Призначений Трампом глава Пентагону Піт Геґсет активно працює над зміною Стратегії національної оборони США. Драфт цього документу викликав різку критику з боку найвищих офіцерів США, оскільки він не враховує зростання глобальної конкуренції Китаю зі США, війну росії з Україною та активні допорогові операції проти Європи.

Критика з боку кількох найвищих офіцерів, включно з головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Деном Кейном, лунає на тлі того, що міністр оборони Піт Геґсет переглядає пріоритети Збройних сил США, інформує Washington Post.

Військові керівники висловили серйозну стурбованість майбутньою оборонною стратегією адміністрації Трампа, викривши розбіжності між політичним і військовим керівництвом Пентагону, коли міністр оборони Піт Геґсет у вівторок скликав вищих офіцерів на незвичний саміт у Вірджинії. Видання посилається на слова восьми нинішніх і колишніх посадовців.

За інформацією WP, критика з боку кількох високопоставлених офіцерів, включно з головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Деном Кейном, лунає на тлі того, що Геґсет переглядає пріоритети американських збройних сил, зосереджуючи увагу Пентагону на уявних внутрішніх загрозах, применшуючи конкуренцію США з Китаєм, а також роль Америки в Європі та Африці.

Як зазначає видання, Дональд Трамп відвідає екстрене зібрання генералів і адміралів на базі Корпусу морської піхоти "Квантіко", де, як очікується, Геґсет виступить із промовою про військові стандарти та "воїнську етику", попри те що військові лідери побоюються масових звільнень або різкої реорганізації структури об'єднаних оперативних командувань і військової ієрархії.

Дебати щодо Стратегії національної оборони – основного дороговказу Пентагону, якиий визначає пріоритети ресурсів та розміщення американських військ по всьому світу, стала новим викликом для вищого військового керівництва, яке намагається орієнтуватися в нестандартному підході адміністрації Трампа до збройних сил.

Обізнані з процесом редагування особи, які, як і інші співрозмовники WP, говорили на умовах анонімності, описують зростаюче розчарування планом, який вони вважають короткозорим і потенційно нерелевантним з огляду на надто персоналізований і часом суперечливий підхід президента до зовнішньої політики.

При цьому, як зауважує видання, речник Пентагону Шон Парнелл відмовився коментувати зміст засекреченого документа або те, чи висловлювалися занепокоєння в процесі редагування. "Геґсет доручив розробку Стратегії національної оборони, що буде максимально сфокусована на просуванні прагматичної програми президента Трампа "Америка передусім" та "Мир через силу", – йдеться в заяві Парнелла. – Цей процес ще триває".

За інформацією WP, стратегію, яка нині перебуває на фінальному етапі правок, підготували політичні призначенці Трампа в офісі політики Пентагону, зокрема деякі посадовці, які раніше критикували давні американські зобов'язання в Європі та на Близькому Сході.

За словами трьох осіб, обізнаних із цим питанням, проєкт плану широко розіслали військовому керівництву – від об'єднаних оперативних командувань по всьому світу до Об'єднаного комітету начальників штабів. Дехто з них поставив під сумнів, що означатимуть його пріоритети для сил, спроєктованих на реагування на кризи по всій планеті.

"Розбіжності під час підготовки документів – явище нормальне, але кількість посадовців, стурбованих цим документом, і глибина їхньої критики – незвичні", – зазначили кілька співрозмовників американської газети. За словами двох обізнаних осіб, Кейн поділився своїми застереженнями з вищим керівництвом Пентагону протягом останніх тижнів.

"Він дав Геґсету дуже відвертий зворотний зв'язок, – сказав один із них, уточнивши, що в обговоренні брав участь і керівник політичного управління Пентагону Елбридж Колбі. – Я не впевнений, що Геґсет взагалі розуміє масштаб Стратегії, тому, гадаю, Кейн так наполягав". Другий співрозмовник зазначив, що Кейн намагався втримати Стратегію зосередженою на підготовці військ до стримування Китаю і, за потреби, його поразки у разі конфлікту.

Як стверджує WP, Геґсет і його політичні посадовці дали зрозуміти, що Пентагон виведе частину військ з Європи та консолідує командування так, що це тривожить деяких союзників США, особливо на тлі війни росії з Україною та її недавніх неодноразових вторгнень у повітряний простір НАТО. Протягом багатьох років стратегія Пентагону ґрунтувалася на ідеї, що найкращий захист держави – це створення і підтримка міцних військових альянсів за кордоном.

Критики такого підходу в адміністрації стверджують, що він втягнув США у дорогі війни на чужій території, замість того, щоб забезпечувати внутрішні інтереси країни. Дотепер підхід Трампа переважно полягав у тому, щоб спонукати союзників витрачати більше на власну оборону, часом відштовхуючи республіканських яструбів у Конгресі, які також закликають Сполучені Штати до збільшення власних витрат на оборону.

Як зауважує Washington Post, попри те, що Трамп здійснював бомбардувальні кампанії в Ємені та Ірані, його основна увага була зосереджена на посиленні військової присутності в регіонах, що ближче до американської території. Під його керівництвом цьогоріч Пентагон завдав ударів по ймовірних наркоторговцях у Карибському морі, розгорнув американські війська та озброєння на південному кордоні, а також направив Національну гвардію та морську піхоту до міст США, де вони допомагали в депортації та намагалися приборкати те, що президент називає "некерованою" міською злочинністю. Частину цих внутрішніх розгортань оскаржують у судах.

На вихідних, як зазначає видання, Трамп у соцмережах наказав відправити війська до Портленда, штат Орегон, заявивши, що дозволяє їм застосовувати "повну силу" для захисту агентів Імміграційної та митної поліції, чиї операції викликали епізодичні протести в місті. У неділю Геґсет у меморандумі до Нацгвардії Орегону повідомив, що місія включатиме федералізацію близько 200 гвардійців.

Значна частина внутрішньої критики нової стратегії стосується того, що в документі акцент робиться на загрозах для території США, навіть попри те, що Китай продовжує швидке нарощування військової потужності, яке, за попередженнями військових керівників, зменшує перевагу Сполучених Штатів у Тихоокеанському регіоні.

WP зауважує, що, за словами п'ятьох співрозмовників, у документі все ще є суттєві розділи, присвячені Китаю, але вони здебільшого зосереджені на загрозі нападу на Тайвань, а не на глобальному суперництві з найбільшим противником США. Колбі давно застерігає, що збройні сили США не готові до ризику китайського вторгнення, і закликає Вашингтон переорієнтувати увагу та ресурси на цю проблему. "Є занепокоєння, що це просто не дуже продумано", – сказав один із колишніх посадовців про стратегію.

За словами двох осіб, обізнаних із документом, тон Стратегії також набагато більш партійний, ніж у минулих документах: у ньому стверджується, що адміністрація Байдена спричинила ерозію американських збройних сил – риторика, схожа на промови Геґсета.

Тим часом Геґсет очолює реформу Збройних сил, обіцяючи скоротити на 20% кількість генералів і адміралів, які керують американськими ЗС, а також переглянути межі об'єднаних оперативних командувань США. Міністр вже звільнив вищих офіцерів, зокрема голову Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Чарльза К. Брауна-молодшого та начальницю військово-морських операцій адмірала Лізу Франчетті. Видання зауважує, що під час звільнень непропорційно велика кількість жінок була звільнена з посад.

Тимчасова оборонна стратегія Пентагону, про яку Washington Post вперше детально повідомила ще в березні, також зосереджувалася на Тайвані та обороні території США, аж до заклику керівництва Пентагону "прийняти ризик" в інших частинах світу, щоб виконати обидва пріоритети.

Той тимчасовий документ теж натякав на нову стратегію більш наполегливого використання військовослужбовців удома та за кордоном. Згідно з документом, за вказівкою Геґсета Пентагон мав "пріоритезувати зусилля зі зміцнення кордонів, відбиття різних форм вторгнення, включно з незаконною масовою міграцією, наркоторгівлею, незагонним перевезенням та торгівлею людьми й іншою злочинною діяльністю, та депортацією нелегальних іммігрантів у координації з Департаментом внутрішньої безпеки".

Джерело: Washington Post