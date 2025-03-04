Чи погодяться американці на поступки Трампа росії? Поки що більшість вважає росію головною загрозою – Washington Post

Американська газета Washington Post проаналізувала низку опитувань в США, які свідчать, що багато американців прихильні до ідеї Трампа про необхідність миру, але продати їм угоду з великими поступками росії, яку вони вважають значною загрозою інтересам Америки, буде не просто. Напевно, інформаційна кампанія команди Трампа буде спрямована саме на це. Відтак, потрібно не відновлювати комунікацію з Трампом, а впливати на позицію американців.

Зрозуміло, що президент Дональд Трамп тисне на Україну, щоб вона пішла на поступки. Але американці не схильні віддавати території, і багато хто з них стурбований загрозою з боку росії, пише політичний оглядач Аарон Блейк у Washington Post.

За його словами, найбільш безапеляційна інтерпретація дедалі більш антагоністичного ставлення адміністрації Трампа до України та Володимира Зеленського полягає в тому, що Трамп просто хоче, щоб війна припинилася. Він пообіцяв закінчити війну – вже в перший день свого нового терміну, і якщо це означатиме напад на жертву, відлуння російської пропаганди та підрив переговорної сили союзника, то, мабуть, так тому й бути. На його думку, Україну треба змусити піти на поступки.

Але хоча припинення війни – це мета, з якою погоджуються майже всі, умови, на яких це станеться, мають велике значення, підкреслює автор. І зараз майже кожна поступка, на яку вказує адміністрація Трампа, має тенденцію бути на користь росії.

Справжнє питання полягає в тому, на які поступки можуть піти американці, щоб досягти цього миру? Або більш конкретно: наскільки вони стурбовані тим, що ці поступки допоможуть потужному супротивнику – росії?

Виявляється, пише WP, американці дуже стурбовані значними поступками росії – навіть якщо вони готові розглянути їх. Ці питання лягли в основу значної частини надзвичайного вибуху в Овальному кабінеті, коли Зеленський зустрівся з Трампом і віцепрезидентом Джей-Ді Венсом у п'ятницю. Трамп і Венс стверджували, що їхня м'яка позиція щодо путіна була необхідна для досягнення угоди і що потрібна дипломатія. Зеленський заперечив: путін продемонстрував, що йому не можна довіряти і що умови потенційного припинення вогню мають значення.

Мабуть, найяскравішим моментом став момент, коли Зеленський застеріг Трампа й Венса про те, що значні поступки росії можуть мати наслідки для США. Зеленський сказав їм про вплив росії: "У вас є гарний океан, і ви не відчуваєте його зараз, але відчуєте в майбутньому".

Це розлютило Трампа, і він неодноразово сварив Зеленського за попередження про те, як це може одного дня вплинути на США. "Не кажіть нам, що ми будемо відчувати, – сказав Трамп, додавши: – Ви не в тому становищі, щоб диктувати нам, що ми повинні відчувати. Нам буде дуже добре. Ми почуватимемося дуже добре і дуже сильними".

Але привид російського впливу викликає справжнє занепокоєння у американців. Цілком можливо, припускає автор, що американська громадськість не захоче віддавати росії занадто багато, і американці не здаються такими ж покірними, як адміністрація Трампа, коли йдеться про передачу росії значної частини території України.

Опитування Economist-YouGov, проведене минулого місяця, показало, що менш ніж кожен п'ятий американець вважає за краще, щоб росія контролювала хоча б "деяку" територію України.

Звісно, це вподобання людей, а не те, чого вони реально очікують. Але в опитуванні також йшлося, яким, на думку людей, є ймовірний результат війни, і лише кожен п'ятий очікує, що росія отримає половину або більше території України.Щодо того, наскільки прийнятною була б передача території, є суперечливі сигнали. Наприклад, у грудневому опитуванні Gallup людям було запропоновано вибрати між двома варіантами: а) якнайшвидше завершити війну, навіть якщо росія збереже свої територіальні здобутки, або б) підтримати Україну у відвоюванні території, навіть якщо це затягне війну. Немає сумнівів, що перший варіант, який виглядає аналогічним до позиції Трампа, – зростає. Але американці досі розділилися приблизно порівну.

Проте вересневе опитування Pew Research Center поставило схоже запитання і виявилося зовсім інше.

Вибір був між: а) Україна повинна поступитися територією, щоб закінчити війну, і б) Україна повинна воювати доти, доки не поверне собі всю свою територію.

І цього разу він був проти того, що, як видається, є позицією Трампа. Лише 14% хотіли, щоб Україна поступилася територією, тоді як 44% вважали за краще, щоб Україна продовжувала боротьбу. Приблизно 4 з 10 не запропонували жодного вердикту.

Цікаво, що американці набагато менше підтримували поступку території України, ніж німці, зауважує WP.

Це, за словами видання, підводить до основного питання, яке порушив Зеленський, а саме: що ці поступки можуть означати для США всередині країни.

Американці всіх політичних поглядів давно занепокоєні загрозою, яку становить росія. І цей страх, схоже, залишається, хіба дещо зменшився.

Минулорічне опитування, проведене Чиказькою радою з глобальних питань, показало, що 50 відсотків американців, і навіть майже половина республіканців, вважають територіальні амбіції росії "критичною загрозою" життєво важливим інтересам США протягом наступного десятиліття. Це менше, ніж 67 відсотків на початку війни в Україні, але все одно це значна кількість.

Аналогічно, опитування Pew показало, що 59 відсотків американців вважають росію "головною військовою загрозою". І, нарешті, Гарвардське опитування минулого місяця показало, що 63 відсотки американців занепокоєні тим, що якщо росія успішно здобуде територію у війні в Україні, то вона просунеться і в інші країни. Багато сусідніх країн є членами НАТО, що може викликати більш пряму реакцію з боку членів Альянсу, у тому числі військову, зауважує видання.

І в цьому, наголошує Washington Post, полягає великий потенційний недолік. Одна справа – домагатися миру, а інша – мати справу з наслідками поступок, які можуть відчуватися протягом багатьох років.

Здається, Трамп, щонайменше, вважає, що війна в Україні наближається до програшу й необхідні значні поступки. Але американці не так однозначно налаштовані. Вони схиляються в бік Трампа, але продати їм угоду, яка підбадьорює і винагороджує ворога-загарбника, якого більшість американців вважають значною загрозою, видається доволі складним політичним завданням, завершує статтю WP.

Джерело: Washington Post