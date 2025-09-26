кремль обурений Норвегією. 85 млрд крон для України та нові фрегати дратують москву – CEPA

росія звернула увагу на різке збільшення витрат Норвегії на оборону та підтримку України. Колишній норвезький військовослужбовець, стажер-редактор Центру аналізу європейської політики Хайне Сандвік Брекке розповідає про посилення допомоги Києву з боку Осло. Він констатує, що це дуже не подобається росії, яка намагається вчиняти різноманітні гібридні атаки на Норвегію.

На початку цього року Норвегія зазнала нападу. Не з боку ворожої держави, а з боку своїх традиційних північних друзів. Вони запитували, як Осло може так сильно вигравати від зростання цін на нафту й газ після повномасштабної війни росії проти України, водночас віддаючи так мало у вигляді фінансової та військової допомоги?

Зокрема, у сусідній Данії деякі діячі стверджували, що Норвегія робить занадто мало. "Я вважаю, що норвежці мають вчинити гідно і переказати якщо не всі, то більшу частину цих [доходів від продажу енергоносіїв] грошей Україні", – заявив у січні політик Соціал-демократичної партії в інтерв'ю провідній данській газеті. Газета Politiken запитувала: "Дорога Норвегіє, як ти можеш дивитися собі в очі?" і вказувала, що Данія надала вдвічі більше допомоги Україні, не маючи суверенного фонду на $1,7 трлн.

Повномасштабна війна в Україні, що розпочалася 2022 року, спричинила величезні збої та подальшу енергетичну кризу на світовому ринку. Коли росія припинила постачання енергоносіїв, щоб чинити тиск на Західну Європу, Норвегія відкрила вентилі своїх газових родовищ у Північному морі, ставши головним постачальником континенту в 2024 році.

Міністерство фінансів Норвегії оцінило профіцит газових доходів за 2022-2023 роки у 1,27 трлн крон (близько $128 млрд). Обсяг допомоги Україні від Норвегії у 2023 році становив 19 млрд крон.

Тиск зростав. Холодне ставлення другої адміністрації Трампа до Європи та НАТО спричинило на континенті глибокі роздуми й побоювання, що росія відчує заохочення до подальших ворожих дій. Раптом війна України стала значно ближчою до дому.

Усе це відбувалося саме тоді, коли Єнс Столтенберґ залишив посаду генерального секретаря НАТО й повернувся до Осло як міністр фінансів. Йому одразу поставили запитання, чи не отримує Норвегія несправедливий зиск від війни в Україні, що він заперечив у лютневому інтерв'ю. Столтенберґ вказав на роль Норвегії у постачанні газу до Європи, але водночас наголосив, що країна готова зробити більше.

За місяць Норвегія значно збільшила фінансування України. На 2025 рік допомогу утричі підвищено – майже до 85 млрд крон, і це рішення підтримали всі дев'ять парламентських партій. Країна також швидко збільшує видатки на оборону: до 2025 року вони зростуть на 21%. Серед нових проєктів – літаки F-35 зі США та п'ять фрегатів із Великої Британії.

Кошти для України будуть спрямовані на міжнародні ініціативи та закупівлі в оборонній промисловості Києва. Підтримка може залишитися на тому ж рівні і наступного року, як запропонував уряд у серпні. Якщо пропозиція буде схвалена, загальний обсяг фінансування Програми підтримки Нансена для України (2023-2030) зросте до 275 млрд крон.

Крім того, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Ґар Стюре наголосив, що допомога є частиною ширшої геополітичної картини. "Наша підтримка життєво важлива не лише для України, а й для безпеки Норвегії та всієї Європи", – заявив він. У Брюсселі та Києві ці асигнування вітають, тоді як росія різко засудила рішення. "Осло продовжує підливати масло у вогонь українського конфлікту", – написало посольство рф у Норвегії у відповідь на плани норвезького уряду.

росія також випробовує норвезький повітряний простір. Після атаки російських дронів на Польщу 23 вересня Норвегія розкрила три раніше неоприлюднені порушення свого повітряного простору російськими бойовими літаками протягом останніх місяців.

Напруження між Норвегією та росією, які мають спільний майже 220-кілометровий кордон на Крайній Півночі, зростає. Від анексії Криму у 2014 році, а особливо після 2022-го, країни неодноразово вступали у конфронтації, що нагадують добу Холодної війни.

У 2023 році норвезький уряд вислав 15 російських дипломатів з огляду на їхній імовірний статус співробітників розвідки. Крім того, пілоти у Північній Норвегії повідомляють про часті перешкоди в роботі систем зв'язку, джерело яких відстежують до росії.

Зростання напруженості між НАТО і росією ще більше підкреслило військове й стратегічне значення архіпелагу Шпіцберген, за даними норвезької розвідки. Шпіцберген перебуває під суверенітетом Норвегії, але історично також має російський анклав Баренцбург згідно з договором 1920 року, і напруження на архіпелазі останніми роками зростає. У 2023-му під час параду, який очолював генеральний консул росії Андрєй Чємєріло, майорів російський сепаратистський прапор. Нещодавно, у вересні, росію звинуватили в завезенні на архіпелаг автомобіля, схожого на поліцейський, що є порушенням норвезького законодавства.

Хоча договір обмежує військове використання Шпіцбергена (інша назва – Свальбард), москва зараз звинувачує Норвегію в ігноруванні цих обмежень через нібито включення архіпелагу до підготовки НАТО. Норвегія вважає це безпідставним і, ймовірно, це є прямою реакцією на її посилену підтримку України. Тим часом норвезька поліцейська служба безпеки попереджає, що російські спецслужби, ймовірно, проводитимуть операції на Шпіцбергені, включаючи кампанії впливу, щоб перевірити реакцію норвезької влади.

російський державний пропагандист, телеведучий Владімір Соловйов нещодавно заявив, що Норвегія має "зникнути", коментуючи напруженість навколо Шпіцбергена. Така риторика, хоч і типова для російського телебачення, лише підкреслює погіршення клімату у відносинах між Норвегією та росією і ймовірність нових конфліктів у майбутньому.

Джерело: CEPA