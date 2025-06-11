Американське видання Wall Street Journal розповідає, як Юрій Гугнін створив складну схему обходу американських санкцій через криптовалютні стейблкоіни. Його справа розкрила тісні зв'язки з російськими спецслужбами та продемонструвала, як сучасні фінансові технології використовуються для фінансування війни проти України. Це розслідування стало черговим доказом, наскільки глибоко криптовалюти інтегровані в російські схеми ухилення від міжнародних санкцій.

Юрій Гугнін заснував фінтех-компанію Evita, щоб допомогти клієнтам переказувати гроші через кордони, зокрема за допомогою стейблкоінів. За словами прокурорів, через цю мережу Гугнін допоміг іноземним клієнтам переказати приблизно $530 млн на криптовалютні гаманці та банківські рахунки у США, в тому числі з російських банків, що підпадають під санкції.

Кримінальні звинувачення проти громадянина рф Юрія Гугніна, який використовував стейблкоіни, щоб допомогти росіянам уникнути санкцій США, співпали у часі із розглядом законопроєкту щодо їхнього регулювання та легалізації, пише американська газета Wall Street Journal. Цього тижня Сенат планує завершити роботу над документом, відомим як Genius Act, який створить регуляторну базу для стейблкоїнів та надасть додаткову ясність щодо того, як до них застосовуються американські правила щодо боротьби з відмиванням грошей. Стейблкоін – це криптовалюта, призначена для утримання своєї вартості прив'язаною до іншого активу.

Дебати щодо закону Genius Act

Деякі демократи критикують закон Genius Act за те, що він не передбачає достатньо суворих перевірок стейблкоінів для запобігання злочинам, подібним до тих, які скоїв Гугнін. Вони стверджують, що законопроєкт повинен зобов'язувати емітентів контролювати незаконну діяльність, яка відбувається на біржах або інших платформах, що використовують їхні монети. Вони також хочуть усунути лазівки, які дозволяють ухилятися від санкцій за допомогою криптосервісів, відомих як "міксери", що дають користувачам можливість обмінюватися цифровими активами з відносною анонімністю.

"Цей випадок є яскравим сигналом тривоги: без базових заходів національної безпеки наші супротивники використовуватимуть стейблкоіни для відмивання грошей, ухилення від санкцій та використання сумнівних криптобірж для приховування своєї незаконної діяльності, – заявила сенаторка від демократів Елізабет Воррен. – Ось чому ми з колегами подали поправки до закону GENIUS Act, що стосуються національної безпеки, і чому законопроєкт не повинен просуватися без них".

Раніше версії законопроєкту, який також має пройти через Палату представників, передбачали, що емітенти стейблкоїнів підлягатимуть тим самим перевіркам щодо відмивання грошей, що й банки, і закликали регуляторні органи прийняти для них конкретні правила пізніше.

Прокурори заявили, що щонайменше $365 млн з імовірних незаконних транзакцій Гугніна походили з криптовалюти Tether, найбільшого у світі стейблкоїна, деномінованого в доларах, яка зазнала особливого контролю через її використання відмивачами грошей та злочинцями.

Tether управляється однойменною компанією, що базується в Сальвадорі, яка, згідно з оприлюдненою інформацією, лобіювала прийняття цього законопроєкту. Tether заявила, що однозначно засуджує незаконне використання стейблкоінів.

Зв'язок Гугніна із ФСБ

За даними прокуратури, Гугнін переїхав до США в червні 2022 року, через кілька місяців після вторгнення росії в Україну.

Гугнін і Evita швидко почали здійснювати транзакції для клієнтів у росії, Китаї та Об'єднаних Арабських Еміратах, коли США посилили санкції проти російської банківської галузі. Протягом наступних 2,5 років Evita сприяла здійсненню транзакцій на суму понад $2 млрд по всьому світу, часто виступаючи в ролі транскордонного обхідного шляху для клієнтів, чиї активи застрягли в підсанкційних банках.

За твердженням прокурорів, клієнти Evita надсилали компанії Tether, який потім надходив на рахунки Evita на криптовалютних біржах. Там його можна було конвертувати в долари, які надсилалися з традиційних банківських рахунків Evita.

Обвинувальний акт Гугніна відповідає висновкам розслідування WSJ щодо популярності Tether як засобу переказу коштів, що потенційно підпадають під санкції.

Розслідування WSJ виявило, що деякі росіяни, які імпортують деталі зброї для підтримки війни проти України, використовували Tether у своїх транзакціях, щоб уникнути перевірки. Інше журналістське розслідування виявило, що один із клієнтів Evita, російська криптовалютна біржа Garantex, яка перебуває під санкціями, стала основним каналом для переказу коштів у країну та з країни.

Прокурори стверджують, що Evita також допомогла постачальнику "Росатома" здійснити оплату південнокорейському постачальнику. Інші російські клієнти використовували Evita для оплати комп'ютерних компонентів та електроніки, що підлягають суворому експортному контролю.

В окремому клопотанні до суду про відмову в наданні Гугніну застави прокурори зазначили, що серед контактів, збережених в обліковому записі Гугніна в iCloud, було кілька посадовців ФСБ. В iCloud також були нотатки про те, що прокурори назвали "пропонованою схемою відмивання коштів від імені конкретного чиновника ФСБ через Китай". Прокурори заявили, що серед інших контактів були помічники члена російського парламенту, радник "Ростеху", російського державного збройового конгломерату, що підпадає під санкції, та, судячи з усього, контакт в іранському уряді, інформує WSJ.

Історія пошукових запитів Гугніна, як стверджують прокурори, свідчила про те, що він турбувався про правоохоронні органи США. Пошукові запити Гугніна в інтернеті включали такі терміни, як "як дізнатися, чи ведеться проти вас розслідування". У березні минулого року Гугнін відвідував веб-сайти з назвами "чи ведеться проти мене розслідування?" та "які найкращі способи дізнатися, чи ведеться проти вас розслідування, і що можна зробити, якщо ви вважаєте, що проти вас ведеться розслідування".

Джерело: Wall Street Journal