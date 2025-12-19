Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Словаччина відмовляється фінансувати військові потреби України – Фіцо

19 грудня 2025, 19:11
Словаччина відмовляється фінансувати військові потреби України – Фіцо
Фото: news.yahoo.com
У Братиславі не вірять у військове вирішення російсько-українського конфлікту.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна відмовляється від участі в наданні Україні так званих "військових позик".

Про це він сказав під час спілкування із журналістами в Брюсселі у п'ятницю, 19 грудня, передає агенція Reuters.

За словами Фіцо, Словаччина не вірить у військове вирішення російсько-української війни.

"Словаччина не братиме участі в наданні військових позик Україні. Ми також відмовляємося від подальшого фінансування військових потреб, зокрема за рахунок словацьких ресурсів", – наголосив прем’єр-міністр.

Ця заява пролунала на тлі інформації про те, що Словаччина, Угорщина та Чехія домоглися відсутності фінансових зобов'язань щодо підтримки України у 2026–2027 роках на суму 90 млрд євро.

Крім того, Угорщина та Словаччина не підписали висновки грудневого засідання Європейської ради, що стосувалися України.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не підтримує узгоджене на рівні ЄС рішення про позику для України і не бажає, щоб його країна була залучена до такого механізму.

Водночас новий прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш зазначив, що заморожені російські активи доцільно використовувати лише після завершення російсько-української війни.

Також Угорщина та Словаччина заблокували підписання висновків саміту щодо України.

 

СловаччинаРоберт Фіцо

Останні матеріали

Активи росії як зброя. Бельгійські політики та керівники Euroclear стали мішенню російської розвідки – The Guardian
Політика
Активи росії як зброя. Бельгійські політики та керівники Euroclear стали мішенню російської розвідки – The Guardian
Переклад iPress – 19 грудня 2025, 14:10
Донор Найджела Фараджа заробляє на платформі, яка просуває пропаганду путіна. Інші інвестори – Пітер Тіль і Ді Венс – Byline Times
Політика
Донор Найджела Фараджа заробляє на платформі, яка просуває пропаганду путіна. Інші інвестори – Пітер Тіль і Ді Венс – Byline Times
Переклад iPress – 19 грудня 2025, 11:53
Парадокс путіна. Інтереси пахана та країни дедалі сильніше розходяться – Бенджамін Кук
Політика
Парадокс путіна. Інтереси пахана та країни дедалі сильніше розходяться – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 19 грудня 2025, 11:11
Нова Стратегія національної безпеки. Найдовша передсмертна записка в американській історії – Енн Епплбом
Політика
Нова Стратегія національної безпеки. Найдовша передсмертна записка в американській історії – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 16:01
Трамп і Україна. Чому це
Політика
Трамп і Україна. Чому це "гірше за Ялту" – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 13:53
Білорусь і радісна сліпота. Хороші новини про політичних в'язнів приховують тривожні геополітичні зміни – Едвард Лукас
Політика
Білорусь і радісна сліпота. Хороші новини про політичних в'язнів приховують тривожні геополітичні зміни – Едвард Лукас
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 08:17
Паперовий тигр. Заморожені активи та ілюзія судових процесів росії проти Європи – ERIC
Бізнес & Фінанси
Паперовий тигр. Заморожені активи та ілюзія судових процесів росії проти Європи – ERIC
Переклад iPress – 17 грудня 2025, 13:01
Гра на виснаження. Де тримається і ламається фронт – Том Купер
Cуспільство
Гра на виснаження. Де тримається і ламається фронт – Том Купер
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 23:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється