Чи залякає Трамп американські медіа? Своїм позовом проти Мердока Трамп сигналізує іншим – Washington Post

Американська Washington Post розповідає про війну Трампа зі своїм партнером Рупертом Мердоком через медіа, якими він володіє. Загалом медіакорпорації воліють заплатити Трампу, щоб позбутися позовів від нього, фактично давши хабаря. Експерти не виключають, що так може закінчитися і ця війна Трампа з Wall Street Journal.

Трамп подав безпрецедентний позов про наклеп від чинного президента проти свого давнього радника і ключового союзника в ЗМІ, пише Washington Post. Як зауважує видання, протягом усієї політичної кар'єри президента Дональда Трампа Руперт Мердок відігравав роль то лайливого, то підбадьорливого лідера. Він був мішенню, а часто і бенефіціаром примх Трампа. Але нещодавній позов Трампа проти газети Wall Street Journal, що належить Мердоку, перевіряє їхній взаємовигідний зв'язок.

У п'ятницю, через день після того, як газета опублікувала статтю, в якій стверджувалося, що Трамп написав "непристойного" листа на день народження фінансисту і покійному сексуальному маніяку Джеффрі Епштейну, президент США подав до суду на WSJ, двох авторів статті та цілу низку корпоративних посадовців, включно з Мердоком, чий сімейний траст контролює материнську компанію видання і його корпоративного побратима, Fox News.

На що Мердок відповів соратникам: "Мені 94 роки, і мене не залякати", як сказали Washington Post три поінформованих джерела. Позов Трампа, останній у низці позовів проти медіакомпаній, був поданий до окружного суду США в Маямі і є ескалацію багатосторонньої війни президента проти ЗМІ.

Але, на думку WP, він переходить новий Рубікон. Подавши позов проти WSJ і Мердока, Трамп нападає на одного зі своїх найвпливовіших медіасоюзників, колегу-мільярдера, який знає його десятиліттями і був одним із найвпливовіших радників за межами Білого дому.

"Це абсолютно безпідставний позов, який має на меті стримати і покарати агресивне висвітлення новин про президента Трампа та його адміністрацію", – вважає Теодор Бутрус-молодший, провідний юрист юрфірми Gibson Dunn. За його словами, це виглядає як спроба залякати й утримати WSJ та інші новинні організації від розслідування фактів і висвітлення правди для притягнення до відповідальності урядових чиновників. Якщо власник WSJ і Fox News не застрахований від судового позову Трампа, то інші тим більше.

За інформацією видання, Трамп подав до суду на ЗМІ, які він вважає вороже налаштованими щодо своєї передвиборчої кампанії. Телеканал CBS оголосив, що скасовує найрейтинговішу програму "Вечірнє шоу зі Стівеном Колбертом" лише через кілька днів після того, як Колберт назвав угоду своєї мережі з Трампом у розмірі $16 млн "великим жирним хабарем". А в п'ятницю Конгрес направив Трампу закон, що скасовує федеральне фінансування PBS та NPR на суму $1,1 млрд.

Це сталося після пів року використання Трампом і Білим домом судів і важелів федерального уряду, щоб домогтися аналогічних поступок від низки приватних ЗМІ та громадських інституцій, зокрема університетів, компанії Disney, яка володіє ABC News, гігантів соцмереж і кількох провідних юрфірм.

Як зазначає WP, позов проти WSJ вимагає відшкодування збитків на суму понад $10 млрд через статтю, в якій повідомлялося, що Трамп надав малюнок оголеної жінки для альбому до 50-річчя Епштейна, складеного для нього у 2003 році. Трамп заперечував написання листа, називаючи його "фальшивкою", але в статті були використані обережні формулювання, в яких зазначалося, що "незрозуміло, як був підготовлений лист із підписом Трампа", і описувалося, що "схоже, що він був намальований від руки маркером".

WSJ, яка підготувала статтю і кілька днів відповідала на скарги та юридичні погрози з боку Білого дому і особисто Трампа, залишилася при своїй думці та заявила, що рішуче захищатиме себе. У середу видання опублікувало статтю, в якій стверджувалося, що ім'я Трампа "неодноразово" з'являлося в документах, пов'язаних зі справою Епштейна. Газета опублікувала свою версію про вітальну листівку, незважаючи на прямі погрози Трампа.

Цього тижня помічники Білого дому заборонили репортерам WSJ подорожувати у складі преспулу під час майбутньої поїздки Трампа до Шотландії, але все ще спілкуються з журналістами корпорації Мердока.

За словами WP, Трамп написав на Truth Social, що зателефонував головній редакторці Еммі Такер, але видання не відступилося від цієї історії. "Пан Мердок заявив, що подбає про це, але, очевидно, не має на це повноважень", – зазначив Трамп.

Як стверджує видання, Білий дім не відповів на перелік запитань до цієї статті, але опублікував заяву від імені директора з комунікацій Стівена Чуна: "WSJ надрукувала фейкові новини, навіть якщо вони були подані з долею правди". На думку Washington Post, Трамп і Мердок отримали вигоду від своїх стосунків: Трамп забезпечує контент і рейтинги для таблоїда Мердока New York Post і телеканала Fox News, який послідовно просуває президента і його політичний рух. Але ці двоє мають складну історію.

WP зазначає, що Мердок скептично ставився до першої президентської кампанії Трампа. Коли Трамп оголосив про свою кандидатуру в червні 2015 року, назвавши мексиканців, які приїжджають до цієї країни, ґвалтівниками, Мердок розмістив у соцмережах заклик до Трампа відмовитися від своєї риторики. "Коли Дональд Трамп перестане ставити в незручне становище своїх друзів, не кажучи вже про всю країну?" – написав Мердок у тодішньому Twitter. У січні 2016 року Мердок закликав мільярдера Майка Блумберга, колишнього мера Нью-Йорка, розглянути можливість участі в перегонах як незалежного кандидата.

Трамп і Мердок відновили і посилили свої симбіотичні відносини під час першого терміна Трампа. Мердок організував продаж більшої частини своєї медіаімперії компанії Disney без особливого контролю з боку регуляторних органів і насолоджувався частими розмовами з чинним президентом. Трамп покладався на поради Мердока та ключових співробітників Fox News. Але в останні дні першого терміна Трампа ці відносини драматично розірвалися після того, як Fox News першим зробив ключовий прогноз щодо президентських перегонів 2020 року. Мердок не став скасовувати або відкладати прогноз, що розлютило Трампа, який розпочав війну з Fox News, що одразу ж призвело до значного падіння його рейтингів.

Цей інцидент, як і судовий позов, продемонстрував прагнення Трампа взяти на озброєння союзника-консерватора, щоб продемонструвати своє домінування. Це був перший і вирішальний крок на шляху до його повернення на виборах 2024 року.

Це також стало початком руйнівного епізоду для Мердока і Fox News. Щоб повернути свою аудиторію після виборів 2020 року, Fox News неодноразово обливав брудом компанію Dominion Voting Systems, яка займалася виборчими технологіями, безпідставними звинуваченнями в тому, що вона допомагала фальсифікувати вибори. У 2023 році Fox News задовольнив позов про наклеп, поданий Dominion, на суму $787,5 млн. Позов, що розкрив внутрішні комунікації Мердока та інших керівників і ведучих Fox, які висловлювали скептицизм щодо неправдивих заяв Трампа про фальсифікацію виборів, показав приватну амбівалентність всередині Fox щодо Трампа, навіть коли ведучі в ефірі імітували його неправдиві заяви.

Юристи кажуть, що WSJ, ймовірно, захищений відповідно до встановлених стандартів наклепу. Щоб виграти справу, Трампу потрібно буде довести, що газета діяла з "фактичним злим умислом". Це означає, що журналісти або знали, що історія була неправдивою, або мали серйозні сумніви щодо її правдивості, але все одно опублікували її.

"Скарга сповнена здорового глузду та люті, але їй бракує юридичних підстав", – вважає професор права Мічиганського університету Леонард М. Ніхофф, який спеціалізується на медіаправі. На його думку, це не повинно залякати новинну організацію з хорошими юристами. У WSJ вони є.

Заступниця директора із судових процесів Інституту Першої поправки Найта при Колумбійському університеті Кеті Фаллоу вважає, що закон покликаний захистити саме такі репортажі. "Суть конституційного стандарту "фактичного злого умислу" полягає в тому, щоб дати журналістам певну свободу дій для висвітлення питань, що становлять суспільний інтерес у швидкоплинному новинному середовищі, не побоюючись руйнівних судових позовів, якщо вони зроблять щось не так, – цитує її WP. – Але немає жодних ознак того, що сказане ними є неправдою".

Проте юридична стратегія Трампа, яка тривалий час була об'єктом подібних насмішок з боку адвокатів, останнім часом виявилася ефективною. Нещодавно Трамп домігся виплати $15 млн від ABC News і $16 млн від CBS за аналогічними сумнівними справами, які були подані до початку його другого президентства, про наклеп, які юридичні експерти вважали слабкими або навіть безпідставними.

"Існує захист журналістів згідно з Першою поправкою, але він не має значення, якщо компанії просто розглядають позови Трампа як своєрідну ситуацію "плати за послугу", коли вони платять за те, щоб ці позови припинилися, і вислужуються перед урядом", – зазначила Фаллоу.

На думку WP, у випадку з Мердоком фінансовий імператив схожий. Але динаміка, включно з особистими стосунками, відрізняється. І, зрештою, вони обидва завойовують одну й ту ж аудиторію. Тож навіть якщо Мердок розлютився на погрози Трампа, він, найімовірніше, повернеться до нього, вважають джерела з його оточення. "У них є реальний стимул помиритися і налагодити стосунки, – вважає колишній помічник Трампа з глибокими знаннями про імперію Мердока. – Вони обидва хочуть знайти вихід".

Джерело: Washington Post