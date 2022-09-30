Гарматне м'ясо. Мобілізація за нинішніх умов - шлях до провалу росії на фронті – Лоуренс Фрідман

До вашої уваги переклад нової статті відомого дослідника війни та історика Лоуренса Фрідмана, який є заслуженим професором воєнних студій Лондонського королівського коледжу та давно вивчає протистояння України і росії. Він пильно стежить за розвитком подій та намагається завжди дати об’єктивний аналіз ситуації з боку стороннього науковця-спостерігача. Цього разу Фрідман акцентує увагу на намаганнях кремля закрити "дірки" на фронті за рахунок "гарматного м’яса", щоб виграти час на свою гібридну кампанію з економічної війни із Заходом, політичної дестабілізації та кампаній впливу, щоб примусити Захід відмовитися від підтримки України чи змусити Київ погодитися на "мирні пропозиції" москви.

Принц Генріх: А скажи мені, Джеку, чиї це товариші йдуть за нами?

Фальстаф: Мої, Хел, мої.

Принц Генрі: Таких жалюгідних пройдисвітів я ще не бачив.

Фальстаф: Нічого, вони досить годні, аби протикати їх списами; гарматне м'ясо, гарматне м'ясо. Яму вони заповнять не гірше за інших. Смертні люди, братику, смертні люди!

В.Шекспір, Король Генріх (частина 1). Акт 4, Сцена 2.

Тут сер Джон Фальстаф пояснює принцу Генріху роль непоказних чоловіків, яких він зібрав для майбутньої битви проти повстання під проводом Генріха Персі та його сина Гаррі Готспера. Фальстаф, хоч і розважає компанію, є п'яницею і шахраєм. Незважаючи на те, що Генріх призначив його командувачем, його відданість справі не зовсім щира. Натомість він бачить у цьому можливість заробляти гроші. Отримавши кошти для збору людей, його першим кроком було залучити до служби тих, хто мав достатньо коштів, щоб заплатити за їх звільнення. Потім, зібравши виручені кошти, він набрав групи жебраків і в'язнів. "У всій моїй компанії було лише півтори сорочки; а напівсорочка — це дві серветки, скріплені разом і накинуті на плечі, як глашатай без рукавів". Як побачив Генріх, вони були непридатні для бою. Неважливо, пояснює Фальстаф, вони можуть служити "як гарматне м’ясо", здатного "заповнювати яму так само, як і кращі" люди. Немає потреби вказувати на сучасні паралелі.

Нам також не потрібно цього робити, коли цинізм Фальстафа стає ще гострішим, коли починається битва. Він мав намір залишитися глядачем, але його знаходить лідер повстанців, який атакує його. Фальстаф падає, прикидається мертвим і виживає. Пізніше, коли він зможе встати, він вітає себе з тим, що вдавав мертвого і вижив. Мертвий — це фальшива людина, але удавана смерть, щоб жити — це "не підробка, а справжній і досконалий образ життя". Він додає: "Краща частина доблесті — це розсудливість, завдяки кращій я врятував своє життя." Багато хто з нових новобранців росії буде задаватися питанням, чи зможуть вони також знайти спосіб висловити те саме.

"Гарматне м’ясо" — це оновлена ​​версія "їжі для пороху" дев’ятнадцятого століття, коли воно було вперше використане. Він набув популярності під час Першої світової війни, щоб передати ймовірну долю новобранців як витратного матеріалу, яким судилося загинути в марних наступальних операціях або захищаючи відкриті позиції. Зараз цей термін найчастіше застосовують до нещасних росіян, яких штовхають у небезпечну боротьбу в Україні. Як тільки 21 вересня володимир путін оголосив про "часткову" мобілізацію, хештег #cannonfodder став популярним у Твіттері з зображеннями прощань зі сльозами, нових призовників, які були безглуздо п’яними, або інших, які розглядають автомати Калашникова, покритих ржавчиною, і ще більше тих, хто перекрикуються з офіцерами, які намагаються керувати ними. Графіті в санкт-петербурзі докоряли тим у Москві, які не протестували проти війни, у якій вони тепер повинні брати участь: "Спочатку ви були байдужі до політики, а тепер ви — "гарматне м’ясо". Френсіс Скарр зазначає, що цей термін перекладається на російську як "гарматне м’ясо". Українці говорять про "м'ясорубку". Умови здаються доречними, оскільки цих людей покликали зупинити провал в Україні, але вони настільки погано підготовлені та оснащені, що просто збільшать кількість втрат. Але чи можуть вони все-таки вплинути на хід війни? Або, більш імовірно, яких проблем додадуть росії на фронті?

Сталінське "Кількість має якість" - російський шлях до перемоги

Роль мобілізації полягає у вирішенні проблеми хронічної нестачі військової сили. Через це цифри не будуть проблемою. Повідомляється, що відредагований пункт 7 опублікованого указу передбачає ціль у 1 мільйон, навіть більше ніж 300 000, про які згадував міністр оборони Шойгу. Будь-яка кількість від 60 000 до 120 000 чоловік швидко переміщується на фронт у терміновому порядку. Проблема військового командування полягає не в тому, щоб знайти тіла, особливо якщо начальство не надто вибагливе, а забезпечити одягом, провести навчання та екіпірування. Навіть найбільш готові до фронту (більш обізнані візьмуть усе, що зможуть із власного комплекту) все одно будуть неготовими, тому що росія вже розконсервовує та використовує давні запаси зброї та техніки, а запасних офіцерів, які могли б виконувати їхнє навчання, мало. Тим не менше, незважаючи на тих, хто протестував і втік, багато хто з'явився на призов, хоч би який їхній фаталістичний настрій був. Деякі з них будуть краще підготовлені, ніж інші, особливо ті, хто нещодавно закінчив строкову службу. Тому ми не повинні припускати, що всі ті, хто з’явиться, не захочуть або не зможуть воювати.

Бувають обставини, коли сама лише кількість може перемогти суперника, який переважає. Цитата, яку приписують сталіну у зв’язку з радянською війною проти нацистів, полягає в тому, що "кількість має власну якість". Ми можемо згадати китайців у Кореї в 1950 році або тактику іранської "людської хвилі" проти Іраку в 1980-х роках, хоча в обох цих випадках тактика зрештою втратила ефективність. Проти підготовлених оборонних позицій, підкріплених артилерією, такі атаки породжують бійню, і "гарматне м’ясо" стає доречним терміном. Але якщо їх використовувати для оборони, вони можуть ускладнити українські плани та ускладнити захоплення місць, де росіяни вже добре окопалися. Водночас їм також знадобиться постачання. Як з’ясували аргентинці в 1982 році та іракці в 1991 році, висування додаткових людей у район операцій для демонстрації чисельної переваги також може створити серйозні матеріально-технічні проблеми.

російське командування хоче використати додаткову живу силу, щоб виграти час. Причину цього виклав Джек Вотлінг не стільки як прогноз, скільки для того, щоб застерегти від самовдоволення України та Заходу та від будь-якої відмови від негайної підтримки, яку буде надано Києву. Він зазначає, що:

"Це негайне поповнення підрозділів не створить значних наступальних можливостей. Однак це, швидше за все, допоможе стабілізувати оборонні лінії, підвищивши рівень ресурсів, які Київ повинен виділити для досягнення прориву. Тим не менш, введення неохочих і недостатньо підготовлених замін до вже деморалізованих підрозділів на початку зими навряд чи змінить вектор бойових дій на землі".

Головне занепокоєння Вотлінга полягає в тому, що росія використає новобранців для нових формувань. Якщо вони хочуть щось придатне для наступальних маневрів, тоді знадобляться місяці зусиль, які ускладнюються відсутністю інструкторів. Однак ці формування можуть бути готові до лютого. Ще будуть проблеми з озброєнням та навчанням. Натомість він підозрює, що головною метою є стабілізація фронту, щоб домогтися зменшення підтримку Заходу:

"Теорія перемоги кремля, імовірно, полягає в тому, що мобілізація достатньо продовжить війну, щоб уможливити його гібридну кампанію економічної війни, політичної дестабілізації, загроз ескалації та кампаній впливу в Європі та США, щоб змусити союзників України примусити Київ до переговорів".

Я деякий час стверджував (наприклад, тут), що, хоча європейські країни продемонстрували вражаючу стійкість проти російського економічного тиску, якщо через шість місяців ситуація зайде в глухий кут, зобов’язання Заходу щодо України можуть послабитися, що призведе до зацікавленості в мирних пропозиціях з Москви (якщо путін насмілиться їх запропонувати). Зараз путін кидає все на конфлікт, щоб налякати європейців задля поступок.

Останній гамбіт, схоже, саботаж двох газопроводів з росії до Німеччини, поблизу вод Швеції та Данії. Якщо росія несе відповідальність за ці таємничі вибухи, і важко уявити, хто ще це може бути, ми можемо говорити про передбачуваний посил: продемонструвати, що російський газ може бути втрачений назавжди; свого роду сигнал північним країнам, щоб нагадати їм про їхню вразливість, незважаючи на те, що вони є частиною НАТО; конкретна загроза новому трубопроводу з Норвегії до Балтії або більш загальне похмуріше попередження про вразливість усіх підводних труб і кабелів, якщо росія захоче спричинити додаткові збитки. Сигнали, які змушують одержувачів здогадуватися про їх значення, рідко бувають настільки ефективними. Єдине, що ми можемо відзначити, це те, що росія заперечує свою відповідальність і що на даний момент цими трубопроводами не йде газ, тому збиток не має істотного значення для поточних енергетичних та економічних розрахунків.

Поспішні референдуми з їхньою неминучою абсурдністю та рівномірною підтримкою більшості в 98% приєднання до росії також посилюють відчуття відчаю в кремлі. Ці спроби легітимізувати завоювання не отримають міжнародного схвалення, ще більше підривають аргументи росії щодо утримання Криму та створюють ще більше проблем для російського наративу, оскільки Україна звільняє все більше території.

Отже, хоча росіяни, можливо, бажають грати в більш тривалу гру, сподіваючись використати нові війська для створення помірно ефективних формувань, проте коли вони прагнуть інтегрувати окуповані території до росії, вони намагаються впоратися з несприятливими короткостроковими військовими подіями.

На даний момент росія бере участь у трьох важливих битвах, одній наступальній і двох оборонних. Наступ передбачає спроби взяти більшу частину Донецької області. Це продовження літньої кампанії, коли росії вдалося після великих зусиль витіснити українські сили з Луганщини. Отримання повного контролю над Донеччиною виглядало логічним наступним кроком. Місяцями вони дотримувалися свого стандартного підходу, обстрілюючи цільове місто, в даному випадку Бахмут. Початкова мета, ймовірно, полягала в тому, щоб взяти його і наступати на Краматорськ та Слов'янськ. Як і всюди, українські війська наполегливо оборонялися, хоча їм довелося поступитися деякими територіями.

Фото: Генштаб ЗСУ

Залучені російські війська здебільшого походять із приватної групи ваґнера під керівництвом одного з путінських агентів євгена пригожина, який часом, здається, веде власну незалежну кампанію. Відповідно до однієї з версій, ваґнер використовує "в’язнів із сепаратистських регіонів, яких призвали на службу", щоб просуватися вперед в якості "гарматного м’яса" "з незначною підтримкою", щоб "протистояти українській зброї". Не дивно, що багато хто здається. росіяни не виявляють інтересу торгувати обмінювати їх на полонених українських солдат: "колишніх російських в’язнів, а тепер полонених в Україні, вважають дезертирами".

Це викликає питання щодо ймовірного поводження з новими військами з низькою боєздатністю в інших місцях, а також щодо російської стратегії. Враховуючи те, що відбувається в інших місцях, цей наступ виглядає безглуздим, в якому витрачаються обмежені ресурси, щоб зайняти позицію, з якої, навіть якщо її завоювати, буде важко просунутися далі та, можливо, важко утриматися. Проте відмовитися від наступу, який залишився, означало б визнати, що, принаймні на даний момент, росія не може досягти своїх основних цілей.

Херсонщина, звідки українці почали наступ кілька місяців тому, є стратегічно важливим регіоном, як економічно, так і через сполучення з Кримом і Запорізькою АЕС. Українці досягли прогресу, але це було важко. Як вони самі зазначили, місцевість надто рівна й відкрита для бронетанкового наступу. Зараз їхній підхід зосереджений на тому, щоб повільно виштовхувати російські сили, одночасно підриваючи переправи через річку Дніпро, щоб перерізати їхні лінії постачання та ускладнити евакуацію. Для росіян мало б сенс відступити через річку якомога краще, щоб сформувати більш обороноздатну лінію, але, згідно з повідомленнями, путін, можливо, як quid quo pro за згоду на мобілізацію, наполіг на тому, щоб вони залишалися на місці і тримали свої позиції.

Фото: Генштаб ЗСУ

Тим часом подібна ситуація складається навколо Лиману на Луганщині, де російські війська відбивалися від українців, але тепер ризикують потрапити в оточення. Останніми днями було досягнуто низки значних успіхів, і, можливо, саме тут росія найбільш вразлива до подальшої помітної поразки, яка поставила б під сумнів усі її нинішні зусилля продемонструвати, що у неї є шлях до перемоги. Щойно призвані чоловіки, яких штовхали в цей бій, уже були вбиті або взяті в полон. Повідомляється, що село було взято через те, що солдати, що оборонялися, були п'яні. "Хто був тверезий, той втік, а хто був п’яний, навіть не зрозумів, що на село нападають, і попався".

Деморалізація та погана дисципліна - російський шлях до провалу

З тієї ж причини, що росіяни хочуть затягнути конфлікт, українці хочуть якнайшвидше його завершити. У них є всі стимули продовжувати. Україна може зганьбити путіна, якщо його війська будуть змушені відступити з територій, які збираються анексувати. (Це викликає цікаве питання щодо використання ядерної зброї на полі бою для впливу на найважливіші битви, якщо це означало б підривати її на нібито російській території.) Ще одна причина швидко діяти — зима. Волога погода вже створює болотисті умови, тому транспортним засобам важче рухатися, окрім доріг, де вони більш відкриті. І Київ добре усвідомлює, що, хоча Вашингтон не відмовився від своєї фінансової та військової підтримки, оскільки зараз надходять такі необхідні системи протиповітряної оборони, після проміжних виборів Байден може опинитися під більшим тиском, щоб отримати його підтримку.

Як часто говорилося раніше, в цій війні наступні кілька тижнів будуть вирішальними, але з наближенням зими росіянам потрібно розібратися зі своїми оборонними позиціями та утримувати їх, поки українці захочуть вслід за харківською перемогою рухатися більше на Донбас, а також на Херсон. Більше українських перемог вплинуло б на напружену обстановку в росії, але найсуттєвіші наслідки можуть відчутися на фронті. Одним із найважливіших аспектів указу путіна було продовження на невизначений термін тимчасових контрактів тим, хто перебуває на фронті, зокрема багатьом бійцям, які очікували звільнення через закінчення короткострокового контракту та з нетерпінням чекали виплати. Вже переживши виснажливий час, побачивши смерть і поранення багатьох своїх товаришів, вони більше не можуть розраховувати на дострокове звільнення чи обіцяну винагороду. Вони можуть тільки з нетерпінням чекати цього хіба що в холодну погоду. До них приєднуються налякані люди, щойно призвані на службу, які небагато чого можуть запропонувати та багато втратити, які кинуті в бій проти рішучих українських сил. Якщо це й надалі складатиметься погано, це посилить деморалізацію та погану дисципліну на фронті, що призведе до дезертирства, капітуляції чи навіть повстання.

Джулія Девіс повідомила про занепокоєння двох найбільших путінських "уболівальників" на державному телебаченні, володимира соловйова та маргарити симоньян, тим, наскільки хаотично була проведена мобілізація. Особливо показовим було згадування симоньян про броненосець "Потьомкін". "Нагадаю, у 1905 році, — попереджала вона, — подібні дрібниці призвели до першого в історії нашої країни повстання цілої військової частини. Ви цього хочете?".

Заколот, найбільш відомий завдяки видатному фільму Сергія Ейзенштейна 1925 року "Броненосець Потьомкін", який відбувся після війни росії з Японією, яка закінчилася принизливою поразкою, продемонстрував потенціал революційних почуттів серед збройних сил, коли з ними погано поводилися. "Маленький" інцидент, на який натякнула симонян, відбувається на початку фільму з кораблем у морі. Чоловіки протестують, що м’ясо для їхнього борщу пронизане опаришами, лише щоб лікар відкинув їхні занепокоєння та визнав його цілком придатним до споживання. Коли делегація моряків скаржиться капітану на неприємний характер їхнього супу, їхній речник у люті застрелений капітаном корабля, що змусило його товаришів схопити капітана та викинути його за борт, а потім захопити весь корабель. Все почалося з крику "досить тухлого м’яса". Бувають моменти, коли умовно невеликі образи можуть вивільнити потік затаєного гніву та відчаю.

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