаменує собою якісний стрибок у порівнянні з літаками, які зараз є на озброєнні України.

"Інтеграція авіоніки, систем озброєння і зброї на десятиліття випереджає те, на чому вони літають зараз, – сказав Брідлав. – Буде збільшена спроможність, збільшена дальність дії радарів, збільшена дальність дії озброєнь тощо. Але це не все і не в останню чергу".

Українські офіційні особи висловили сподівання, що вони літатимуть на цих винищувачах вже восени, але деякі американські чиновники заявили, що не можуть гарантувати, що літаки будуть в руках України до кінця року.

Аналіз ВПС Національної гвардії США з оцінки навичок українських пілотів, про який повідомляє Yahoo News, свідчить, що їх можна навчити керувати літаком всього за чотири місяці. Однак, на думку експертів, може знадобитися ще кілька місяців, щоб перетворити цих пілотів на льотчиків, здатних тримати себе в руках в бою і повною мірою використовувати можливості F-16.

Якщо українці не будуть ретельно навчені західній тактиці, "ви не отримаєте жодних переваг від володіння справжнім літаком четвертого покоління", – сказав Брідлав, колишній пілот F-16. – Якщо ви візьмете F-16, будете літати на ньому і використовувати його як МіГ-29, у вас буде просто хот-род МіГ-29, і все".

Тим не менш, необхідний час, ймовірно, набагато коротший за 18 місяців, які Пентагон раніше називав як найшвидший можливий термін.

"Ми завжди переоцінюємо час, необхідний для впровадження нової системи озброєнь в українську армію, – сказав Брідлав. – Вони можуть явно перевершити наші очікування".

Наразі очікується, що українські війська покладатимуться на ракети HIMARS, бронетехніку, артилерію і британські ракети Storm Shadow, намагаючись прорвати російські оборонні лінії під час запланованого контрнаступу.

"Якщо вони не досягнуть успіху в своєму контрнаступі, то все інше буде значною мірою спірним питанням", – заявив 23 травня прессекретар Пентагону бригадний генерал Патрік С. Райдер, коли його запитали про конкретні деталі щодо надання F-16.

До позаминулого тижня Білий дім утримувався від сприяння Україні у придбанні F-16, оскільки був стурбований тим, що надання Україні цих літаків може призвести до ескалації у відносинах з росією, а також через побоювання, що літаки не витримають потужної російської протиповітряної оборони.

Замість літаків американські чиновники зосередилися на наданні Україні засобів протиповітряної оборони, що призвело до взаємного блокування повітряного простору над країною. Але деякі прихильники надання F-16 стверджують, що оскільки контрнаступ України є настільки критичним, США мали б швидше надати Києву західні літаки.

Генерал-майор ВПС у відставці Ларрі Штуцрім, колишній пілот F-16 і директор з досліджень Інституту аерокосмічних досліджень ім. Мітчелла, сказав, що військові планувальники не мають розводити руками, а повинні використовувати безпілотники, засоби радіоелектронної боротьби, контрзаходи і наведення на ціль в режимі реального часу, щоб дати можливість українським ВПС знайти слабкі місця, в яких вони можуть діяти і завдавати ударів. Штуцрім зазначив, що йдеться не лише про літаки, а про інтеграцію багатьох можливостей для здобуття переваги в повітрі. Тоді винищувач зможе наносити удари по російських військах та їхній логістиці.

"F-16 може діяти швидко і дуже гнучко, щоб завдати удару противнику в глибину, а не лише там, де сухопутні війська ведуть бойові дії вздовж фронту, – зазначив Штуцрім. – Саме для цього і були винайдені повітряні сили, щоб піднятися над окопами і тяганиною наземної війни".

Джерело: Air and Space Forces Magazine

Глибше і глибше. Бєлгородський рейд як демонстрація крихкості та безсилля перед власним народом – Нуно Фелікс, колишній спецназівець

Минулого тижня в Бєлгородській області росії відбулися рейди "Добровольчого корпусу" і легіону "Свобода Росії", які стали унікальним моментом у цьому майже півторарічному конфлікті. Фактично, російські партизани легко і швидко перетнули російський кордон у Бєлгороді силами щонайменше ротного ешелону. Ці кілька сотень бійців швидко зайняли декілька сіл у регіоні на шляху до міста Грайворон і завдали втрат мізерним російським силам на кордоні. Україна швидко дистанціювалася від цієї акції, заявивши, що групи "російських патріотів" діють за власною ініціативою і що вони з цікавістю стежать за ситуацією, але не мають до неї жодного відношення.

Через більш ніж 24 години після того, як губернатор області оголосив антитерористичну операцію, а генерал-полковник Алєксандр Лапін, командувач російськими сухопутними військами, надіслав підкріплення для врегулювання ситуації, добровольці відступили.

кремль зіткнувся з крихкістю свого військового апарату, який значною мірою був інвестований в Україну, і зазнав приниження у сфері інформаційної та політичної війни. Вторгнення росіян в росію після "спеціальної військової операції", яка мала тривати кілька тижнів, говорить все про небезпечне становище російських збройних сил на кордонах, а тепер ще й влади в москві. Розколи починають даватися взнаки, але це вже буде інша думка.

Читач може подумати, і подумати правильно, що українці можуть говорити все, що завгодно, але тренінги та обладнання не ростуть на деревах. Звісно, що так.

Це операція непрямої нетрадиційної війни, відповідно до доктрини Сил спеціальних операцій (JP3-05, стор. 19). Тобто, російські повстанські сили, підготовлені, оснащені і координовані ГУР – Службою військової розвідки України під керівництвом Кирила Буданова – здійснили операцію, яка надає Україні певний ступінь правдоподібного заперечення і має на меті справити військово-політичний вплив на супротивника.

Ніщо так не шкодить іміджу самодержця, як демонстрація крихкості та безсилля перед власним народом. Перенесення конфлікту в росію експоненціально посилює ці фактори у сприйнятті самого російського народу, незалежно від того, наскільки сильно режим контролює інформацію. Ці групи також створюють нову змінну в російських внутрішньополітичних шахах, особливо коли вони явно погрожують, що повернуться, щоб "визволити" росію.

З іншого боку, вони створюють військову дилему, оскільки росія тепер змушена охороняти свої кордони, на яких не залишилося сил. Цей військовий маневр обману, в кращих традиціях російського "рефлексивного контролю", змушує виділяти резерви, які були б необхідні для підтримки українського контрнаступу.

Чи мають ці групи вельми сумнівні зв'язки з російськими ультраправими? Так, без сумніву. Чи викликали вони страх у деяких коридорах влади у Вашингтоні? Очевидно, що так, оскільки "джерела" намагалися через NY Times вилити холодну воду на діяльність ГУР. Цей тип акторів і операцій створює певні політичні проблеми для адміністрації Байдена. Слід віддати належне європейським канцеляріям, які не надали жодних коментарів.

Особисто я вважаю, що головною метою є перемога. Що стосується угруповань, про які йдеться, я дуже прагматичний. Ми воюємо з тими росіянами, яких маємо, а не з тими, яких хотіли б мати. У цьому я на боці Моссаду, який свого часу найняв Отто Скорцені (диверсанта, оберштурмбанфюрера СС – iPress) для знищення ядерної програми Єгипту. Якщо ви не знаєте, хто такий Скорцені, пошукайте, воно того варте... Повторюю, це була чудова операція ГУР. Цитуючи Буданова: "Все глибше і глибше".

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