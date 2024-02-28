Відомий британський історик та дослідник війни, почесний професор військових досліджень у Королівському коледжі Лондона Лоуренс Фрідман опублікував у виданні Foreign Affairs статтю, в якій послідовно демонструє, що путін не здатен виграти війну в Україні. Він або переоцінює силу росії, або недооцінює здатність України боротися.

"Протягом двох років, які минули з моменту вторгнення росії в Україну, ця жорстока війна часто не відповідала очікуванням. Протягом кількох тижнів після 24 лютого 2022 року Україна здивувала світ і, можливо, саму себе, коли чинила ефективний опір і швидко припинила облогу Києва. Потім, коли війна перемістилася на південь і схід, Україна знову застала спостерігачів зненацька своєю блискавичною кампанією з витіснення російських військ із Харківської області на початку вересня 2022 року", – пише Лоуренс Фрідман у Foreign Affairs.

Втім, зазначає автор, окрім цих приголомшливих результатів були й розчарування. І, мабуть, найголовніше, що довгоочікуваний контрнаступ України у 2023 році, на який покладали надії багато західних аналітиків і політиків, не зміг досягти вирішального прориву. Не минуло й кількох тижнів, як українське командування змушене було визнати, що їхні сили недостатньо пристосовані для проведення широкомасштабних оперативних маневрів.

Як зауважує Лоуренс Фрідман, тепер, коли війна вступає в свій третій рік, Україна перебуває у все більш важкій ситуації, а росія має перевагу. В основі глибокого песимізму лежать повідомлення про гостру нестачу боєприпасів і живої сили з українського боку, сумніви щодо подальшої підтримки з боку США, а також відчуття того, що російські війська, не переймаючись власними втратами, готові скористатися перевагою. Розвиток війни впродовж 2024 року залежатиме не лише від того, як Україна протистоятиме своїм військовим викликам, а й від того, наскільки і в який спосіб Захід її підтримуватиме.

На думку експерта, перед Україною, безумовно, стоять серйозні виклики. З огляду на те, наскільки виснажені військові ресурси країни зараз, можливостей для великих оперативних кроків проти росії в поточному році буде небагато. І якщо новий великий пакет американської допомоги провалиться в Конгресі, це може суттєво ускладнити здатність України впоратися з труднощами і залишити занадто багато ініціативи за москвою.

Але, як зауважує автор, Захід набагато менше знає про тиск, з яким стикається путін, і про те, як він може посилитися, якщо президент рф не отримає швидких результатів від усіх інвестицій, вкладених у цю дорогу і розчаровуючу війну. Якщо росія не зможе знайти спосіб швидко захопити великий шматок нової території, не зазнавши при цьому величезних втрат, їй буде важче приховати марність всієї затії. У той час як Захід переоцінює ступінь і характер своєї підтримки Києва, він повинен визнати, що для путіна ця війна залишається неймовірно важкою для перемоги, і очільник кремля може навіть програти її.

Праща Давида. Якби росія була повноцінна, Голіафа б знесли

Лоуренс Фрідман вважає, що від самого початку відповідь України на російське вторгнення 2022 року була схожа на битву Давида з Голіафом, але з принциповою різницею. У біблійній історії, після того, як Давид за допомогою точної пращі оглушив набагато більшого велетня маленьким каменем, він швидко рухається, щоб обезголовити його. І коли Голіаф був убитий, филистимляни визнали свою поразку. Хоча Україна, як і Давид, могла ефективно володіти своєю пращею, вона не мала можливості обезголовити Голіафа. В інших країнах, наголошує автор, таке приниження після некомпетентного акту агресії могло б призвести до повалення лідерів. Але не в путінській росії. Він зауважує, що у москві відсутня будь-яка політична опозиція.

Навіть серйозні невдачі у війні, зазначає професор військових досліджень, мало впливають на путіна. Він наголосив, що витрати на війну, включно з економічними санкціями, були обмежені зростанням цін на нафту і газ. До кінця 2022 року кремлю вдалося перевести всю країну на військові рейки, змирившись із тим, що на неї чекає довга боротьба. Опитування показали, що росіяни загалом підтримують війну, хоча й без особливого ентузіазму. Оскільки позиція і спадщина путіна залежать від того, чи є що показати за всі ці життя і зусилля, він сповнений рішучості продовжувати, поки не досягне чогось, що можна назвати перемогою. Тож поки що Голіаф бореться, все ще користуючись перевагами розміру і грубої сили.

"Але Давид також все ще бореться. Поки Україна чекає на рішення Конгресу США щодо фінансування, росія продовжує свої виснажливі наступальні операції, кидаючи тисячі людей у бої за міста, які після цього стають непридатними для життя. Принаймні наразі російська стратегія навряд чи принесе такі успіхи, які потрібні путіну, щоб по-справжньому змінити лінію фронту і здобути вирішальну перевагу у війні", – констатує Лоуренс Фрідман.

Надійна Європа, та Вашингтон, який спіткнувся. Чим вже скористалася росія

Україна отримує підтримку Заходу від початку російської агресії у 2014 році, хоча її ніколи не було достатньо, і зазвичай вона надходила занадто пізно. Перед повномасштабним вторгненням, як нагадує дослідник війни, західні країни надали достатню підтримку, щоб допомогти Україні виграти битву за Київ, а потім, під враженням від цього досягнення, почали надсилати набагато більше. Саме тому путін доклав стільки зусиль, щоб підірвати цю підтримку. Наприкінці 2023 року він говорив так, ніби йому це вдалося, жартуючи, що майже досягнув демілітаризації – однієї з цілей війни, яку він оголосив на початку вторгнення, тому що незабаром у Києва не залишиться зброї. А потік зброї із Заходу вичерпався. Оптимізм путіна, на думку автора, був зрозумілий, хоча і не через коливання рішучості в європейських столицях, як можна було б припустити.

Як зауважує Лоуренс Фрідман, коли почалася війна, багато хто очікував, що Європа стане слабким місцем західного альянсу. Спочатку були підозри, що такі країни, як Франція та Німеччина захочуть захистити свою роль потенційних миротворців, але і президент Франції Еммануель Макрон, і канцлер Німеччини Олаф Шольц зрозуміли, що довіра до путіна була б недоречною.

"Протягом 2022 року, обмежуючи потік газу і підвищуючи його ціну, москва навмисно створювала дефіцит енергії, щоб переконати європейських лідерів у тому, що підтримка України – це погана ідея, яка призведе до того, що їхні народи замерзнуть взимку. Саме тоді в західних ЗМІ почали з'являтися перші ледачі заяви про неминучу "втому від України" на континенті. Також багато говорилося про нібито роз'єднаність європейських лідерів, яка, як очікувалося, стане більш помітною, коли війна затягнеться", – нагадує експерт.

На думку Лоуренса Фрідмана, для Європи підтримка України обходиться дешевше, аніж подолання наслідків можливої перемоги путіна. Чого не можна сказати про Вашингтон, де життєво важливий пакет допомоги Україні у розмірі 60 мільярдів доларів був заблокований у Палаті представників. Однак навіть там проблема не в тому, що загальна підтримка України з боку США впала, а в тому, що колишній президент Дональд Трамп має вплив на Республіканську партію і на спікера Палати представників Майка Джонсона. Якщо путін виглядає більш впевнено, ніж рік тому, то причина саме в цьому. Автор наголошує, що необхідні Україні засоби першої необхідності, такі як артилерійські снаряди і підтримка високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), можуть надати лише Сполучені Штати.

На думку професора військових досліджень, росія вже скористалася цією перервою у підтримці з боку США, продовжуючи свої виснажливі наступальні дії. Ця російська кампанія має нагальний характер, що спростовує припущення про те, що путін навмисно грає в довгу гру і просто чекає на виснаження України. путін хоче, щоб війна закінчилася, але тільки на його умовах. Якщо українці зосередяться на зміцненні своєї оборони, вони можуть запобігти швидкій перемозі росії, якій поки що бракує бойової потужності. Але чим довше їм доведеться чекати на підтримку США, тим складнішим буде це завдання.

Більше крові, але не свіжої. Підхід путіна навряд чи зміниться

Можливо, на думку Лоуренса Фрідмана, тому що очільник кремля вважає, що все йде так, як він хоче, путін не бачить причин для зміни російського підходу. З розгортанням конфлікту росія продемонструвала здатність до адаптації та інновацій, але не в тому, як вона веде наземну війну. путін продовжує діяти тими ж методами і з тією ж самою командою. На відміну від інших диктаторів, він не присвоїв собі звання фельдмаршала і не робить вигляд, що сам керує військовою стратегією. Його влаштовує, що генерали беруть на себе відповідальність за ведення війни.

"Отже, путін залишається з міністром оборони Сєргєєм Шойгу і головнокомандувачем Валєрієм Гєрасімовим, які роками займають посади у військовому керівництві. Їхня лояльність до путіна не викликає сумнівів, тому він толерує їхні грубі та позбавлені уяви стратегії, включно з лобовими атаками на українські міста, незважаючи ні на втрати росіян, ні на стан самих міст після їхнього остаточного захоплення. З періоду, що передував заколоту, зрозуміло, що Шойгу і Гєрасімов мали багато критиків, не в останню чергу за їхню готовність принести в жертву величезну кількість російських солдатів у м'ясорубку в Україні. Наразі цей підхід навряд чи зміниться", – пише експерт.

Гра в заперечення. Україна може позбавити росію легких перемог

Тривала війна дається взнаки в Україні. Але українці показали, що вони можуть продовжувати боротьбу. Нинішня зацикленість Заходу на проблемах України і складність з'ясування того, що саме відбувається в москві, на думку дослідника війни, призвела до того, що росія може продовжувати воювати, нібито не особливо втомлюючись. Насправді, незважаючи на всі ресурси, які путін кинув у цю війну, результати були мізерними з перших тижнів, коли росія захопила більшу частину території, яку вона зараз утримує.

"Навіть якщо Україна не зможе здобути значну перевагу, вона може багато чого досягти, просто збільшуючи втрати росії і позбавляючи її легких перемог. Часті підриви російської логістики та удари по заводах, нафтопереробних заводах і навіть кораблях, що перебувають у зоні досяжності безпілотників, стануть найімовірнішим моральним стимулом для її військ. Здатність України продовжувати експортувати зерно морем і її погроза відрізати Крим від росії не пропонують Києву шлях до перемоги, але вони ставлять кремль у невигідне становище", – вважає Лоуренс Фрідман.

У довгій війні Давиду набагато важче перемогти Голіафа. На думку автора, зараз війна перебуває на критичному етапі. Україна продовжуватиме боротися, що б не сталося, але їй доведеться перейти до набагато більш оборонної позиції, якщо підтримка з боку Вашингтона продовжуватиме зменшуватися. Якщо пакет американської допомоги таки надійде, і без зайвих затримок, це полегшить Україні утримання своїх позицій і, що не менш важливо, дозволить переглянути свою стратегію на більш довгострокову перспективу – головне завдання, яке Зеленський поставив перед генералом Сирським.

Цей пріоритет також вимагатиме від Вашингтона переглянути свій підхід. Експерт нагадує, що минулий рік чітко показав, як багато потрібно зробити для підготовки українських військ до майбутніх наземних наступальних операцій, але він також продемонстрував, як багато можна досягти за допомогою дальніх ударів за межами лінії фронту. Адміністрація Байдена не надто охоче підтримує такі удари (і, ймовірно, все ще не хоче, щоб її сприймали як таку, що сприяє нападам на російську територію). Але ситуація настільки просунулася вперед, а російська стратегія стала настільки безжальною, вважає Лоуренс Фрідман, що Сполученим Штатам доведеться визнати важливість того, щоб Україна була здатна вражати більше цілей із більшою точністю і на більшій відстані.

У Біблії Давид убив Голіафа в одній сутичці. Але в довгій війні Давидові набагато важче перемогти Голіафа. На другу річницю війни немає чіткої послідовності перемог на полях битв. Але і росії бракує такого шляху. Адже для неї не може бути стабільного миру, як зауважує Лоуренс Фрідман, поки існує ворожий український уряд, який зближується із Заходом, розбудовує свої збройні сили і зміцнює свою економіку, в той час як росія вирішує, що робити з безлюдною територією, яку вона спустошила, а також з довгою лінією фронту, яку треба захищати. Війна закінчиться тоді, коли одна зі сторін вирішить, що вона більше не варта зусиль, і захоче скоротити свої втрати. Це рішення буде наслідком не лише військових чинників, але й економічних, соціальних та політичних. Важко уявити, переконує автор, щоб Україна наполягала на припиненні вогню, доки значна частина її території окупована.

"Зі свого боку, путін, можливо, думає про те, щоб розпочати якусь дипломатичну ініціативу після президентських виборів 17 березня. Хоча важко уявити, що може бути надійною пропозицією, якщо він наполягає на утриманні всієї території, яку, як він стверджує, анексував для російської федерації. Або очільник кремля сподівається, що Дональд Трамп передасть йому Київ у січні наступного року, якщо стане президентом США. У цьому випадку він, можливо, перебільшує силу росії і недооцінює стійкість України. Якщо західна підтримка буде стабільною, путін може виявити, що на третю річницю війни, його війна виглядає такою ж невиграшною, як і на другу", – завершує статтю Лоуренс Фрідман.

Джерело: Foreign Affairs