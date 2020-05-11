Коронакриза або як змінила бізнес всесвітня пандемія

Локдаун не пройшов ні для кого безслідно і деякі досі переживають його наслідки. У зону ризику потрапили усі, без винятків

Бізнес досі перебуває у не визначенні, адже більшість підприємців зазнали суттєвих змін - хтось закрився без права на повернення у колишнє русло, хтось - підлаштовується під ситуацію, а інші використовують її у власних цілях, наприклад, для розвитку та ще більшого вдосконалення.

Яких змін зазнала бізнес-спільнота від пандемії коронавірусу та що про це думає розповів Василь Рій - засновник та власник компанії Leeloo.ai - платформа конструктор тунелів продажів і чат-ботів в месенджерах для автоматизації залучення клієнтів.

Яких змін зазнала бізнес-спільнота від пандемії коронавірусу та що про це думає розповів Василь Рій - засновник та власник компанії Leeloo.ai - платформа конструктор тунелів продажів і чат-ботів в месенджерах для автоматизації залучення клієнтів.

Що ви думаєте про ситуацію в Україні, з точки зору бізнесу?

Відчувається суттєва різниця між тим, що було раніше та тим, що є зараз, проте великої різниці не помітив. Я таке явище називаю “затримкою наслідків” - воно відбувається без різких та глибоких економічних змін, включаючи життя простих людей.

Ви знаєте компанії, що закрилися під час карантину?

Звісно, таких компаній є багато. Більшість пов’язана з ресторанною сферою та точок продажу, тобто всі ті, які були залежні від трафіку людей і відкладали перехід в онлайн продажі до останнього моменту. У такого типу бізнесу є так званий "режим Феніксу" - вони швидко припиняють діяльність і швидко її починають знову, коли все відновлюється.

Наприклад, магазин з сумками. Після закриття людина почала думати, що товар - це гроші і потрібно на щось жити, вона забирає товар додому та починає вчитися продавати онлайн, опановує навички реклами, тощо.

Ви, як власник бізнесу, помітили суттєві зміни у роботі?

Враховуючи те, що платформа працює з 52-тьма країнами, суттєвих змін не помітив. Я до останнього запевняв колег, що працюватимемо в офісі, незалежно від карантину. Заплановане змінилося лише після оголошення повного карантину і працівникам було важко дістатися місця роботи.

Найбільше змін відчувається не зовні, а з середини - вони мають характер внутрішніх процесів, де нам не вистачає більше менеджерів, реклами, тощо.

Віддалене виконання обов’язків мало вплив на робочий процес?

Компанія переходила на роботу з дому на короткий проміжок часу і це не вплинуло. Я впевнений, що не тривала віддалена робота не зашкодить ефективності, а навпаки, може дати більш плідні результати. Проте у нас є правила на нарадах - усі керівники проводять кожного ранку "мітинг" зі своєю командою та надсилають результати бесіди.

Найголовніше у такій ситуації - не втратити людський контакт, якщо він десь відсутній, то люди "йдуть" від роботи або не звертають на неї уваги.

Кому було найважче виконувати свою роботу?

Точно сказати не можу. Для мене та компанії це було як виклик - ми не змінили режим роботи та не давали задню. Навпаки, домовлявся з керівниками про зустрічі в офісі мінімум один раз протягом тижня, обговорювали завдання та ключові моменти. У такій ситуації ключове - це не ставити за мету вижити, а як мінімум "вирости" і ми це зробили на 10-15%.

Ви якось змінювали стратегію ведення бізнесу під час карантину?

Ні. Я знав як відбувалося у 2008 та 2014 роках, тому будував його "гнучким" під різні обставини. Наприклад, у 2008 році була не зрозуміла ситуація з курсом валюти і не тільки. Згодом, у 2014 році, зрозумів, що курс може також змінитися незалежно від економічних змін, а від воєнно-політичних. У цей період я зрозумів, що прив’язувати бізнес до офлайну не є найкращим варіантом, тому створена платформа є зручним засобом для продажів з будь-якої частини світу, що йдуть через рекламу, вебінари, тощо.

На вашу думку, коли настає момент, коли варто починати перейматися за свій бізнес?

Правило №1 - зроби так, що у тебе ніколи не закінчувалися гроші.

Наприклад, виплата заробітних плат, якщо не вистачає на них коштів, варто переглянути свій бюджет та виправити огріхи, деколи це може призвести до звільнення з посади. Якщо є щось, що може загрожувати процесу створення/надання послуг та обміну його на кошти - це варто змінювати або ставити питання: "я можу щось виправити чи ні?" і від цього відштовхуватися. Здебільшого у таких ситуаціях працює комплекс дій - урізання робочих місць та впровадження “не популярних” реформ.

Переживати за бізнес починати варто тоді, коли у власника зникає віра в те, чим він займається. Це суб’єктивно - скільки віри вистачає у людини, скільки є сили боротися за справу, проводити чистку кадрів, приймати рішення.

Ви можете уявити як буде виглядати бізнес-спільнота через п’ять років, за умови постійного карантину?

Люди адаптуються, тому що все постійно змінюється. Зважаючи на карантинні заходи збільшиться споживання продукції в онлайн - люди будуть постійно перебувати вдома, що призведе до кращого розвитку логістики кур’єрських служб. Також може збільшитися продукція "hand made", замість використання потужностей великих підприємств.

З’являться нові напрямки ведення бізнесу?

Я таких тенденцій не бачу. Якщо ми говоримо про створення контенту, то все виробництво, від зйомки та монтажу до просування та продажу, буде відбуватися за участі однієї людини і для цього ми маємо усі ресурси.

Що тоді буде з людьми, які працюють на великих виробництвах, тощо?

Завжди є вибір або розвиватися, підлаштовуючись під обставини, або здатися, впасти у деструктив. Якщо хочеш розвитку та росту, завжди знайдеться ресурс, який допоможе опанувати новий вид діяльності, а якщо ні, то незалежно від обставин прийдеш до точки неповернення.

Чим частіше в історії траплятимуться такі катаклізми, тим більше розвиватимуться історії домашнього бізнесу та розвитку його в цілому. Це виклик та шанс для розвитку бізнес-спільноті, адже, ті, хто знає, що робити та як будь-які обставини повертати на свою користь, скористаються можливістю розвитку та будуть у виграші, а ті, хто перебував у паніці - здаються.

Як показує досвід, "катаклізми, не типові ситуації, непередбачувані події - це найкращий час для впровадження давно запланованих реформ". Якщо хтось з ними не згоден, ми з ним прощаємося.