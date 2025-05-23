Дослідниця російської пропаганди, засновниця проєкту Russian Media Monitor Джулія Девіс у колонці для Центру аналізу європейської політики розкриває справжні наміри Кремля у переговорах з Трампом і Україною. А точніше гру Трампа на користь росії. Пропагандони Кремля відкрито заявляють, що весь переговорний театр потрібний лише для того, щоб Трамп відмовився від підтримки України.

Кремлівські пропагандони перебувають у радісному настрої, очікуючи на вихід США з конфлікту в Україні.

Як завжди, найточнішу оцінку настроїв у Кремлі дають не його роботизовані публічні заяви, а високооплачувані пропагандисти в телевізійних студіях. Оскільки вони регулярно отримують від кремлівських кураторів інструкції про те, що можна і що не можна говорити, їхні сценарії та ретельно продумані дискусії дають найкраще уявлення про погляди ц цілі режиму.

Це справдилося і після телефонної розмови 19 травня між путіним і Трампом про можливу мирну угоду в Україні. Реакція американської адміністрації була позитивною, хоча й віддаленою (новий Папа Римський, схоже, відіграє певну роль, і США, можливо, дещо відступають). З іншого боку, російська позиція була такою ж, як і завжди.

російське державне телебачення неодноразово заявляло, що Москва не зацікавлена у припиненні вогню чи мирі, якщо це не означатиме повної і беззастережної капітуляції України.

14 травня під час радіопередачі "Прямий контакт" ведучий державного телебачення Володимир Соловйов прямо заявив українцям: "Ви хочете припинення вогню, а я хочу вашої смерті". Двогодинна розмова путіна і Трампа заохотила Соловйова не тому, що наблизила мир, а тому, що не наблизила. Це було "феноменально", вигукнув він, тому що про припинення вогню, як повідомляється, навіть не згадувалося. Потім він помпезно привітав свою аудиторію з тим, що він назвав "перемогою".

У програмі "Своя правда" транслювалося опитування, проведене телеканалом НТВ, яке показало, що 80 % глядачів не вірять, що зусилля Трампа призведуть до припинення вогню. Ведучий Роман Бабаян висміяв очевидне бажання Трампа отримати Нобелівську премію миру, хоча експерт Андрій Кошкін заявив, що інтереси Трампа "збігаються" з інтересами Кремля.

Деякі експерти припускали, що переговори між росією та Україною 16 травня у Стамбулі, які були прямими, безрезультатними та низькорівневими, насправді були спільною кулуарною змовою між росією та США, яка мала на меті створити підґрунтя для того, щоб Трамп залишив Україну, коли вона відмовиться капітулювати.

Пропагандони на державному телебаченні неодноразово наголошували на тому, що Москва не пропонує жодних поступок, а навпаки – посилює свої вимоги. На думку російських аналітиків, очікувана відмова України від російських умов дасть Трампу привід піти, коли сторони не зможуть домовитися, і покладе край не лише дипломатичним зусиллям Америки, а й її військовій допомозі.

В етері програми "Місце зустрічі" у понеділок науковий співробітник Інституту США і Канади РАН Геворг Мірзаян пояснив, що росія зробила вигляд, що підтримує ідею припинення вогню, щоб забезпечити прикриття для дій, які Трамп мав намір здійснити щодо України, залишивши її сам на сам з росією.

Мірзаян пояснив: "Прямо зараз путін і Трамп готують низку виправдань для Трампа щодо України". Він додав: "Ми перемогли", хоча "під час переговорів нічого не було досягнуто".

Виступаючи на державному телешоу "60 хвилин" 13 травня, експерт російської ради з міжнародних справ Олексій Наумов припустив, що Трамп, очевидно, не хоче конфронтації з росією і не має наміру запроваджувати жодних додаткових санкцій. Він спрогнозував: Трамп, "швидше за все, покине переговори, що є одним з найбільш сприятливих сценаріїв для росії".

20 травня New York Times повідомила, що після телефонної розмови з путіним Трамп сказав Зеленському та іншим європейським лідерам, що росія і Україна повинні будуть самі знайти рішення щодо війни, попри його нещодавні заяви про те, що конфлікт може бути вирішений лише через його особисту взаємодію з путіним.

Під час ефіру "Вечір з Володимиром Соловйовим" у вівторок ведучий Володимир Соловйов зізнався, що "насолоджується кожною деталлю" того, що відбувається. Посміхаючись, він згадав, що Трамп назвав путіна, якого звинувачують у військових злочинах, "приємним джентльменом", і визнав файним те, що жоден з них не захотів першим покласти слухавку.

Насолодившись люб'язностями між Трампом і путіним, Соловйов потішив свою аудиторію вже звичними для нього ядерними погрозами на адресу європейських країн. Він імітував Трампа, який умиває руки від конфлікту зі словами: "Не моя війна, не моя проблема". Гості Соловйова розділили його радість.

Професор кафедри європейських досліджень Станіслав Ткаченко, який очолює магістерську програму з дипломатії в Санкт-Петербурзькому державному університеті, вказав на ще один бонус для Кремля. Він заявив: "Які цілі можуть бути досягнуті за допомогою переговорів між росією та США, окрім української теми?" Він уточнив: "Звісно, я говорю про наші цілі. Перша – це, звичайно, розділити Захід. Divide et impera" – розділяй і володарюй.

Джерело: CEPA