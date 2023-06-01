Том Купер детально описує повітряні атаки росіян у ніч з 29 на 30 травня та відповідь України: про 29-32 БПЛА, які позавчора наблизилися до південно-західного регіону москви. Мета – пояснити, як і чому ЗРК мають труднощі з виявленням "низьких" цілей на відстані, наприклад, 20-30 км. Тобто з "Шахедами".

У ніч з 29 на 30 травня росіяни завдали чергового удару по Києву баражуючими керованими боєприпасами іранського походження – переважно "Шахед-136" і декількома "Шахед-131". У зв'язку з цим хотілося б обговорити кілька пов'язаних із цим моментів.

Спочатку про цей удар повідомлялося як про "дуже сфокусований": як про такий, що відбувся за дуже короткий проміжок часу. Можливо, так воно і є, але принаймні у мене немає ніякої ясності з цього приводу. Наскільки мені відомо, повітряна тривога тривала з 29 травня 23.30 до 30 травня 04.30. Вибухи в Києві було чути протягом трьох годин.

Згідно з офіційними українськими джерелами, це був 31 "Шахед", і вони наближалися з двох напрямків: "з півночі та півдня".

Українці заявили про 29 збитих "Шахедів": принаймні один з двох, що пролетіли повз, повинен був влучити прямо в будівлю, де знаходиться штаб-квартира ГУР МО України (військова розвідка). Уламки інших упали в Голосіївському та Подільському районах, завдавши шкоди кільком будівлям. Найбільше постраждав хмарочос (яких у Києві "немає"... зітхання...) з квартирами в Голосіївському районі: снаряд влучив в один з верхніх поверхів, внаслідок чого загорілася квартира і загинула одна людина (очевидно, жінка, яка вийшла на балкон подивитися на "салют"...). Троє отримали поранення.

Крім того, росіяни потужно обстріляли район Херсона (місто), поранивши п'ятьох людей, а також різні райони Сумської області (остання потрапила під удари артилерії, реактивних систем залпового вогню та бойових вертольотів).

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На скріні з відео, опублікованому в російських соціальних мережах, показано один із щонайменше восьми, а швидше за все 29-32 БПЛА, які позавчора наблизилися до південно-західного регіону москви. Зверніть увагу на аеродинамічну конфігурацію цього безпілотника "канарда": це означає, що "плавники спереду", тобто на цій світлині літальний апарат летить "з правого нижнього кута в напрямку лівого верхнього".

У свою чергу, рано-вранці 30 травня від 29 до 32 БПЛА ("московські командири" повідомили про "лише вісім") наблизилися до південно-західної москви. Кілька з них були або збиті, або змушені приземлитися (за допомогою засобів радіоелектронної боротьби, що спричинило широке порушення GPS-сервісу у більшій частині західної росії, аж до східних кордонів країн Балтії) в Красногорському районі, а також у селах Іллінське та Тимошкіно, вздовж Рубльовського та Іллінського шосе, і в Одинцовському районі. "Але", як відомо, один із них впав на землю неподалік від резиденції путіна в районі Ільїнки. Нижче на карті показані відомі місця, де БПЛА або щось зачепили, або розбилися (фіолетовий колір), або де повідомлялося про вибухи (рожевий колір). Відомо, що лише три БПЛА досягли російської столиці (понад 830 км від України): один влучив у висотний будинок на вулиці Атласова (Нова москва), два інших – у житлові будинки в районі Черемушки (перетин Ленінського проспекту з вулицею Удальцова). Один з останніх двох (влучив у квартиру на 14-му поверсі) не здетонував.

Що я хотів би обговорити з цього приводу? Здається, багато користувачів соціальних мереж наполегливо дивуються, як "повільні, гучні, вразливі" БПЛА можуть "робити такі речі" й із задоволенням висміюють як російську, так і українську протиповітряну оборону. І лише деякі наважуються на прямо протилежні твердження, на кшталт: "для Patriot & Co KG GesmbH AG це не проблема" (читай: "Патріот" та інші сучасні ЗРК)... або "С-300... С-350... С-400 з легкістю вбивають українські БПЛА"...

Насправді...

Звісно, "Шахеди" (і БПЛА, які використовувалися для цього удару по москві) повільні і гучні. Дійсно, українці називають російські безпілотники "мопедами", тому що саме так звучать їхні (поршневі) двигуни. І вони рухаються зі швидкістю 80-120 км/год. Але вони також невеликі і мають мінімальний поперечний переріз для радарів. Це означає, що хоча вони і не "стелс", їх важко виявити. Навіть більше: їх надзвичайно важко виявити на дальності понад 30-40 км, а також при наближенні до великих міст.

Ось приклад: на цьому знімку екрана нижче показано "радіолокаційне покриття" радіолокаційної системи, розташованої (лише для прикладу) в Міжнародному аеропорту ім. Сікорського на півдні центральної частини Києва.

Для цього прикладу я встановив радіус дії радара на 150 км, тому що це щось на кшталт "середнього значення для радарів дальнього/раннього попередження/спостереження, які зараз знаходяться на озброєнні". І я встановив антену радара на щоглі висотою 20 метрів, що досить високо, але є чимось на кшталт "середнього значення" між системами, які зараз перебувають на озброєнні в Україні (щоб переконатися: так, я знаю, що деякі системи мають антени, встановлені на 40-метрових радіолокаційних щоглах).

А тепер увага, будь ласка:

- червоним кольором позначені зони, де цей радар може виявити цілі, що летять на висоті до 100 м;

- помаранчевим – зони, в яких радар може виявити цілі, що летять на висоті до 40 м;

- жовтим кольором позначені зони, в яких радар може виявити цілі на висоті до 20 м;

- зеленим кольором позначені зони, в яких радар може виявити цілі на висоті до 10 м.

Очевидно, що чим нижче летить БПЛА, тим менша дальність виявлення. Почнемо з того, що вона скорочується вже через кривизну Землі: ось чому щось, що летить на висоті 100 м – наприклад, "Шахед" – де-факто "невидиме" для радара, що знаходиться в описаній вище позиції, з дальності понад 45 км.

Зазвичай "Шахеди" знижуються тим більше, чим ближче вони наближаються до своєї цільової зони. Спочатку до 40-50 метрів, потім до 20-30 метрів. Зрештою, вони пролітають між високими будівлями (включаючи "неіснуючі хмарочоси Києва"... кх-кх). Для кращого розуміння, ось збільшене зображення тієї ж самої "карти радіолокаційного покриття" української столиці, що й вище. Очевидно, що чим нижче летить БПЛА, тим проблематичніше його виявити. Абсолютно ясно, що залежно від напрямку, з якого наближається "Шахед", радар, розміщений в ІАП ім. Сікорського, не зможе виявити його до того, як він досягне центру Києва.

Причина в тому, що коли "Шахеди" летять так низько, проблеми створює не лише рельєф місцевості (наприклад, пагорби на північний схід і південний схід від Києва), але й високі будівлі та інші споруди: вони створюють відверті "сліпі плями" в зоні дії українських радарів.

Звичайно, можна зробити висновок (принаймні, логічний), що ПСУ запобігає цьому, розгортаючи так звані "радіолокаційні пікети": радіолокаційні системи раннього попередження/спостереження, розташовані за межами міста, особливо "вздовж осі загрози" – вздовж основних напрямків, з яких зазвичай відбуваються російські атаки (наприклад, північний схід, схід і південний схід). Наприклад, радар з антеною на 20-метровій щоглі на вершині одного з пагорбів на північ від Броварів може забезпечити набагато краще покриття: він має майже безперешкодний "огляд" на північний схід, схід і південь/південний схід:

Напрошується висновок, що навіть ЗРК, які підтримуються радарами, здатними виявляти "високі" цілі на відстані, наприклад, 150 км, мають труднощі з виявленням "низьких" цілей на відстані (20-30 км). Навіть радар з 20-метровою антеною, встановлений в аеропорту "Сікорський", навряд чи зможе виявити будь-який "Шахед" до того, як він досягне центру Києва.

...саме тому всі розповіді про те, як "Патріоти" "сканують" "Шахеди", є мріями. Адже, якщо уважно стежити за українськими соціальними мережами, то виявляється, що більшість російських баражуючих БПЛА збивають "зенітками" (автоматичними зенітними установками калібру 20, 23, 35 і 40 мм), ПЗРК і навіть стрілецькою зброєю.

...що, в свою чергу, означає, що на відміну від ударів балістичними ракетами, російські удари з баражуючими боєприпасами навряд чи призведуть до "виснаження" запасів українських ЗРК.

Однак вони дуже допомагають ГРУ (російській військовій розвідці) стежити за роботою українських наземних засобів ППО. Чим довше радари і ЗРК ППО змушені працювати, тим більше розвідувальної інформації про них збирають росіяни (за допомогою своїх систем COMINT/ELINT/SIGINT).

І наостанок: майте на увазі, що все це стосується і російської протиповітряної оборони в москві. Це одна з причин, чому росіяни зайшли так далеко, що почали розміщувати, наприклад, ЗРК "Панцир" С1/С2 (SA-22 Greyhound) на дахах високих будівель навколо центру міста. Забезпечити їм "вільне поле зору", і, звісно ж, вільне поле вогню. Іншими словами, це не "жарт", а свідчення того, що росіяни сприймають загрозу низьколітаючих БПЛА так, як і належить: дуже серйозно.

москва знаходиться так далеко від України, що ГУР МО (українська військова розвідка) мало що дізнається з власних ударів БПЛА по російській столиці. У цьому відношенні лише розвідувальні супутники НАТО можуть допомогти – звичайно, за умови, що це дійсно Київ завдав удару БПЛА по москві, і що він вчасно інформує Альянс про такі операції...

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