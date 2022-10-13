путін схибив на стратегічному рівні. Ця помилка переслідуватиме його і росіян завжди – Мік Раян

Пропонуємо ознайомитися із військовою аналітикою, яку регулярно робить австралійський генерал-майор Мік Раян у своєму Twitter. Цього разу він оцінює "відповідь" кремля на удар по Керченському мосту. І веде до висновку, що немає сьогодні на світі жодного живого російського генерала, який міг би переломити ситуацію в Україні. Причина в хибній стратегії росії, яка базувалася на хибних припущеннях про українців і реакцію Заходу. Через те, що росіяни не можуть перемогти українських військових на полі бою і тому вдаються до терору проти мирного населення України.

Ми стали свідками реакції росії на підрив Керченського мосту на вихідних. Вона відреагувала у два способи. По-перше, серія ракетних ударів по цивільних об'єктах по всій Україні. По-друге, зміни в командуванні.

Мабуть, неминуче путін і його морально збанкрутіле військове керівництво вдалися до своєї звичайної реакції на такі "неподобства" - бомбардувань українських міст.

Ще в липні Президент України повідомив, що до цього моменту по українських містах було випущено понад 2 900 російських ракет. З урахуванням обстрілів міст по всій Україні ця кількість ракет продовжує зростати.

Це стало однією з жахливих істин цієї війни: росіяни не можуть перемогти українських військових на полі бою і тому вдаються до терору проти мирного населення України.

Новий раунд звільнень вищого російського військового командування також відбувся після нападу на Керченський міст. Генерал-полковник Сергій Суровікін був призначений головнокомандувачем російської "спеціальної військової операції" в Україні.

У військових операціях одним з найважливіших принципів є принцип єдиноначальності. Це означає, що всі сили повинні діяти під керівництвом одного командира, який має повноваження спрямовувати ці сили на досягнення спільної мети.

Це був принцип, який до цього часу росіяни, здається, непохитно ігнорували. Початок вторгнення характеризувався численними наступальними операціями на півночі, північному сході, сході і півдні України, які проводилися під керівництвом різних командирів і без будь-якого очевидного механізму координації.

Потім росіяни спробували виправити цю ситуацію у квітні, призначивши олександра дворнікова, жорстокого керівника і ветерана російської кампанії в Сирії. Але дворнікову належало битися в запеклій війні на виснаження на Донбасі.

Навіть маючи перевагу в артилерії, він зміг вирвати лише піррову перемогу із захопленням Сєвєродонецька. Тисячі росіян загинули під час битви, а дворніков був замінений незабаром після цього.

Потім російські війська були розподілені між групами армій "Центр" і "Південь", що знову працювало проти єдності командування. Поразки, яких зазнали росіяни по всій Україні протягом останніх двох місяців, очевидно, переконали Кремль знову спробувати єдиного командувача.

Реальність така, що немає жодного живого російського генерала, який міг би переломити ситуацію в Україні. Недоліки в діях росії на полі бою мають більш глибоке коріння, ніж погані російські командні пункти, провальна програма трансформації минулого десятиліття або погане керівництво на полі бою.

Найбільшою причиною невдачі російського вторгнення (з російського боку) була погана стратегія. В основі цієї поганої стратегії лежать хибні припущення і фундаментальна невідповідність бажаних політичних результатів наявним військовим засобам. З самого початку цього вторгнення путін наполягав на тому, що Україна не є справжньою державою. Він припускав, що українські військові не будуть воювати, росіян вітатимуть як визволителів і що Захід не буде рішуче втручатися.

І через ці стратегічні припущення росія вторглася занадто малими силами, атакувала на занадто багатьох фронтах у нескоординований спосіб, не змогла отримати жодного контролю над повітряним простором України і не досягла результатів в операціях стратегічного впливу.

Від будь-якої з них буде важко оговтатися. Всі вони в поєднанні, ймовірно, є фатальними для російської спеціальної військової операції. І перед обличчям розумніших, ефективніших і краще керованих українських військових росіяни навряд чи зможуть оговтатись.

У путіна була одна можливість витягнути певне відчуття успіху з безладу вторгнення після його промови 9 травня. У своїй промові на Красній площі путін сфокусував завдання на звільненні Донбасу. Якби він дотримувався цієї політичної мети, а потім мобілізував свою армію, ми могли б зараз спостерігати зовсім іншу війну. російські військові, можливо, були б здатні досягти чогось з цими зменшеними цілями, що путін міг би продати росіянам як "перемогу".

Але путін місяцями зволікав з мобілізацією. А потім його вереснева заява про анексію ще чотирьох українських областей до складу росії ще раз розширила політичні цілі цієї війни.

В умовах, коли російські збройні сили в Україні вже знаходяться на межі і намагаються мобілізувати більше військ, це знову стало демонстрацією невідповідності між політичними цілями і військовим потенціалом. Дійсно, розрив між політичними бажаннями та військовими засобами зараз більший, ніж на початку вторгнення. Нещодавно мобілізовані війська, швидше за все, будуть лише трішки більше, аніж людські "лежачі поліцейські" для наступаючих українських військ.

Вільямсон Мюррей та Алан Міллет писали, що "приймати правильні рішення на політичному та стратегічному рівні важливіше, ніж на оперативному чи тактичному. Помилки в операціях і тактиці можна виправити, але стратегічні помилки живуть вічно". Протягом всієї цієї війни путіну постійно не вдавалося узгодити свої політичні цілі щодо України з військовими засобами, необхідними для їх досягнення.

путін може продовжувати обстрілювати ракетами невинне українське цивільне населення в короткостроковій перспективі. Але тепер він дізнається, як його стратегічні помилки будуть переслідувати його і російський народ назавжди. Кінець.

Джерело: Twitter