Американське видання Newsweek поспілкувалося з американськими військовими експертами щодо наявності в США великих запасів ракет, у тому числі далекобійних, в яких закінчився чи скоро закінчиться термін придатності. Наразі Сполучені Штати планують їх знищувати, витрачаючи на це величезні кошти своїх платників податків. І видання, і експерти наголошують, що Україна їх утилізує ефективніше та дешевше.

У той час як Київ вступає в новий рік виснажливої війни, точаться спекуляції щодо майбутніх поставок американських далекобійних ракет ATACMS, які Україна використовувала проти російських сил на сході і півдні країни, пише американський журнал Newsweek.

Видання нагадує, що Україна дебютувала зі своїми ракетами ATACMS під час бліц-атак на російські військові бази в Бердянську і Луганську в середині жовтня 2023 року. Ракети M39 ATACMS знищили безліч московських вертольотів, а президент України Володимир Зеленський прокоментував, що ракети "добре себе зарекомендували".

Як повідомляла раніше газета New York Times з посиланням на двох західних чиновників, США відправили близько 20 ракет ATACMS. Ці ракети були використані Україною "негайно і з великим ефектом", – заявив генерал-лейтенант у відставці, колишній командувач Сухопутних військ США в Європі Бен Ходжес в інтерв'ю Newsweek.

Оскільки війна не демонструє жодних ознак завершення найближчим часом, виникають питання щодо майбутнього використання ракет великої дальності, причому увага зосереджується на американських запасах ракет з майже вичерпаним терміном придатності.

Newsweek нагадує читачам, що існують різні типи ракет ATACMS з різною дальністю і боєголовками. Сотні ракет M39 і M39A1 виробництва Lockheed Martin, які є "чудовою легальною високоточною касетною зброєю", планується знищити за "значні" кошти американських платників податків, – заявив колишній спеціальний радник головнокомандувача Збройних Сил України генерала Валерія Залужного Деніел Райс.

Вони можуть бути відправлені в Україну і використані "дуже ефективно" проти сил Москви, – зазначив він у інтерв'ю Newsweek. Деніел Райс запевнив, що немає жодних занепокоєнь щодо терміну придатності цього типу ракет. Будь-яка зброя з часом замінюється кращою, більш смертоносною, більш економічно ефективною зброєю, – сказав він, і додав, що ці ракети можуть мати вирішальне значення для військових зусиль України. За його словами, ці "ракети М39 додають дальності, точності та летальності, яких Україна не мала би без цієї допомоги".

Багато що залежить від того, наскільки давно минув термін придатності зброї, але ракета може мати ще багато років життя після цієї дати, – зауважив своєю чергою Бен Ходжес. Він додав, що відмова від розгортання ATACMS на основі терміну придатності є політичним рішенням, а не рішенням, пов'язаним з безпекою.

Науковий співробітник аналітичного центру Міжнародного інституту стратегічних досліджень Фабіан Гінц, який спеціалізується на питаннях оборони і військового аналізу на Близькому Сході, погодився з тим, що термін придатності не завжди є точним показником того, чи є ракета працездатною.

Вважається, що надані Україні ракети мають радіус дії близько 100 миль. За даними Reuters, близько 1650 ракет Блоку І – типу, що постачається в Україну, – були виготовлені за десятиліття, що минули з моменту їх появи на озброєнні. Менше 1114 одиниць М39 і М39А1 все ще знаходяться на складах США, повідомило агентство в середині жовтня. За даними агентства, багато з них були використані в американських операціях або пройшли модифікацію.

Ключовим моментом є підтримання двигуна твердопаливної ракети в належному стані, повідомив він в інтерв'ю Newsweek. За його словами, все залежить від якості виготовлення і умов зберігання ракет, оскільки вони "не дуже поблажливі, коли йдеться про незначні проблеми".

З ATACMS, які використовують одноступеневий твердопаливний двигун, потрібно буде здійснювати певний контроль якості, але термін зберігання "може бути вищим, ніж оголошується", – сказав Гінц.

За словами Райса, США досі використовують ATACMS великої дальності MGM-140, що становить інший і складніший політичний і військовий виклик. Але існують "десятки тисяч" застарілих ракет різних типів, якими Україна могла б скористатися з HIMARS і які чекають на знищення, сказав він, і США також розглядають можливість створення нової високоточної ударної ракети, яка займе місце ATACMS.

Маючи достатню кількість М39, – зауважує Newsweek, – Україна може перервати постачання російських військ з Криму до сил на півдні України. Райс додав, що з того місця, де зараз проходить лінія фронту на півдні і сході країни, українські ATACMS М39 можуть дістатися до Азовського моря і завдати удару по ключових об'єктах на окупованій росією території. За його словами, з більшою кількістю ракет Україна може зробити "першочерговими цілями" російські бази, інфраструктуру і військові формування на десятках тисяч квадратних миль території.

Маючи майже 1000 суббоєприпасів у кожній ракеті М39, більша кількість касетних ATACMS означає більші втрати серед росіян, – додав Райс.

Але касетні варіанти мають меншу дальність і не підходять для ураження російської інфраструктури або об'єктів, розташованих поблизу населених пунктів, таких як порт Севастополь, – наголосив Ходжес. Він зазначив також, що "існує абсолютна" оперативна потреба в більшій кількості ракет, в тому числі з унітарною боєголовкою.

Більша кількість ATACMS надасть Україні інструменти для підриву російських військ на кожній квадратній милі України і зробить її військову і логістичну присутність в Криму неприйнятною, – додав Ходжес. За його словами, немає жодної вагомої причини не надавати цю зброю.

Джерело: Newsweek