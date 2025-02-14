Не можуть повірити своєму щастю. Кремлівські пропагандони кажуть, що Трамп дав путіну зелене світло на розширення війни – Джулія Девіс

Невтомна Джулія Девіс проаналізувала російську пропаганду цього тижня на тлі розмови Трампа і путіна. Пропагандони путіна просто переповнені радістю і вважають, що Україна тепер біля їхніх ніг, а вся Європа вже має тремтіти, бо Америка тепер не заступиться, тому росія може вдарити по Лондону, Парижу та Брюсселю.

Підбадьорені словами Трампа, пропагандони путіна вважають, що росія може здійснити нові напади в Європі без жодного страху перед американською відплатою.

Президент США Дональд Трамп приголомшив світ, запропонувавши в середу безпрецедентні поступки росії в її триваючому вторгненні в Україну і, схоже, не отримавши нічого натомість. Ще до початку офіційних мирних переговорів з президентом росії путіним Трамп і члени його адміністрації відкинули ідею про те, що Україна може повернути свої території, які зараз окуповані росією, грюкнули дверима перед надією Києва на членство в НАТО і відмовилися визнати Україну рівноправним учасником мирного процесу.

Поки українці та їхні союзники залишалися в невірі, російські державні теле- і радіостанції були переповнені радісними пропагандистами, які посміхалися від вуха до вуха і періодично вибухали несамовитим сміхом.

У середу в ефірі державної телепрограми "60 хвилин" ведуча Ольга Скабєєва назвала події "немислимими" і "неймовірними". Вона запитала Михайла Антонова, кореспондента телеканалу в Європі: "Що це все означає? Україна залишилася без НАТО? Україна залишилася без грошей?" Антонов відповів, що епоха американського домінування закінчилася, і припустив, що Європа не зможе конкурувати з обсягом військової допомоги, яку раніше надавала Америка. Протягом усього коментаря Скабєєва широко посміхалася і не могла приховати своєї радості.

Співведучий програми "60 хвилин" Євген Попов захоплювався тим, що Трамп виконує роботу Москви, руйнуючи західні альянси і "розпилюючи" Європу на шматки – те, про що Кремль мріяв весь цей час.

Роками експерти російського державного телебачення прогнозували, що повернення Трампа в Овальний кабінет означатиме припинення американської допомоги Україні, що, в свою чергу, змінить розстановку сил на їхню користь. Однак навіть балакучі голови Кремля здивовані швидкістю галопу Трампа в бік Москви – і вражені тим, що лідер наймогутнішої держави світу поводиться з воєнним злочинцем путіним як з рівним собі.

У середу в ефірі програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" генеральний директор "Мосфільму" Карен Шахназаров заявив, що незалежно від того, що станеться в майбутньому, одкровення середи можна назвати "великим успіхом" росії. Він сказав: "Президент Сполучених Штатів подзвонив президенту росії. Це вже великий успіх!"

Шахназаров пояснив: "Блокада прорвана. Для всіх них багато значить, що президент Сполучених Штатів, наймогутнішої країни Заходу, такої ж великої, як Римська імперія, зробив цей дзвінок. Це все одно, що сам Юлій Цезар зателефонував варвару, вождю якогось німецького племені".

Соловйов зрадів заяві міністра оборони США Піта Гегсета про те, що Сполучені Штати мають намір проігнорувати статтю 5 НАТО, якщо Європа вступить у військовий конфлікт з росією. Політолог Сергій Міхєєв сказав: "У цій ситуації ми повинні дати зрозуміти європейцям: тепер ми дійсно можемо завдати удару по Брюсселю, Лондону чи Парижу, тому що ми можемо забути про статтю 5. Ви можете забути про те, що американці заступилися б за вас". Соловйов додав: "Мені подобається хід ваших думок".

Під час радіопередачі "Повний контакт" у четвер Соловйов схвально зачитав коментар кореспондента телеканалу в США Валентина Богданова, який написав: "Під час переговорів переможці диктують умови. Це основа дипломатії – і все, що диктується, має бути сказано російською мовою".

Соловйов додав, що телефонна розмова між Трампом і путіним "спричинила повний крах світу Зеленського", і Європа "шалено панікує". Він сказав, що підхід Трампа слідує логіці ультиматуму путіна в грудні 2021 року, коли він стверджував, що "розширення НАТО" було основною причиною вторгнення. Зловтішаючись з того, що адміністрація Трампа неодноразово повторювала своє переконання, що Україна повинна поступитися певними територіями росії, Соловйов суворо стверджував, що росія не має наміру відмовлятися від жодного зі своїх завоювань.

Ця ж думка пролунала і в російських державних ЗМІ, де експерти закликали військових швидко просуватися вперед і захопити якомога більше української землі. Після переговорів путіна з Трампом вони цілком розраховують на те, що зможуть утримати здобич і уникнути наслідків.

Джерело: The Daily Beast