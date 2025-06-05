Китайська лазерна гармата Silent Hunter вже працює проти українських безпілотників в росії. Тим часом британці розробляють власну лазерну зброю – The Telegraph

Британська The Telegraph з посиланням на російські та українські джерела стверджує, що росіяни активно використовують китайську лазерну гармату для боротьби з українськими безпілотниками. Поки що помітили лише одну таку установку, але хто-зна, скільки їх по всій території росії.

росія використовує лазер китайського виробництва для збиття українських безпілотників, незважаючи на постійні заяви Пекіна про те, що він не надає військової підтримки москві, стверджує британське видання The Telegraph.

Нові кадри показують, як російські війська використовують систему низьковисотної лазерної оборони Silent Hunter і знищують українські БПЛА на відстані близько 1,5 км.

Як зауважує The Telegraph, ця зброя є однією з найбільш значущих і складних одиниць обладнання, яке росія отримала від Китаю протягом трьох років війни проти України. Лазер, призначений для пошуку, відстеження і знищення ворожих БПЛА, може бути встановлений на даху позашляховика і управляється зсередини транспортного засобу. Звідти він здатен виявляти цілі на відстані 5 км, засліплювати їх на відстані 3 км і збивати, коли вони знаходяться на відстані 1,5 км.

30-кіловатний лазер може пробити сталеву пластину товщиною 5 мм на відстані 1 км. Між наведенням на ціль і її знищенням проходить лише вісім секунд.

На відео, поширеному в російських Telegram-каналах, видно, як лазер повільно виходить із маскувальної сітки, а потім стріляє в сталеву пластину вдалині й пробиває її кількома отворами. Відео продовжується розділеним екраном, на якому показано, як лазер збиває українські БПЛА.

Український Telegram-канал "Водограй" стверджує, що безпілотники на відео – це БПЛА типу "Щедрик", Skywalker X8 і дрон-приманка. За даними українського військового видання "Мілітарний", ці безпілотники були збиті з відстані, що перевищує 1,3 км.

У повідомленні також зазначається, що лазер використовується мобільною групою ППО у складі групи ССО "Кочегар" і перебуває на озброєнні в росії щонайменше з жовтня минулого року.

Silent Hunter був розроблений державною Китайською аерокосмічною науково-промисловою корпорацією і вперше введений в експлуатацію під час саміту G20 у Ханчжоу, місті на сході Китаю, 2016 року.

Система включає радар і оптичну станцію для виявлення, відстеження і наведення на ціль. Оновлена версія була представлена у 2024 році зі збільшеною дальністю "жорсткого ураження" до 6 км і дальністю "м'якого ураження" – відстані, необхідної для засліплення або створення перешкод – до 10 км.

За інформацією The Telegraph, вартість експлуатації лазерної зброї зазвичай не перевищує 600 грн за постріл, що робить її дешевою альтернативою ракетам для виконання певних завдань. Для порівняння, британські ракети Sea Viper, які були випущені з корабля HMS Diamond у Червоному морі для знищення підтримуваних Іраном дронів і ракет хуситів, коштують приблизно 56 млн грн кожна.

Крім росії, Silent Hunter, як відомо, використовується в Саудівській Аравії та Ірані. Саудівська Аравія раніше розгорнула лазерну систему проти розвідувальних БПЛА, що застосовуються повстанцями-хуситами в Ємені. Хусити мають на озброєнні безпілотники-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, такі ж, як і ті, що росія використовувала проти України.

Silent Hunter також був помічений в Ірані наприкінці 2024 року під час публічної проповіді Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Як зауважує The Telegraph, невідомо, скільки лазерних систем Китай виготовив і продав за ці роки, але поки що повідомлялося про використання росією лише однієї з них, яка стала останньою в довгому списку китайського озброєння, яке використовується москвою.

Видання нагадує, що у квітні цього року двоє китайських солдатів були захоплені в полон в Україні, де вони воювали на боці російських військ. США назвали захоплення китайських громадян, які воюють за росію, "тривожним". А президент України Володимир Зеленський крім того звинуватив Китай у постачанні росії зброї та пороху.

Місяць потому Олег Іващенко, голова Служби зовнішньої розвідки, заявив, що Україна може підтвердити, що Китай постачає важливі матеріали та обладнання на 20 російських військових заводів. За даними відомства, щонайменше 80% електроніки, яка використовується у російських дронах, походить з Китаю. Цю оцінку підтримав Держдеп США, який заявив: "Китай є головним помічником росії у війні в Україні. Китай постачає майже 80% товарів подвійного призначення, необхідних росії для ведення війни".

Хоча Пекін заперечив звинувачення у відправці зброї та пороху, заявивши, що "Китай ніколи не надавав летальну зброю жодній стороні конфлікту" і "суворо контролює товари подвійного призначення".

The Telegraph зазначає, що Британія розробляє власну лазерну зброю. Систему DragonFire планується встановити на есмінці типу 45 Королівського флоту, починаючи з 2027 року. Хоча дальність дії DragonFire засекречена, вона може вражати будь-яку видиму ціль. Точність влучання еквівалентна влученню в монету номіналом у фунт стерлінгів з відстані кілометра.

Джерело: The Telegraph