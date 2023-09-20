Питання та відповіді щодо F-16 для України. Частина 1 – Том Купер

Том Купер продовжує наполягати, що запропоновані Україні F-16 не мають радарів, які "бачать" на 120 км, і тим більше, не можуть стріляти на таку відстань. Тому, на його думку, українські пілоти намагатимуться скоротити дистанцію з російськими бомбардувальниками та наражатимуть себе на небезпеку ракет ЗРК або російських винищувачів-перехоплювачів. Втім, українські збройні сили вже продемонстрували, наскільки ефективно вони можуть знищувати російські ЗРК навіть у глибокому тилу.

Усім привіт!

14, 15 і 16 вересня Су-34 ВКС рф завдали десятки авіаударів, застосувавши планерні бомби МПК і УМПК (в Україні їх називають "КАБами"). Детальний опис наслідків цих ударів і того, як це – бути на їхньому місці (включно з фотографіями) – можна знайти у Twitter за цим посиланням.

За даними "генштабу" (так, іноді їхні повідомлення бувають корисними, принаймні для розуміння того, що відбувається), вони були націлені на тилову частину майже всієї лінії фронту, від Стрілечі (на кордоні північно-східної Харківської області з росією), через Степове та Котлярівку, до Пречистівки (на захід від Вугледара), але особливо на Малу Токмачку, Роботине й Оріхів.

Крім того, повідомлялося про масовані ракетні обстріли з БМ-27 і БМ-30 щонайменше з 31 населеного пункту лише на півдні Запорізької області та південному заході Донеччини: росіяни розгорнули кілька ЗРК С-300 у балістичному режимі для завдання удару по північній частині Харківської області.

...що повертає мене до теми повітряної війни і того факту, що я все ще отримую багато запитань: що, на мою думку, зможуть зробити "українські F-16" і чому. Я не ігнорую ваші запитання. Я радше "збираю їх до наступної нагоди". Я – фізично – не в змозі відповісти на всі електронні листи, приватні повідомлення тощо, які надходять на мою адресу. Тому спробую відповісти на ваші запитання у формі додаткових сесій запитань та відповідей.

Ця сесія, яка складатиметься з трьох частин, буде присвячена питанню "F-16 для України".

Багато запитань на цю тему, які я отримую, дуже схожі на це:

Як ви ставитеся до того чи іншого відео (як правило, з посиланням на той чи інший YouTube-канал), в якому йдеться про постачання F-16 в Україну?

Я не буду починати з того, що даватиму посилання на якісь конкретні відео. Я вже достатньо разів у своєму житті ставав жертвою моббінгу. Тому не даватиму посилання на відео, які збираюся коментувати. Для цього немає підстав: якими б професійно підготовленими не були деякі з них, раніше я не звертав на них уваги. Насправді, більшість із тих, що я бачив, були надіслані мені вами. Проте, переглянувши їх, я дійшов висновку, що вони "не мають відношення" до мене – головним чином тому, що їхні автори не проводили подібних досліджень конкретних повітряних війн. Як наслідок, їхні роботи здаються мені поверхневими, а також часто дезінформуючими. Проте я не хочу ні на кого вказувати пальцем.

0) Для початку, щоб ви зрозуміли мої відповіді на питання про F-16 для України, я маю визначити і донести до вас спосіб мого мислення: чому я думаю саме так, а не інакше.

Національність, етнічні, релігійні чи подібні об'єднання, або такі речі, як колір шкіри – все це просто не має для мене значення. Я "зроблений таким". Саме тому часто забуваю запитати людей, звідки вони родом: бо не замислююся над такими питаннями. У свою чергу, коли мене просять вгадати, я майже завжди помиляюся щодо їхнього походження.

Я не вважаю, наприклад, американські, ізраїльські, британські, іранські, французькі, українські або будь-які інші джерела (пілоти, ЗМІ, соціальні мережі чи будь-хто інший) "авторитетнішими", ніж, наприклад, єгиптяни, іракці, сирійці, єменці, серби, ангольці, ефіопи, сомалійці, росіяни тощо. І ні: я не вважаю, що "F-16 кращий" – наприклад, тому що "він американського виробництва", і/або "МіГ-29 гірший, тому що він радянського/російського виробництва".

Якщо мене і цікавить "походження", то лише з метою орієнтації: наприклад, походження того чи іншого типу літака допомагає мені зорієнтуватися щодо вимог, відповідно до яких він був розроблений і чому був оснащений саме так.

Це, однак, не повинно означати, що якість застосування певного типу літака в конфлікті є чимось на кшталт "запрограмованої"!

Далі, дозвольте мені "вийти" як людині, якій насправді байдуже до розрекламованих характеристик – особливо дальності/площі ураження різних видів озброєнь. Для мене це дійсно "реклама" виробників зброї. Як би часто їх не повторювали різного роду фанати (чи то "професійні експерти", чи то "просто фанати" в соціальних мережах), для мене ці цифри не мають жодного значення, і тому я використовую їх (якщо взагалі використовую) лише для порівняння. Скажімо, "зброя XY рекламується як така, що має дальність стрільби 100 км, а насправді –....".

З подібних причин, на відміну від більшості моїх колег, я рідко вивчаю "індустрію", не маючи зв'язків у цій "індустрії", і навіть майже ніколи не відвідую авіашоу, пресконференції та інші види конференцій, а також будь-які офіційні/напівофіційні презентації. Натомість я повністю зосереджений на вивченні "бойового досвіду". Іншими словами: все, що для мене важливо – це те, що було доведено (або не доведено) в бою.

Наступний момент: якщо у мене і є упередження, яке я готовий відкрито визнати в будь-який момент, то коли йдеться про повітряну війну, для мене це – "всі брешуть, поки не доведено протилежне".

Для мене все, що має значення, наприклад, щодо результату якогось повітряного бою або повітряної війни, – це факти, і тут я йду далі, щоб їх з'ясувати. Ось чому я вивчив так багато "нетутешніх" і "нікому не потрібних" повітряних сил і повітряних війн: тому що так сталося, що саме на них припадають деякі з найбільш інтригуючих повітряних боїв і повітряних війн з 1945 року. Ось чому ви часто будете чути, як я згадую приклади, про які мало хто знає (або коли-небудь чув).

Нарешті, я не розглядаю жодні заяви, жодні типи літаків чи зброї як "перевірені в бою", доки не знатиму не лише (і "принаймні") ім'я пілота й серійний номер літака, який випустив ракету чи гармату, але й (і "принаймні") ім'я пілота, який був збитий (якщо не серійний номер його літака теж). Для мене не має значення, що є "офіційно підтвердженим", доки не перевірю це і не переконаюся сам.

Підсумок: не соромтеся називати мене "упередженим" через всі мої точки зору – і тим більше, точки зору, які будуть викладені далі. Будьте певні, я не заперечую (зрештою, всі ми маємо свої упередження, чи не так?).

***

Бельгійські ВПС F-16AM.

Тепер на ваші запитання....

1) В одному з відео, про яке мене запитували, коментатор починає із заяви на кшталт: "F-16 може вражати і знищувати будь-які цілі в радіусі 150 км".

У чому "проблема"?

О, Боже... Існує багато "проблем"! Так багато, що я навіть не знаю, з чого почати...

1) Варіанти F-16, подібні до того, який, найімовірніше, буде поставлений в Україну в першу чергу – F-16AM, що експлуатуються нідерландськими, датськими або бельгійськими ВПС – оснащені радаром (APG-66), який може, за ідеальних обставин, виявити ворожий літак на відстані 150 км. Однак це має бути великий літак: щось із площею радару, значно більшою за 3-5 квадратних метрів.

Однак, це жодним чином не означає, що F-16AM тепер може почати стріляти по такому літаку, а тим більше по БПЛА з відстані 150 км. Це, шановні, нездійсненна мрія.

Тож це питання закрито.

2) По суті, коментатор у цьому відео каже, що завдяки F-16 ПСУ мають стати здатними протидіяти винищувачам-бомбардувальникам ВКС, які застосовують "бомби" (я припускаю, що автор(и) мають на увазі планерні бомби MPK/UMPK?) з "безпечної відстані" (див.: полігони для відстою, наприклад, 50-60 км за лінією фронту).

Емм...

Хоча максимальна теоретична/рекламована дальність виявлення може сягати 150 км, у бою я не знаю жодного випадку, коли APG-66 (радар F-16AM; майте на увазі, що він відрізняється від радарів, встановлених, наприклад, на турецьких і/або пакистанських F-16C/D) виявив би ціль розміром з винищувач на відстані більше ніж 60 км.

Основною – і найбільш далекобійною – зброєю F-16AM класу "повітря-повітря" є AIM-120C.

AIM-120C (мілісекунди після запуску з F-15C).

Він може мати заявлену дальність стрільби 100-105 кілометрів, але перевірена в бою становить близько 55, максимум 60 км. Це щось на кшталт максимальної відомої дальності, на якій він "вбивав" ціль у бою. Наприклад, нідерландський F-16AM, який за подібних обставин збив сербський МіГ-29 над Косово в березні 1999 року (докладніше див. тут). Або турецький F-16C, що збив російський Су-24М над північно-західною Сирією в листопаді 2015-го (детальніше див. тут). Чи турецькі F-16C, які збили асадівський Су-24МК2 з відстані близько 50 км в лютому або березні 2020 року (можливо, приблизно в той же час був збитий асадівський літак L-39 з більшої відстані).

Для порівняння: коли в лютому 2019-го пакистанці намагалися розгорнути свої F-16C/D для стрільби з КР AIM-120C по індійських Су-30МКІ з дальності близько 75-80 км, всі вони схибили. Лише деякі з них мігрували, пролетівши аж до Індії... (детальніше див. тут).

У зв'язку з цим виникає питання: чому існує така "драматична" різниця між "розрекламованою" максимальною дальністю і фактичною ефективною дальністю в бою?

На це є багато причин. Одна з найважливіших, яка спадає мені на думку, полягає в тому, що максимальна заявлена дальність – це щось на кшталт "найкращого показника, досягнутого під час випробувань". Немає сенсу обговорювати якість випробувань або "теоретичні дальності", розраховані на основі аеродинамічних характеристик тієї чи іншої зброї. Це не має відношення до справи.

Важливо те, що незалежно від реалістичності, всі випробування проводяться в "контрольованих умовах": пілоти-випробувачі (фактично, команди випробувачів) не повинні очікувати, що їхня база буде атакована балістичними або крилатими ракетами в будь-який момент, у них є достатньо часу для підготовки себе, свого літака, зброї та мішені, і немає загрози, що якийсь невідомий супротивник раптово з'явиться і відкриє вогонь по них. Крім усього іншого, пілоти-випробувачі знають, як і коли поставити свій літак в "ідеальну" позицію для застосування зброї, і де шукати свої цілі. Повітряна війна майже ніколи не ведеться "за ідеальних обставин".

Насправді, найважливішим фактом є те, що найдальші тестові постріли AIM-120 не були виконані F-16AM. Тому що цей літак і його радар не могли виявити ціль, що наближається, з відстані, достатньої для здійснення такого пострілу.

Висновок напрошується сам собою: ЯКЩО (...і це "велике якщо"...) і коли (і це ще одне "велике коли") Україна отримає F-16AM, то в більшості випадків вони вестимуть вогонь з дальності менше 50 км.

Подумайте, на цьому можна поставити крапку: "це питання закрито".

3) Наступний пункт: F-16 зможе (надійно та/або регулярно) завдавати ударів по винищувачах-бомбардувальниках ВКС...

Не можна сказати, що ПСУ вже не намагалися це робити або не мають для цього засобів. Але – і це лише типовий приклад того, що відбувається над східною і південною Україною останніми днями, і як ми вже пояснювали в... (згадайте, це було ще в червні, в одному з матеріалів серії "Штурмовий режим") – російські Су-34 випускають купу своїх планерних бомб МПК і УМПК (калібру 250 і 500 кг відповідно) з висот від 9000 до 12 000 метрів і на відстані 50-60 км від своїх цілей.

У бою ця дальність "фактично" означає, що російські винищувачі-бомбардувальники регулярно наближаються набагато ближче до лінії фронту. Скажімо, на 30-40 км. Чому? Тому що вони найперше застосовують планерні бомби МПК/УМПК для ураження цілей за 10-20 км за лінією фронту.

Приклад:

ціль знаходиться в 15 км за лінією фронту;

Су-34 випускає МПК/УМПК на відстані близько 45 км від лінії фронту;

МПК/УМПК планерує на загальній дальності 60 км (15+45=60).

На кадрах показана планерна бомба MPK (або КАБ, або крилата бомба), як її видно з літака Су-34, що випустив її,

під час розкриття крил.

І все ж таки, в більшості випадків, ПСУ не можуть відстрілюватися своїми ракетами класу "земля-повітря" (ЗРК) – навіть тими, що мають ефективну дальність дії близько 40 км.

Так, і причина та сама. У більшості випадків вони не можуть, тому що не розгортають свої ЗРК безпосередньо на лінії фронту. Вони надто дорогі і надто вразливі, їх швидко знищать російські БПЛА та артилерія. Тому найчастіше українські ЗРК знаходяться (щонайменше) десь на відстані 15-20 км за лінією фронту.

Це, разом із "фактором дальності", є основною причиною, чому наземна ППО ПСУ не може протистояти таким атакам: росіяни залишаються поза зоною досяжності її зенітно-ракетних комплексів (ЗРК). Тепер, через те, що:

ПСУ втратили багато своїх С-300 на початку війни;

тому що С-300 настільки добре відомі росіянам, що вони мають ефективні засоби протидії, і

тому що Захід не подбав про постачання достатньої кількості ЗРК МІМ-104 Patriot в Україну,

у ПСУ недостатньо ЗРК великої дальності, щоб (регулярно) розгортати їх поблизу лінії фронту. За 2-3 винятками цього року, два наявні ЗРК MIM-104 Patriot в основному використовуються для захисту великих міст (Києва та Одеси).

Враховуючи максимальну ефективну дальність дії радару F-16AM (55-60 км) та максимальну ефективну дальність дії його найдальшої ракети класу "повітря-повітря" (55-60 км для AIM-120), напрошується висновок, що поставка F-16AM до ПСУ нічого не змінить у цьому відношенні.

...за винятком того, що українські пілоти F-16AM можуть захотіти бути збитими російськими перехоплювачами або ЗРК при спробі "скоротити дистанцію" до одного зі Су-34, звісно ж, увійшовши в повітряний простір, контрольований росією.

"Питання закрито".

(...далі буде...)

Джерело