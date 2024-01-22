Час добігає кінця. Норвегія має лише кілька років, щоб побудувати оборону – очільник Збройних сил Норвегії Ейрік Крістофферсен

За головнокомандувачем Збройних сил Швеції про необхідність підготовки до війни заговорив і його норвезький колега Ейрік Крістофферсен. Він погоджується, що НАТО має трансформуватися, щоб бути готовим до війни, кожна країна має подбати про збільшення засобів ППО, зростанню запасів боєприпасів та запчастин на складах. Також він закликав готуватися й населення.

Голова Збройних сил Норвегії, генерал Ейрік Крістофферсен вважає, що його країна має вікно, яке, можливо, триватиме один, два, можливо, три роки, коли держава повинна інвестувати ще більше в безпеку і оборону. Про це він заявив норвезькому виданню NTB.

На його думку часу обмаль. І він намагається це пояснити, вказавши на росію. За його словами, невідомо, що станеться з нею через три роки. Для Норвегії важливо зустріти невизначений і непередбачуваний світ із сильною національною обороною.

Розбудовувати швидше. росії допомагають

"Минулого тижня він був присутній на зустрічі керівників оборонних відомств країн-членів НАТО в Брюсселі. Основна увага була зосереджена на тому, як Альянс і окремі країни-члени можуть найкраще підготуватися до війни", – пише норвезьке видання Dagbladet.

"росія нарощує свої військові запаси набагато швидше, ніж очікувалося. Нещодавно вона перейшла на військову економіку, де збройові заводи працюють цілодобово. Окрім того, росія також співпрацює з такими країнами, як Іран і Північна Корея, а це означає, що ми можемо отримати більш швидке нарощування російської оборони, аніж передбачали торік. Норвегія повинна використовувати цей час для зміцнення своєї власної оборони", – стверджує генерал Ейрік Крістофферсен.

Прорахований ризик. Норвегія має підтримувати Україну

"Водночас війна в Україні поглинає значну частину того, що є на складах як у Норвегії, так і в решті Європи. Це дилема", – визнає очільник норвезьких Збройних сил.

Але він вважає дуже важливим, щоб Норвегія підтримувала Україну тим, що їй потрібно, так довго, як це буде потрібно. І схоже, зазначає генерал, що це триватиме деякий час.

За його словами, це прорахований ризик. "Якби небезпека нападу на Норвегію була неминучою прямо зараз, то ми не могли б дати стільки зброї. Але це не так", – каже Крістофферсен, і зазначає, що війна в Україні також поглинає військові ресурси росії.

Втім, він наголошує, що коли ця війна закінчиться, ніхто не знає, яким буде наступний крок путіна.

Чинник Трампа. Страшно, але не критично

"Ще одним можливим главою держави, на якого дивляться з недовірою, є американський президент Дональд Трамп. Багато хто вважає, що його обрання президентом восени може становити загрозу як для Європи, так і для НАТО", – пише норвезьке видання.

Крістофферсен, з іншого боку, не втрачає сну через таку можливість. Трамп критикував насамперед те, що різні європейські країни недостатньо витрачають на оборону. Але зараз, 2024 року, ситуація зовсім інша, ніж 2016 чи 2020-го. На його думку, це абсолютно в інтересах США мати сильне НАТО в тому світі, в якому ми живемо зараз.

Бути готовими до війни. НАТО має наповнити плани змістом

Напередодні зустрічі голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що Альянс має трансформуватися, щоб бути готовим до війни.

Що це конкретно означатиме для норвезької оборони? За словами голови ЗС Норвегії, це означає, що необхідно наповнити плани НАТО змістом і забезпечити відповідні можливості. Виклик для НАТО зараз полягає в тому, що в цьому є певні прогалини.

Крістофферсен вказує, зокрема, на протиповітряну оборону і далекобійну зброю. На його думку, для Норвегії, як і для багатьох інших країн НАТО, це означає, що в протиповітряну оборону необхідно робити більше інвестицій. Це також означає, що потрібно мати більше на складах як боєприпасів, так і запасних частин.

Запас на три дні. Кожен повинен думати про власну готовність до війни

Очільник Збройних сил Норвегії також повністю погоджується зі своїм шведським колегою, головнокомандувачем Мікаелем Біденом, який нещодавно закликав усіх шведів бути готовими до війни.

"Ми з Біденом говоремо про одне й те саме. Про що норвезьке населення повинно думати, так це про власну готовність, і це, власне, казав і Біден шведам. Рекомендуємо кожному мати запаси на три дні, щоб дати собі раду, або збільшити їх до тижневого рівня, якщо ви дуже вразливі", – наголошує генерал Крістофферсен.

Джерело: Dagbladet