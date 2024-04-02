Лазівки в санкціях. Як росіяни використовують криптовалюту tether для тіньової торгівлі деталями для зброї – WSJ

Американське ділове видання Wall Street Journal провело чергове розслідування, яким чином російські підсанкційні виробники отримують деталі, необхідні для виробництва зброї, та оплачують послуги посередників і постачальників за допомогою криптовалюти tether. Це дозволяє уникнути санкцій по всьому ланцюжку від замовника до постачальника високотехнологічного обладнання.

"російський контрабандист Андрєй Звєрєв в Китаї отримав запит від найбільшого виробника стрілецької зброї, зокрема АК-47, на електричні деталі для безпілотників. Він передав замовлення наприкінці 2022 року гонконгському дистриб'ютору електроніки", – пише Wall Street Journal.

США намагалися припинити такі угоди, і навіть китайські банки, які остерігалися санкцій, блокували платежі з росії. Проте, як зауважує WSJ, Звєрєв використав криптовалюту tether, щоб переказати мільйони доларів від концерну "Калашников" постачальнику.

Андрєй Звєрєв, також відомий як "Зодд" – WSJ.

За кілька місяців цей контрабандист написав групі росіян у чаті Telegram про цю операцію, запропонувавши їм таку ж послугу і заявивши, що доставить все що завгодно. При цьому зазначив, що оплата "в ідеалі криптовалютою, звичайно".

WSJ зазначає, що tether став одним з основних способів оплати на чорному ринку за замовчуванням. Цифрова валюта заявляє, що вона підкріплена доларом США один до одного. Але на відміну від випущених урядом доларів у банківській системі, влада має обмежені можливості відстежувати її використання у всьому світі.

"Стабільна монета" tether є найбільш торговою криптовалютою, щодня з рук у руки переходить до 120 мільярдів доларів – часто приблизно вдвічі більше, ніж біткоїнів. 2023 року загальна сума транзакцій перевищила 10 трильйонів доларів, що, за даними платіжного гіганта Visa, майже дорівнює сумі, яку він обробив у своєму останньому фінансовому році", – констатує видання.

Для військової машини путіна, зауважує WSJ, "прив'язка" стала незамінною. Вона допомагає російським компаніям обходити західні санкції і закуповувати так звані товари подвійного призначення, які йдуть на дрони та інше високотехнологічне обладнання. Імпортери, які працюють з такими товарами, здійснюють перекази в рублях на російські банківські рахунки, якими керують посередники, що конвертують рублі в tether і виплачують місцеву валюту своїм іноземним постачальникам у таких місцях, як Китай і Близький Схід.

Втім, як зазначає видання, Міністерство фінансів США вимагає від Конгресу ухвалити закон, який надасть йому можливість блокувати транзакції в деномінованих у доларах стабільних монетах, таких як tether. Минулого тижня міністерство внесло до чорного списку московську компанію, яка співпрацювала з російським підсанкційним банком для проведення платежів за допомогою tether.

"росія все частіше звертається до альтернативних платіжних механізмів, щоб обійти санкції США і продовжувати фінансувати свою війну проти України", – заявив заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Брайан Нельсон.

"Приватний емітент tether, компанія Tether Holdings зареєстрована на Британських Віргінських островах і належить невеликій групі осіб, розповсюджує tether серед клієнтів в обмін на долари, які вона здебільшого вкладає в казначейські облігації США. Клієнти торгують tether у віртуальних публічних книгах, відомих як блокчейн, або через приватні біржі, іноді для придбання інших криптовалют або, як у випадку з росією, для оплати товарів і послуг", – інформує WSJ.

Як стверджує видання, у грудні минулого року компанія заявила, що розпочала добровільну політику заморожування цифрових гаманців, пов'язані з особами, які потрапили під санкції, що використовуються для переказу її токенів. Пізніше tether повідомив американським сенаторам у листі, що має "непохитну прихильність до позитивного внеску в глобальну фінансову екосистему".

Стаття-розслідування WSJ про роль tether у російській торгівлі ґрунтується на інтерв'ю з людьми, які брали безпосередню участь у цьому процесі, а також на тисячах повідомлень у чаті Telegram, якими обмінювалися брокери та імпортери. Багато з них використовували псевдоніми, але видання ідентифікувало тих, кого згадується тут. Wall Street Journal перевірила деталі з акаунта Звєрєва через інтерв'ю з його партнерами, а також через російську імпортну та податкову документацію. Записи показали ланцюжок поставок електроніки, що з'єднує гонконгського постачальника Kynix Semiconductor і головну дочірню компанію "Калашникова", яка виробляє безпілотники.

41-річний Звєрєв підтвердив свою роботу в інтерв'ю і поділився переліком матеріалів, на які, за його словами, йому "Калашников" дав запит для купівлі в Китаї. Він зазначив, що міг говорити відверто, оскільки не порушує жодних законів росії. Хоча пізніше додав, що інші люди наказували йому мовчати, тому він не міг поділитися додатковою інформацією.

Фокус на tether. Притулок для злочинців

"Звєрєв свого часу переїхав до КНР і налагодив постачання китайських комплектуючих російським компаніям-замовникам, дозволяючи уникати сплати російських митних платежів. Він допомагав керувати операціями з видобутку біткоїнів у Китаї та перепродавав мікрочіпи покупцям у росії для живлення їхніх власних майнінгових установок, які розв'язують складні формули для видобутку нових біткоїнів. Він уже використовував tether, щоб стягувати гроші з російських клієнтів: список товарів, який він надіслав їм у 2022 році, був оцінений у криптовалюті", – пише WSJ.

Видання підкреслює, що Звєрєв віддавав перевагу tether перед традиційними банками, тому що він був анонімним. Контрабандист писав, що Tether Foundation рідко заморожував цифрові гаманці через перекази "брудних грошей". Його улюбленою платформою для торгівлі tether була московська криптовалютна біржа Garantex. Запущена 2019 року, Garantex управляла мережею обмінників готівки в росії та за кордоном, які дозволяють клієнтам обмінювати рублі на tether, а потім на іноземну валюту.

Коли росія вторглася в Україну, зазначає WSJ, Звєрєв написав в особистому блозі, що читачі повинні захистити свої заощадження від падіння рубля, купуючи tether на Garantex. Оскільки Garantex працювала майже виключно з російськими клієнтами, "злісні регулятори" у США та Європі не змогли б його закрити.

Як зауважує видання, через два місяці Garantex потрапив до чорного списку США як притулок для кіберзлочинців. Якщо вірити словам Звєрєва, бізнес компанії продовжував процвітати. Прессекретарка Garantex заперечила, що біржа сприяє злочинній діяльності, і заявила, що дотримується російського законодавства, додавши, що компанія вдячна Звєрєву за те, що він "високо оцінив наші послуги".

"Хвилі західних санкцій, однак, ускладнили життя російським військовим компаніям. США і Європейський Союз заборонили експорт до росії певних промислових деталей і компонентів як таких, що мають подвійне військове призначення. Банки в Китаї, а також у країнах, популярних серед російських емігрантів, дедалі частіше блокували рублеві платежі, побоюючись втратити свої відносини із західними банками-кореспондентами", – констатує американська газета.

Тіньова торгівля. Ланцюжок від Мєндєлєєва до Звєрєва

Звісно, пише WSJ, російські імпортери шукали нові способи обійти західну блокаду. У квітні 2023 року бородатий колишній московський чиновник і засновник Garantex Сєргєй Мєндєлєєв зібрав у групі в Telegram найдосвідченіших російських криптофігурантів, щоб обговорити проблеми імпортерів. Він переадресував питання про їхні платежі в Китаї Звєрєву.

Сєргєй Мєндєлєєв, засновник Garantex.

Один з учасників групи, який працював у компанії, що будує центри хмарних обчислень, які використовуються російськими державними установами, сказав, що товари подвійного призначення імпортуються "з великими труднощами". Він написав, що оплата імпорту компанії через tether допомогла б їй "отримувати товари без проблем".

Мєндєлєєв, який відтоді пішов із Garantex, повідомив групі, що запускає власну платіжну фірму Exved, щоб допомогти імпортерам платити іноземним постачальникам протягом декількох годин за допомогою tether. Він відмовився розкрити механіку конвертації tether, "тому що інакше вона перестане працювати зі зрозумілих причин".

Видання стверджує, що в серпні Мєндєлєєв оцінив щомісячний обсяг усієї "тіньової торгівлі" у 10 мільярдів доларів. Інші учасники ринку погоджувалися з цією цифрою, але не могли її підтвердити. Пізніше Мєндєлєєв заявив у своєму виступі, що Exved щомісяця обробляв сотні мільйонів доларів російських зовнішньоторговельних платежів одразу після початку роботи.

Мєндєлєєв відмовився від коментарів WSJ, сказавши, що відповідатиме на запитання журналістів у "недружніх країнах", тільки якщо вони виконають його умови, зокрема, зроблять пожертвування в розмірі 1 мільйона доларів на користь російської благодійної організації.

Звєрєв же рекламував свої послуги в окремій групі у Telegram, зазначивши: "Концерн "Калашников" закуповує в Китаї для свого проекту безпілотників в обхід санкцій через мене".

Угода для безпілотників. "Ніхто не знає, що ви везете у вантажівці"

"Після вторгнення Звєрєв почав організовувати перевезення електроніки з Китаю до росії в рамках так званої державної програми паралельного імпорту, запровадженої для імпорту товарів, необхідних росії для війни, без згоди виробників. Куплену ним електроніку завантажували на вантажівки, часто в Шеньчжені або Гуанчжоу, і відправляли в росію через Киргизстан і Казахстан", – стверджує WSJ.

На відео, яким він поділився з WSJ, видно, як робітники заклеюють коробки на китайському складі, на фасаді якого вказані російські пункти призначення вантажу. За його словами, товари не декларувалися на кордоні, щоб мінімізувати паперовий слід, а митники рідко перевіряли вантажі, і з цим погоджуються інші учасники процесу.

"Ніхто не знає, що ви везете у вантажівці", – сказав Звєрєв.

Як зауважує WSJ, Звєрєв продовжував використовувати Garantex разом з іншими фірмами-посередниками для конвертації рублів клієнтів у tether, переводячи криптовалюту в блокчейн-систему під назвою Tron, яка забезпечує підвищену конфіденційність користувачів і низьку комісію. Він обмінював tether на юані у позабіржових брокерів у Гонконзі, а потім переказував гроші постачальникам місцевим банківським переказом.

Прессекретарка Garantex заявила, що компанія працює виключно в росії і не має інформації про те, як російські компанії можуть купувати tether за кордоном через посередників.

За твердженням Звєрєва, "Калашников" замовив йому 248 типів електронних деталей, зокрема версії популярного високопродуктивного мікроконтролера STM32, виготовленого швейцарським виробником напівпровідників. Як зазначає WSJ, українські військові знайшли STM32 у знайдених безпілотниках, вироблених дочірньою компанією "Калашникова" під назвою ZALA Аеро, в тому числі у моделях "Ланцет".

російський контрабандист передав замовлення гонконгському дистриб'ютору Kynix, який оцінив його у 70 мільйонів юанів, тобто трохи менше 10 мільйонів доларів. Kynix постачала деталі російським фірмам ще з 2018 року. За його словами, він доставив замовлення "Калашникову" стандартним "сірим" транспортним маршрутом через Центральну Азію.

Звєрєв сказав, що для здійснення платежу він використовував tether, аби "розірвати зв'язок" між обома компаніями, щоб західним урядам було складніше відстежувати транзакції. "USDT – це ключова ланка в ланцюжку", – заявив він, назвавши tether альтернативною назвою.

Як наголошує WSJ, США посилили свій тиск на російську військову промисловість у грудні, коли Міністерство фінансів запровадило нові обмеження, так звані вторинні санкції, для іноземних фінансових установ.

Втім, засновник Garantex Мєндєлєєв заявив у січні, що tether вже довів свою корисність для імпортерів, допомагаючи їм уникати вторинних санкцій в інших країнах. "Якщо ви шукаєте спосіб заплатити іранцям, ви можете абсолютно спокійно заплатити їм за допомогою tether", – говорив він на конференції в москві.

Джерело: Wall Street Journal