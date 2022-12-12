Початок кінця росіян під Бахмутом. Та як росія прагне зменшити тиск українських військ на Дніпрі – Том Купер

Сьогоднішній аналіз воєнних дій від Тома Купера стосується ротації українських сил навколо Бахмута, сили та вправності української артилерії, а також ниття росіян. Загалом цей допис присвячений тим, хто звинувачує Купера у проукраїнській упередженості: він доводить, що українці об'єктивно гідні його високих оцінок. Читайте переклад свіжої аналітики "Війна в Україні, 12 грудня 2022 року: бахмутський папірець".

Останні два дні російські соціальні мережі "ломляться" від "чудових новин". Плюс група італійських... е-е-е... фахівців з онлайн-психоаналізу скаржиться на мою упередженість (на користь України). Тому давайте подивимося, що повідомляють росіяни за останні кілька днів. Якщо не з іншої причини, то тому, що це "трохи більше", ніж те, що вони зазвичай повідомляють.

Моє звичайне застереження в цьому місці: ви читаєте наступне виключно на свій страх і ризик, і я не збираюся нести відповідальність за будь-яку шкоду, заподіяну логікою, розумом, фактами або (моїм власним) сарказмом.

Загальні відомості. Українська артилерія робить все, що хоче

Росіяни перебувають у процесі прийняття на озброєння нової машини підвищеної прохідності.

Повідомляється, що ВКС визнали загибель пілота Ту-22М-3 в результаті удару українського безпілотника по аеродрому Енгельс 4-5 грудня. Це на додаток до екіпажу "Вагнера" Су-24М, збитого 2 грудня в районі Кещівки (при "нанесенні удару по бронеколоні противника"...кх-кх). Мабуть, тому (принаймні, як стверджують численні західні "експерти"), що саме в Сирії ВКС набули такого колосального бойового досвіду - бомбардуючи беззахисне мирне населення...

Тим часом путінські фанати нарікають: "Українська артилерія робить все, що хоче". Цитата (автопереклад):

"Українська артилерія робить все, що хоче. І російська "контрбатарейна боротьба" їй не указ. Ми нічого не можемо протиставити артилерії Збройних Сил України щодо безпеки Донецька.

Всі розмови про нашу перевагу в артилерії залишаються порожнім звуком: у нас немає ані засобів наземної розвідки, ані БПЛА, здатних миттєво виявляти вогневі засоби противника і знищувати їх.

Чи знають вони про такий стан справ? Чи доповідають нагору про таку ситуацію з розвідувальними засобами? Нам пророкують великі справи, як можна з таким забезпеченням йти в наступ?

Звідки ці розмови про нестачу боєприпасів? Чому ми знову вмиваємося кров'ю мирних жителів, росіян? Чому населенню не роз'яснюється шлях, який привів нас до найкривавіших днів Донецька за всю війну з 2014 року?

З Донецька ніхто не стогне, всі тільки скрегочуть зубами від ненависті. Але Донецьк робить все, щоб взяти своє, всі чоловіки пішли на фронт, населення не панікує і тримається. Віддамо ми шану Донецьку чи ні? Чи будемо терпіти?

А що стосується загальної ситуації, то треба зізнатися самим собі і доповісти відповідальним особам нагорі, які себе поважають, що і зараз, і всі ці 10 місяців у нас немає і не було реальних засобів ведення контрбатарейної боротьби, наша артилерія сліпа. Давайте, наберіться мужності і доповідайте".

Я взагалі-то не люблю нікому нагадувати, що "я ж казав", але: я збираюся зараз "насолодитися" дечим з цього. Тому що це прямий результат того, що я вам казав: що російські БПЛА "Орлан" - центральний елемент, на якому тримається вся їхня розвідувально-прицільна система - марні в погану погоду, особливо на морозі.

...а Ігор Гіркін і "сіра зона" не перестають заявляти про наступ українських військ в районі Гуляйполя, як і весь час, починаючи з серпня.

Гадаю, це хороший приклад того, що "навіть сліпа курка може знайти зерно": якщо вони будуть робити це досить довго, то "історія доведе їхню правоту". Рано чи пізно (саме так: "рано, а не пізно").

Битва за Донбас. Ротація українських військ – початок кінця російських

Куп'янськ. Згідно із заявою, оприлюдненою вчора в Москві “вищим командуванням”, лише з 4 по 11 грудня 2022 року ЗС РФ "знищили 2 595 українських бойовиків" - тільки в цьому районі... Читач вибачить мої сумніви щодо "знищення" росіянами приблизно половини бригади ЗСУ, але ось, будь ласка: згадав про це, і тепер ти... кхм... "поінформований" і більше не маєш підстав скаржитися.

Сватове. Вчора, або сьогодні рано вранці, я вже згадував про відновлену 1-шу гвардійську танкову армію та її розгортання в районі на північ від Сватового. "Якраз вчасно", 10 грудня, пропагандистська АННА похвалилася фотографіями БМПТ "Термінатор", розгорнутих в цьому районі. Гадаю, це автоматично має означати "гру закінчено" – для всіх українських військ на цій ділянці фронту.

Бахмут. російський WarGonzo стверджує (вибачте, загубив посилання і не можу його знайти), що "залишки" II батальйону/93 омсбр були виведені з Соледару, а на їхнє місце введені 53 механізована бригада і 112 бригада територіальної оборони - "у зв'язку з катастрофічними втратами".

Відповідно, пише він, у складі ЗСУ тепер має залишитися "лише" 53 механізована бригада та "залишки" 65-ї мотострілецької бригади у Бахмуті. Перш за все, з його точки зору, це щось на кшталт "початку кінця Бахмута", або, як мінімум, "початку відходу українців" з міста.

Якщо це справжня розвідувальна картина в Москві, то, думаю, і в Генштабі, і в ОК "Схід" почуватимуться так само щасливо, як і всі росіяни, які зараз переконані, що це початок відходу українців з Бахмута.

Щоб переконатися: так, 93-ю з міста вивели. Як повідомлялося вчора, українці фактично провели ротацію підрозділів: так само, як і 30-ту мехбригаду, 93-ю вивели з Бахмута, а на зміну їй прийшли свіжі сили. Якщо 30-та мехбр дійсно зазнала певних втрат ще наприкінці листопада (наприклад, один з її взводів з 22 чоловік втратив 3 полонених і ще 17 отримали поранення), то я не знайшов підтверджень того, що підрозділи 93-ї зазнали бодай "великих" втрат, не кажучи вже про "катастрофічні": якщо останнє взагалі справедливе, то лише для підрозділів Ваґнера, які три місяці штурмували Соледар (без жодного значущого успіху).

Безумовно, ЗСУ втратили при цьому певні позиції: близько 200 метрів на східній стороні міста, і близько 100-150 метрів на південному сході. Я вважаю, що вони залишили кілька хороших оборонних позицій: чому саме було прийнято таке рішення, я не знаю, але я не впевнений, що це щось на кшталт "початку кінця Бахмута".

Перш за все, слід мати на увазі, що разом з 92-ю бригадою, 93-я "прославилася" тим, що розбила близько десятка російських частин. Вона почала громити їх вже в районі Харкова та на схід від нього, ще наприкінці лютого та на початку березня; вона продовжувала громити їх (особливо 144-ту мотострілецьку дивізію) протягом квітня та травня; вона очолила перші українські контрнаступи в червні та липні; і вона завдала "удару в спину" останній спробі росіян прорватися до Слов'янська в серпні. Останні два місяці 93-тя відігравала вирішальну роль в обороні Соледара та північної частини Бахмута. Зараз просто настав час дати її військам відпочити, дати їм можливість реорганізуватися і перепідготуватися, і таким чином повернутися до того, що вони вміють робити найкраще: вибивати росіян за кожної нагоди.

Той самий бахмутський папірець. Австрійський шпритцер або як росіяни видають бажане за дійсне

Що важливо в цьому всьому (і стало приводом для сьогоднішньої доповіді), так це те, що більшість подібних російських заяв, схоже, ґрунтується на цьому "захопленому папірці", в якому перераховані підрозділи ЗСУ, дислоковані в районі Бахмута, або ті, що прибули туди станом на перший тиждень грудня: З того, що видно, і за даними інших росіян (крім WarGonzo), крім 93-ї омсбр, у складі ЗСУ на позиціях на північ від міста перебувають також 58-а (і її 13-й батальйон), і 72-а мехбригада (або, принаймні, її 48-й батальйон). І далі - де росіяни стверджують, що літерно-цифрові позначення, наведені на цьому папері, є кодами конкретних підрозділів ЗСУ. Відповідно:

"А1976" - це 1322-а база артилерійських боєприпасів.

Не уявляю, чим би займався такий підрозділ так близько до лінії фронту, але я відкритий і готовий вчитися...

"БРОП НГУ": це має бути 4-а бригада швидкого реагування Національної гвардії України. Ніяких новин з цього приводу немає: цей підрозділ вже близько чотирьох місяців перебуває на цій ділянці.

Далі, "+3030": це має бути 25-а десантно-штурмова бригада.

"БТГР Яструб" та "Берлінго" - без поняття, що це.

"3027" - 1-а бригада Національної гвардії України.

"А0536" - 53-й мехбат.

... "А3488" - батальйон "Айдар" цієї ж бригади.

"А1736" - 57-а мотострілецька бригада;

"А4080" - 43-й стрілецький батальйон;

"А4247" - 243-й батальйон тероборони 114-ї бригади тероборони;

"A0693" - 54-а мехбригада";

"А4612" - 69-ий стрілецький батальйон (93-я бригада);

"А7188" - 95-ий батальйон тероборони 107-ї бригади тероборони;

"109 ТРО" - 109-а бригада тероборони;

"95 бр" - 95-а десантно-штурмова бригада.

Тепер давайте проведемо "швидкий і чорновий" аналіз цього....

Якщо припустити, що цей документ є автентичним, і це дійсно список всіх основних українських підрозділів в районі Бахмута (що цілком можливо - навіть ймовірно), і якщо мої підрахунки правильні, то це означатиме, що ЗСУ мають в цілому 9 бригад і 8 батальйонів в Бахмуті і навколо нього. Якщо, скажімо, всі вони укомплектовані на 70-80% від своєї номінальної чисельності, то загалом це щонайменше 30 000 військовослужбовців; якщо вони свіжі і укомплектовані на повну номінальну чисельність, то, можливо, до 50 000 військовослужбовців.

...Але ні: ЗСУ знаходяться в процесі залишення міста, тому що WarGonzo з радістю повідомляє, що Україна вивела (дослівно) "один батальйон з 93-ї мехбригади"?

Після 35+ років у цьому "бізнесі", я не можу уникнути спостереження, що коли мова йде про російську військову розвідку і планування, існує сильна схильність видавати бажане за дійсне. Це схоже на те, що ми називаємо "Шпритцер" тут, в Австрії: дехто любить його з 9/10 вина і 1/10 води, інші - 50:50. Але суть завжди одна: мовляв, "якщо ми знаємо точне позначення ворожої одиниці, то вважаємо її знищеною" - хоча нічого подібного не відбулося, або це все ще планується (чи просто передбачається) колись у майбутньому.

Я схиляюся до висновку, що тут ми маємо схожий випадок: оскільки вони переконані, що знають, які підрозділи ЗСУ знаходяться в Бахмуті і навколо нього, вони вже святкують перемогу, нібито все це знищено.

При цьому росіяни не враховують наступне: якщо це достовірно, то це не лише гарне свідчення того, яка саме концентрація сил ЗСУ є в Бахмуті, але й того, що саме путін та/або Суровікін і Ко мають намір "знищити", скажімо, 30 000 погано навчених "мобілізованих" та 5 000 в'язнів Ваґнера...?

Блаженний, хто вважає таке можливим... (в цьому сенсі: привіт Італії!)

Херсон. Також 10 грудня росіяни повідомили - і це, нібито, підтверджують офіційні українські джерела (вони кажуть, "Арестович") про десант на Великий Потьомкінський острів на Дніпрі, причому силами "арктичної піхоти" 80-ї мотострілецької бригади, "спецназу" 25-го полку ГРУ і "барсів". Відповідно, висадка десанту відбулася навпроти (все ще підконтрольного росії) Білогрудово, забезпечивши їм південну та східну сторони острова, а самі вони тим часом "ведуть розвідку" у північному напрямку.

Ми не знаємо, чи це правда, і не знаємо, чому зсрф так прагнуть мати кілька своїх нечисленних підрозділів, що залишилися, перекинутими вперед і, таким чином, ізольованими на цій ділянці місцевості. Але це може свідчити про те, що путін та/або Суровікін шукають способи зменшити тиск українських сил на їхні позиції вздовж нижньої течії Дніпра.

Як завжди, коли мова йде про цю ділянку фронту, у нас немає інших варіантів, окрім як чекати і спостерігати, що з цього вийде.

Джерело