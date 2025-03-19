Припинення вогню, якого немає. путін відкинув пропозицію Трампа про припинення вогню – Іво Даалдер

Колишній посол США в НАТО Іво Даалдер каже, що вчорашній дзвінок путіна до Трампа робить його на крок ближчим до своєї мети – переконати Трампа припинити підтримку України й стати на його бік у конфлікті.

путін відкинув заклик Трампа до 30-денного припинення вогню, але ви не дізнаєтеся про це з повідомлення Білого дому.

Президент Трамп вдруге за чотири тижні зателефонував путіну, щоб поставити просте запитання: "Чи погодитеся ви, будь ласка, на 30-денне припинення вогню у війні з Україною?" Відповідь путіна була чіткою: "Ні, дякую". Але ви не дізнаєтеся про це з повідомлення Білого дому про цю телефонну розмову (див. нижче).

Головною "новиною" цієї телефонної розмови стала очевидна згода путіна на "енергетичне та інфраструктурне припинення вогню". Але його значення незрозуміле. У повідомленнях з Вашингтона і Москви йдеться про припинення вогню по енергетичних об'єктах; але в заяві Білого дому йдеться про припинення вогню по "енергетиці та інфраструктурі". Існує велика різниця між енергетикою та іншою інфраструктурою – і остання може включати всі види цивільних і військових об'єктів.

З точки зору путіна, припинення вогню лише по енергетичних об'єктах може мати певний сенс. За останні місяці Україна завдала численних ударів по енергетичних об'єктах – нафтопереробних заводах, нафтосховищах тощо в глибині росії. Якби припинення вогню поклало край цим ударам, це б допомогло росії. Тим часом, росія зруйнувала значну частину енергетичної інфраструктури України, і з наближенням весни стратегічний вплив продовження цих ударів зменшується.

Але, звісно, припинення вогню по енергетичних об'єктах не закінчить війну. Переважна частина бойових дій відбувається на землі та в повітрі – саме так загинули й були поранені понад мільйон людей разом з обох сторін. І якщо режим припинення вогню не поширюватиметься на неенергетичну інфраструктуру, що видається ймовірним, росія продовжить свої невибіркові бомбардування міст і селищ, в результаті яких гине і отримує поранення велика кількість невинних цивільних осіб.

Більше того, у заяві не зрозуміло, коли буде запроваджено режим припинення вогню, як довго він триватиме і хто буде контролювати його виконання. Всі ці питання, ймовірно, будуть вирішуватися на переговорах, які "негайно" розпочнуться на Близькому Сході. Але хто буде на цих переговорах? російські та американські посередники? Якщо так, то як щодо України? Як адміністрація пропонує проводити "технічні переговори щодо імплементації морського перемир'я, повного припинення вогню і постійного миру" з росією, а не з Україною? Я розумію, чому путін може хотіти виключити українців, адже він не зацікавлений у припиненні війни. Проте Трамп каже, що хоче закінчити війну, але це може статися лише тоді, коли обидві сторони сядуть за стіл переговорів.

Цікаво, що заява Білого дому свідчить, що справжньою мотивацією зусиль Трампа, спрямованих на припинення війни в Україні, є нормалізація відносин з росією. У заяві чітко сказано, що війна "ніколи не повинна була розпочатися" (так, ніби це сталося спонтанно). І додається, що вона коштувала і Україні, і росії "крові та скарбів", які краще було б витратити деінде (так, ніби в України був вибір).

Але для Трампа війна стоїть на шляху до побудови того, що він називає "покращеними двосторонніми відносинами", які матимуть "величезні переваги", включно з "величезними економічними угодами" – після досягнення миру. Тож нам потрібно покласти цьому край.

Найкращий спосіб закінчити війну – переконати агресора, тобто росію, що вона не зможе досягти своїх цілей. А це вимагає повної підтримки України та посилення санкцій проти росії. Але, звісно, ці кроки передбачають, що росія є непримиренним ворогом, а не партнером, з яким Трамп може укладати "величезні" угоди.

путін явно має номер Трампа. Він обіцяє хороші двосторонні відносини та величезні угоди після закінчення війни. Але він не закінчить війну, поки не досягне своєї мети – підкорення України. І він не зможе досягти успіху, якщо не переконає Трампа припинити підтримку України і стати на його бік у конфлікті.

Нещодавній дзвінок робить його на крок ближчим до досягнення цієї мети.

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