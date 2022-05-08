Російські військові все більше бояться тривалої війни - Центр аналізу європейської політики

Нещодавно на сторінках американського Центру аналізу європейської політики (CEPA) вийшов матеріал про те, що серед військових російських експертів почали проявлятися тривога і занепокоєння щодо війни з Україною, і вони намагаються в "доступній" формі закликати до припинення "російської спеціальної воєнної операції". Пропонуємо вам переклад цього матеріалу.

російські військові експерти, навіть ті що цілком лояльні до Кремля, починають нервувати і все частіше б’ють на сполох, що продовження бойових дій в Україні негативно позначиться на росії.

Такі сумніви щодо перебігу подій дедалі більше поділяє їхня громадськість. У середині липня незалежні соціологи дослідницького проекту Хроніки відзначили, що приблизно за шість тижнів кількість росіян, які заявили про підтримку так званої спецоперації, зменшилася на 9% - з 64% до 55%. Це найнижчий рівень з початку війни, і, за словами дослідників, очікується, що це падіння продовжиться.

Цікаво, що близько місяця тому прокремлівські Telegram-канали також визнали, що навіть за високого рівня патріотичних настроїв і народної готовності "протистояти всьому Заходу" російське суспільство висловлює чітке бажання якнайшвидше завершити спецоперацію.

Новизною є сумніви російських військових експертів, зокрема заклики до якнайшвидшого завершення активної фази війни. Їхні аргументи "одягнені" в прийнятну для режиму пропаганду (про те, що затяжна війна вигідна Заходу та "київським націоналістам"), але ключовий меседж полягає в тому, що росія не повинна допустити цього.

Керівник Центру вивчення суспільно-прикладних проблем національної безпеки, колишній полковник ГРУ Олександр Жилін, прихильник жорсткої лінії та постійний гість на каналах державної пропаганди, нещодавно стверджував у ледь помітних апокаліптичних термінах, що затяжна війна призведе до "знищення економіки, знекровлення армій, нанесення значних втрат потенціалу двох ворогуючих країн", і що це загрожує відкинути росію "на узбіччя" світової політики. Він порівняв заклики посилити бойові дії з діями США у В’єтнамі, визнавши факт загибелі невинних неозброєних людей, і закликав до невійськового рішення, щоб Росія могла жити поруч з Україною "і мати будь-які перспективи нормалізації відносин".

Наприкінці липня на близькому до російського міноборони сайті "Воєнноє обозрєніє" з’явилося кілька статей на подібну тему. В одному з них автор Олександр Одинцов зазначив, що російська "стратегія обмежених і дистанційних ударів по ЗСУ" досягла межі, а українська армія виявила несподівану стійкість і готова померти за свої ідеї.

Відповідно, якщо російська армія планує відрізати українські формування від тилу, щоб повністю позбавити постачання, їй потрібно як мінімум подвоїти свої сили. Якщо Кремль планує ще ширший удар у напрямку Миколаєва та Одеси "з метою повного оточення та відкриття шляху до Придністров’я", його сили доведеться як мінімум потроїти. За словами військового експерта, для рішучого наступу, як описують пропагандисти, росії доведеться "збільшити чисельність [дислокованих військ] щонайменше в 1,5 рази і відновити паритет у сфері БПЛА [дронів] і засобах контрбатарейної боротьби за короткий період".

Воєнна операція росії зіштовхнулася з реальними ризиками, сказав Одинцов. Її продовження може почати діяти проти росії, оскільки Україна продовжує нарощувати свій потенціал завдяки іноземній зброї та значно більшому призову живої сили. Критично, але російські військові експерти побоюються, що "з першою великою невдачею зміниться ставлення суспільства до влади" і що у Кремля може просто не вистачити ресурсів для тривалої війни (1 серпня було зафіксовано, що росія зараз втратила більше 5000 броньованих машин за п'ять місяців війни).

Подібні застереження висловив і інший автор "Воєнного обозренія" Олександр Ставер. Він розкритикував пропагандистський міф про "слов'янське братерство", наголосив, що головним завданням має стати захоплення Донбасу, і спрогнозував можливі удари України по Кримському мосту, Сімферополю та Севастополю (де вперше було завдано удару по штабу вмф рф). українським безпілотником 31 липня.)

Дані незалежних аналітиків підтверджують побоювання російських військових експертів. Очевидно, що Росії бракує ресурсів для переходу до рішучого наступу, сказав один. Інший сказав, що більшість російського суспільства схильна пасивно підтримувати війну і не готова брати в ній особисту участь. Тому Кремль віддає перевагу тактиці "прихованої" мобілізації.

Як зазначає американський Інститут вивчення війни, Кремль, ймовірно, наказав російським регіонам формувати добровольчі батальйони для участі в російському вторгненні в Україну замість оголошення часткової або повної мобілізації. За оцінками дослідників, такі батальйони можуть назбирати близько 34 тисяч нових військовослужбовців до кінця серпня, якщо кожен федеральний округ випустить принаймні одну військову частину чисельністю 400 осіб.

Ще одним нетрадиційним методом залучення нових солдатів є вербування судимих ​​злочинців, що здійснюється переважно через групу найманців Вагнера. За даними незалежних ЗМІ, на Донбасі загинули щонайменше троє завербованих таким чином ув’язнених. За шість місяців служби цим "добровольцям" обіцяють 200 тисяч рублів (близько 3200 доларів) плюс амністію для тих, хто повернеться живими. За словами родичів ув’язнених, ці обіцянки ніяк офіційно не фіксуються, і в армію беруть усіх бажаючих, незалежно від військового досвіду.

Відома російська правозахисниця Ольга Романова також підтвердила вербування ув’язнених на війну. За її словами, набір ведеться у всіх регіонах Росії, і з кожного регіону може бути набрано кілька сотень людей. Водночас законних підстав для відправки цих людей у ​​зону бойових дій немає. Ці схеми вербування підтвердив американець Пол Вілан, ув'язнений в російській колонії за звинуваченням у шпигунстві. У прес-релізі, надісланому його братом Давидом, йдеться, що близько 10 в'язнів з ІК-17, де він ув'язнений, вирушили на передову.

Такі заходи можуть свідчити про відсутність у Кремля ресурсів для продовження війни без загальної мобілізації, якої він, здається, відчайдушно намагається уникнути. У той же час Путін і його помічники відкидають будь-яку ідею переговорів з Україною на цьому етапі.

Це тому, що він дозволив своєму пропагандистському наративу загнати його в кут. Твердження про те, що "українські нацисти знищать проросійське населення південного сходу" не дають Кремлю багато можливостей для відступу з окупованих територій. В очах споживачів пропаганди такий відступ виглядатиме як "зрада російського народу, який вісім років чекав звільнення", як описують пропагандисти. Тим часом керівництво російської маріонеткової так званої Донецької народної республіки закликає до "подальшого звільнення російських міст, у тому числі Києва".

Наразі кремль, схоже, вірить, що найкращий спосіб вийти з цього глухого кута — це швидко включити окуповані території до складу росії. Окупаційна влада підконтрольної росії частини Запорізької області 14 липня оголосила про проведення референдуму про входження до рф на початку осені. Плани анексії всієї Запорізької та Херсонської областей, а також всього Донбасу підтвердила і американська розвідка.

У кремлі можуть сподіватися, що анексія нових територій призведе до нового патріотичного підйому, як це сталося в 2014 році після анексії Криму. Якщо це справді план путіна, то здається він є слабкою підставою для оптимізму. При цьому посилюються контратаки України та формуються нові підрозділи за лінією фронту. Якщо щось кардинально не зміниться, російській армії є про що хвилюватися.

Джерело: Центр аналізу європейської політики (CEPA)