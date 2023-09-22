Питання та відповіді щодо "F-16 для України". Частина 3 – Том Купер

У фінальній частині свого аналізу питання F16 для України Том Купер чітко заявляє, що "40-річний мотлох" F16 AM, які хочуть віддати Україні, жодним чином не допоможе нашій країні досягти перемоги. Натомість багато проблем можна було би вирішити, якщо б Україна отримала 10-20 річні F16 C/D, європейські Eurofighter Typhoon, шведські JAS39 або французькі Rafale. Але ж передача цих літаків "спровокує путіна", а от передача F-16 AM чомусь не спровокує – іронізує аналітик.

Усім привіт!

Сьогодні я спробую завершити цю сесію "F-16 Q&A".

6) Я вже заглибився в цю тему набагато більше, ніж планував. Тому дозвольте мені закінчити аналізом ще одного коментаря, про який мене часто запитують. По суті, багато хто стверджує, що F-16 "може знищувати техніку, логістику та командні пункти російських військ", начебто "за власним бажанням".

Що ж.... Реальність така, що за умови, якщо ПСУ отримають західні винищувачі (а це, швидше за все, колишні винищувачі НАТО F-16AM), це залежатиме від багатьох чинників, які не підвладні Україні.

...що, як драматично демонструвалося знову і знову протягом останніх 18-19 місяців, зазвичай є найгіршою ситуацією, яку можна собі уявити: як би "дивовижно" це не звучало, і як би "шокуюче", навіть "неприйнятно" це не здавалося комусь, факт полягає в тому, що українці все ще найкраще знають, як вести цю війну.

Мабуть, найважливішим із цих чинників є щільність російської інтегрованої системи протиповітряної оборони (ІППО) над полем бою. Вона настільки висока, що пілотовані літаки мають вкрай мало шансів потрапити в зону бойових дій і вижити в ній – хіба що вони літають дуже низько і перебувають у зоні бойових дій абсолютний мінімум часу.

Це називається чимось на кшталт "один прохід – і витягай дупу".

Ось чому ми знову і знову бачимо відео, на яких українські літаки та гелікоптери літають на критично малих висотах – 15-20 метрів. Дослівно "між пагорбами, деревами та штучними спорудами". Хоча такий спосіб польоту забезпечує відносну безпеку літаків (і гелікоптерів), він також спричиняє багато проблем. Повітря на малих висотах щільне (що робить літаки повільнішими, збільшуючи при цьому споживання пального), тепле, а отже, турбулентне. Вібрації, викликані цим щільним і теплим повітрям на малих висотах, спричиняють втому пілота, планера, авіоніки й озброєння (вібрації можуть бути настільки сильними, що ламають усе це). Крім того, запуск керованих ракет з малої висоти скорочує їхню дальність: так само, як і планерні бомби, ракети можуть досягати набагато більших відстаней, якщо їх випускати з великої висоти. І на високих швидкостях.

Отже, ми доходимо висновку, що оптимальним рішенням для завдання ударів по цілях, захищених такою щільною системою ППО, є використання літаків, які можуть наближатися до зони бойових дій на великій висоті та великій швидкості. Або ж літаків, які можуть це зробити, а потім випустити зброю ще до входу в зону бойових дій. Тобто, поза зоною досяжності ворожих ЗРК.

Це, буквально, як з двома боксерами, один із яких має довші руки: він може вдарити суперника, в той час як той не здатен вдарити у відповідь, принаймні повинен рухатись у межах досяжності хлопця з довшими руками, щоб нанести удар.

Це ставить питання про сумісність F-16AM з такою зброєю, як, наприклад, Storm Shadow/SCALP-EG. Наскільки мені відомо, вони сумісні з аналогічною, але менш далекобійною зброєю американського виробництва: AGM-154 JASSM.

...І тут з'являється перший чинник, який знаходиться поза межами українського впливу: питання в тому, чи готовий Вашингтон поставити будь-які JASSM в Україну...

F-16C ВПС США з ракетою AGM-154 JASSM під центральним підкрильцевим пілоном (і AIM-120 на пілоні на кінці крила, в центрі фотографії).

...і навіть якщо така зброя дорога і виробляється у відносно невеликій кількості. Тому її застосовують для ураження "важливих" цілей: командних пунктів, складів постачання, мостів, об'єктів ППО, авіабаз тощо. Звичайно, це було б "ідеальним рішенням", але будьте певні: ніхто не може дозволити собі виробляти достатньо такої зброї за настільки низькими цінами, щоб стати здатним витрачати щось таке дороге та "рідкісне", як ракети Storm Shadow або JASSM, для ураження, в буквальному сенсі, "найближчого російського окопу".

Це означає: вибачте, але старі літаки, такі як F-16AM, навряд чи стануть в пригоді для забезпечення ближньої авіаційної підтримки.

У якості альтернативи їх можна використовувати для придушення протиповітряної оборони противника. Див.: ураження ППО противника за допомогою зброї на кшталт AGM-88 HARM, яка вже стоїть на озброєнні в Україні.

Проте... Розгортання AGM-88 HARM з F-16 вимагає спеціально модифікованих підваріантів, як-от F-16CJ, що оснащений системою наведення AN/ASQ-213 HARM. Наскільки мені відомо, F-16AM не укомплектовані нічим подібним. Це означає, що так, вони все ще можуть застосовувати AGM-88, але не краще, ніж наявні на озброєнні Су-27.

Чому це важливо? Тому що AGM-88 має близько 40 робочих режимів. Тобто він був створений для того, щоб бути дуже гнучким і адаптованим до обставин на полі бою. Причому в найкоротші терміни, поки літак виконує місію. Однак єдиним літаком, здатним застосовувати AGM-88 у всіх її робочих режимах, наразі є EF-18G Growler, який Україна не отримає. А це, в свою чергу, означає, що будь-які F-16AM, які Україна може отримати, будуть обмежені в можливостях розгортання AGM-88...

З іншого озброєння, яке б дозволило йому атакувати "техніку, логістику та командні пункти" російських збройних сил, F-16AM "обмежений" бомбами з GPS-наведенням, такими як GBU-62, які ПСУ вже застосовує (хоча і зі Су-24 і, мабуть, Су-27). Однак F-16AM повільніший за Су-24 і/або Су-27. Це, в свою чергу, означає, що він буде змушений випускати їх з набагато меншої дальності, ніж наявні на даний момент типи: ймовірно, з менш ніж 30 км, що регулярно приводитиме його в зону ураження російських ЗРК.

Це є великою проблемою, оскільки якщо він не може випускати таку зброю з достатньої дальності, залишаючись безпечним – або принаймні з достатньої комбінації швидкості й висоти (щоб збільшити дальність JDAM, залишаючись безпечним, тому що "швидкість – це життя" в повітряному бою) – то F-16AM буде набагато частіше збиватися чи то перехоплювачами ВКС, чи то російськими ЗРК, ніж, наприклад, наявні наразі Су-24М.

"Питання закрите", я б сказав.

Підсумок, і як пояснювалося в пунктах 2-6: F-16AM жодним чином не можуть "змусити російську авіацію відійти далеко від України" (як коментується в іншому відео на YouTube). Особливо ні 6 F-16AM, ні 12-18 F-16AM, ні 24-30 F-16AM, які – за умови, що Україна почне їх отримувати в першу чергу – вона, ймовірно, отримає протягом наступних 6, 12, 16-18 місяців відповідно. Для цього ПС потрібні не лише набагато потужніші озброєння, ніж ті, що є зараз на озброєнні цього варіанту F-16, але й "чимало набагато кращих бойових літаків".

Очевидно, я міг би продовжувати так "вічно". Висловлювати і обґрунтовувати свою критику, буквально "розбирати" F-16 "по кісточках". І не тільки F-16, і не тільки – конкретно – F-16AM, але й будь-який інший тип літаків, і майже всі їхні варіанти. Але це не є моєю справжньою метою.

Насправді я хочу сказати про два моменти:

A) заміна 40-річних, зношених/втомлених українських Су-24, Су-25 і Су-27 на 40-річні, зношені/втомлені натовські F-16AM не є рішенням.

Б) є набагато кращі рішення.

Зрештою, справа не лише в тому, що F-16AM – це щось на кшталт "майстер на всі руки, але не майстер ні на що", а в тому, що у випадку такої інтенсивної і запеклої війни, як ця війна в Україні, США і НАТО будуть першими, хто триматиме свої F-16AM подалі від поля бою, а натомість відправлять в бій щось інше. Принаймні "на початку війни", до того, як ворожі системи ППО будуть придушені достатньою мірою, щоб зробити повітряний простір безпечним для F-16AM. І майте на увазі: Військово-повітряні сили НАТО зазвичай ведуть війни (проти супротивників, набагато менш небезпечних, ніж росія) у рамках системи повітряної боротьби, очолюваної ВПС США (або, іноді, ВМС США). Для цього F-16AM "достатньо".

Ба більше, у 2023 році над Україною вони не впораються із завданням. Це приблизно суть того, чому я вважаю постачання F-16AM в Україну "хибним рішенням" і чому я вважаю такі відео, які просять обговорити, "нерелевантними". Мені дуже шкода, але вони дезінформують: принаймні, не допомагають нікому краще зрозуміти ситуацію.

***

Так, ПСУ потрібні нові бойові літаки. В цьому немає жодних сумнівів. І так, НАТО може їх надати. Більше того, НАТО ПОВИННЕ надати Україні нові літаки. Це, між тим, нагальне питання. Настільки, що, власне, просто соромно, що ця тема обговорюється вже більше року, а нових західних літаків в Україні досі немає.

(...і обговорюються все ще, або в першу чергу, 40-річні F-16AM...).

Як і у випадку з постачанням європейською частиною НАТО свого "40-50-річного мотлоху" – в сенсі Leopard 1A5 (які застаріли ще у 1980-х), непрацюючих ЗРК MIM-23 HAWK, бляшанок БТРів M113, не кажучи вже про інше, – постачання старих F-16AM є неправильним рішенням, продиктованим бажанням наших західних політиків "ми повинні щось зробити, щоб заробити собі піар-бали". Це свідчить про відсутність навіть базового розуміння сучасної війни у тих, хто приймає рішення (плюс цілі армії їхніх "висококваліфікованих експертів-радників").

Особливо враховуючи, скільки "набагато кращих літаків" є навколо. Наприклад:

- навколо багато літаків F-16C/D, деяким із них 10, іншим 20 років, і більшість краще оснащені, ніж F-16A/B (незалежно від того, наскільки вони модернізовані до "C/D-подібного AM-стандарту").

- є шведські JAS.39 Gripens. Звісно, дехто применшує їхню (відносно) малу дальність польоту та відсутність різноманітного обладнання, але ті ж самі люди запитують, чи потрібна українцям "відсутня" техніка взагалі? Зараз, і ще деякий час, ПСУ потрібен "хоча б відносно новий" літак, і особливо – простий в обслуговуванні та експлуатації, а також сумісний із "правильним" озброєнням.

Gripen створений для експлуатації у "примітивних умовах": погане технічне обслуговування, погані злітно-посадочні смуги тощо. Крім того, він уже сумісний з AIM-120. Навіть краще, він сумісний із "Метеором": на сьогодні це найдалекобійніша ракета класу "повітря-повітря" західного виробництва (теоретична максимальна дальність польоту – близько 200 км+). Вона явно перевершує російські Р-77 і може перевершити навіть Р-37М. Якщо їх буде достатньо (як "Гріпенів", так і "Метеорів"), то це "віджене російські ВПС від України".

Крім того, Gripen також сумісний з величезним арсеналом зброї класу "повітря-земля", або його легко зробити сумісним із додатковим озброєнням. Проблема: він був виготовлений у дуже малих кількостях. Дійсно, Швеції довелося б скоротити "половину своїх військово-повітряних сил", якби вона вирішила поставити Україні будь-яку значну кількість "просто зараз".

Однак найбільша "проблема" полягає в наступному: Gripen – це літаки європейського виробництва. Вашингтону це не подобається.

- теоретично, однією з альтернатив може бути постачання або F/A-18 Hornet із надлишкових запасів ВПС США, або тих, що зняті з озброєння в Австралії, Канаді чи Іспанії. Однак навіть якщо ці літаки були побудовані нещодавно (переважно в 1990-х і 2000-х роках; за винятком австралійських, канадських та іспанських "Хорнетів", які були вироблені ще в 1980-х), вони перебувають у ще гіршому стані, ніж F-16AM. Причина: Hornet був надто малим за дальністю польоту для більшості війн, в яких брали участь ВМС США за останні 20 років.Тож більшість літаків проводили переважну частину своїх "бойових операцій" в якості заправників, щоб збільшити дальність польоту інших Hornet. Як наслідок, ВПС США залітали їх, по суті, "до смерті".

Є ще EF-2000 "Тайфун". Першокласний реактивний літак. До речі, він сумісний і з AIM-120, і з "Метеором", і зі Storm Shadow, і з іншими. І таких літаків у світі достатньо, щоб забезпечити Україну "десятком".

...трагічно, що коліна щонайменше такої ж кількості балакунів у Берліні, Лондоні, Римі та Мадриді (EF-2000 виробляються у співпраці між Німеччиною, Італією, Іспанією та Великобританією) – тремтять від однієї лише думки про постачання будь-якого з них в Україну... "це спровокує путіна, ви ж знаєте"...

Те саме можна сказати і про французький Rafale. Так, це чудовий літак: сумісний з "Метеором" і SCALP-EG, а також з деякими іншими приємними речами. І ще кілька років тому, з точки зору авіоніки, він був навіть більш досконалим, ніж сучасні F-35. Але так само, як Париж "не може додуматися" передати Україні хоч один зі своїх (непотрібних, принаймні поки вони стоять у Франції) основних бойових танків Leclerc, і натомість відправив "10 штук такого мотлоху", як AMX-10RC: не хвилюйтеся, банкіри з Єлисейських полів до таких ідей не додумаються. Набагато зручніше продовжувати штовхати, грати і звинувачувати Берлін, набагато вигідніше белькотіти нісенітниці про грандіозні плани на міжнародній арені, а потім йти продавати чергову порцію Rafale Катару, Греції або іншим "надійним, добрим і чудовим союзникам"...

Теоретично, Вашингтон може вирішити передати Україні кілька старих винищувачів F-15E. Звісно, цього не станеться: "зарезервовано лише для найбільш надійних клієнтів". Наприклад, для Саудівської Аравії, так?

...Не варто забувати і про його "найновішу зірку": F-35. Але, гадаю, очевидно, що не треба навіть намагатися це розглядати: цього не станеться. Навіть якщо теза про те, що "українці не вміють керувати такою сучасною технікою" виявиться абсолютно хибною, і навіть якщо Lockheed-Martin (виробник F-35) не перестане вихвалятися тим, який "дешевий" і універсальний (і ще якимись чудовими прикметниками) цей літак...

Це означає, що альтернативи F-16AM дійсно "звужуються" до чогось на кшталт F-16C/D і/або JAS.39.

Залишилося тільки знайти когось достатньо сміливого і далекоглядного, щоб прийняти таке рішення.

...або достатньо корумпованого, щоб знайти спосіб заробити на будь-якій такій угоді...

...принаймні когось, хто може пояснити, чому постачання 40-річних F-16AM "не провокує путіна", але "дуже провокує путіна" постачання 10-20-річних F-16C/D або JAS.39...

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