Розповідь про трьох генералів. Як українські військові переломили ситуацію на північно-східному та південному фронтах – Мік Раян

Австралійський генерал Мік Раян фактично підсумував 8 місяців війни росії проти України і вказав прізвища українських генералів, завдяки яким Україна змогла не тільки вистояти проти російської навали, але й завдала і продовжує завдавати поразок росіянам. Мік Раян вважає, що українські генерали продемонструвала майстерність ведення сучасної війни, яку багато хто буде прагнути наслідувати.

Протягом останніх трьох місяців світ з подивом спостерігав за наступальними діями української армії. Хоча їхні успіхи вражають, вони не є дивом і можуть бути пояснені чудовим керівництвом, відмінним оперативним плануванням та децентралізованою системою командування.

Коли писатимуть історію війни в Україні, вересень 2022 року, ймовірно, стане значною віхою в цьому конфлікті. 21 вересня президент росії володимир путін оголосив про своє рішення "підтримати пропозицію Міністерства оборони та Генерального штабу про часткову мобілізацію". Його виступ відкрив шлях до мобілізації сотень тисяч додаткових російських військових для війни в Україні. А в його формулюванні - ще й поклав на вище російське військове керівництво відповідальність за невдачі у війні.

путін явно відчував тиск з боку військових, щоб ініціювати цей призов. Керівники російської армії спостерігали, як їхня армія повільно, але впевнено зникає. росія втратила величезну кількість особового складу вбитими, пораненими та полоненими. Ті, хто воює в Україні, воюють вже майже 8 місяців. Зараз це порожня і виснажена сила, яка потребує ротації, що є неможливим завданням без мобілізації.

30 вересня путін оголосив про анексію чотирьох українських областей. Промова путіна, сповнена злоби, ядерних погроз і антизахідної люті, була адресована, головним чином, його внутрішнім виборцям. путін також використав цю промову як повідомлення про хід війни, заявивши, що прогрес росії на сьогоднішній день є значним.

Ці дві заяви були зроблені для того, щоб знизити ініціативу України у цій війні. За останні кілька місяців українські операції впливу забезпечили більше західної допомоги, включаючи важливу ракетну систему HIMARS. російські війська не змогли досягти значного прогресу, і росія зазнала кількох стратегічних невдач, включаючи втрату корабля "москва", а також атаки на її Сакську базу військово-морської авіації в Криму та Керченський міст.

Але саме на Харковщині та Херсонщині було втрачено будь-який залишок російської ініціативи в цій війні. Вересень і початок жовтня - це значною мірою історія двох українських кампаній, а також історії двох вищих українських військових командирів, які очолювали ці кампанії. Моя мета - оцінити важливість Харківської та Херсонської кампаній у загальному контексті війни, а також підкреслити важливість керівництва, яке здійснювало нагляд за плануванням та виконанням цих військових дій. Але перед тим, як досліджувати кампанії в цих двох регіонах, необхідно зробити короткий огляд більш широкої української військової стратегії.

Воєнна стратегія корозії. Валерій Залужний – рішучий та інноваційний лідер

З початку свого вторгнення українці змусили російських військових постійно переоцінювати свої стратегічні цілі. Це не є чимось незвичайним під час війни. У той час як політичні цілі визначають, як ведеться війна і які битви ведуться, так само і битви змінюють політичні цілі. Український опір і поразка росіян на півночі країни на початку війни завадили успішній загальній російській кампанії в Україні.

Це стало результатом добре продуманої української військової стратегії. Раніше я вже описував цей підхід як стратегію корозії. Українці за допомогою різноманітних непрямих атак, інформаційних операцій, знищення російської логістики і командирів, а також жорстких ближніх боїв роз'їдають російську фізичну, моральну та інтелектуальну спроможність до ведення бойових дій.

Британський військовий історик і теоретик Бейсіл Лідделл Харт назвав це непрямим підходом. Він писав про те, що "ефективні результати у війні рідко досягалися, якщо підхід не був настільки непрямим, щоб забезпечити неготовність супротивника до зустрічі з ним".

Українці, очевидно, уважно вивчили цей підхід. Вони атакували найслабші системи фізичної підтримки російської армії в Україні - мережі зв'язку, шляхи логістичного постачання, тилові райони, артилерію та старших командирів на їхніх командних пунктах. У початкових боях за Київ і Харків українці змогли загнати росіян у глухий кут, оскільки їм вдалося проникнути в тилові райони росіян і знищити частину їхньої логістичної підтримки. Все це також мало значний вплив на моральний дух росіян. Українці роз'їли північну російську експедицію фізично і морально зсередини і змусили її вийти з України.

Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний. Джерело фото: facebook.com/ganna.maliar

Від початку війни ці зусилля очолює генерал Валерій Залужний. Призначений Президентом Зеленським, щоб відкрити нове покоління воєначальників, Залужний виявився рішучим і водночас інноваційним лідером, який потрібен, коли маленька країна повинна боротися з великим хижаком. Він також продемонстрував талант призначати талановитих підлеглих генералів, давати їм спрямування, а потім дозволяти їм продовжувати роботу. Саме ця філософія командування зверху, у поєднанні з військовою стратегією корозії, забезпечила надійні підвалини оперативного успіху на Херсонщині і Харківщині.

Херсонщина приречена бути вирішальним театром воєнних дій. Андрій Ковальчук розумно планує атаки, обманні дії, визначає слабкі місця противника

Херсонщина потрапила до рук російських окупантів під час короткої та швидкої кампанії наприкінці лютого - на початку березня 2022 року. На чолі з російською 58-ю загальновійськовою армією до 2 березня росіяни змогли захопити місто Херсон. Це було перше велике українське місто на півдні, захоплене росіянами.

Херсонська область завжди була приречена бути ключовим полем битви у цій війні. Це пов'язано з тим, що південь України є значним джерелом українського ВВП, а також місцем розташування портів, через які відправляються товари, що становлять понад половину експортних надходжень України. З російської точки зору, захоплення і утримання півдня позбавляє Україну життєво важливих доходів і допомагає задушити країну в економічному плані. Тому для українців південь є найбільш вирішальним театром війни. Вони повинні відвоювати його, якщо хочуть залишитися суверенною нацією і мати можливість експортувати свої товари - в тому числі сталь і зерно - на світовий ринок.

Інший політичний вимір півдня полягає в тому, що це територія, де путіну необхідно продемонструвати певний успіх. Після невдач російських військових перед Києвом і Харковом, втрата півдня була б значним ударом. Тому він включив Херсонську область до своєї вересневої декларації про анексію і вже кілька місяців форсує швидку русифікацію регіону.

Окрім свого політичного значення, Херсонщина є важливим військовим об'єктом. Вона є буфером для росії, для утримання Криму, а також плацдармом для будь-якого подальшого російського наступу на Одесу. Для українців взяття Херсона зупинить будь-який наступ на Одесу і створить підґрунтя для подальших операцій з відвоювання Криму у росії. Херсон також містить важливі транспортні вузли, які уможливлюють ці операції.

Після його захоплення на Херсонщині відбулася низка невеликих боїв, які не мали вирішального впливу на хід війни. Однак з липня цього року стало зрозуміло, що українці повільно, але цілеспрямовано здійснюють дрібномасштабні атаки по всій лінії фронту на Херсонщині з метою отримання розвідданих про дислокацію російських військ, атак на російську логістику та вбивств вищих російських керівників. Ці військові операції українців підтримувалися партизанськими діями на Херсонщині.

Надання HIMARSів наприкінці червня дозволило українцям розширити свою кампанію проти російських сил на півдні. Заяви українського уряду, в тому числі президента Зеленського, чітко дали зрозуміти, що Україна поверне собі південь України. Відчуваючи слабкість своїх позицій на півдні, особливо з огляду на українську кампанію зі знищення мостів та інших транспортних вузлів, російська армія поспішно перекидала підкріплення протягом серпня 2022 року.

Генерал-майор Збройних сил України, командувач Оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ Андрій Ковальчук (по центру, стоїть). Джерело фото: facebook.com/ganna.maliar

З українського боку цю кампанію очолив генерал Ковальчук. Колишній начальник штабу Десантно-штурмових військ України, він є Героєм України за керівництво на попередньому етапі цієї війни проти росії. Нині командуючи понад 100-тисячним українським військом, організованим у десятки бригад, він продемонстрував здатність розумно планувати атаки в глибокому тилу російських військ, обманні дії і спроможність визначати слабкі місця в російських лініях для атак сухопутних сил. І коли наприкінці серпня південний контрнаступ набирав обертів, він організував кампанію з ізоляції тисяч російських військ на західному березі Дніпра.

Офіційні повідомлення з півдня за цей період були мізерними. Українські військові, які продемонстрували неабиякий талант у забезпеченні операційної безпеки в цій війні, оприлюднюють мало офіційної інформації про прогрес чи інші події на півдні. Але в липні і серпні серед військових фахівців і коментаторів існувало відчуття, що цей регіон може потрапити в певну форму тривалого і виснажливого глухого кута, подібного до того, що спостерігався на Донбасі.

У генерала Ковальчука були інші думки. І поки він спостерігав і чекав на можливості, події в інших місцях приголомшили росіян.

Харківщина: українцям вкотре вдалося зробити те, що багато хто вважав неможливим. Олександр Сирський – новатор, який вміє адаптуватися

Незадовго до російського вторгнення в лютому український генерал-полковник Олександр Сирський був призначений відповідальним за оборону Києва. Описаний в одній характеристиці як "офіцер, який планує всі непередбачувані обставини", Сирський ретельно вивчив місцевість на північ від Києва і підходи, які можуть бути використані росіянами. Після цього він розосередив свої сили від їхніх звичайних казарм, щоб запобігти обстрілу з боку росіян. Від ближнього бою під Гостомелем до остаточної поразки росіян, які намагалися оточити Київ, Сирський був в центрі успішної оборони української столиці.

Він проявив себе як новатор, який вміє адаптуватися, змушений був реагувати на обставини, які здивували навіть його самого в перші години війни. "Подумати, що керівництво росії розв'яже таку нахабну, широкомасштабну агресію, чесно кажучи, я не міг навіть уявити, - розповідав Сирський в інтерв'ю газеті "Вашингтон Пост" кілька місяців по тому. Мені здавалося, що якщо активні бойові дії розпочнуться, то, швидше за все, вони розпочнуться на сході, навколо або в межах кордонів Донецької та Луганської областей".

На початку вересня Сирський обіймав нову військову посаду. Тепер він перебував у Харківській області. Як командувач сухопутних військ і східного фронту, він збирався розпочати зухвалий військовий наступ, який здивує росіян, порадує український народ і змусить Захід переглянути свої погляди на українські збройні сили.

Харківська область була ареною запеклих боїв з самого початку російського вторгнення. Розташований неподалік від російського міста Бєлгород через кордон, Харків був важливим політичним і військовим об'єктом для росіян. У лютому, березні і квітні він зазнав інтенсивних бомбардувань, і росіянам майже вдалося оточити його. Майже. У травні українці провели контрнаступ у Харківській області, який відкинув росіян за межі артилерійської досяжності міста Харкова і повернув їх до російського кордону. До середини травня битва за Харків була завершена. Українці повернули собі друге за величиною місто.

З того часу спорадичні бої та сутички відбувалися на північ та схід від міста. Час від часу відбувався обмін невеликими ділянками території, але ці бої рідко ставали вирішальними. Але поки все це відбувалося, українці розробляли більш масштабний оперативний задум, який передбачав серію наступальних операцій по всій країні проти розпорошених і ослаблених російських військових.

Оперативне планування є важливою складовою військової професії. Саме завдяки якісному оперативному плануванню військові командири та їхні штаби визначають послідовність і організовують тактичні цілі та дії збройних сил на полі бою для досягнення бажаних стратегічних і політичних результатів. Це надзвичайно складний процес, який вимагає багаторічної підготовки фахівців, що планують і здійснюють таку діяльність. Він також вимагає чіткого визначення пріоритетів у використанні обмежених ресурсів, таких як HIMARS, повітряна підтримка, інженерні війська та засоби радіоелектронної боротьби, а також масивного накопичення матеріально-технічного забезпечення. І, що ще більше ускладнює завдання, ці дії повинні проводитись таємно, щоб ворог не знав, де можуть відбутись наступальні дії. Несподіванка і обман мають вирішальне значення.

6 вересня українці вирвалися з місць збору та прорвали російські оборонні рубежі на Харківщині. Протягом шести днів сили під командуванням генерала Сирського відбили десятки українських населених пунктів і змусили росіян відступити за бар'єр, яким стала річка Оскіл. Також було захоплено масу російської техніки та боєприпасів, які будуть перепрофільовані для наступної фази цього наступу.

З 13 вересня українці почали форсувати річку Оскіл і продовжувати експлуатувати дезорганізовану російську оборону на півночі Луганської області. Було відвойовано тисячі квадратних кілометрів української території.

Генерал-полковник, командувач Сухопутних військ Збройних сил України, Герой України Олександр Сирський, фото: Міністерство оборони

Повертаючись з візиту до українських військових на північному сході України в середині вересня, президент Зеленський заявив про це: "Я вдячний генерал-полковнику Олександру Сирському та офіцерам його штабу - всім, хто спланував та успішно провів військову операцію зі звільнення Харківської області. Українцям вкотре вдалося зробити те, що багато хто вважав неможливим".

Але в українців був ще один козир у рукаві.

Жорстока боротьба за контроль над півднем виявила значну асиметрію у філософії командування України та росії

З початком жовтня для російської армії настав похмурий час. Вони відступали на північному сході України, втрачаючи територію, техніку і солдатів на користь українців, які швидко наступали. На півдні тисячі російських солдатів опинилися в пастці на захід від річки Дніпро. Вдома десятки тисяч молодих росіян "голосували ногами" після указу путіна про "часткову" мобілізацію. Мобілізація в росії також була хаотичною, з обмеженою кількістю інструкторів - або обладнання - для тисяч новопризваних росіян.

2 жовтня ситуація для росії ще більше погіршилася. Українські війська генерала Ковальчука, виявивши слабкі місця в російській обороні на півночі Херсонщини, розпочали раптовий наступ, який швидко прорвав північно-херсонську російську оборону. Українські наземні бойові сили швидко просунулися на південь до Дудчан і відбили у росіян понад 2400 квадратних кілометрів української території.

Фото: Генштаб ЗСУ

Українці та росіяни ведуть жорстоку боротьбу за контроль над півднем. Обидві сторони розуміють його важливість для майбутнього української держави. У той час як по всьому регіону тривають запеклі бої, українські глибокі удари також знищують російську логістику. Росіяни продовжують перекидати підкріплення на південь, а також будувати понтонні мости через Дніпро для поповнення запасів і посилення своїх військ на західному березі. Хоча українці наразі мають перевагу, ця кампанія ще не завершена.

Українські південна та північно-східна кампанії продовжують розвиватися. Хоча вони можуть здаватися "раптовими" проривами, насправді вони є результатом тривалої серії скоординованих дій на півдні і північному сході України, а також у стратегічній інформаційній сфері. Це взаємопідсилюючі військові операції, які є частиною більш широкого оперативного задуму.

Українці, ймовірно, з самого початку війни мали широкий загальний оперативний задум, що включав потенційні операції на півдні, північному сході та в інших місцях. Однак їх початок залежав не лише від часу, але й від того, коли з'являлися можливості. Після того, як у лютому і березні вони подолали безпосередню загрозу своїй столиці і виживанню своєї країни, вони змогли розпочати планування довгострокової кампанії з визволення своєї країни від російських загарбників.

Роблячи це, українці повільно збирали резерви, які вони виділяли для запланованих наступальних дій - і для використання можливостей. Створення цих резервів вимагало належної оцінки ризику, обману, оперативної безпеки і логістичного накопичення.

Українська розвідка в обох регіонах розпочалася кілька місяців тому. Розвідувальна битва мала на меті здобути розвідувальні дані, одночасно відмовляючи в інформації російським розвідувальним елементам. Ця розвідка, проведена наземними, повітряними та радіоелектронними підрозділами, дає уявлення про місцевість, дислокацію противника, його резерви, ключові транспортні шляхи та логістику. Ці ранні дії сформували ймовірне майбутнє поле бою і поставили росіян перед дилемою щодо того, де розгортати свої обмежені підкріплення. Перемога в цій розвідувальній битві напередодні кампанії є важливою складовою запобігання несподіванкам і розпізнавання слабких місць противника, які можна використати.

Після восьми місяців операцій (і восьми років з моменту початку цієї війни росією) Україна має кілька старших командирів, які є досвідченими стратегами і оперативними майстрами. Вони добре знають свого ворога і вміють балансувати між стратегічним ризиком і можливостями. Ці командири, в тому числі генерали Залужний, Сирський і Ковальчук, вміло формулюють наміри і керують своїми штабами і підлеглими командирами під час планування і проведення широкомасштабних військових операцій. Це рідкісне вміння, яким володіють небагато військових інституцій.

Нарешті, північно-східна і південна українські кампанії висвітлили значну асиметрію у філософії командування між Україною і росією. росія централізовано керує операціями; Україна надає своїм підлеглим лідерам більше свободи у використанні можливостей через командування місією. У швидкоплинних військових діях військові лідери, яким не потрібно постійно звертатися до вищих штабів, можуть задавати і домінувати в оперативному темпі, зрештою, перехоплюючи ініціативу. Українці зробили це, а росіяни - ні.

Поки що російська армія, схоже, не має відповіді на досягнення українців за останні три місяці. Нещодавні ракетні удари по Україні після атаки на Керченський міст майже не вплинуть на військову кампанію. Українці відповіли на питання, які ставилися на початку цього року, про те, чи можуть вони вести наступальні дії, так само як і оборонятися. Вони зробили це у найяскравіший спосіб. Україна розбиває російську армію і продемонструвала майстерність ведення сучасної війни, яку багато хто буде прагнути наслідувати.

Джерело: Engelsberg Ideas