Огляд війни. Минулотижневі атаки орків закінчувалися однаково: великими втратами – Ендрю Таннер

В огляді російсько-української війни Ендрю Таннер називає Курський напрямок найактивнішим: хоча рашисти продовжували атакувати, їхні втрати були величезними. На інших фронтах все було відносно спокійно, окрім кількох напрямків східного театру бойових дій, але й там рашисти не досягли суттєвих результатів.

Дедалі більше спостерігачів приходять до висновку: путінський "літній наступ", яким він погрожує, не є послідовною військовою кампанією в традиційному розумінні. Москва не може сконцентрувати достатньо бойової сили в будь-якому масштабі, щоб прорвати фронт України на достатню глибину. Подібно до рашистської "Лінії Суровікіна" у 2023 році, він гнеться, але ніколи не ламається.

Враховуючи всі розмови ЗМІ про виснаження України за останні півроку, відверто дивно, що фронт майже не просунувся у реальному військовому плані з грудня. Українська лінія БПЛА працює напрочуд добре – група з п'яти-шести досвідчених полків швидко збільшується в розмірах і охопленні, подібно до нового сухопутного корпусу.

Продовжуючи тенденцію, яка спостерігалася весь цей рік, втрати Москви минулого тижня знову склали близько 8000 осіб – приблизно стільки ж, як і загальний набір, і 1500 одиниць наземної техніки, у тому числі близько сотні бронемашин і тисячі цивільних автомобілів. З військової точки зору, сили російського вторгнення зараз менше схожі на армію, а більше на постапокаліптичну орду, але аж ніяк не на жорстоку й ефективну кавалерію монголів та інших степових народів.

Причому на орду напіврозумних зомбі. Небезпечних, безперечно, але нездатних до масштабної координації. Втрати наближаються до двохсот на квадратний кілометр, що приблизно вдвічі більше, ніж рік тому. За минулий тиждень більшість з тих кількох десятків квадратних кілометрів, за які заплачено всіма цими втратами, були відвойовані на Курській дузі, де українська передова оборона Сумщини залишила останні два села і кілька смуг лісу вздовж міжнародного кордону.

Не завжди й не скрізь все йде ідеально або навіть прийнятно, але в цілому українські війська тримають оборону міцніше, ніж будь-коли раніше. На ворожу артилерію полюють з особливою ретельністю.

У своїх нещодавніх коментарях деяким представникам НАТО колишній головнокомандувач Залужний стверджував, що традиційні види озброєнь застарілі. Я не впевнений, чи то переклад був поганий, чи то він намагається пояснити свою нездатність зламати лінію Суровікіна у 2023 році, чи то це єдиний спосіб привернути увагу деяких людей, але саме поєднання БПЛА з традиційними інструментами війни дозволяє Україні наносити удари, що перевищують її очевидну вагу.

Той факт, що Україна може виробляти від двадцяти до сорока сучасних, високоякісних артилерійських установок щомісяця, багато говорить про реальну траєкторію цього конфлікту. До них щомісяця приєднується кілька десятків сучасних БМП і в кілька разів більше відремонтованих, а також, здається, нескінченні запаси Т-64, які Україна продовжує використовувати в якості штурмових гармат. Ремонт сучасної техніки НАТО тепер майже повністю здійснюється в Україні, а простіші машини, такі як М-113, можна зібрати із запчастин, доступних по всьому світу.

Якщо вдосконалення засобів РЕБ та перехоплення безпілотників дасть українським військам можливість вільніше пересуватися полем, то захист бронетехніки від ізольованих позицій орків, які опинилися під прицілом стрімкого українського наступу, виявиться необхідним для їх штурму до того, як російські офіцери встигнуть відреагувати на це. Війна вимагає екосистем можливостей, набору ніш, що постійно заповнюються, які разом складають живучий, злагоджений організм. Як і у випадку з більшістю проєктів, найскладнішим є правильне визначення масштабу. Зрештою, ви не можете протиставити слона бджолам. Але з часом компоненти еволюціонують. Боротьба України в цілому розвивається швидше, ніж боротьба Москви.

Північний театр бойових дій. З усіх фронтів на Курському за останній тиждень спостерігався найбільший рух орків, хоча навіть він був дуже слабким. Можна було б подумати, що там вже настало перемир'я, за винятком того, що безліч орків продовжують отримувати поранення і гинути в 150-200 атаках через лінію зіткнення щодня.

Москва сприймає відвоювання кількох сіл як можливість проголосити Курську область звільненою, але Україна оскаржує цю характеристику. Військова правда полягає в тому, що мало що змінилося, окрім невеликого коригування місця розташування українських оборонних позицій. Але не схоже на те, що Київ дійсно може стверджувати, що утримує більше, ніж смугу кордону.

Суми. Напевно, половина українських військ, які раніше перебували в Курській області, зараз відпочивають.

Щонайбільше російські війська просунулися на кілометр до міжнародного кордону на приблизно 12-кілометровому фронті. Українські війська все ще утримують невеликий шматок Бєлгородської області, в основному для відволікання уваги, а орки повільно відвойовують села, які Україна захопила кілька тижнів тому. Загалом, позиція України на Сумщині майже запрошує Москву до пастки. І орки, схоже, остерігаються цього, оскільки, за повідомленнями, перекидають резерви з Курської області на інші фронти, замість того, щоб нарощувати сили для великого наступу.

Україна також, ймовірно, відводить війська, і лише кілька бригад з десятка на Сумському фронті беруть активну участь у бойових діях. Це повинно дати можливість відпочити багатьом людям. 80-та, 82-га та 95-та десантно-штурмові бригади приєднуються до 46-ї аеромобільної та 71-ї єгерської у складі 8-го десантно-штурмового корпусу. Це інтригує, оскільки 46-а і 71-а вже близько року воюють на східному фронті, на Покровському і Курахівському, а інші три бригади приписані до Курщини. Цікаво, хто куди передислокується?

Харківський фронт не змінився, що робить трохи іронічним той факт, що угода, яку команда Трампа хотіла укласти з Москвою, передбачає відхід орків через міжнародний кордон тут як поступку. Кінбурнська коса – смуга землі на південному березі Дніпра на Херсонщині, також дещо випадково відійде до України. Команда Трампа цілком може витягувати ідеї з капелюха в цей момент. До речі, дуже показово, що все, з чим пропутінський посол Трампа зміг повернутися з Москви, – це згода на умови, які Байден, ймовірно, намагався підштовхнути Україну прийняти у 2022 році, якщо правда вийде назовні.

Я не здивуюся, якщо Україна розпочне масштабний наступ на Бєлгородщину з півдня лише для того, щоб зняти з порядку денного ідею невеликого територіального обміну. Однак це означало б, що Київ насправді сприйняв мирний поштовх Трампа за чисту монету, в чому я дуже сумніваюся. Тон Зеленського весь цей час був занадто виваженим для цього – він від самого початку правильно оцінює Трампа.

Харківщина, а також обриси потенційного українського контрнаступу на Бєлгородщину силами, перекинутими з Сум.

Якщо Україна вирішить наступати на Бєлгород з боку Харкова, то вона скористається очевидною заклопотаністю орків Курщиною і Сумами, щоб ізолювати й знищити дивізії, які загрожують Харкову, а не для того, щоб здійснити обмін територіями. Але спочатку мирний поштовх Трампа має спрацювати. Оскільки Україна більше не окуповує населені райони Курщини, а путінська угода про припинення вогню є лише спробою захистити святкування Дня Перемоги в Москві від ударів українських дронів, офіційний кінець може настати вже на травневі свята.

Східний театр бойових дій. Минулого тижня на Куп'янському фронті не було помітних успіхів орків, а інтенсивність боїв, можливо, навіть знизилася, ймовірно, щоб дати час для підвезення нового м'яса орків. Московський плацдарм через Оскіл потребуватиме мостів для перекидання важкої техніки, оскільки мало що може бути більш вразливим для БПЛА, ніж БМП, що пропливає зі швидкістю кілька кілометрів на годину.

Оскілський плацдарм Москви та потенційний український контрнаступ

На жаль для Москви, мало що є більш вразливим для керованої бомби, скинутої з літака, ніж понтонні мости. А оскільки російська ППО вже не здатна надійно збивати українські літаки на відстані 25 км за лінією фронту, така повітряна підтримка є доступною. Вибити Оскілський плацдарм здавалося б розумним, але ціна, яку Москва має заплатити, щоб утримати його, має бути дуже високою.

Цікаво, що на напрямках фронту біля Борової та Лиману також не спостерігається ефективних дій орків, але була принаймні одна українська контратака на Оскіл. Або, щонайменше, був виявлений раніше невідомий український контроль над певною ділянкою, коли солдат-орк мудро здався українському БПЛА.Москва, вочевидь, вирішила спробувати усунути загрозу, яку становить Третя штурмова бригада та організований навколо неї корпус, зі східного берега Осколу. Стандартна тактика орків вимагає формування двох щелеп навколо цільового району, і схоже, що два узгоджених поштовхи в бік Борової – це і є план.

Фронт в районі Борової. Спроба Москви відтіснити Третій штурмовий корпус і контратака, яка має його розгромити.

Я вважаю, що ліквідація загрозливого плацдарму над Жеребцем на північний захід від Іванівки є пріоритетним завданням для Третього штурмового корпусу. Ліквідація плацдарму площею приблизно 50 кв. км каструє плани орків на сусідньому Лиманському фронті й дозволить українським військам на Борівському фронті зосередитися на загрозі просування орків на північ.

На Лиманському фронті було досить тихо за винятком обстрілів за лінією фронту. У Сіверську захоплення орками району Білогорівського кар'єру поки що не призвело до швидкого просування вперед. На Костянтинівському фронті Часів Яр також залишається статичним, що трохи дивно, враховуючи постійні спроби орків захопити Торецьк.

У Торецьку російсько-терористичні війська намагаються наступати зі своїх опорних пунктів у центрі міста, але кожна спроба досить швидко зазнає поразки. Мотоцикли, схоже, не дуже допомагають оркам – разом витягнуть на себе касетний удар артилерії, а невеликі групи нещадно переслідуються. Міни – серйозна проблема, адже якщо броньовик часто може витримати детонацію і принаймні відкотитися в укриття, щоб дати шанс на виживання тим, хто всередині, то у позашляховика немає жодних шансів.

Частково причиною того, що генерали орків останнім часом не надають великого значення Часовому Яру, якщо відносна відсутність уваги до нього не є просто вивертом або паузою для підкріплення, є, ймовірно, сподівання орків прорватися між Покровськом і Костянтинівкою. Це змусило б українські війська залишити шматок території, де є кілька солідних укріплень. Тут Україна відступила в кількох секторах, і відхід на коротшу лінію оборони трохи далі на північ має сенс.

Покровський та Костянтинівський фронти. Ймовірний вектор наступу росіян у травні-червні та потенційний український контрнаступ проілюстровано пунктирними стрілками.

Торік я вважав найгіршим сценарієм для України концентрований наступ орків на захід від цього району, а не дорогу спробу прорватися через Часів Яр і Торецьк за допомогою грубої сили. Враховуючи труднощі, з якими зараз стикаються російські війська в просуванні порівняно з минулим літом, я мушу оцінити варіант, якого я побоювався, як кращий вибір для Москви.

Торецьк міг би перетворитися на пастку, подібну до Авдіївки, і, крім усього іншого, Україні було б важче утримувати оборону на північ від Покровська, якби російські війська перейшли Бичок, тоді як Україна трималася б у Часовому Яру й готувалася до лобової атаки на Торецьк, яка могла б розпочатися в будь-який момент.

Наразі, незважаючи на захоплення більшої частини Торецька, на неокупованих околицях Москва стикається з іншим новим українським корпусом – 1-м Азовським, до складу якого входять п'ять досвідчених бригад Національної гвардії: 1-ша ім. Буревія, 12-та Азов, 14-та Червона Калина, 15-та Кара-Даг і 20-та ім. Любарта – нове формування, нещодавно сформоване з полку. Крім того, в цьому районі знаходиться добре оснащена 100-та механізована бригада, а також міцна 93-тя механізована бригада й кілька бригад територіальної оборони – тобто, фактично, ще один повноцінний корпус. Власні сили Москви сильно деградовані, вони змушені були залучати резерви, призначені для наступу на Костянтинівку, щоб не дати Україні відвоювати Торецьк цієї зими. Ще більший український контрнаступ на цьому фронті не виключений влітку, як тільки вичерпається нинішня хвиля орків.

Покровськ продовжує нести на собі основний тягар російських наступальних зусиль, але, незважаючи на укріплення та інтенсивні обстріли всього, на що варто витрачати боєприпаси, лінія фронту не рухається. Українські бригади відколюють передові позиції орків там, де вони можуть це зробити, не зазнаючи серйозних втрат.

Москва, схоже, розуміє, що взяття Покровська вимагатиме прориву оборони на схід, по дорозі на Костянтинівку. Потенціал поставити українські війська у важче становище на два фронти не пройде повз увагу орків-генералів, які, я впевнений, здатні оцінити карту не гірше за мене. Інше питання, чи вдасться це зробити. Московські плацдарми на інших фронтах не розширюються швидко, це точно.

Під Новопавлівкою також спостерігається лише незначний прогрес росіян у кількох секторах. Московські війська все ще намагаються проповзти на захід до адміністративного кордону Дніпропетровського району – вірна ознака того, що політика керує стратегією путіна більше, ніж військова логіка. А орки наполегливо працюють над тим, щоб підійти до Багатира з півдня, сильно бомбардуючи його та намагаючись проповзти на північний захід від Розлива.

Новопавлівський фронт. Реальних змін у прогнозі для півдня Донбасу немає. Якщо Москва відмовиться від Покровська і зосередиться на Костянтинівці, цей фронт має втратити резерви.

Але на цьому фронті, як і на всіх інших, успіхи путінських військ настільки мінімальні, що пропагандистам просто смішно наполягати, що Москва наступає на всіх фронтах. Хіба що через урвище.

Що продовжує дивувати мене найбільше, так це передбачуваність рашистських кроків. Вони завжди намагаються випробувати те, що могло бути ефективною стратегією торік. Я майже задаюся питанням, чи не намагається путін активно знищити свою армію, адже бунт Ваґнера 2023 року змусив його боятися наступного офіцера-ізгоя з прихильниками, який може піти на Москву. Якщо московська імперія – це союз священиків, генералів і шпигунів, то друга категорія становить найбільшу потенційну загрозу особисто для путіна.

Теза, яка останнім часом все частіше з'являється в пропаганді орків, – це ідея про те, що офіцери брешуть Кремлю про стан справ на фронті. Чи готується путін вже зараз зосередити суспільне невдоволення після поразки на професійних військових? Можливо, було б розумно активно дискредитувати членів збройних сил, коли ви плануєте покладатися на парамілітарні формування у своєму майбутньому виживанні.

Якби я був офіцером-орком, я б зараз дуже мило спілкувався зі своїм старшим солдатом і кількома надійними товаришами-офіцерами. Спорядження накопичується, а оборонна база для операцій обстежується. Невелика безкоштовна порада для всіх притомних людей, які носять московську форму: помилкою Ваґнера був похід на Москву – це був удар по нервовій системі російської держави. Якби Пригожин натомість зміцнив контроль над Ростовом-на-Дону, він, ймовірно, був би зараз президентом Ростовської республіки, а путін вже рік як лежав би в могилі після заколоту й подальшого розпаду його імперії на військові округи, що її складають.

Південний театр бойових дій. На Запоріжжі млявий наступ орків, що розпочався кілька тижнів тому, не вщухає, але й суттєвого просування в бік Оріхова також не спостерігається. Наразі на цьому та півдюжині інших другорядних фронтів Москва опинилася у своєрідній пастці: вона може продовжувати змушувати всі свої війська в Україні постійно здійснювати безглузді штурми підготовленої оборони, або ризикувати тим, що Україна використає спокійні ділянки для відпочинку втомлених військ. У будь-якому випадку Україна може відновити боєздатність швидше, ніж Москва.

Поточні зусилля орків, спрямовані на те, щоб не дати українцям зайняти позиції в дельті Дніпра, мають схожу природу. Москва просто не переправила через Дніпро достатню кількість військ, щоб загрожувати повторній окупації Херсона. Україна, ймовірно, також не може ризикувати, проводячи масштабну операцію по форсуванню річки на цьому етапі війни. Тому бої за дельту Дніпра за своєю суттю є тактичними – вони мають реальний сенс і велике значення, але просто не можуть наразі перерости в щось, що матиме негайні оперативні наслідки.

Тим не менш, орки продовжують намагатися бити по українських позиціях, і, звісно, вони все ще намагаються тероризувати цивільне населення, щоб показати, що вони можуть це робити. Проте здатність України вражати їх БПЛА з моря може стати серйозною проблемою. Команда Трампа могла б запропонувати Москві відмовитися від Кінбурнської коси, оскільки комбінація військово-морських БПЛА і морського десанту могла б повернути її під контроль України без особливого попередження.

Авіаційний двобій. Минулого тижня українські авіатори були зайняті тим, що допомагали відбивати крилаті ракети й дрони, які використовувалися під час останніх атак Москви. Маючи на озброєнні 18-24 "Вайперів" і 3-6 "Міражів 2000", українська здатність протистояти крилатим ракетам і безпілотникам є як ніколи високою.

Подейкують, що попередні роботи, необхідні для розгортання бортових радіолокаційних систем, подарованих Швецією, вже завершені. Якщо і коли Україна отримає регулярну підтримку AWACS, здатність відбивати ракетні атаки орків має суттєво зрости.

Українська ближня повітряна підтримка також зростає: планерні бомби, які використовує Україна, менші за орківські аналоги, але набагато точніші, особливо зараз, коли орківські часто глушать. Навіть якщо росіяни з'ясують, як застосувати ті ж самі технології до українських планерних бомб, вони також можуть бути наведені на ціль за допомогою лазерних цілевказівників на дронах або в руках операторів спецназу.

Мене дивує регулярність появи українських літаків всього за кілька кілометрів до лінії фронту. Москва, мабуть, тримає свої С-400 далеко позаду, побоюючись ударів HIMARS або ATACMS. Навіть якщо Україна офіційно не входить в зону дії останніх, першим попередженням, яке Москва може отримати про зміну ситуації, буде те, що щось буде стерто з лиця землі.

Щодо наземної оборони, то Україна рухається до придбання більшої кількості систем Patriot і ракет, хоча жодних оголошень про це не було зроблено. Принаймні, незважаючи на їхні обмеження в боротьбі з балістичними загрозами, ракети Aster і системи SAMP/T виробництва Франції та Італії – дві батареї, відправлені в Україну – можуть прикрити райони, розташовані ближче до фронту, якщо прибудуть додаткові. Нехай Patriot прикриває міста, а Aster охороняє фронт.

У повітряному просторі Україна повільно руйнує давні переваги Москви, наближаючись до фактичного паритету в багатьох аспектах. Зважаючи на те, що Україна далеко попереду на морі й швидко просувається на суші, війна путіна виглядає все безглуздіше з кожним тижнем.

Ударні кампанії. Україна відповіла на нещодавні інтенсивні терористичні атаки Москви проти цивільного населення кількома влучними ударами БПЛА по військовій інфраструктурі в глибині імперії. Потужний вибух на складі зброї під Москвою став чудовим нагадуванням москвичам про те, що війна абсолютно точно повертається додому. Не дивно, що путін хоче перемир'я під час параду до Дня перемоги.

Українці також уразили завод з виробництва "Шахедів" приблизно за тисячу кілометрів на схід від Москви. Тож мережа ППО орків, безумовно, має деякі досить зяючі дірки. Так само, як і мережа московської контррозвідки, враховуючи, що в глибокому тилу було вбито ще одного генерала, а також інженера, відповідального за розробку російських систем РЕБ.

Військово-морські справи. З Чорного моря мало новин. Тут тримається обмежене перемир'я, оскільки Москва вже зазнала поразки. Я розглядаю комплексний потужний авіаудар по базі орків у Новоросійську, де зібралися вцілілі кораблі Чорноморського флоту, як цілком реальну можливість після того, як надія на швидкі мирні переговори розвіється. Судячи з усього, американський літак-розвідник нещодавно пролетів дуже близько до цього району. Це могло б стати прекрасною прелюдією до атаки Таурусів по мосту через Керченську протоку.

Керівництво та особовий склад. Я не міг не посміхнутися, коли побачив, що до складу нового 8-го десантно-штурмового корпусу увійшли чотири з п'яти бригад, які я пропонував згрупувати разом для виконання центрального завдання запропонованої мною Волноваської кампанії. Я вважав 79-ту десантно-штурмову гарним вибором для п'ятого корпусу, враховуючи, що вона воювала разом з 46-ю на Курахівському фронті, але 71-й єгерський – ще одне чудове з'єднання, яке добре знайоме з місцевістю.

Уточнюються інші завдання корпусів, а також склад допоміжних бригад і батальйонів, які будуть виділені командуванням корпусів за необхідності. Очікується, що до складу ще одного десантно-штурмового корпусу увійдуть 25-а повітряно-десантна, 77-а і 81-а аеромобільна бригади, 78-а десантно-штурмовий полк, а також 79-та десантно-штурмова бригада. Майбутньому 9-му десантно-штурмовому (повітряно-десантному?) корпусу також знадобиться артилерійська бригада, якщо він буде відповідати 8-му. Цей корпус, схоже, буде розгорнутий між Сіверськом і Куп'янськом, можливо, в парі з 3-м десантно-штурмовим корпусом.

Я очікую, що кожен корпус матиме спеціальні артилерійські, інженерні, безпілотні бригади, бригади забезпечення і те, що я б назвав важкими бригадами, які складаються з танкового батальйону й елітного штурмового полку, оснащеного гусеничними бойовими машинами піхоти типу "Бредлі", "Мардер" або CV-90, а також колісними машинами типу "Страйкер".

Україна, схоже, добре зробить, якщо виведе механізовані батальйони зі структури існуючих бригад, натомість зробивши їх активами корпусного рівня, призначеними для підтримки операцій в якості ударної або вогневої бригади, як того вимагає ситуація. У цій новій важкій бригаді буде полк з двома батальйонами штурмової піхоти, один з яких матиме сучасні гусеничні БМП, а інший – колісні.

Концентрація сучасної техніки в руках досвідчених солдатів, які приблизно рівномірно розподілені по сухопутних військах, забезпечить найкращий можливий баланс охоплення та ефективну логістику. Важкі бригади в кожному корпусі не будуть використовуватися як цілісне, злагоджене формування, а стануть донорами для рот, які можуть додати ваги будь-яким діям, що проводяться звичайними бригадами.

Більшість з приблизно сотні українських бойових бригад будуть складатися з трьох-чотирьох піхотних батальйонів з тими допоміжними елементами, якими вони можуть керувати самостійно. Лише один або два батальйони будуть їздити на БТР, а решта покладатимуться на всюдисущі машини піхоти. Хоча вони легші за БТР, такі машини, як Humvee, набагато вразливіші. Вони ніколи не призначалися для використання на передовій, але потреби вимагають цього.

У будь-якому випадку, кожен корпус матиме п'ять бригад загальною чисельністю від п'ятнадцяти до двадцяти батальйонів для фізичного утримання фронту. Всі елементи підтримки, необхідні для того, щоб зробити це з мінімальним ризиком втрат, організовуються керівництвом корпусу, яке має гарантувати, що вони прибудуть туди й тоді, коли це потрібно, включаючи потужну пряму підтримку з боку механізованих підрозділів та елітних військ. Бойова сила працює як ринок – солдати під обстрілом потребують допомоги, щоб припинити обстріл, але пропозиція завжди обмежена. Чим більше ніш для надання підтримки у вас під рукою, тим більша ймовірність того, що принаймні щось буде доступне для використання в критичних ситуаціях.

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