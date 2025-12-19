Словаччина відмовляється фінансувати військові потреби України – Фіцо

У Братиславі не вірять у військове вирішення російсько-українського конфлікту.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна відмовляється від участі в наданні Україні так званих "військових позик".

Про це він сказав під час спілкування із журналістами в Брюсселі у п'ятницю, 19 грудня, передає агенція Reuters.

За словами Фіцо, Словаччина не вірить у військове вирішення російсько-української війни.

"Словаччина не братиме участі в наданні військових позик Україні. Ми також відмовляємося від подальшого фінансування військових потреб, зокрема за рахунок словацьких ресурсів", – наголосив прем’єр-міністр.

Ця заява пролунала на тлі інформації про те, що Словаччина, Угорщина та Чехія домоглися відсутності фінансових зобов'язань щодо підтримки України у 2026–2027 роках на суму 90 млрд євро.

Крім того, Угорщина та Словаччина не підписали висновки грудневого засідання Європейської ради, що стосувалися України.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не підтримує узгоджене на рівні ЄС рішення про позику для України і не бажає, щоб його країна була залучена до такого механізму.

Водночас новий прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш зазначив, що заморожені російські активи доцільно використовувати лише після завершення російсько-української війни.

Також Угорщина та Словаччина заблокували підписання висновків саміту щодо України.