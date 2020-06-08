Що мотивує працювати більше: результати дослідження

Напевно, немає такого роботодавця, який би не хотів, щоби працівники на щоденній основі користувались олімпійським девізом та постійно прагнули до кращих результатів. Проте для того, щоб це відбувалось, потрібна правильна мотивація співробітників. Експерти міжнародного кадрового порталу grc.ua дослідили, що ж саме мотивує респондентів працювати більше.

ПРЕМІЇ ТА НАДБАВКИ ДО ЗАРПЛАТИ

Логічно, що головне, що би ми хотіли мати від роботи та що може підштовхнути нас працювати більше, – це гідна фінансова винагорода. Так, майже три чверті респондентів (72%) зазначили, що премії та надбавки – їхній кращий мотиватор. Проте були й ті, хто не позначив цей пункт. Серед них – представники профсфер "Адмін. персонал" (17%), "Продажі" (12%), "ІТ, телеком" (10%) тощо. Це можна пояснити тим, що перші дві профсфери часто обирають пошукачі без досвіду або з мінімальним трудовим стажем. І для них пріоритетнішими є зростання по кар’єрних сходах та набуття практичного досвіду. А третя профсфера ("ІТ, телеком") традиційно.

МОЖЛИВІСТЬ РОЗШИРИТИ ВЛАСНІ КОМПЕТЕНЦІЇ

Відомий вислів Льюїса Керролла у контексті ринку праці міг би звучати так: "Щоб залишатись затребуваним на ринку праці, потрібно постійно розширювати свої компетенції, а щоб потрапити на посаду мрії, треба робити це вдвічі швидше". Як мінімум 54% учасників опитування це усвідомлюють та зазначають: якраз можливість підвищити свої професійні знання та навички мотивує їх працювати більше.

Нагадаємо, що згідно зі спільним дослідженням Academy DTEK та grc.ua "Формула Поколінь: Цінності та Мотиви сучасних генерацій" планують навчатися 63% респондентів, а кожен четвертий (25%) уже проходить додаткове навчання. При цьому абсолютна більшість (57%) опитаних віддає перевагу участі у тренінгах. Тобто відпрацюванню теорії на практиці, де теоретичний блок займає найменше часу. На другому місці (49% респондентів) серед найбільш прийнятних форматів навчання – онлайн-курси, відеоконференції, вебінари, форуми, чати тощо. Замикає трійку лідерів – наставництво, коли керівник, тренер чи колега навчає співробітника.

ПІДВИЩЕННЯ ПО КАР’ЄРНИХ СХОДАХ

Більше третини учасників опитування виявились досить амбіційними. Так, 36% респондентів зазначили, що готові працювати більше, якщо це обіцяє підвищення та кращі кар’єрні перспективи.

Раніше ми досліджували спектр причин, який змушує замислитись над отриманням керівної посади. Так, більше половини (58%) респондентів зазначило, що це — можливість безпосередньо впливати на процес та результати роботи, практично для кожного третього опитаного (35%) це — можливість побудувати кар’єру та підвищити соціальний статус.

КОЛЕКТИВ І КОМАНДНИЙ ДУХ

Атмосфера в колективі може як стимулювати до кращої роботи, так і, навпаки, стати причиною звільнення. Наприклад, трохи більше чверті (26%) респондентів зазначили, що саме командний дух мотивує їх працювати більше. Адже відчуття комфорту в колективі позитивно впливає на продуктивність і стимулює працювати так, щоб не підвести колег.

А от відсутність такого відчуття може призвести до звільнень. Раніше ми виявили, що майже третина (32%) респондентів може змінити роботу через некомфортну атмосферу всередині колективу.

ПОХВАЛА ВІД КЕРІВНИЦТВА

Справжній лідер вміє швидко адаптуватись до змін та допомогти у цьому підлеглим, має високий рівень емоційного інтелекту, системний та критичний, готовий приймати рішення та нести за них відповідальність. А ще він може мотивувати працівників працювати краще. Принаймні кожен п’ятий (20%) учасник опитування зазначив, що похвала від керівника стимулює його робити більше.

При цьому минулорічне дослідження показало, що більша частина респондентів (44%), оцінюючи професійні здібності своїх керівників, назвали їх достатніми для роботи, яку вони виконують. А от майже кожен третій (36%) своїм начальником тією чи іншою мірою не задоволений.

Зазначимо також, що у варіанті "Інше" найчастіше респонденти писали про те, що найбільше мотивують їх працювати… вони самі. Частина опитаних зазначає: вони звикли викладатись на всі 100%, і самовідповідальність якраз і підштовхує до того, щоб завжди показувати хороші результати. Ще певна кількість респондентів акцентує, що готові робити більше заради кращого майбутнього своїх дітей. І менше 1% опитаних зізнаються: ніщо не може змусити їх працювати дужче.

Матеріал : grc.ua