Хто цього разу приборкає Дональда Трампа? Крутіться, крутіться задля мандрівного цирку Білого дому – Саймон Тісдалл

Міжнародний оглядач найстарішої британської щотижневої газети Observer Саймон Тісдалл окреслює страхи союзників США та надії її противників з поверненням Трампа до Білого дому. Він каже, що Трамп може повернути справи як у хороший, так і поганий бік. Залежатиме, хто на нього матиме вплив і зможе приборкати. Тож першочерговим є питання, чи існує така фігура.

Напередодні його повернення очевидно, що світові лідери, люблять вони його чи ненавидять, не можуть ігнорувати цього непередбачуваного шоумена, пише на сторінках The Guardian міжнародний оглядач Саймон Тісдалл.

Бойкот Мішель Обамою інавгурації Дональда Трампа у понеділок не потребує пояснень. Очевидно, що колишня перша леді має нульову толерантність і ще менше любові до людини, яка насолоджується расистською та сексистською поведінкою. Багато інших, особливо серед союзників США в Європі, теж бойкотували б Трампа, якби могли. Проте, неминуче, їм доведеться мати з ним справу протягом наступних чотирьох років.

Такий страх і ненависть далеко не всі поділяють. Опитування, опубліковане минулого тижня Європейською радою з міжнародних відносин, показало, що в Китаї, Індії, росії, Саудівській Аравії, Індонезії, Південній Африці та Бразилії більше людей вітають повернення Трампа, ніж засуджують його. Натомість у Великій Британії, Франції, Німеччині та низці інших західноєвропейських країн люди відверто шоковані такою перспективою.

Саме тому для більшості "задирання носа" Обамою – недозволена розкіш. Незважаючи на занепад американської могутності та впливу, "скасувати" президента США просто непрактично і неможливо. І, очевидно, багато провідних країн вважають, що Трамп №2 може бути для них хорошим. Європейці – дивні люди. Якщо вони відмовляться підігравати, вони ризикують маргіналізуватися і втратити свою значимість.

Ці висновки суперечать химерній заяві президента Джо Байдена, який йде у відставку, про посилення американської глобальної гегемонії. Світ відвертається від того, що багато хто вважає лицемірним міжнародним порядком, заснованим на "правилах", які контролюються США. Держави, що розвиваються, вважають, що неідеологічний, невтручальний, націоналістичний, трансакційний, корисливий світогляд Трампа краще відповідає вимогам часу. Насправді це відображає їхній власний підхід. Для них він є необхідним агентом змін.

Чи це прорахунок, про який вони шкодуватимуть? Професор міжнародних відносин Джорджтаунського університету Чарльз Купчан припускає, що зовнішня політика Трампа, якому бракує твердих принципів і переконань, може похитнутися в будь-який бік – у кращий чи гірший. Завдання іноземних політиків, дипломатів і лобістів полягає в тому, щоб спрямувати його в бажаному напрямку, знайти способи працювати з ним або навколо нього і приборкати його найгірші інстинкти.

Для Британії можна провести паралель з колишньою прем'єр-міністеркою Маргарет Тетчер, яка все зруйнувала, але не змогла відновити. "Трамп – більше руйнівник, ніж архітектор. Замість того, щоб допомогти побудувати новий і кращий міжнародний порядок, він цілком може зруйнувати старий і просто залишити США і решту світу на руїнах", – попереджає Купчан.

Це не просто академічні гіпотези. Від того, чи вдасться переорієнтувати або приборкати Трампа, залежить реальне життя – так само, як, можливо, й уникнення глобального конфлікту. У Брюсселі багато говорять про так званих "шептунів Трампа" – людей, до яких, можливо, прислухається президент. Згадують італійку Джорджію Мелоні. А також угорця Віктора Орбана та очільника НАТО Марка Рютте. Жоден із них не має вирішального впливу. Світові зараз потрібен "приборкувач Трампа"

Війна в Україні є ключовим випробуванням теорії "хороший Трамп, поганий Трамп". Він критикує вартість військової допомоги Києву. Каже, що розуміє, чому путін виступає проти вступу України до НАТО. Стверджує, що може швидко закінчити війну, але, вочевидь, ціною здачі Україною суверенної території і заохочення російської агресії.

З іншого боку, Трамп знає, що не може дозволити собі згубного повторення катастрофічної відмови Байдена від Афганістану в 2021 році. Він не наважується дати оновленій "осі зла", як дехто називає росію, Китай, Іран і Північну Корею, переломну стратегічну перемогу. Тому говорять про те, що він збільшить, а не зменшить американську допомогу в короткостроковій перспективі, щоб посилити переговорну позицію Києва на майбутніх перемовинах.

"Мир через силу" – це мета, навколо якої об'єднуються президент України Володимир Зеленський і європейські уряди. І якщо вони дослухаються до закликів Дональда Туска (Польща) і Еммануеля Макрона (Франція) посилити колективні оборонні зусилля (і витрати) ЄС і НАТО, то з наближенням ендшпілю в Україні збільшиться ймовірність того, що "добрий Трамп" стане на їхній бік.

Інстинкти Трампа щодо Ізраїлю і Палестини варіюються від поганих до жахливих. Він ставить укладання угод з арабськими країнами Перської затоки вище за встановлення миру. Перебуваючи на посаді, він ставився до палестинців із презирством, скоротивши допомогу і перенісши посольство США до спірного Єрусалиму. І все ж, заздрячи нагороді Барака Обами у 2009 році і забуваючи про іронію, він прагне отримати Нобелівську премію миру. Одного разу він пообіцяв укласти "остаточну угоду" щодо Близького Сходу. Можливо, він думає, що все ще здатен це зробити.

Трамп не обов'язково купується на порядок денний ізраїльських правих щодо Великого Ізраїлю і шкодує про участь США у вічних війнах. На відміну від Беньяміна Нетаньягу, він не хоче воювати з Іраном; ба більше, є розмови про переговори з Тегераном. Він би дуже хотів нормалізації ізраїльсько-саудівських відносин. Керуючись умілою дипломатією, яку у Вашингтоні відправили практикувати британця Пітера Мандельсона, цілком можливо, що Трамп, за умови правильного підходу, може стати силою добра на Близькому Сході. Наразі жеребкування триває.

Іншим великим міжнародним викликом для Трампа є Китай. Чи справді він запровадить 60% мита на китайський імпорт? Він, безумовно, усвідомлює, наскільки руйнівною та інфляційною буде подальша торговельна війна. Водночас він не впевнений щодо захисту Тайваню, якому Пекін погрожує вторгненням. Прагматичні, брудні американо-китайські угоди не виключені. "Хороший Трамп" запросив президента Сі Цзіньпіна на свою інавгурацію. "Поганий Трамп" робить Китай цапом-відбувайлом за всі світові біди.

Що б вони не говорили, європейські лідери та інші скептики Трампа в кінцевому підсумку є глядачами у перших рядах найбільшого політичного шоу на Землі. Якщо все піде шкереберть, "поганий Трамп" переможе, ще більше відступаючи до односторонності, роз'єднання за кордоном, розірваних альянсів, зневаги до демократії (вдома і за кордоном), няньчення диктатора й антагоністичного тролінгу ставлеником Ілона Маска старих друзів у Німеччині, Канаді та Великій Британії.

Якщо це станеться, незрозуміло, що з цим можна буде зробити. Хто приборкає Трампа? Відповідь на це питання потрібна терміново. Але не питайте Мішель Обаму. Її тут немає.

Джерело: The Guardian