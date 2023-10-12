Контрнаступ без змін, бо не вистачає озброєнь. У Брюсселі трохи змінилася тональність щодо допомоги Україні – Том Купер

У огляді української визвольної війни від 11 жовтня Том Купер розповідає про основні бої. Так, під Авдіївкою за допомогою БПЛА ЗСУ виявили і знищили більшу частину з трьох механізованих колон ворога. Так завершилася потужна операція російських сил, яка, на думку експерта, була добре оснащена, але погано спланована. Але головне з аналізу Тома Купера – як і раніше: Україні не вистачає допомоги НАТО та союзників. Він плекає надію, що ізраїльські трагічні події врешті-решт змусять "людей з мітлами" у штаб-квартирі НАТО випростатися від летаргічного сну.

Повітряна/ракетна війна. Може, нарешті, НАТО прокинеться…

Все ще збираю інформацію для більшого оновлення. Достатньо сказати, що забавно спостерігати за балакучими головами з НАТО, які накручують себе на тему поставок F-16 в Україну. Історія цієї трагікомедії – щось на кшталт того, що знадобиться українцям: 2 роки, 1 рік, 9 місяців, 6 місяців... для перенавчання на F-16.

Поки що йдеться про 2 місяці.

Звичайно, це залежить від якості особового складу, який ПСУ "відправили на захід" для конверсійної підготовки, але, принаймні, розмови з Брюсселя "схиляються" до питання "чого ми все ще чекаємо?", а не "не впевнені, чи варто нам це робити"...

На жаль, НАТО все ще не постачає достатньо обладнання та боєприпасів для перемоги України. Однак, з чуток, мало хто з "людей з мітлами" (штаб-квартира НАТО) нібито усвідомили цей факт.

Нарешті...

Я сподіваюся, що тепер, коли Вашингтон "терміново заклопотаний порятунком Ізраїлю", це може змінитися. Американці роблять це за допомогою двох атомних авіаносців (загалом близько 130 бойових літаків). Звісно, я сумніваюся, що навіть адмірали, які командують цими величезними суднами і супроводжуючими їх військовими кораблями, коли-небудь дізнаються, чого вони можуть досягти там, у східному Середземномор'ї. Але, можливо, це може означати, що в Брюсселі візьме гору певний здоровий глузд...

А, так: оскільки деякі з вас запитували про JAS.39 Gripens.., ви знаєте мене, я ніколи не роблю жодних прогнозів. Просто припускаю, що, виходячи з того, як вони діяли до цього часу (див. Archer, див. CV-90 тощо), "шведи можуть тягнути час, але вони ретельні"...

Морська війна. Чекаємо на підтвердження сумної долі "Павла Дєржавіна"

Незважаючи на повідомлення про масове виведення російського Чорноморського флоту з Севастополя до Новоросійська та Азовського моря, за даними чуток, сьогодні в районі Севастополя нібито підірвався сторожовий корабель "Павєл Дєржавін". Однак жодних підтверджень цього факту поки що немає.

Битва за Донбас. Криваве знищення росіян під Авдіївкою

Куп'янськ-Сватове-Кремінна... Так, "очікуваний" наступ 25-ї російської армії в районі Синьківки відбувся, і в ньому була задіяна 47-ма танкова дивізія. Проте, після отримання серйозного підкріплення технікою, 66-та мехбригада досягла значних успіхів у підбитті російських танків: 25 одиниць за чотири дні (ймовірно, між 2 і 6 жовтня). Не дивно, що останні два дні російська сторона на цій ділянці фронту зберігала значну тишу: мабуть, хтось повинен спочатку з'ясувати, чи залишилися там офіцери та солдати для відновлення лінії фронту...

Сіверськ... З району Золотарівки доповіли про позиційний бій: українці просунулися в напрямку цього села, звільнили частину місцевості ("два поля/три лісосмуги"), росіяни контратакували у південний фланг і стверджують, що зупинили їх.

Кліщіївка... російський контрнаступ у районі на схід і південний схід від Кліщіївки, передусім з метою захоплення залізничної дамби, схоже, закінчився. III АК кинув багато погано навчених чмобіків 150-ї ОМСБр і 38-ї ОМСБр, а також БАРС-7 в тотальну атаку, яка тривала щонайменше три, можливо, чотири або п'ять днів... і вони були відкинуті назад з великими втратами. Наразі росіяни повернулися до лінії оборони вздовж траси Т0513: далі в тил, ніж там, де вони починали, і приблизно вздовж лінії від Опитного на півночі до Миколаївки на півдні. Це дає мені надію, що вони, можливо, захочуть розпочати ще більше подібних контрнаступів...

Безперервні українські рейди в район на північний схід від Курдюмівки, схоже, змусили росіян залишити свої позиції в Зеленопіллі. Зараз вони повернулися на позиції вздовж дороги, що веде на південь від Курдюмівки до Озарянівки та на схід від Курдюмівки до Миколаївки. На початку вчорашнього дня росіяни спробували атакувати через канал Донбас-Сіверський Донець у напрямку Степового та Бердичева, але були відбиті 28-ю мехбригадою.

Авдіївка... Останніми днями стало зрозуміло, чому росіяни ввели 25-ту загальновійськову армію на ділянку Сватове-Кремінна, а 1-шу гвардійську танкову армію та 41-шу загальновійськову вивели звідти ще у вересні: вони доукомплектували побиті частини, а потім знову перекинули їх на Авдіївський напрямок. Чотири дні тому російські сили розпочали фланговий наступ, підтримуваний потужними авіаударами (переважно Су-25, але зрідка Ка-52 та Мі-28) та інтенсивним артилерійським вогнем.

Досить сказати, що станом на ранок 10 жовтня цей контрнаступ закінчився справжньою катастрофою. По суті, щонайменше дві, можливо, три величезні російські колони були виявлені (за допомогою БПЛА) ще за 5 000-10 000 метрів за лінією фронту. І по них було завдано артилерійського удару. Кривава бійня тривала, коли вони продовжували просуватися в тому ж напрямку, і на той час, коли вони фактично перетнули "вихідні позиції" – лише для того, щоб натрапити на мінні поля і отримати ще більше артилерійського вогню – більша частина механізованих сил була знищена. Цей прорив намагалися здійснити переважно засуджені "Шторм-Z", за підтримки кількох розрізнених танків і БМП. Відео їхніх спроб просування були... "невтішними".

Наскільки я можу судити, росіяни найсильніше наступали на позиції 116-ї бригади, але навіть вона не мала особливих проблем із тим, щоб їх відбити. У 79-ї повітряно-десантної бригади теж були "хороші часи".

Українці повідомляють, що загальний розмах цієї російської операції "небачений із перших днів війни". Набагато більший, ніж під час атак на Вугледар у січні-лютому цього року. Просто жахливо спланована, складена і проведена. Вони оцінюють втрати лише 90-ї танкової дивізії у 820 вбитих і поранених, близько 80 бронемашин (включаючно із щонайменше однією БМПТ "Термінатор"), 18 артилерійських установок, більше десятка реактивних систем залпового вогню та близько 30 інших машин. ВКС втратили щонайменше один літак Су-25.

Мі-28 випустив протитанкову керовану ракету в напрямку українських позицій в районі Авдіївки, ймовірно, 7 або 8 жовтня.

Український контрнаступ. росіяни продовжують виснажувати ЗСУ

Старомайорське/Старомлинівка... Схоже, що в районі Приютного тривають бої: українцям спочатку вдалося повернутися на околиці села, потім росіяни пішли в контратаку і відтіснили їх назад.

На жаль, на цьому напрямку новини не покращуються: на більше у ЗСУ просто не вистачає техніки. І поки хтось не замінить цього некомпетентного радника з національної безпеки в Білому домі, або не відволіче його ще більше... на порятунок Ізраїлю, мало що зміниться в цьому плані.

Роботне-Вербове-Новопрокопівка... Виснаживши їх в ході – здебільшого – безрезультатних контратак, росіяни, схоже, відводять свої ВДВ з передової, замінюючи їх чмобіками. Українці скористалися цією можливістю для наступу на Копані, Новопрокопівку (яку захищають залишки 71-го та 201-го мотострілецьких полків) і вглиб Вербового. Насправді, навіть 70-й та 1441-й мотострілецькі полки були змушені відійти зі своїх позицій на північний захід від Новопрокопівки.

На східному боці цього "виступу" українці також мали б взяти щонайменше дві контрольовані росіянами лісосмуги на захід від Новофедорівки. Далі на схід, за даними чуток, ЗСУ увійшли в село Загірне два дні тому. Поки що ми не отримали жодних подробиць, підтвердження чи спростування.

...Інакше кажучи, якщо росіяни не наступають, то одразу ж переходять до оборони – і українці знову повертаються до своїх шліфувальних просувань.

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