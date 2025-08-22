Дослідниця рашистської телепропаганди Джулія Девіс стверджує, що кремлівські пропагандони дещо втратили запал перемоги після понеділкової зустрічі Трампа із Зеленським і європейцями. Втім, вони продовжують сподіватися на довгу гру путіна й Трампі та мріють як повалять одну за іншою європейські демократії у революційний шлях.

російські державні ЗМІ вихваляли путіна з моменту його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом 15 серпня. Вони заявили, що це був тріумф російського лідера. Експерти вишикувалися в чергу, щоб детально описати майже незліченні перемоги, які російський президент здобув над тим, що вони люблять називати колективним Заходом.

З точки зору Москви все було вирішено, і Трамп рухався в напрямку тиску на Україну, щоб вона капітулювала – єдине мирне вирішення цієї війни, яке коли-небудь уявляли собі російські рупори.

18 серпня канал "Соловйов Live", який позиціонує себе як "найбільший патріотичний канал країни", транслював зустріч Трампа з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами в Білому домі. Ця пряма трансляція мала зухвалу назву: "Термінові новини: капітуляція України".

Ведучий Сергій Карнаухов з хвилюванням стежив за подіями в Білому домі. Він посміхався і хихикав, дивлячись на європейських лідерів, показуючи фальшиве зображення, створене штучним інтелектом, на якому вони сиділи на стільцях у коридорі, як школярі, що чекають своєї черги на зустріч із директором школи.

Через деякий час Карнаухов почав усвідомлювати, що довгоочікувана капітуляція віддаляється. Він обурився присутністю європейських лідерів, стверджуючи, що вони завадили Трампу тиснути на Зеленського, щоб той віддав українські території та населення путіну. Розчарований і, мабуть, не усвідомлюючи, що вже відповів на власне запитання, Карнаухов поскаржився: "Чому вони всі мали приїхати? Для чого?"

Він відкинув умови миру українського президента як "неприйнятні" і "неможливі" для росії. Карнаухов продовжив: "Наприклад, американці не хотіли розмовляти з Каддафі". У найдрібніших подробицях він описав загибель Саддама Хусейна, знову намагаючись провести глузливу паралель із народно обраним Зеленським, чиєю головною провиною в очах росії є відмова здати Україну в імперській війні.

З тремтячим від гніву голосом Карнаухов сказав: "Чи усвідомлюють американці, який руйнівний потенціал має зустріч путіна і Зеленського? Він колосальний. Це знищить всю епоху правління нашого президента, як найбільше приниження країни. Я впевнений, що в Кремлі це розуміють".

Варто зазначити, що впевненість Карнаухова щодо мислення режиму є цілком обґрунтованою. Його старші редактори є серед тих, хто відвідує щотижневі засідання в Кремлі, де старший помічник путіна Олексій Громов дає їм вказівки щодо висвітлення новин.

Тож коли він каже, що путін і Зеленський "не можуть бути на одному екрані", він, швидше за все, розкриває більше, ніж мав намір. росія не зацікавлена в саміті між сторонами конфлікту, зазначає він, "бо це великий президент великої країни, який бореться за гуманітарні цінності, який намагається врятувати планету. З іншого боку – посланець західних спецслужб, який після цієї зустрічі отримає довічну легітимність".

Після того, як надії глядачів на швидку капітуляцію були тимчасово зруйновані, Карнаухов втішив їх запевненнями, що Трамп залишається на боці путіна. Піднявши очі в пошуках натхнення, він сказав: "Я дуже хотів би вірити, що Трамп, разом з нашим президентом, грає в більш велику гру. Це можливо. У цій великій грі можна виграти дуже цікавим способом. Ми можемо заманити їх в ескалацію і повністю знищити їх там, в Україні. Після цього, завдяки зусиллям росії, США та великої кількості країн, які на нашому боці, ми можемо почати тиснути на Європу і пояснювати: "Ви це почали. Це ваша вина, що це сталося".

Розпалюючись, він продовжив: "Це може стати блискучим сценарієм знищення демократичної Європи. Будуть відбуватися одне повалення за іншим, одна революція за іншою. Європа зміниться. Все це цілком можливо".

Гість Карнаухова, біограф Трампа Кирило Бенедиктов, підтримав його: "Цей момент потенційно багатий на можливості. У цьому столітті не було багато таких моментів".

На інших шоу настрій був схожим. Розчарування через втручання європейців було подолано твердою вірою в те, що Трамп змусить Україну підкоритися і капітулювати, і що капітуляція не була скасована, а лише відкладена.

Тим часом головний пропагандист росії Володимир Соловйов був незвично стриманий і утримався від різкої критики чи ядерних погроз. Він щойно дізнався, що під час візиту до Вашингтона українська делегація передала американському президентові збірку зневажливих висловлювань Соловйова про Трампа.

Побоюючись, що він може зіпсувати успішну серію контактів росії з американським лідером, який стверджує, що в його стосунках з путіним є справжня "теплота", балакучий Соловйов раптом почав добирати слова.

Джерело: CEPA