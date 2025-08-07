Гельсінський процес. Як болісна угода ознаменувала завершення холодної війни – Едвард Лукас

Старший науковий співробітник Центру аналізу європейської політики Едвард Лукас переосмислює значення гельсінського процесу 1975 року, який критики холодної війни засуджували як капітуляцію перед СРСР у обмін на порожні обіцянки щодо прав людини. Автор визнає, що хоча Гельсінські угоди дійсно надали дисидентам правові інструменти для критики комуністичних режимів і певною мірою сприяли розрядці, вони не стали вирішальним чинником у падінні радянської імперії. Лукас наголошує, що комунізм зруйнувався передусім через власні внутрішні слабкості – економічні, політичні та моральні, а також завдяки рішучій політиці консервативних лідерів на кшталт Рейгана і Тетчер.

Яструби холодної війни ненавиділи східно-західні переговори в Гельсінкі на початку 1970-х років, і 50 років тому цього тижня у фінській столиці було підписано Заключний акт Конференції з безпеки і співробітництва в Європі (КБСЄ). Вільям Сафір з New York Times порівняв його з іншою Ялтою — угодою, укладеною тридцять років тому, за якою британські та американські воєнні лідери віддали Східну Європу Сталіну. Рональд Рейган, який згодом став президентом США, стверджував, що це дало американську "печатку схвалення закріпаченню полонених націй" Кремлем. Брутально кажучи, за визнання кордонів радянської імперії Захід отримав нездійсненні обіцянки щодо прав людини.

Зараз судження є більш прихильними. Гельсінський процес об'єднав 33 європейські країни (за винятком лише Албанії під керівництвом Ходжі та Андорри), а також США і Канаду. Дворічні переговори стали прикладом розрядки і відкрили двері для мирних змін. Оскільки радянська сторона не могла публічно стверджувати, що членство у Варшавському договорі було нав'язане під дулом пістолета, а комунізм ґрунтувався на брехні та масових вбивствах, її члени мусили прийняти принципи політичної та геополітичної свободи.

Серед них була "клаузула Гамлета", яка встановлювала принцип, що кожна країна має право "бути чи не бути" членом військового союзу. Як зазначає Ян Бонд з Центру європейських реформ у своїй нещодавній статті, "західні уряди та дисидентські рухи у Східній Європі та СРСР використовували зобов'язання щодо прав людини як стандарти, за якими вони могли притягнути комуністичні режими до відповідальності, змусивши їх перейти в оборону та поступово посилюючи тиск на них, щоб вони вжили заходів для виконання того, під чим підписалися. Михайло Горбачов міг стверджувати, що його реформи лише реалізували принципи, під якими Совєцький Союз уже підписався".

Але шаблон – це не те саме, що мандат. Хоча дисидентський рух наприкінці 1970-х років отримав новий імпульс у більшості країн, він став серйозним викликом для комуністичного режиму лише в Польщі, і навіть там все закінчилося введенням воєнного стану в грудні 1981 року. В інших країнах КДБ та його аналоги жорстко придушували дисидентський рух. До 1984 року, наприкінці дворічного перебування Юрія Андропова в Кремлі, майже всі відомі дисиденти були в тюрмі або у вигнанні; деякі загинули (наприклад, Юрі Кукк, естонський професор хімії, помер під час голодування в 1981 році). Невеликою втіхою було те, що їхні правителі порушували правила.

Подібно до "Остполітики" Західної Німеччини, яка прагнула нормалізувати відносини з країнами Східної Європи, Гельсінський процес, ймовірно, певною мірою сприяв остаточному краху комунізму. Зокрема, визнання Заходом кордонів Польщі після 1945 року позбавило сили одну з найсильніших ліній комуністичного керівництва Варшави: що без радянського захисту німці повернуть собі втрачені території. В цілому, ставало все важче демонізувати "імперіалістичний блок" як войовничий і експлуататорський. Підтримка "реформаторських комуністичних" фракцій у правлячих елітах, можливо, допомогла підірвати позиції домінуючих прихильників жорсткої лінії.

Але те, що насправді знищило імперію зла, – це не дипломатичні дебати, а її внутрішні слабкості: економічні, політичні та моральні. Щоденні приниження, пов'язані з чергами за їжею та товарами першої необхідності, а також з допитливими та владними бюрократами, підірвали її легітимність. Жорстка нездатність режиму впоратися з розбіжностями перетворила прихильників на критиків. Приниження російського колоніального панування викликало патріотичний опір. Ззовні сильне лідерство Рональда Рейгана та Маргарет Тетчер посилило тиск. Однією з причин переоцінки важливості Гельсінкі є те, що це дозволяє впливовій частині західної ліберальної думки применшити роль консервативних лідерів, яких вони ненавиділи. Це може бути втішним, але це неісторично і боягузливо.

Джерело: CEPA