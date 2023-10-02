Після перемоги Фіцо в Словаччині активізувалися коаліційні перегони. Друзі путіна радіють – Politico

Невтішні новини для України, як і для ЄС, за результатами виборів у Словаччині: перше місце зайняв давній проросійський політик Роберт Фіцо, який обіцяв негайно припинити словацьку військову підтримку Києва і заприсягнувся заблокувати амбіції України в НАТО. Тепер русофільський мадяр Віктор Орбан може отримати нового союзника путіна в ЄС і вже разом із ним шкодити інтересам України та Європи на догоду росії. З тим, які коаліційні розклади можуть виникнути в Словаччині, розбиралася європейська редакція Politico.

Словацька партія "Голос", яка посіла третє місце, може зіграти ключову роль, оскільки партії "Смер" та "Прогресивна Словаччина" прагнуть сформувати більшість у парламенті, пише Politico про результати виборів у наших сусідів.

В неділю Словаччина прокинулася з розумінням, що її новий уряд, ймовірно, очолить лівий популіст Роберт Фіцо і його проросійська партія "Смер", яка отримала перше місце на виборах. "Смер" набрала 23% голосів, а ліберальна, прозахідна "Прогресивна Словаччина" (ПС) – 18%. Втім, як відзначає видання, Фіцо все ще потрібно зібрати коаліцію, щоб отримати більшість у парламенті.

Politico зазначає, що ці дві партії є прикладом політичної поляризації в Словаччині. Фіцо відомий тим, що відкидає санкції проти москви і пропонує припинити військову підтримку Києва, тоді як лідер ПС Міхал Шимечка заявляє про відданість Словаччини ЄС і НАТО.

"Я вважаю уряд на чолі з Робертом Фіцо незмінним злом", – заявив Шимечка після оприлюднення остаточних результатів голосування.

Фіцо повідомив, що чекатиме на офіційне запрошення від президентки Зузани Чапутової, перш ніж розпочати коаліційні переговори. "Якщо нам дадуть шанс сформувати уряд, я б попросив вас набратися терпіння. Словаччині потрібно заспокоїти ситуацію", – сказав Фіцо, який обіймав посаду прем'єр-міністра Словаччини у 2006-2010 та 2012-2018 роках.

Шимечка був більш говірким, вказує Politico. "З огляду на кількість мандатів, є дві реалістичні коаліційні можливості", – сказав він під час ранкового ток-шоу на громадському каналі RTVS. "Одна на чолі зі "Смер", а інша – з "Прогресивною Словаччиною" та іншими партнерами, яка в кінцевому підсумку матиме більше мандатів".

Петер Пеллегріні, голова соціал-демократичної партії "Голос", яка посіла третє місце з майже 15% голосів, достроково став потенційним лідером. "Голос" відокремився від "Смер" у 2020 році. Обидвоє – і Фіцо, і Пеллегріні, заявили, що розглядають один одного як найбільш логічний варіант політичного партнерства.

Пеллегріні погодився, що "Голос" і "Смер" "ближчі" як "політично, так і ідеологічно", і сказав: "Словаччина бажає перемоги Роберту Фіцо". "Дамо йому шанс отримати повноваження від президента, і якщо переговори [під керівництвом Фіцо] зазнають невдачі, ми можемо обговорити інші переговори", – сказав Пеллегріні.

Зі свого боку, зазначає Politico, президентка Чапутова відреагувала на перемогу Фіцо стримано. "Найбільша відповідальність за майбутній розвиток подій лежить на переможцеві виборів, який породив найбільші суспільні очікування, – сказала вона у своїй заяві. – Важливо, щоб він виправдав ці очікування на благо всіх громадян Словаччини".

Чапутова повідомила, що планує в понеділок запросити переможця виборів спробувати сформувати коаліцію.

За результатами виборів "Смер" і "Голос" матимуть 69 місць у 150-місному парламенті Словаччини, що недостатньо для формування більшості. Націоналістична партія SNS, колишній партнер "Смер" у двох урядах, має 10 місць і була б природним партнером для створення коаліції більшості.

Але Шимечка пообіцяв продовжувати працювати над тим, щоб вирвати "Голос" з обіймів "Смер". "Це залежить від того, як вирішить "Голос", – сказав він. – Вони стоять перед важливим рішенням. ... Наша мета – зробити так, щоб Роберт Фіцо не керував країною".

Новоявлене русофільство колишнього прем'єр-міністра Роберта Фіцо викликало резонанс у країні, де багато виборців були соціалізовані за радянських часів, і чия кіберсфера регулярно бомбардується отруйною пропагандою Москви.

Наразі Пеллегріні насолоджується своїм становищем. У цьому він зізнався в ефірі RTVS: "Раніше ми не дуже добре пахли для них, ніби ми були шкідливими, а тепер вони хочуть вести з нами переговори. Але я не ображаюся, я прагматик".

"Голос" приєднається до такої коаліції зі "Смер" лише в тому випадку, якщо всі побоювання, про які говорив пан Шимечка, будуть зняті з порядку денного, – додав Пеллегріні. – "Смер" буде змушена піти на компроміси і виправити [деякі] свої заяви".

За межами Словаччини реакція на тріумф Фіцо надійшла переважно з Центральної Європи, зокрема, від інших дружніх до росії режимів. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан був одним з перших, хто привітав його. "Вгадайте, хто повернувся!", – написав Орбан у соціальних мережах, вітаючи "беззаперечну перемогу" Фіцо на суботньому голосуванні.

"Сердечно вітаю Роберта Фіцо з перемогою, – зазначив Александар Вучич, авторитарний лідер Сербії. – Я переконаний, що ми поглибимо співпрацю між нашими двома країнами в найближчому майбутньому".

Колишній прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш – сам словак – також привітав Фіцо з перемогою, водночас привітавши Пеллегріні з "фантастичним результатом". Бабіш, як і Фіцо, був членом Комуністичної партії Чехословаччини до 1989 року.

Своєю чергою президент Чехії Петр Павел стримано наголосив на важливості збереження добрих двосторонніх відносин: "У наших інтересах, щоб шляхи Чехії та Словаччини не розходилися".

Міністр внутрішніх справ Чехії ліберал Віт Ракушан був більш відвертим, сказавши, що результати виборів у Словаччині є попередженням і уроком для Чехії. "Якщо ми хочемо захистити ліберальну демократію в Чеській Республіці, ми повинні пояснити її переваги навіть тим людям, які в даний момент не отримують від неї вигоди, – заявив Ракушан у соціальних мережах. – Люди у віддалених районах, бідні люди розчаровані. Ми повинні створити суспільство, стійке до страху".

Додамо, що місяць тому автор книг "Війни Блера" та "Чому німці роблять це краще" Джон Кампфнер у The Guardian зазначав: "Незрозуміло, як Фіцо може лідирувати, якщо минуло лише п'ять років відтоді, коли журналіста, який розслідував корупцію у тодішньому його уряді, застрелили вдома разом із нареченою. Це вбивство тоді сколихнуло словаків, які через демонстрації змусили Фіцо піти у відставку". На думку Кампфнера, те, що Фіцо знову є значущим гравцем, а концепція, яку він просуває, знову в моді, – демонструє, наскільки брудною стала політика і наскільки підірвана віра в ліберальну демократію у серці Європи.

Джерело: Politico