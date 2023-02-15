Новий наступ росії напередодні 24 лютого. путіну відчайдушно потрібна перемога – Мік Раян

Найближчі тижні для України будуть непростими. У своїй колонці для ABC News австралійський генерал-майор у відставці Мік Раян розмірковує про мотиви росіян для їхнього нового наступу. Це може бути спроба демонстрації путіним успіхів у війні або намагання власними наступами зупинити український наступ. Втім, на його думку, втрати росіян серед командирів, професійних та досвідчених солдат, а також техніки буде грати проти цих намірів. Натомість наступальний потенціал України зростатиме і до середини весни буде більшим, аніж при Харківському та Херсонському наступах.

З наближенням першої річниці вторгнення росії в Україну її армія розпочала підготовчу фазу наступальних операцій 2023 року, пише Мік Раян у ABC News.

За останній тиждень росія провела атаки на Сватове, Соледар, Донецьк, Бахмут, Дворічну, Вугледар та інші населені пункти. Навряд чи це буде основна кампанія, на яку багато хто з російських військових блогерів сподівався і про яку попереджали українські розвідники.

Якщо припустити, що існує більш масштабний план російської кампанії, то ці нещодавні атаки, швидше за все, були зондуванням і "розвідкою боєм" з метою з'ясувати або перевірити українські сили, диспозицію і реакцію.

В епоху передових технологій дехто може здивуватися, чому такі зондування все ще потрібні. Реальність така, що, незважаючи на здатність супутників, розвідувальних дронів і засобів радіоелектронної боротьби отримати уявлення про розташування противника, його справжню силу і волю на землі можна визначити лише на землі.

Президент росії володимир путін і його військові почали складати елементи наступальної операції 2023 року наприкінці минулого року. Внаслідок втрат, понесених за перші шість місяців війни, 21 вересня 2022 року путін оголосив часткову мобілізацію. Це забезпечило кадровий і технічний потенціал для проведення військових кампаній у 2023 році.

Потім, щоб надати політичне обґрунтування своїй війні та майбутнім наступальним діям, наприкінці вересня він оголосив про анексію української території.

Останньою складовою цього пазлу стали зміни в командуванні, оголошені на початку січня. Призначивши генерала Валерія Герасимова головнокомандувачем в Україні, путін сподівається на більш активні наступальні дії, ніж за часів його попередника, генерала Сергія Суровікіна, налаштованого на оборону.

Три причини російських наступальних дій. путін має продемонструвати прогрес у війні своєму народу, Заходу та запобігти українському наступу

Чому росія починає ці наступальні дії в Україні саме зараз? Є три причини.

Перша і найважливіша – політична. путіну потрібна перемога. Його війська за останні 12 місяців зазнали бойових поразок на півночі, півдні та сході України.

Водночас, стратегічна ракетна кампанія з тероризування українців, спрямована на об'єкти енергетичної інфраструктури, не призвела до жодних політичних поступок з боку українського лідера. Натомість її наслідком стало збільшення західної допомоги – економічної, боєприпасами, танками і системами протиповітряної оборони.

путіну потрібні наступальні дії, щоб закріпитися і створити перевагу в Україні – для себе та Заходу. Він повинен продемонструвати російському народу до першої річниці свого вторгнення прогрес у боротьбі з ворогом, якого він описує як "неонацистів і Захід, що має намір знищити росію".

Друга причина, через яку росія розпочала підготовку до наступу, полягає в тому, щоб зірвати майбутні українські наступальні операції. Президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв про свій намір повернути всю українську територію, окуповану росією, включно з Кримом. Отже, найближчими тижнями росіяни будуть використовувати свої атаки, щоб зірвати принаймні деякі з українських наступальних операцій 2023 року: аби змусити українців використовувати своїх військових для захисту від російських атак замість того, щоб проводити власні наступальні операції.

Нарешті, російське верховне командування хотіло б забезпечити кращу позицію російських військ на сході і півдні України, щоб утримувати більш захищену територію до того, як українці зможуть повною мірою використати нещодавню допомогу у вигляді танків, бронемашин і боєприпасів, яку вони отримали від Заходу.

Велика кількість західної допомоги, про яку було оголошено в січні, незабаром почне надходити в Україну. Знадобиться певний час для того, щоб нова техніка повністю надійшла на озброєння українських армійських формувань. Але до другого кварталу 2023 року наступальний потенціал України, ймовірно, буде набагато більшим, ніж він був під час Харківської і Херсонської наступальних операцій наприкінці минулого року.

Зараз непростий час для української армії. Але до середини весни вона буде готова до наступу

Незважаючи на бажання росії повернути собі ініціативу, її наступальний потенціал є сумнівним. Попри значний набір мобілізованих російських військ, їхній найважливіший вплив на цю війну, ймовірно, полягав у стабілізації російської лінії оборони протягом зими. Час пікового натиску на росіян припав на жовтень і листопад, коли на зміну виснаженим російським частинам прибула велика кількість мобілізованих військ.

Наступальні операції – це зовсім інша проблема. Вони вимагають добре підготовлених і оснащених солдатів і першокласних командирів, а також детального планування і тренувань на всіх рівнях. Десятки тисяч нових, недосвідчених солдатів, влитих у виснажену російську армію, не забезпечать такої здатності.

Отже, коли росіяни розпочнуть свої основні наступальні операції в найближчі тижні і місяці, вони навряд чи зможуть досягти рішучого оперативного прориву, який передбачає проникнення вглиб української території, знищення логістики, артилерії, штабів і зміщення української лінії оборони.

росіяни більше не володіють ані достатньою кількістю добре підготовлених звичайних збройних сил, ані здатністю проявляти ініціативу на місці, щоб швидко скористатися будь-якими українськими тактичними невдачами. Втрати російської армії в лідерах, техніці і впевненості, які вона зазнала за останній рік, будуть протидіяти успіху.

Найімовірніше, найближчими тижнями ми станемо свідками серії безперервних російських атак на багатьох ділянках східного фронту. Від Сватового на півночі до Вугледара на півдні російські війська, ймовірно, проводитимуть атаки батальйонного і бригадного рівня. Ймовірно, це буде поєднання "людських хвиль" і загальновійськових дій – те, що росіяни вже робили під час своїх атак навколо Бахмута і Соледара.

Україна вже деякий час готується до власних наступальних дій. З прибуттям нового західного обладнання в найближчі тижні вона має бути готова розпочати їх.

Однак вона повинна ретельно збалансувати захист своєї території, з усіма супутніми політичними і військовими міркуваннями, зі збереженням і розбудовою потенціалу української армії для майбутніх наступів. Найближчі тижні будуть непростими для українського командування.

Джерело: ABC News