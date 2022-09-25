Брязкіт ядерною бомбою. В якийсь момент путіну доведеться визнати провал – Лоуренс Фрідман

Пропонуємо переклад статті відомого дослідника війни та історика Лоуренса Фрідмана, який є заслуженим професором воєнних студій Лондонського королівського коледжу та давно вивчає протистояння України і росії. Він пильно стежить за розвитком подій та намагається завжди дати об’єктивний аналіз ситуації з боку стороннього науковця-спостерігача. Цього разу він аналізує ядерні погрози путіна. На його думку, путін давно використовує ядерну зброю у війні з Україною, а саме – щоб стримувати Захід та НАТО від прямої участі у війні, а також обмежити постачання зброї Україні з боку союзників. Саме на це, і досить ефективно з огляду на заяви НАТО (про відмову від прямої участі у війні на боці України), спрямовані погрози ядерною зброєю путіним.

Верховні лідери досягають своїх позицій, а потім утримують їх, контролюючи розвиток подій на свою користь. Тому природно припустити, що навіть коли вони, здається, втратили контроль, вони знайдуть спосіб відновити його. Це припущення стоїть за загальноприйнятим рефреном у ці дні навіть від людей, які дуже хотіли б, щоб володимир путін зазнав краху, що він не дозволить цьому статися (втратити контроль – iPress), що навіть на цьому пізньому етапі він знайде щось, що переломить хід війни. Це щось має вийти за рамки вже завданого болю і страждання. Це щось також має запобігти поразці росії, а це вже інше питання. Тому, окрім спекуляцій про те, що путін може зробити далі, ми також повинні запитати, яку користь це принесе йому.

Шлях росії вперед. Поки що погрози путіна ядерною зброєю неочевидні

У п'ятницю, 16 вересня, путін виступив на прес-конференції з підсумками зустрічі в Узбекистані. Ця конференція найбільше запам’яталася фактами посилення ізоляції росії, навіть серед країн, від яких можна було очікувати більшої прихильності. Оскільки були очевидні ознаки того, що центральноазійські держави все більше віддаляються від росії, путін був змушений визнати, що і президент Китаю Сі Цзіньпін, і прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді були стурбовані війною.

путін намагався пояснити, як він виграє війну. Відповідаючи на запитання про український контрнаступ, він сказав: "подивимося, як воно піде і чим закінчиться". Тоді, відповідаючи на запитання, чи потрібно коригувати військовий план, він наголосив на мінімальних, а не на максимальних цілях росії: "головна мета — звільнення всієї території Донбасу. Це вужчий фокус, ніж той, з якого він починав і з яким ще бавився кілька тижнів тому. Він повідомив, що робота над досягненням цієї мети триває, незважаючи на спроби контрнаступу української армії. У Генштабі вважають щось важливе, щось другорядне, але головне завдання залишається незмінним, і воно виконується". Можливо, він вважає, що Харківщина втрачена і Херсонщина може скоро бути теж. Безумовно, це свідчить про російський наступ у Донецьку, який все ще триває, як і раніше, незважаючи на невдачі в інших місцях.

У той час як Захід хвилюється, що росія може вдатися до ескалації у відповідь на українські просування, путін стверджує, що бачить це навпаки. Він говорив про "спроби вчинення терактів і пошкодження нашої цивільної інфраструктури", маючи на увазі, ймовірно, поодинокі українські атаки на території сусідньої Бєлгородської області та Криму. Він додав:

"Теракти — це серйозна справа. Фактично йдеться про використання терористичних методів. Ми бачимо це у вбивствах чиновників на звільнених територіях, ми навіть бачимо спроби вчинення терористичних атак в російській федерації, в тому числі – я не впевнений, чи це було оприлюднено – спроби вчинення терактів поблизу наших ядерних об’єктів, ядерних електростанції в російській федерації. Я навіть не кажу про Запорізьку атомну електростанцію. Ми стежимо за ситуацією і зробимо все, щоб не допустити розгортання негативного сценарію. Ми будемо реагувати, якщо вони не розумітимуть, що такі підходи є неприйнятними. Насправді вони нічим не відрізняються від терористичних атак".

Дещо дивні слова для глави країни, яка систематично тероризувала людей на окупованих територіях і регулярно запускала ракети по цивільній інфраструктурі України. Він наполягав на тому, що росія "реагувала досить стримано, але це поки що". "Пару чутливих ударів" було завдано Україні, він додав: "Ну, що з цього? Будемо вважати, що це попереджувальні удари. Якщо ситуація розвиватиметься таким чином, відповідь буде серйознішою". Очевидно, це було посилання на удари, які відбулися після успішного наступу України на Харківщині, спричинивши масове відключення електроенергії та пошкодження дамби в південному місті Кривий Ріг. Посилання на те, що буде ще більше, можливо, мало на меті зберегти побоювання, що в якийсь момент на цій лінії може бути використана ядерна зброя, але це не було очевидним, і росія все ще має засоби завдати такої шкоди, не вдаючись до цієї зброї.

Використання ядерної зброї. Удари можуть бути нанесені по інфраструктурі, а не по містах

Проте ядерне питання зараз виникає часто. Наразі це, напевно, предмет найбільших спекуляцій, у тому числі в Києві та Вашингтоні, коли офіційні особи та коментатори запитують, що путін може зробити далі. Роуз Ґоттемюллер, колишня провідна розробниця ядерної політики США та заступниця генерального секретаря НАТО до 2019 року, розповіла BBC про свої побоювання, що "путін і його оточення" "нанесуть удар у відповідь справді непередбачуваними способами, які можуть навіть включати зброю масового знищення". Вона не очікує запусків міжконтинентальних балістичних ракет, але, можливо, іншої форми бряцання ядерною зброєю – "один удар над Чорним морем або, можливо, удар по українському військовому об’єкту", щоб "вселити жах не тільки в серця українців", а й її союзників.

Цю можливість не слід відкидати безцеремонно. росія має численні запаси ядерної зброї різних форм і розмірів, і путін може бути настільки відчайдушним, щоб її використати. Тому що він уже зробив кілька справді дурниць, які можуть точно сказати, що він не зробить нічого дурнішого. Цією можливістю не можна нехтувати, і це вже само по собі досить тривожно. Але цього недостатньо, щоб відповісти на питання, чи може він віддати ядерний наказ, посилаючись на свій психічний стан або припускаючи, що, оскільки його принижують, він може відповісти істерикою, щоб припинити всі істерики. Нам потрібно точно розглянути, які проблеми, військові та/або політичні, це може вирішити. Метью Кроніг, який пише для Atlantic Council, попереджає, що російський ядерний удар "може спричинити гуманітарну катастрофу, завдати руйнівного удару українській армії, розколоти Західний альянс і змусити Київ просити миру". Але чи це так?

Діяти таким чином означало б порушити "табу", яке склалося навколо використання ядерної зброї з тих пір, як вона єдиний раз була використана в гніві в серпні 1945 року. Це було табу, яке сам путін визнав з президентом Байденом у червні 2021 року, коли вони підтвердили бачення Президентів Горбачова і Рейгана у 1985 році: "ядерну війну неможливо виграти і її ніколи не можна вести".

Це також представляло б крайню версію поведінки, якої вже дотримуються його сили. Росія не відчуває браку в засобах заподіяння шкоди і страждань, і не демонструє нехіть їх використовувати. Українські міста атаковані російськими снарядами та ракетами, спрямованими по житлових будинках, заводах, транспортних вузлах, електростанціях та багато іншого. У минулі вихідні на Південноукраїнській АЕС у Миколаївській області сталася аварія. На щастя, реактор не постраждав, хоча вибухи були лише за 300 метрів.

У російській кампанії пороги насильства перевищуються з тривожною регулярністю. Окрім дистанційних ударів, після відходу окупаційних військ були розкриті більш приховані злочини, зокрема тортури, вбивства, зґвалтування, викрадення та пограбування. Якби вони мали мати стратегічну мету, а не були б просто випадковими актами жорстокості та зловмисництва (деякі явно підпадають під цю категорію), тоді можна було б припустити, що намір полягав би в тому, щоб змусити українців поступитися. На практиці ефект виявився протилежним. Це зміцнило їхню рішучість і зробило їх ще більш рішучими позбавити свою країну російської присутності. Незважаючи на все, що вони пережили, українці демонструють надзвичайний рівень стійкості, єдності та рішучості. Відповідаючи на запитання, український уряд каже, що навіть використання ядерної зброї матиме такий же ефект.

Особливо важливо відзначити, що те, що ядерна зброя не застосовувалася, не означає, що вона не мала впливу на хід цього конфлікту. Вона зіграла важливу стримуючу роль. Безпосередньо перед початком вторгнення путін взяв участь у щорічних навчаннях із залученням російських ядерних ракет. Тоді, коли він оголосив про "спецоперацію" 24 лютого, він зазначив, що "той, хто намагатиметься нам перешкодити", матиме "наслідки, з якими ви ніколи не стикалися у своїй історії". Через три дні він публічно наказав своєму міністру оборони Шойгу та начальнику генштабу Герасимова "перевести сили стримування армії на особливий режим бойового чергування". На практиці це не мало значення: суть полягала в тому, щоб підкреслити загрозу стримування.

Погроза була спрямована проти будь-яких думок у країнах НАТО щодо прямого втручання на підтримку України. Погрози такого типу пролунали в 2014 році після анексії росією Криму. Тоді путін заявив, що інші країни "повинні зрозуміти, що краще не зв’язуватися з нами", додавши без потреби, що "росія є однією з провідних ядерних держав". У той час, як і зараз, російські ЗМІ регулярно транслювали жахливі описи жахливих речей, які росія зробила б з будь-якою країною, яка б втручалася, нехтуючи згадкою про те, що ці країни могли б зробити у відповідь. Мета полягала в тому, щоб представити росію як країну з необмеженою владою, бажанням її реалізовувати та слабким почуттям міри, щоб будь-яка незначна провокація могла призвести до того, що на порушника обрушиться терор.

Ці погрози були спрямовані на посилення початкового меседжу путіна. Візьмемо внесок Андрія Гурульова, генерал-лейтенанта, депутата Думи та постійного медіа-коментатора, який брав безпосередню участь у діях росії на Донбасі в 2014-15 роках. Він щось на зразок чарівника. Українська влада оприлюднила його перехоплений дзвінок 28 лютого 2022 року, відразу після вторгнення, в якому він віддавав наказ підпалити українські домогосподарства. Він наказав підрозділу загарбників: "Спаліть їх, прокляті, спаліть їх! Викинути їх звідти – побудував будинок, спали його! Плювати на цей *баний гуманізм!" Йому подобається знищувати Британію. На державному телебаченні в серпні на запитання, чи готується Великобританія до війни з росією, Гурульов відповів, що вже відбувається. росія воювала в Україні і з Британією, і зі США.

"Давайте зробимо це дуже просто. Два кораблі, 50 запусків [ракет] "Циркон" — і у Великобританії не залишилося жодної електростанції. Ще п’ятдесят цирконів — і вся портова інфраструктура зникне. Ще один — і ми забуваємо про Британські острови. Країна третього світу, зруйнована та розвалена, тому що Шотландія та Уельс підуть. Це був би кінець британської корони. І вони цього бояться".

Нещодавно Гурульов зазначив, що Байден застерігав росію від використання ядерної зброї в Україні. Він зауважив, що "ми можемо використати її, але не в Україні". Цього разу він особливо згадав про удари по центрах прийняття рішень у Берліні, загрожуючи Німеччині повним хаосом, разом зі своєю знайомою темою перетворення Британських островів на "марсіанську" пустелю за 3 хвилини". Він додав, як не дивно, що це можна зробити за допомогою "тактичної ядерної зброї, а не стратегічної", і, очевидно, що США не будуть відповідати. Усе це було пов’язано з тим, щоб не НАТО не втручалося прямо. "Ми не повинні цього соромитися чи боятися. … Вони повинні підібрати хвости і продовжувати тявкати".

Відкинувши абсурдну риторику та хвастощі, стане зрозуміло, що увага залишається на стримуванні країн НАТО, тепер від надання Україні засобів для нанесення глибоких ударів по території росії. Як ще один недавній приклад, російська телеведуча Ольга Скабєєва, яка регулярно описує нинішній конфлікт як Третю світову війну, висловила конкретні погрози щодо можливого постачання армійської тактичної ракетної системи великої дальності (300 км) (ATACMS) із США в Україну. "росія має повне право захищатися. Тобто, наприклад, завдати удару по Польщі чи американській базі Рамштайн у Німеччині". Нинішній наратив у Москві полягає в тому, що проблеми, з якими вони зараз стикаються, не через зусилля українців, а тому, що вони підтримуються найкращою західною зброєю. Знайома риторика, що вони воюють з НАТО.

Ці загрози не були проігноровані НАТО. З самого початку було визначено, що прямого втручання держав-членів не буде. Це стало причиною їхньої відмови на прохання Києва створити заборонену для польотів зону для витіснення російських літаків з неба над Україною. Президент Байден чітко дав зрозуміти, що він не хоче давати путіну привід для ескалації, що є однією з причин, чому він не хотів санкціонувати розгортання ATACMS. Інша причина полягає в тому, що Пентагон не впевнений, що це значно змінить військові показники України.

Американці також намагалися попередити росіян про ризики, пов'язані з ядерною ескалацією. В інтерв’ю CBS президент пояснив, що перехід до ядерної чи іншої нетрадиційної зброї "змінить обличчя війни як ніщо інше з часів Другої світової війни". …Вони стануть ізгоями у світі більше, ніж будь-коли". Він додав, що "залежно від масштабу того, що вони роблять, визначатиметься реакція".

Загнаний у кут. Але екзістенційної загрози росії немає

Хоча ядерні загрози спрямовані проти країн НАТО, а не проти України, саме Україна є причиною, чому росія опинилася в неприємностях і яка зараз, здається, пропонує найбільш тривожний сценарій. Колін Х. Кал, заступник міністра оборони з питань політики, сказав у заяві The New York Times, що "успіх України на полі бою може призвести до того, що росія буде загнана в кут, і це те, про що ми повинні пам’ятати". Цю тезу підкріпив заступник директора ЦРУ Девід С. Коен, закликавши не "недооцінювати відданість путіна його початковій меті, яка полягала в тому, щоб контролювати Україну", або "його схильності до ризику".

Можна відзначити, що росія насправді не загнана в кут. На даний момент немає жодної екзистенційної загрози для російської держави, якщо брати до уваги особисту позицію путіна, і що спосіб вибратися з будь-якого кутка – це просто перетнути кордон додому. І якщо він хоче ескалувати, у нього є інші варіанти. Знову зацитую New York Times:

"більш невибіркове бомбардування українських міст, кампанія з убивства високопоставлених українських лідерів або напад на центри постачання за межами України — розташовані в країнах НАТО, таких як Польща та Румунія — через які прямують надзвичайна кількість зброї, боєприпасів і військового обладнання в країну".

Більше можна зробити проти критичної інфраструктури чи українських державних будівель. І все ж це все те, що він певною мірою робив, намагався і не зміг зробити, або просто не намагався, тому що це надто складно. Якби такий варіант був, не було б сенсу чекати, щоб перекрити лінії постачання зброї від західних кордонів України, але росія не змогла цього зробити. Напад на Польщу чи Румунію означатиме застосування статті V НАТО. Російські лідери добре це знають, оскільки вони часто посилаються на неї. Ось як ядерне стримування працює в іншому напрямку та стримує конфлікт.

Тож якщо розпочинати пряму війну з НАТО надто небезпечно, а цінність стримування полягає в обмеженні форм допомоги, що надається Україні, то як щодо використання такої зброї проти українських цілей?

Є думка, що російські війська можуть протриматися до зими і повторити відчуття глухого кута та взаємного виснаження, яке відчувалося влітку, коли точилася битва за Луганськ. Інша точка зору полягає в тому, що їхня армія перебуває в жахливому стані і не зможе відновити контроль над ситуацією. Якщо українці почнуть рухатися проти позицій росії на Донбасі або захоплять велику кількість російських військ, які захищають територію в Херсоні і які будуть відрізані від нових поставок, тоді путін зішвтохнеться з бідою. Перед обличчям такого лиха чи буде використання ядерної зброї мати якесь значення?

Є дві можливих ролі: по-перше, вплинути на хід бойових дій на полі бою; і по-друге, примусова - через погрози підняти ставки до жахливих висот, включаючи удари по містах, щоб переконати українців здатися. Певною мірою ця друга роль притаманна першій. Після того, як ядерний поріг пройдено, бар’єри для подальшої ескалації зменшуються. Як це можна зробити? Варіанти варіюються від демонстраційного удару на одному кінці спектру, можливо, проти значного, але наразі незаселеного місця (згаданий острів Зміїний), щоб підкреслити, що почався процес із непередбачуваним кінцем, аж до прямих ударів по Києву на іншому кінці спектру, або використанням ядерної зброї на полі бою десь посередині.

Проблема з демонстрацією полягає в тому, що повідомлення може бути незрозумілим. Це покаже, що росія готова ігнорувати сувору нормативну заборону будь-якого використання ядерної зброї, але все ще обережно використовує вибухову потужність. Коли подібний варіант обговорювався в 1945 році щодо рішення націлитися на місто Хіросіма, одне занепокоєння полягало в тому, що хоча удар показав би, що США мають нову зброю безпрецедентної потужності, але якщо б зробити це без вбивства великої кількості людей, тоді японці не могли б безпосередньо побачити його руйнівні наслідки, і це не справило б відповідного враження на їх керівництво.

Інше питання полягало в тому, чи спрацює бомба. Було б соромно заохочувати японців до спостереження руйнувань, але при цьому видовище виявилося марним. Цілком можливо, що це може бути нетривіальним міркуванням у будь-яких російських обговореннях: хоча ракети регулярно випробовуються, це не стосується їхніх боєголовок. Востаннє таке випробування в Радянському Союзі було на початку холодної війни. Як ми бачили з іншою зброєю, яку було витягнуто зі складів, вона не завжди добре обслуговувалась і не працює так, як рекламується.

Ще одним рішенням, прийнятим в 1945 році, було не попереджати японців заздалегідь про те, що на них чекає. Оскільки це був би один літак, вони не хотіли, щоб японці доклали зусиль, щоб його збити. Хоча над Хіросімою лунали сирени повітряної тривоги, через відсутність великих сил нальоту їх було вимкнено, і тому багато людей було надворі, коли вибухнула бомба. Імовірно, росіяни хотіли б збільшити шок від удару і зменшити ризик того, що він буде зафіксований засобами протиповітряної оборони, залишивши його несподіваним. Це означало б, що будь-яка примусова цінність має бути отримана після події, демонструючи її як попередження про майбутні події.

Якого роду події? Передбачається, але хто може знати, що метою буде поєднання будь-якої примусової цінності з прямим військовим значенням. Ось чому основна увага приділяється малопотужній зброї ближнього радіусу дії, яку іноді помилково називають "тактичною" (будь-яке ядерне використання має стратегічні наслідки). Ось тут аналіз стає складним.

російські збройні сили довго думали над ядерною стратегією. Детальний і тонкий аналіз Майкла Кофмана та Ані Лук’янової Фінк показує, що принаймні теоретично російські військові не вірять, що обмежене ядерне використання обов’язково призводить до неконтрольованої ескалації. Потенційні цілі для обмежених ядерних ударів – це ті, які вже визначені для звичайних ударів – більше критична інфраструктура, аніж міста. Наскільки це буде досягнуто після того, як буде пройдено перший поріг, залежатиме від реакції опонента. Однак російське мислення з цього приводу орієнтоване на конфлікти великих держав, а не на спробу розгромити нібито слабшого та меншого сусіда. Більше того, це та ескалація, про яку путін говорив на своїй прес-конференції в Узбекистані, для якої йому не потрібна ядерна зброя, щоб мати бажаний ефект.

Це залишає питання про використання ядерної зброї для впливу на поточні битви на землі. Тут варто звернути увагу на проблеми, пов’язані з будь-якою спробою використовувати їх так, ніби це звичайна зброя війни. У цій ролі їх можна розглядати як унікальні потужні версії звичайних боєприпасів – від бомб, глибинних бомб, снарядів і мін із додаванням радіації. У цьому відношенні їх найкраще використовувати проти великих цілей, наприклад, скупчення військ, які готуються до наступу. Альтернативою була б сильна оборонна позиція. В ідеалі ця ціль була б на деякій відстані від російських військ (Американці розробили ядерну гармату "Дейві Крокетт", яка мала радіус ураження, більший за радіус дії).

З огляду на характер бойових дій в Україні, це зовсім не просто. Рідко бувають масивні формування, які діють або в обороні, або в атаці. Одиниці, як правило, розосереджені. Розглянемо розповідь (з російського джерела) про наступ на Херсон. У ньому зазначається, що українці зробили своє просування разом з руйнуванням ліній постачання, просуваючись не за допомогою бронетехніки (на відміну від Харкова), а замість цього, використовуючи невеликі групи піхоти, що "повзуть" вперед по водянистій землі, оскільки це територія, прорізана зрошувальними каналами. Знайти корисну ціль для використання ядерної зброї за таких обставин було б важко, і, враховуючи те, як мало це може досягти, дивним способом розпочати ядерну війну. Москва не виявила великої турботи про населення Луганська та Донецька, але оскільки їхнє звільнення нібито є серцевиною російської війни, було б також дивно відзначати це ядерними вибухами.

Висновок. На момент коли путін зрозуміє, що програв Захід має бути готовим з усіх питань, що стосуються умов припинення війни - санкцій, репарацій тощо

Наразі немає жодних доказів того, що зброя висувається на позиції або готується до таких ударів. Можна очікувати, що американська розвідка, яка наразі була надзвичайно точною, збере будь-які подробиці (або, принаймні, росіянам доведеться це припустити). Не було зроблено жодних зусиль, щоб пояснити російській громадськості, чому такі удари можуть бути необхідні. Зрештою, путін досі наполягає на тому, що це обмежена операція, і відмовився переводити країну на воєнний стан. Як ми бачили, російські діячі балакучі, але говорять про сценарії використання ядерної зброї проти країн НАТО, але не проти України. Можна також припустити, що жоден із останніх співрозмовників путіна – Сі та Моді – не буде в захваті. Це сценарій, здебільшого створений на Заході, намагаючись передбачити непередбачені обставини, яких ще належить досягти.

Дійсно, перспектива використання ядерної зброї може викликати паніку в Україні та НАТО. Також важко уявити, що в росії цю новину сприймуть спокійно. Це може посилити опозицію путіну в москві. Для виконання наказу про використання ядерної зброї, особливо в рамках складної військової операції на землі, йому, звичайно, знадобиться відповідна система командування. Якщо вітер захопить радіоактивний пил біля кордонів, він може впасти на територію росії.

Навіть якби використання мало значення, фундаментальна політична проблема все одно залишалася б: як заспокоїти вороже населення з виснаженою армією. Тим часом ядерні погрози справді служать важливій меті для путіна, у стримуванні більш прямої участі НАТО. Якби він використав ядерну зброю обмеженим і, можливо, безрезультатним способом, поріг все одно було б перетнуто, і всі ставки на відповідь НАТО, яка цілком могла б включати те, чого путін намагався стримати, були б зірвані. Це також стосуватиметься можливих українських дій проти Бєлгорода та Криму.

У цьому аналізі є одна умова – це Крим. Ця територія була захоплена в України в 2014 році, і Україна хоче її повернути. У військовому плані це було б навіть складніше, ніж інші акти "деокупації", які Україна хоче здійснити. Є способи ускладнити російський контроль над Кримом без військового нападу, і Зеленський говорив про це як про проблему, яка може вимагати дипломатичного вирішення, хоча, якщо росія не виявить зацікавленості у виведенні військ шляхом переговорів, її війська продовжать діяти. Замість того, щоб хвилюватися про якесь майбутнє божевілля, було б корисніше докласти зусиль до того моменту, коли путін зрозуміє, що програв і, можливо, спробує втримати Крим. На цей час усі питання, пов’язані із припиненням цієї війни – санкції, репарації, військові злочини, обмін полоненими та гарантії безпеки – мають бути вирішені. Нам може бути важко уявити, що путін може програти, і гадати, наскільки добре він впорається зі своєю невдалою агресією, але цілком можливо, що в якийсь момент у нього закінчаться варіанти, і йому доведеться дивитися невдачі в очі.

P.S.

Наступного дня після публікації цього матеріалу путін виступив із промовою, у якій оголосив військову мобілізацію. Його опис витоків та перебігу війни можна залишити на інший день. Це продовження оманливого аналізу, який він пропагує з початку цієї катастрофічної війни. Я підозрюю, що оголошена мобілізація швидше посилить, ніж вирішить проблеми, з якими стикаються російські війська на фронті. Я розгляну їх у своїй наступній публікації. Його головне твердження щодо ядерної зброї, цілком узгоджується з моїм аналізом. Ось що він сказав (повністю):

"Ядерний шантаж також пішов у гру. Мова йде не лише про заохочуваний Заходом обстріл Запорізької АЕС, який загрожує ядерною катастрофою, а й про заяви деяких високопоставлених представників провідних держав НАТО про можливість і допустимість застосування зброї масового знищення, ядерної зброї проти росії. Тим, хто дозволяє собі подібні заяви про росію, хочу нагадати, що наша країна також має різні засоби ураження, а в деяких складових більш сучасні, ніж країни НАТО. І якщо територіальна цілісність нашої країни буде під загрозою, ми обов'язково використаємо всі наявні у нас засоби, щоб захистити росію і наш народ. Це не блеф.

Громадяни росії можуть бути впевнені, що територіальна цілісність нашої батьківщини, наша незалежність і свобода будуть забезпечені - ще раз підкреслюю - всіма наявними в нашому розпорядженні засобами. І ті, хто намагається шантажувати нас ядерною зброєю, повинні знати, що роза вітрів також може повернути в їх бік".

Це все ще про стримування. Це прозвучало в кінці виступу як попередження Заходу щодо подальшої ескалації. Існує питання щодо того, чи будуть фіктивні референдуми, запропоновані на підтримку анексії різних окупованих територій, підкріплені цією стримуючою загрозою. Він може бути задоволений тим, що залишив це неоднозначним, але такою була заява про ці референдуми:

"Парламенти народних республік Донбасу, а також військово-цивільні адміністрації Херсонської та Запорізької областей ухвалили рішення про проведення референдумів щодо майбутнього цих територій і звернулися до нас з проханням підтримати такий крок. Наголошу, що ми зробимо все, щоб забезпечити безпечні умови для проведення референдуму. Щоб люди могли висловити свою волю. І ми підтримаємо рішення про їхнє майбутнє, яке прийме більшість жителів Донецької та Луганської народних республік, Запорізької та Херсонської областей".

У промові не було зроблено жодного зв’язку між цією обіцянкою та ядерною загрозою. Лише Луганська область близька до повної окупації, і це зараз знову під загрозою. Ніякої нової червоної лінії тут ще не встановлено. Якби він хотів захистити ці здобутки за допомогою ядерної загрози, перш ніж їх повернуть українські сили, йому потрібно було б чітко це зробити.

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