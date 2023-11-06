Купер рекомендує: москва більше не вирішує долю Керченського мосту. 128-й знову не пощастило – Стефан Коршак

Том Купер републікував огляд головного оборонного кореспондента Kyiv Post Стефана Коршака щодо найбільш резонансних подій війни останнього тижня. Пропонуємо витримки з допису оглядача, де він аналізує факти довкола трагедії у 128-й бригаді та результативність українського удару по суднобудівному заводу в Керчі.

Нещасливій 128-й знову не пощастило. росіяни були попереджені

У суботу кожна зі сторін завдала дуже ефективного удару з великої відстані. Ви, напевно, бачили повідомлення, але в Запорізькій області росіяни випустили ракету "Іскандер" по церемонії нагородження 128-ї гірсько-штурмової бригади, і, схоже, ракета поцілила посеред стройового розрахунку. Кількість жертв становить від 28 до 60 загиблих і стільки ж поранених.

Це сталося приблизно за 20 км від лінії фронту, тобто поза зоною досяжності майже всієї російської ствольної артилерії, але в межах досяжності безпілотника "Ланцет", російської реактивної артилерії або, очевидно, керованої бомби, скинутої з літака.

Оскільки протягом війни всі показники свідчать про те, що російські авіаудари заздалегідь сплановані згори донизу, і зазвичай між ідентифікацією цілі і скиданням бомби проходить щонайменше 24 години, це надзвичайно переконливо свідчить про те, що росіяни були заздалегідь попереджені про церемонію нагородження, або, що менш ймовірно, про те, що росіяни тепер здатні, принаймні іноді, наносити авіаудари за викликом по цілях, які вони вважають за потрібне атакувати.

128-ма дислокується на заході України в Закарпатті, і на мій погляд має репутацію підрозділу, якому не щастить. Її керівництво протягом 2014-2021 років було на ножах з національним урядом, не в останню чергу через те, що в битві за Дебальцеве 2014 року 128-ма опинилася в ар'єргарді і, з їхньої точки зору, була покинута, в той час як решта української армії відступила з російського оточення. Це вартувало їй десь 150-200 загиблих.

За останніми повідомленнями, 128-а бригада протягом останніх місяців досить добре проявила себе в боях на Запорізькому напрямку, переважно на східному березі Дніпровського водосховища та в районі міста Василівка.

Новий міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що уряд знає про катастрофу і що вона буде розслідувана. Вочевидь, це означає, що у 128-й бригаді десь стався витік інформації, і менш очевидно, що керівництво 128-ї бригади, можливо, піддало війська ризику через власну недбалість. Ані для кого не є таємницею, що росіяни мають планерні бомби або що 128-ма діє в секторі зі значною кількістю цивільного населення.

Важливо, що саме Умєров – цивільна особа, а не командувач армії Валерій Залужний, став тією офіційною особою, яка підтвердила невдачу.

москва більше не вирішує долю Керченського мосту. Ці дорогі протикорабельні ракети НАТО великої дальності, схоже, справді працюють

Більшість із вас бачили, як вчора українці завдали ракетного удару по суднобудівному заводу в окупованій росією Керчі, і щонайменше дві ракети влучили в російський фрегат, який загорівся, і пожежники не могли загасити його близько шести годин.

кремлівська версія подій полягає в тому, що це було 14 ракет, з яких потужні російські сили ППО збили 12, і що один корабель "пошкоджено". Це було б більш правдоподібно, якби ніхто не пам'ятав офіційної версії подій від кримської окупаційної влади в першу годину після атаки, і я не вигадую: "всі українські ракети були збиті, але уламки від однієї з них випадково впали поблизу сухого доку, але ніхто не постраждав".

Що стосується реальності, то дуже схоже на те, що росіяни будували фрегат з крилатими ракетами, який був носієм тих жахливих ракет "Калібр", якими вони обстрілюють українські міста, і коли українські ракети влучили, судно було готове приблизно на 90-95 відсотків.

Як говорять українці, це були протикорабельні ракети Storm Shadow/SCALP. Наскільки відомо з відкритих джерел, єдиний засіб, який українці мають для запуску цієї зброї, – це бомбардувальники Су-24 радянських часів, переобладнані для запуску натівської зброї.

Я знайшов графік, який показує, де росіяни нібито мають засоби протиповітряної оборони навколо Керченського суднобудівного заводу – а Керченський міст знаходиться прямо поруч – і це свідчить свідчить про один дуже неприємний для кремля висновок: принаймні іноді, навіть проти найкращих засобів протиповітряної оборони, які можуть зібрати російські військові, українці можуть доставити кілька високоточних ракет на ціль.

Чудовий малюнок того, де знаходяться російські зенітні ракети С-400 навколо Керчі. Не підтверджено, але це найкраще зображення, яке я бачив. Суть цього зображення полягає в тому, що червона позначка – це місце, куди влетіла українська ракета і підірвала російський військовий корабель.

Це означає, що Керченський міст все ще стоїть тільки тому, що українці вважають, що ще не час його зносити, або тому, що у них немає ракет, щоб стріляти. Іншими словами, москва більше не може вирішувати, стоятиме міст чи впаде, це вже не в її руках.

Відео та місцеві свідчення, схоже, вказують, що дві ракети SCALPS дійсно були збиті, але принаймні два влучних попадання точно підтверджуються.

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