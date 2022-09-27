Просування ЗСУ на сході Харківщини та Луганщини та перші втрати свіжомобілізованих росіян - Том Купер

Пропонуємо вашій увазі черговий допис Тома Купера – австрійського письменника, журналіста-розслідувача, військового аналітика, котрий спеціалізується на історії бойової авіації. "Швидкий та чорновий огляд".

Українська війна, 27 вересня 2022 р.

Часу все ще мало, тому тут ще один "швидкий і чорновий" огляд, який повністю зосереджується на подіях у "самому південно-східному куточку" Харківської області.

Щоб заощадити час, намалював карту основних дій у цій області за останні кілька днів.

Вибачте за брак деталей, але довелося "зменшити масштаб", оскільки це поле бою ось таке завелике велике. З півночі на південь і "по суті":

ЗСУ пробили два свої плацдарми в районі Куп'янська. Той, що на півночі, навпроти Дворічного, ще відносно невеликий, і їм знадобилося кілька днів, щоб звільнити та закріпити Тавільжанку та Грянківку, а тим часом вони наступають на Лиман Перший та Вільшану.

Основний плацдарм — плацдарм зі східної сторони Куп’янська — за останні два дні було значно розширено, українці убезпечили Синьківку на півночі, Петропавлівку на сході та весь Куп’янськ-Вузловий на півдні.

Можна очікувати, що найближчими днями ці два плацдарми стануть одним (якщо цього ще не сталося), а далі для російської 20-ї загальновійськової армії ситуація стане тільки гірше.

путін дав наказ усім збройним силам росії (всрф), своїм пвк і сепаратистам "ні кроку назад"і кидає в бій усі війська, які він тільки може зібрати. Особливо на схід Харківщини, трохи менше в район Бахмута. Протягом останнього тижня можна було визначити дві основні "групи сил", які перебувають у процесі відновлення за допомогою резервістів, а потім кинулися в Україну:

3-я мотострілецька дивізія (мосд), Бєлгород, та

20-а гвардійська мотострілецька бригада (гмсбр), Ростов-на-Дону.

….з результатами, яких слід було очікувати. Мабуть, "найкращим прикладом"(чи "найгіршим", з російської точки зору) стало те, що трапилося з 237-м танковим полком 3-ї мсд. Це призвело до того, що одна з його батальйонних тактичних груп була відновлена за рахунок мобілізованих резервістів, які отримали менше 24 годин "перепідготовки". Кажіть, що хочете, але вся довіра до християнства не могла їм допомогти: не дивно, що БТГ було легко розбито на друзки, яка втратила десятки машин і більшість військ (саме це зіткнення спонукало українців дивуватися, чому росіяни взагалі намагаються, це 2–3 дні тому). Наскільки мені відомо, ЗСУ все ще була зайнята збиранням усіх трофеїв, які росіяни залишили, станом на вчора: не дивно, що є люди, які кажуть, що ніхто більше не боїться всрф, окрім російських резервістів…

Захоплену БМП-2 237 ТР везуть на ремонт нові власники.

Поміж тим, якихось три дні тому з'явилися перші повідомлення про те, що з Волгограда до Ростова спішно прямують потяги з резервістами, нашвидкуруч згрупованими в БТГ 20-ї гмсбр. Я очікував, що вчора вони проїдуть Луганськ, а сьогодні доберуться до району Сватового, але… ну потім надійшло повідомлення про те, що українці HIMARSнули один із потягів, напевно про який йшла мова, оскільки він мав приїхати до Луганська… і тепер все, що можна почути, це про "багато 200-х"(російський радіокод "убитий в бою"). Думаю, може знадобитися ще кілька днів, поки... все, що залишилося від 20-ї гмсбр, досягне поля бою. Якщо взагалі досягне…

Далі на південь і захід…

Поки українська 25-та повітряно-десантна (а це, по суті, механізоване формування, як і всі російські війська ВДВ) робить те, що такі формування вміють найкраще (тобто "кочує по тилу ворога десь між Боровою та Сватовим), додаткові війська ЗСУ висунулися з Пісків-Радьківських на північ і, як повідомляється, вже звільнили перші кілька сіл. Ходять чутки про наступ українців на Луганщину десь у районі Залиман-Красноріченське, але підтверджень цьому поки не знайшли (і не чули). Два дні тому ЗСУ — поспішаючи взяти участь у путінському референдумі в Луганську — звільнили Нове. Тоді росіяни заявили, що контратакували та відновили контроль над селом (схоже, вони не дозволять нікому ще розважатися, цьк, цьк). Тим часом, за чутками, українці заїхали у їхній північний тил і перебувають "десь між Іванівкою та Колодязями". Вони мали б звільнити й Зелену Долину (доказів цьому ще не побачив (замало часу), а потім Рідкодуб, що на північ від Лиману. Здається, Дробишеве все ще в руках росіян, але ("принаймні") де-факто оточене. Принаймні скаргам росіян на ЗСУ, які їздять туди-сюди між тим селом і Лиманом, немає кінця. Лиман досі під контролем росії, але сьогодні вранці чутки донесли, що українці пробили російську лінію фронту десь між цим містом і Ямполем, або між Зарічним-Торським і далі на схід (?) — дійшли до дороги на Кремінну. Не знайшов часу шукати докази, але не сумніваюся, що принаймні український спецназ ходить по цій дорозі — вже кілька днів.

Зауважте: весь цей час український спецназ кочує по російському тилу — особливо вночі — на всій ділянці від Куп’янська до Кремінної (як мінімум): мінує, влаштовує засідки на колони, бере в полон того чи іншого російського солдата (завжди корисно) для розвідки) — а потім зникає до того, як ворог дізнається, що відбувається. Таким чином, ситуація не тільки "мінлива", але, з російської точки зору, "вкрай невизначена", а оборона окремих місць руйнується "раптово".

Так чи інакше, з такою ситуацією угруповання російських військ в районі Лимана, однозначно, у великій біді. Я досі не впевнений, хто саме там командує: південна сторона має бути під контролем I армійського корпусу (всрф під контролем сепаратистів), а північна сторона….? Здається, це мікс військ 1-ї гвардійської танкової армії, 2-ї гвардійської загальновійськової армії, 41-ї загальновійськової армії та всіх резервістів, яких путін зміг туди наразі ввести. Швидше за все, це просто неважливо: ніхто з місцевих командувачів не керує армією, а, як завжди, путін. І завдяки його мікроуправлінню та частим збоям у російській ланці бойових дій навіть Південний військовий округ зараз не може сказати, куди йому слід направити війська та куди постачання… (пво = Південний військовий округ всрф; теоретично верхівка російського військового управління в Україні). …що — поклавши руку на серце — "таки добре".

Все говорить про те, що погода стає все більшою проблемою. Йде дощ, а ґрунт м’якне. "Генерал Багнюка" бере на себе контроль, і обидві сторони відчувають посилення проблеми з пересуванням їхньої техніки по бездоріжжю.

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