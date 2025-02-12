Найслабша зимова кампанія Москви. Біль, який вона відчуває, лише посилюватиметься – Ендрю Таннер

Традиційний тижневий огляд війни від Ендрю Таннера дає надію. Надію на те, що росія все-таки завалиться, її фронт посипеться, і цей колос на глиняних ногах таки впаде. Але це коштуватиме Україні певну ціну. Тож нам потрібно згуртуватися і далі всіма силами боротися з агресором, підтримавши наших військових. І забути до того часу про будь-які вибори.

Повільні зміни в технологіях і керівництві призводять до того, що остання грандіозна кампанія путіна зупиняється. Незважаючи на успіхи, що тривають на кількох фронтах, брак критично важливого обладнання трансформував московську армію.

Недооцінка ворога – це завжди ризик на війні. Кожна сторона має стимул приховувати життєво важливу інформацію, і іноді їй це вдається.

Але, як я вже кілька років наполягаю майже щотижня, війна – це складна справа. Всередині організації окремі частини також часто відчувають потребу в приховуванні інформації. Це проблематично, оскільки група, яка не знає себе, ймовірно, не здатна зрозуміти ворога, як казав Сунь-цзи, а це означає, що поразка більш імовірна, ніж перемога.

Звідси постмодерне західне суспільство, в його псевдо-традиціоналістичному чи ліберально-прогресивному варіанті, робить саму ідею перемоги в боротьбі майже табуйованою. Зверніть увагу, як сьогоднішні мачо-американські консерватори жахаються Третьої світової війни, а плаксиві ліберали наполягають на тому, що путін є чистим злом, але, можливо, він виявиться не таким поганим, як його наступник? Той самий аргумент Віші, тільки в іншій обгортці.

Філософія, побудована на ілюзії, що розум перемагає матеріальне, не буде тривалою. У кращому випадку, це тимчасове саморуйнівне божевілля, яке згорить, щойно нерівність влади, яка його породила, перезавантажиться в досить епічному колапсі. Екосистеми працюють приблизно так само, коли їх сильно збурює зовнішнє джерело втручання.

Так чи інакше, завжди ризиковано вірити в те, що у ворога вичерпуються сили. У 2022 році чимало відомих (переважно американських) експертів робили саме такий висновок, не беручи до уваги весь мобілізаційний потенціал Москви. Це, разом з невиправданими побоюваннями ескалації, послабило військову підтримку України на вирішальному етапі, не дозволивши цій війні завершитися у 2023 році так, як вона могла і повинна була завершитися.

На щастя, нібито непереможна військова машина путіна все ще, за всіма показниками, які насправді мають значення, не виправдовує очікувань. Відчутна невіра в те, що такий рівень дисфункції насправді можливий, проявляється у надмірному висвітленні конфлікту, особливо серед істориків та журналістів. Але інституції такі: лідери знову і знову намагаються змусити реальність відповідати їхнім уподобанням. Першими, хто відмовляється від цієї шкідливої звички, як правило, стають ті, хто ефективно пристосовується.

Очевидно, що якщо ви воюєте на одному з фронтів в Україні, то ситуація не піддається опису. Але важлива істина моменту полягає в тому, що орки ледве здатні досягти наймінімальніших цілей на полі бою. Ціна наступу занадто висока з тієї ж причини, що і в Першу світову війну: щільність ефективного вогню вимагає зовсім іншого підходу до операцій.

Деякі журналісти мають уявлення про те, як ефективно висвітлювати війну, зазвичай вони регулярно відвідують лінію фронту. Чудовий репортаж австралійського еквіваленту BBC пропонує суворий портрет того, на що зараз схожа ця війна.

Той, хто думає, що пряма імітація ідеалізованої організації і доктрини Другої світової війни добре спрацює, насправді повинен провести кілька тижнів у піхоті. Ключова різниця між двома сторонами очевидна в тривалості життя штурмових загонів орків: 2-3 тижні. Тож той, хто прийме виклик не на тій стороні, навряд чи буде розповідати казки. Звісно, саме тому так ставляться до путінських штурмових загонів.

Цього тижня, незважаючи на довгий вступ, публікація буде дещо коротшою. У ньому відсутній спеціальний науковий розділ через певні часові обмеження цього тижня. Я поясню це в заключних зауваженнях.

Втрати росії утримують рекорди. Просування стає повільнішим та дорожчим

Втрати все ще рекордно високі, а кількість бронетехніки суттєво обмежена, московська армія вже просто не та, якою була колись. Хоча вона абсолютно здатна розгромити все, до чого зможе дотягнутися, постійне зниження ефективності на полі бою, спричинене знищенням ключових активів, і це має кумулятивний вплив.

Україна зараз перебуває на ранніх стадіях кампанії, яка має на меті розібрати військову машину орків по частинах, зверху донизу. Удари по стратегічних об'єктах за допомогою безпілотників не лише послаблюють протиповітряну оборону ворога на фронтах і в тилу, а й роблять окремі підрозділи більш вразливими до атак. Пошкодження ключових галузей промисловості Московії, таких як нафтовидобуток і виробництво озброєнь, до рівня, коли вони стають на 10%-20% менш ефективними, є ще одним неймовірно корисним каналом для завдання болю. І чим більше Україна зможе завдати ударів по важливих службах на полі бою, таких як штаби і логістика, ближче до фронту, тим меншою буде бойова міць ворога там, де вона найбільше потрібна.

Тиждень за тижнем просування Москви цієї зими стає повільнішим і дорожчим, особливо в той час, коли Україна відступає ближче до важливих логістичних вузлів. Кожне регіональне командування має сильний стимул приховувати від Москви, наскільки воно насправді слабке, а також доводити, що заслуговує на більшу частку все більш дефіцитних резервів імперії, захоплюючи позиції. Чистим ефектом цього викривленого набору стимулів є те, що фронти Москви конкурують між собою, що ще більше знижує ефективність. Класична метаболічна криза, що має тенденцію до глибшого колапсу.

Не обов'язково мають закінчитися ресурси, щоб досягти точки, коли дефіцит починає ламати важливі речі. Нарешті, більш ніж через два роки після оголошення мобілізації московська військова машина вичерпує свій ресурс. Це не означає, що вона розвалиться незабаром або повністю, але дні реальної загрози широкомасштабного прориву оборони України добігають кінця, якщо тільки Москва не отримає перепочинок і набагато більш відкриту підтримку з боку Китаю.

На цьому тлі було інтригуюче спостерігати за зміною риторики Зеленського, яка виглядає більш примирливою, ніж насправді є позиція України. Розмови про повернення окупованих територій дипломатичним, а не силовим шляхом – це просто визнання здорового глузду, що мирні переговори стануть реальними лише тоді, коли армія путіна буде розбита. Щоб продемонструвати, що ця мета досягнута, Україні все одно доведеться розпочати широкомасштабний контрнаступ у потрібному місці й у потрібний час – ймовірно, в середині 2025 року. Але це неполіткоректна правда, тому поки що танці на догоду Трампу тривають.

Тим часом, Україні потрібно прискорити військове перезавантаження і отримати від партнерів більше зброї, яка мінімізує ризики для особового складу. Я багато говорю про бронетехніку, незважаючи на її вразливість перед безпілотниками, адже якими б важливими не були безпілотники, кожна по-справжньому успішна наступальна операція включає в себе традиційні звичайні методи із застосуванням всього спектру зброї. Війна схожа на кулінарію – не вистачає лише одного інгредієнта, і провал цілком імовірний. Вже майже два роки стратегія Москви полягає в тому, щоб постійно помішувати кашу. Україна адаптується, причому таким чином, що Москва навряд чи може з цим впоратися.

Приблизно в середині 2025 року вперше в цій війні саме Україна матиме системні переваги, яким ворог не зможе протистояти. Москва зведеться до утримання позицій проти ескалації атак, покликаних розірвати її формування на частини, ізолювати їх, щоб полегшити їхнє остаточне знищення силою або капітуляцією. Але до того часу виснаження московитської бойової потужності має тривати. Незважаючи на успіхи України, вони все ще мають жахливу ціну.

Північний театр бойових дій. Українські операції на Курській дузі, ймовірно, дають уявлення про те, що чекає на нас у майбутньому. Минулого тижня українські війська провели ще одну обмежену несподівану контратаку на східному фланзі периметру навколо Суджі, відкинувши орків на шість кілометрів всього за пару днів.

Курськ, 6-й тиждень 2025 року. Загальний огляд.

Кілька тижнів тому Україна розпочала меншу атаку такого роду біля Бердіна, на північний схід від Суджі. На початку я припустив, що українські війська, можливо, сподіваються відсунути східний периметр Вільного Курська на кілька кілометрів, щоб отримати додатковий простір для дихання, оскільки наступ орків на заході загрожував Малій Локні, важливому вузлу української оборони. Однак ворог відреагував досить швидко, щоб запобігти більшому прориву, і коли з'явилися подальші свідчення, стало зрозуміло, що хоча крах ліній орків міг би спонукати до більшого поштовху на схід, в той момент українці в першу чергу наносили удари по флангу ворожих атак, що йшли з півночі, підтримуючи операції далі на захід.

Ця остання українська операція є більш масштабною та інтенсивною, тому потенційно може перетворитися на спробу просунути східний периметр на кілька кілометрів на широкому фронті. Але поки що виглядає так, що українські війська задовольняються тим, що займають позиції на околицях Уланок, де вони зараз займають непогану ділянку оборонних споруд, побудованих Москвою для охорони кордону. Черкаська Конопелька (чим менше село, тим більша назва, схоже, це правило в Україні) розташована між річкою Псел і шосе, яким орки можуть швидко дістатися до Суджі вздовж її північного берега.

Якщо Україна зможе встановити тут міцні позиції, це повинно звести нанівець повільне просування росіян до південних околиць Суджі, що загрожує українським лініям постачання, які проходять через міжнародний кордон. Район Курилівка-Плехово знаходиться за вигином Псла, який захищає орків від прямого нападу. Можливість вдарити по них безпілотниками з трьох флангів має перетворити цю ділянку на смертельну пастку, яку ворог, можливо, буде змушений залишити.

Україна зазнала втрат під час операції, але вони не виглядають серйозними. Імовірно – завжди важко бути впевненим на основі пропагандистських відеороликів орків – було задіяно кілька десятків українських машин. Можливо, десять відсотків було втрачено, більшість з них покинуті й підлягають відновленню – пропорційно, здається, менше втрат, ніж під час попередньої операції під Бердином.

Такі дії знаходяться між тим, що офіцери НАТО називають тактичною контратакою і контрнаступальною операцією. Це свідчить про те, що українське командування не дасть ворогу перепочинку, коли той зробить паузу для перегрупування. Для того, щоб зірвати їхні плани, робляться спроби коротких, гострих уколів у слабкі місця. Ризик менший, ніж у випадку чогось більш масштабного, але ворог не в змозі синхронно атакувати всі фланги периметру Суджі. Україна може розподіляти ресурси для подолання криз по черзі, що набагато легше, ніж справлятися з кількома одночасно.

Цікаво, що Україна напередодні цієї операції провела велику кількістю атак на ворожі штаби в районі Курська. Також виявляється, що безпілотники проникають вглиб території противника – хоча Москва почала розгортати перехоплювачі безпілотників, вона відстає від України в цьому питанні. Це дозволяє українським силам остаточно засліпити ворога там, де він має намір наступати.

Москва, ймовірно, готує нову хвилю атак, цього разу з північнокорейцями, належним чином підкріпленими власною артилерією і безпілотниками. Фактично, останні ознаки з вихідних свідчать про те, що наступна фаза, можливо, вже розпочалася на північний захід від Суджі. Але до цього моменту українське керівництво в Курській області було досить кмітливим. Якщо атака зірвана, її буде легше розгромити.

На харківському фронті мало що нового можна повідомити. Ресурси, які Москва могла б застосувати у Вовчанську, щоб загрожувати проривом, застрягли на Курщині.

Східний театр бойових дій. І це добре, бо інакше подальший розвиток російського плацдарму на Дворічній міг би, в поєднанні з успішним проривом через Вовчанськ, поставити Україну в дуже неприємну ситуацію. На щастя, спроби Москви форсувати річку наразі більше схожі на інтенсивну інфільтрацію. Невеликі групи піхоти на гумових човнах переправляються через Оскіл і ховаються в лісах за ним. Коли їх накопичується достатньо, вони розширюють зону свого контролю.

Харківський і Північно-Донбаський фронти, як вони могли б розвиватися – теоретично. Але малоймовірно на практиці.

Я підозрюю, що Україна не поспішає вирішувати цю проблему, тому що темпи противника залишаються дуже повільними. Більшість успішних операцій з форсування річок, які серйозно порушують плани противника, відбуваються набагато швидше. Ці операції за своєю суттю є вразливими. Якщо ви не можете переправити важку техніку, окопатися достатньо глибоко, щоб впоратися з серйозними зусиллями по ліквідації або утриманню плацдарму, стає надзвичайно складно. А безпілотники роблять окопування обов'язковим. Навіть якщо Москва побудує міст або захистить дамбу, перетинати її буде вкрай небезпечно.

Тиждень 6. 2025 Загальна ситуація в Куп'янську. Пунктирними стрілками показано, що потрібно зробити ворогу, щоб зламати тут вперту оборону України.

Здається, Україна відправила принаймні частину нової 151-ї механізованої бригади, яка, схоже, добре себе зарекомендувала, працювати поруч із загоном з досвідченої 10-ї гірсько-штурмової бригади. З огляду на ситуацію, що склалася, я змушений задатися питанням, чи не розглядає українське керівництво в цьому районі спробу Москви форсувати Оскіл як зручну пастку, в яку вона сама себе загнала.

На південь від Куп'янська дуга Лиман-Борова-Сіверськ залишається практично незмінною. Повідомляється про значні бої в деяких районах, але Москва не досягла жодних помітних успіхів. Більша частина цього сектору, а також Куп'янський фронт – це нібито територія напівлегендарної Першої гвардійської танкової армії. Як для переоцінених, малоефективних, часто комічно невмілих військових формувань, її бойовий шлях у цій війні робить її прикладом хайпу. Спасибі американському псевдоексперту, вченому-графоману Майклу Кофману за те, що він витратив половину своєї професійної кар'єри на побудову міфу про непереможну реформовану рашистську армію. Але продовжуйте цитувати його думки як факт, журналісти.

Просуваючись на південь до Костянтинівського фронту, Москва все ще бореться за останні неокуповані частини Торецька та Часового Яру. Українські війська все ще контролюють терикони і густі лісові масиви на околицях першого населеного пункту, а квартал багатоповерхівок, що впирається в ліс, допомагає перетворити окупацію другого на криваве місиво для Москви.

За повідомленнями, Москва часом зазнає втрат у співвідношенні 1:10 на цьому фронті, і хоча орки зараз контролюють більшу частину двох міст-фортець, знищення такої кількості споруд означає, що їм важко розгорнути значну присутність і продовжувати наступ. На Костянтинівському фронті атаки орків продовжуватимуть переростати у запеклі бої за сантиметри, навіть попри те, що українські лінії починають консолідуватися. Без флангового удару вони, ймовірно, приречені на те, щоб зупинитися, не дійшовши до передмістя. Втім, український Центр оборонних стратегій нещодавно припустив, що Москва може перенести увагу з Покровська на Костянтинівку, зробивши її новим епіцентром боротьби за Донбас. Розвиток подій незабаром покаже, чи так це насправді.

Просування противника на Покровському фронті впало майже до нуля, що, ймовірно, є ознакою підкріплення орків перед наступною хвилею. Однак, звідки б не надходило це підкріплення, цей фронт буде менш здатним здійснювати ефективні атаки і, можливо, навіть оборонятися, якщо помітна ескалація українських контратак на місцевому рівні, зафіксована спостерігачами з відкритих джерел останнім часом, є прелюдією до чогось більшого. путіну б зараз дуже знадобилися під Покровськом ті вісімдесят тисяч солдатів, які застрягли під Курськом і поступово сточуються.

Покровський і Південно-Донбаський фронти, 6-й тиждень 2025 року.

Звісно, те ж саме можна сказати і про українські війська, але ефективний політичний і військовий вплив підкрадання до міста, яке ваші війська не можуть повністю оточити, а отже, і взяти, тоді як ви навіть не можете очистити свою територію від ворожих сил, є... ну, дуже серйозним. Якби могутня армія путіна дійсно мала ресурси, щоб нарешті переломити хід подій в Україні, здається жахливо дивним, що вони так і не з'явилися, навіть коли іноземні спостерігачі наполягають на тому, що українські лінії фронту руйнуються.

Зараз штурм Покровська ще не закінчився і може відновитися у повному обсязі незабаром, але кожна секунда перепочинку має значення. Це більше часу для створення оборонних позицій, встановлення мін та поповнення запасів. І я дедалі більше переконуюся, що штурм Покровська був надто сильним поштовхом для московської військової машини. Найпростіша українська стратегія контрнаступу у 2025 році може полягати в тому, щоб завдати сильного удару у відповідь, навіть відвоювавши Авдіївку, Курахове та Вугледар.

Це не те місце, де я б обрав для проведення великої операції цього літа, але дані з відкритих джерел і наукова теорія можуть лише провести аналіз. І опортуністичний підхід, швидше за все, виправданий.

Ситуація на південному фронті Донбасу, на південний захід від Покровська, залишається практично такою ж, як і позаминулого тижня, за винятком того, що погіршення стану української оборони в трикутнику Улакли-Андріївка-Костянтинопіль відбувається повільніше, ніж очікувалося. Збільшена карта, яку я намалював кілька тижнів тому, щоб проілюструвати гіпотетичну тактичну диспозицію українських військ на рівні роти на південь від Костянтинополя, як не дивно, залишилася цілком актуальною, наче орки старанно уникають цієї місцевості. Кумедний збіг.

Однак тепер, коли орки закріпилися вздовж доріг, що ведуть до Андріївки, трикутник населених пунктів у цьому районі ризикує перетворитися на ще одну кишеню. Дачне повільно евакуювали, але українські бригади в цьому районі все ще мають ворожі сили, що наближаються з трьох напрямків.

Той факт, що українські війська не рушили, щоб знищити ворожі війська в Андріївці, може свідчити про те, що вони не планують довго тут триматися. Українські позиції на висоті на північ від Андріївки вже скомпрометовані наступом Москви в районі Срібного. Туди відтісняють новітню 153-ю механізовану бригаду, і якщо не буде спільної контратаки сусідніх 59-ї штурмової та 37-ї морської піхотної бригад, а "Птахи Мадяра" нададуть багато безпілотників, то я маю очікувати, що лінія фронту продовжить повзти на захід до Новопавлівки до кінця березня.

У мене є сильне відчуття, що Україна вирішила побудувати потужну оборону там, де річки Мокрі Яли і Солона зливаються з Вовчою, але це не означає, що українські війська відійдуть за цей рубіж. Досі українці звикли утримувати плацдарми доти, доки не будуть змушені їх залишити, значною мірою тому, що їх може утримувати відносно невелика кількість людей, зв'язуючи при цьому велику кількість ворожих військ. Це значно полегшує евакуацію. Це значно спрощує евакуацію. Зрештою, варто сподіватися, що дрони і дистанційні пункти управління озброєнням зможуть впоратися з такою роботою.

Південний театр воєнних дій. Окрім рейдів катерів у дельті Дніпра, полювання операторів безпілотників орків на цивільних у Херсоні та українських безпілотників на об'єкти протиповітряної оборони та логістики на окупованих територіях, на Херсонському та Запорізькому фронтах нічого не змінилося. Можливість несподіваної атаки з боку України завжди існує, однак навіть тривала кампанія з висадки українських спецпризначенців для прямих атак на Крим, схоже, поставлена на паузу. Можливо, це мудре рішення, оскільки кількість жертв почала зростати.

Більшість бойових дій ведуть безпілотники, а з Криму, за чутками, вивозять системи протиповітряної оборони, необхідні для захисту об'єктів в інших частинах імперії. Крим продовжує виснажувати московські ресурси, а сили, необхідні для його утримання і підходи до нього, вкрай необхідні в інших місцях.

Повітряна і морська війна. Україна продовжує вести рішучу кампанію з нанесення ударів по російських цілях на відстані до двох тисяч кілометрів за лінією фронту, хоча її характер змінюється, а інтенсивність то зростає, то спадає. Минулого тижня українські безпілотники атакували цілі в меншій кількості, завдаючи обмежених, але часом все ще досить критичних втрат. Безпілотники дозволяють нападнику недорого вражати системи противника, що є настільки ж цінним, як і їхня здатність переважати своєю чисельністю. Спричинений хаос матиме величезний вплив на таку імперію, як путінська.

Московські безпілотники продовжують падати по всій Україні, в ці дні найчастіше вражаючи суто цивільні цілі, якщо їх не збивають або не глушать – така доля більшості з них. Що стосується великих ракетних ударів, то, схоже, путін або створює резерв, щоб застрахуватися від НАТО – страх, що навіть одна ракета влучить у країну НАТО, є однією з його небагатьох ефективних загроз зброї – або, можливо, блефує, щоб змусити Трампа думати, що путін серйозно налаштований укласти угоду. Це ніколи не закінчується добре, коли індивідуальне его відіграє таку важливу роль у міжнародних відносинах.

Що стосується повітряної війни, то головною новиною цього тижня стало те, що в бій вступили оновлені французькі винищувачі Mirage 2000, щонайменше три, а можливо, і шість. До літа їхня загальна кількість має зрости до дев'яти-дванадцяти. Також було передано більше голландських F-16, що свідчить про те, що Україна тепер має щонайменше одну повноцінну ескадрилью з двадцяти "Вайперів" – швидше за все, дві менші ескадрильї. Їхня кількість і надалі зростатиме, якщо тільки російські війська нарешті не вб'ють деякі з них. Шпигунів спіймали, коли вони намагалися допомогти в цьому. Попри це, ефективність протиповітряної оборони в Україні зростає, частково завдяки "Вайперам".

Невідомо, які саме оновлення отримали французькі Mirage 2000 – сучасник Вайпера і в багатьох відношеннях дещо кращий за нього, але цілком ймовірно, що їхні радарні системи принаймні можна порівняти з будь-чим, встановленим на російському Сухому. Хоча їхньому озброєнню не вистачає дальності дії зброї орків, якщо тільки хтось не інтегрував шведські ракети "Метеор" великої дальності "повітря-повітря", загроза потрапити в засідку українського винищувача, схоже, обмежує атаки орків з використанням планерних бомб. До речі, на Костянтинівському фронті був збитий ще один літак ближньої авіаційної підтримки Су-25. Схоже, там це часто трапляється. У секторі працюють чудові оператори ручних зенітно-ракетних комплексів.

Продовжують ходити чутки, що Україна врешті-решт отримає кілька Gripen, які зможуть використовувати "Метеор", можливо, навіть вже цього літа. Це, звісно, залежить від того, чи шведи приватно навчатимуть українських пілотів, можливо, за допомогою користувачів Gripen за кордоном. Це можливо, але наскільки підступні шведи? Цього я не знаю. Мої стереотипи про шведів походять виключно з веб-коміксу "Скандинавія і світ". Але я скажу ось що: чехи використовують Gripen, оточені країнами НАТО, які, ймовірно, можуть впоратися з охороною їхнього повітряного простору, і вони досить активно розвивають міжнародні джерела військової допомоги для України.

У будь-якому випадку, як тільки Україна зможе утримувати в небі бортовий радар і контролювати літаки і винищувачі, оснащені ракетами відповідної дальності, 24/7, захоплення контролю над повітряним простором над єдиним фронтом на значний період часу стає можливим. Особливо, якщо ППО противника придушена за допомогою AATACMS та інших ударних систем дальнього радіусу дії. Це кардинальна відмінність від 2023 року.

Також нібито українські інженери розробили вітчизняну протидію планерним бомбам. Якщо це правда, і її можна буде відтворити у великих масштабах, ще одна частина військової машини орків незабаром перестане надійно функціонувати.

На морі ситуація залишається незмінною. Кораблі Москви поводяться обережно і рідко використовують їх навіть для запуску крилатих ракет. Очевидно, в іншому порту імперії затонув нафтовий танкер, причини невідомі. Будемо сподіватися, що українці почали гратися з підводними безпілотниками, які, можливо, запускаються з кораблів, що виглядають цивільними. Але старі добрі диверсії теж працюють.

Лідерство та персонал. Час від часу з України надходять новини, які свідчать про те, що мій науковий підхід до розуміння конфлікту і того, як його можна припинити назавжди, має під собою підґрунтя. На початку минулого тижня з'явилася новина про те, що Україна офіційно прийняла корпусно-бригадну структуру, щоб пом'якшити проблеми, які підірвали контрнаступ 2023 року.

Militaryland.net чудово відстежує зміни в структурі Збройних сил України і пропонує деякі цікаві подробиці про те, як Сирський і Драпатий справляються з військовим перезавантаженням України в умовах розгортання нової структури, заснованої на корпусах. Чесно кажучи, трохи моторошно бачити, як Україна приймає більш-менш точну політику, яку я б порадив, враховуючи межі радикальних змін, які не зашкодять поточній боротьбі.

Україна планує створити близько 20 корпусів, кожен з яких матиме близько 5 бойових бригад і, ймовірно, стільки ж бригад підтримки. Кожному з них буде призначена певна ділянка фронту для прикриття, і вони будуть сформовані на базі перевірених бригад. Теоретично, така структура має суттєво підвищити ефективність бойових дій в цілому. Звичайно, диявол завжди криється у виконанні. Хороші ідеї коштують дешево, а от реалізація – це те місце, де виявляються приховані витрати.

Незрозуміло, яку роль відіграватимуть існуючі бригади – моя теорія полягає в тому, що вони вже є переважно адміністративними псевдодивізіями, фактичними підрозділами на місцях, організованими в загальновійськові з'єднання розміром з бойову групу, піхотний батальйон, підтримуваний ротами підтримки. Багато з найбільш ефективних окремих українських батальйонів останнім часом були перетворені на полки шляхом додавання окремого ешелону підтримки, і ця практика може бути широко використана для створення функціональної системи "корпус-полк". Це означатиме, що командир корпусу координуватиме до 15 окремих полків, третина з яких постійно перебуватиме в резерві, щоб гарантувати належну ротацію.

Якщо ці бойові групи/полки, за моїми попередніми оцінками, здатні покрити п'ятикілометрову ділянку фронту проти ще більших сил противника, то кожен корпус, ймовірно, в середньому зможе впоратися з п'ятдесятикілометровою ділянкою фронту. Більше в менш небезпечних секторах і менше там, де Україна має намір розпочати наступ.

Конкретний склад кожного корпусу залежатиме від місії. Кілька корпусів, що діятимуть на більш спокійних фронтах, ймовірно, матимуть у своєму складі переважно бригади територіальної і національної гвардії, а також одну нову механізовану бригаду. Усі створені бригади морської піхоти, ймовірно, будуть підпорядковані корпусу, який вже був створений для їх логістичного забезпечення. Два десантно-штурмових корпуси формуються шляхом поділу одного, який робить те ж саме для набагато більшої спільноти (повітряна частина по суті є почесною). 12-та і 13-та бригади Національної гвардії, кожна з яких має стати ядром власного нового корпусу, так само як і третя штурмова і 92-га механізована.

Штаби цих та інших основних бригад матимуть справжній виклик – протягом найближчих місяців створити всю необхідну організаційну структуру. А час спливає, бо наближається момент максимальної вразливості через обрану путіним стратегію. Я напишу про це докладніше найближчим часом, коли матиму трохи більше часу, щоб розбити все це на легкозасвоювані шматки.

Звіти продовжують свідчити про те, що запаси бронетехніки в Москві вже впали за критичний поріг, що обмежує її наявність на лінії фронту. Україна має фактичний паритет у вогневій підтримці на більшості фронтів, а на деяких – відверту перевагу завдяки збільшенню поставок боєприпасів та безпілотників порівняно з тим, що було рік чи навіть півроку тому. Військові орків тепер поділяються на дві касти: витратний матеріал з мінімальною підготовкою, якого посилають буквально всмоктувати українську вогневу міць, і фахівці з певним рівнем набутих навичок. Ви можете перейти до другої касти, лише будучи одним з тих небагатьох, хто пережив досвід першої або маючи зв'язки. Ця система означає, що втрати серед фахівців не будуть замінені досвідченими підлеглими, тому що занадто мало тих, хто бачив лінію фронту, доживає до того часу, щоб розповісти про це.

Звісно, Україна має свої власні кадрові проблеми, з якими доводиться мати справу. І необхідність витягнути п'ятдесят тисяч людей з інших родів військ і тилових служб, щоб допомогти покрити втрати, понесені за останні три роки, не гарантує, що з них вийдуть ефективні солдати. Неможливо обійти той факт, що на додаток до підготовлених і мотивованих людей, озброєних сучасним спорядженням і добре керованих, безпілотники повинні відігравати провідну роль у всіх операціях відтепер.

Війни будуть завжди, але принаймні людство повинно мати можливість озирнутися на те, що сталося в Україні, і зрозуміти, що плоть завжди програє достатній кількості машин. Кожен потенційний диктатор повинен нести в собі генетичний страх спровокувати національне пробудження, подібне до того, що сталося в Україні. Замість того, щоб грати у війну, як у гру, де якийсь рефері нараховує очки, українці нічого не сприймають як належне і впроваджують інновації. Я впевнений, що десятки тисяч людей продовжували б воювати, якби Київ якимось чином був змушений підписати погану мирну угоду з боку Вашингтона.

Як я вже неодноразово стверджував раніше, біль, який відчуває Москва, лише посилюватиметься. Розвиток подій починає тікати від орків, адаптації, які вони зробили, щоб продовжувати воювати таким чином, – це тупиковий шлях. Україна ще не настільки ослабла, щоб відчувати потребу в переговорах. Коли прийде час, можна очікувати максимальних зусиль, перш ніж цей момент настане. Можливо, цього літа.

Джерело