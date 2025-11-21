Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Єврокомісія відкрила провадження проти Словаччини

21 листопада 2025, 17:18
Фото: news.yahoo.com
Братиславу хочуть змусити дотримуватись законодавства Євросоюзу.

Єврокомісія почала судове провадження проти Словаччини. Причиною стала конституційна поправка уряду Роберта Фіцо, яка стверджує, що національне законодавство має перевагу над правилами ЄС.

Про це пише Bloomberg.

Поправка, яку ухвалили у вересні, стверджує, що словацьке законодавство має пріоритет над європейським у питаннях "національної ідентичності". За словами Фіцо, це має захистити країну від "прогресивної нісенітниці", зокрема від одностатевих шлюбів та усиновлення дітей одностатевими парами.

Сьогодні Єврокомісія надіслала Братиславі офіційне повідомлення, започаткувавши процес, який може опинитися в Суді ЄС. Країна має два місяці, щоб відповісти.

"[Поправка] суперечить принципу верховенства права ЄС, який є фундаментальним елементом правового порядку ЄС, разом із принципами автономії, ефективності та однакового застосування права Союзу", — йдеться у заяві Єврокомісії.

За допомогою провадження про порушення Єврокомісія хоче змусити країни дотримуватися європейського законодавства. У разі неможливості вирішення розбіжностей, щодо Словаччини можуть застосувати фінансові санкції.

У словацькому уряді кажуть, що поправка захищає національний суверенітет і відображає громадську думку. Комісія стверджує, що вона підриває правовий порядок ЄС і може вплинути на дотримання Словаччиною загальних правил.

"Членство в ЄС передбачає низку юридичних зобов'язань, включаючи повагу до верховенства права ЄС. Для здійснення правосуддя, для належного розподілу влади надзвичайно важливо, щоб цей правовий принцип був повністю дотриманий", — заявляв комісар ЄС з питань юстиції Майкл Макграт.

