Новий тон єдності? Трамп пропонує Зеленському "дуже хороші" гарантії безпеки для України – The Times

Трамп і Зеленський продемонстрували новий тон єдності перед європейськими лідерами, пише британське видання The Times. Трамп анонсував підготовку до тристоронньої зустрічі за участю путіна, Зеленського та його самого, проте у журналістів є сумніви щодо готовності росії до подальшої участі у процесі. У будь-якому випадку Україна пообіцяла придбати американську зброю на $100 млрд в обмін на гарантії безпеки від Вашингтона. Тим часом МЗС рф вже висловило застереження щодо можливого розгортання військового контингенту НАТО в Україні…

Президент Зеленський високо оцінив "дуже хороші" перемовини з президентом Трампом, а демонстрація єдності з сімома європейськими лідерами в Білому домі породила надії, що мир для України може бути досяжним, пише британська The Times про вчорашні переговори у Вашингтоні.

За словами видання, умови цього миру інтенсивно обговорювалися за зачиненими дверима після того, як Трамп заявив, що США нададуть Україні "дуже хорошу гарантію безпеки".

The Times звертає увагу, що Трамп перервав саміт у Вашингтоні, щоб проінформувати путіна та обговорити подальші кроки, які залежать від його згоди на тристоронню зустріч для розгляду деталей потенційної угоди за участю лідерів США та України.

Розмова між путіним і Трампом тривала близько 40 хвилин, повідомив помічник Кремля Юрій Ушаков, додавши, що вона була "відвертою і дуже конструктивною". Після саміту Трамп заявив, що "зателефонував путіну і розпочав підготовку до зустрічі між путіним і президентом Зеленським, місце проведення якої ще буде визначено".

"Після цієї зустрічі відбудеться тристоронній саміт за участю двох президентів і мене. Повторюю, це був дуже хороший перший крок у війні, яка триває вже майже чотири роки", – написав він у Truth Social.

Як наголошує The Times, тепер багато що залежить від реакції путіна після того, як європейці назвали зобов'язання Трампа долучитися до угоди про безпеку для України за типом НАТО "проривом ". Щоб забезпечити гарантії з боку Вашингтона, Україна пообіцяла придбати американську зброю на $100 млрд, профінансовану Європою, повідомила Financial Times.

Загальний настрій у Вашингтоні був дуже оптимістичний: лідери намагалися підкреслити готовність США та Європи якнайшвидше завершити війну, хоча дисонансні ноти прозвучали з боку канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та президента Франції Емманюеля Макрона. Під час коротких коментарів перед докладними перемовинами щодо гарантій безпеки Мерц і Макрон наполягали, що на час наступної зустрічі з путіним слід оголосити перемир’я, але Трамп повторив, що не вважає це необхідним. Макрон також заявив, що Європа повинна бути присутня на будь-яких майбутніх переговорах.

Стармер високо оцінив зусилля Трампа, спрямовані на наближення можливості миру. "Якщо ми зможемо забезпечити... прогрес за підсумками цієї зустрічі, як у вигляді гарантій безпеки, так і у вигляді певного прогресу в тристоронніх переговорах, щоб вирішити деякі складні питання, то, на мою думку, сьогоднішній день буде вважатися дуже важливим днем за останні роки. Щодо конфлікту, який триває вже три з гаком роки, досі нікому не вдавалося досягти такого прогресу", – сказав він.

Втім, як зазначає The Times, з росії надійшли тривожні сигнали про нові перешкоди: МЗС заявило, що не погодиться на розгортання військового контингенту країн НАТО в Україні, назвавши таку силу "сповненою непередбачуваних наслідків".

Даунінг-стріт також засудила "варварські" атаки дронів, які росія здійснила навіть коли Зеленський прибув до Вашингтона. Речник заявив, що путіну не можна довіряти, і що він "ніколи не ставився серйозно до миру".

The Times наголошує, що останній доленосний раунд переговорів щодо України стартував значно позитивніше, ніж попередня невдала зустріч Зеленського в Овальному кабінеті. І він, і Трамп під мовчазним поглядом віцепрезидента Джей Ді Венса були рішуче налаштовані не допустити, щоб їхня остання зустріч зійшла з рейок.

Зеленський одягнувся більш офіційно, чим потішив критиків свого безкомірного вбрання в лютому, і замість того, щоб його прибуття супроводжувалося докором від Трампа, цього разу президент США звернувся лише до народу України. "Ми їх любимо", – сказав Трамп.

Видання зазначає, що коли пара президентів зайшла у Східну залу, щоб приєднатися до семи європейських лідерів, які терпляче чекали, Зеленський назвав останню зустріч віч-на-віч з Трампом "найкращою" на сьогодні. Ми дуже раді, що всі лідери тут, і безпека в Україні залежить від США, від вас і від тих лідерів, які в наших серцях. Дуже важливо, що Сполучені Штати дають такий сильний сигнал і готові надати гарантії безпеки", – заявив Зеленський.

Трамп сказав, що європейські країни будуть "першою лінією оборони" у наданні гарантій безпеки Україні. Виступаючи разом із Зеленським у Білому домі, він додав: "Ми теж допоможемо їм. Ми будемо залучені". Пізніше Трамп заявив: "Європейські країни візьмуть на себе значну частину тягаря. Ми допоможемо їм і забезпечимо високий рівень безпеки".

Однак, європейські збройні сили не мають таких можливостей збору розвідданих, як армія США, і не мають настільки надійних систем ППО, як американська система Patriot, здатна збивати російські балістичні ракети, зауважує The Times.

За словами видання, Зеленський також подякував першій леді Меланії Трамп за лист до путіна, в якому вона висловила занепокоєння долею дітей. У Білому домі цей лист назвали підтримкою повернення тисяч викрадених юних українців.

Далі Трамп підтримав позицію Зеленського, що відправною точкою будь-яких територіальних обмінів мають бути наявні лінії фронту, а не початкова вимога путіна захопити всю Донецьку область, третина якої залишається під контролем України. Він сказав, що будь-які переговори повинні враховувати "поточну лінію зіткнення ".

У Східній залі Трамп використав свій звичний часовий проміжок у два тижні для наступного етапу. "Незабаром, через тиждень або два, ми дізнаємося, чи вирішимо це питання, чи ці жахливі бої триватимуть. Я вірю, що ми маємо дві сторони, які готові до цього, а це зазвичай хороша новина", – сказав він.

Як підкреслює The Times, ніхто публічно не згадував про застосування подальших санкцій США, щоб змусити путіна сісти за стіл переговорів.

В Овальному кабінеті Трамп підсумував широке коло можливих підсумків понеділкових перемовин: "Сьогодні, одразу після цих зустрічей [з путіним] ми проведемо телефонну розмову і, можливо, трілат [тристоронню розмову]. Якщо трілату не буде, то бойові дії триватимуть. А якщо буде, у нас є хороші шанси", – завершує публікацію The Times.

