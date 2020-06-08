Що мотивує працювати більше: результати дослідження
ПРЕМІЇ ТА НАДБАВКИ ДО ЗАРПЛАТИ
Логічно, що головне, що би ми хотіли мати від роботи та що може підштовхнути нас працювати більше, – це гідна фінансова винагорода. Так, майже три чверті респондентів (72%) зазначили, що премії та надбавки – їхній кращий мотиватор. Проте були й ті, хто не позначив цей пункт. Серед них – представники профсфер "Адмін. персонал" (17%), "Продажі" (12%), "ІТ, телеком" (10%) тощо. Це можна пояснити тим, що перші дві профсфери часто обирають пошукачі без досвіду або з мінімальним трудовим стажем. І для них пріоритетнішими є зростання по кар’єрних сходах та набуття практичного досвіду. А третя профсфера ("ІТ, телеком") традиційно.
МОЖЛИВІСТЬ РОЗШИРИТИ ВЛАСНІ КОМПЕТЕНЦІЇ
Відомий вислів Льюїса Керролла у контексті ринку праці міг би звучати так: "Щоб залишатись затребуваним на ринку праці, потрібно постійно розширювати свої компетенції, а щоб потрапити на посаду мрії, треба робити це вдвічі швидше". Як мінімум 54% учасників опитування це усвідомлюють та зазначають: якраз можливість підвищити свої професійні знання та навички мотивує їх працювати більше.
Нагадаємо, що згідно зі спільним дослідженням Academy DTEK та grc.ua "Формула Поколінь: Цінності та Мотиви сучасних генерацій" планують навчатися 63% респондентів, а кожен четвертий (25%) уже проходить додаткове навчання. При цьому абсолютна більшість (57%) опитаних віддає перевагу участі у тренінгах. Тобто відпрацюванню теорії на практиці, де теоретичний блок займає найменше часу. На другому місці (49% респондентів) серед найбільш прийнятних форматів навчання – онлайн-курси, відеоконференції, вебінари, форуми, чати тощо. Замикає трійку лідерів – наставництво, коли керівник, тренер чи колега навчає співробітника.
ПІДВИЩЕННЯ ПО КАР’ЄРНИХ СХОДАХ
Більше третини учасників опитування виявились досить амбіційними. Так, 36% респондентів зазначили, що готові працювати більше, якщо це обіцяє підвищення та кращі кар’єрні перспективи.
Раніше ми досліджували спектр причин, який змушує замислитись над отриманням керівної посади. Так, більше половини (58%) респондентів зазначило, що це — можливість безпосередньо впливати на процес та результати роботи, практично для кожного третього опитаного (35%) це — можливість побудувати кар’єру та підвищити соціальний статус.
КОЛЕКТИВ І КОМАНДНИЙ ДУХ
Атмосфера в колективі може як стимулювати до кращої роботи, так і, навпаки, стати причиною звільнення. Наприклад, трохи більше чверті (26%) респондентів зазначили, що саме командний дух мотивує їх працювати більше. Адже відчуття комфорту в колективі позитивно впливає на продуктивність і стимулює працювати так, щоб не підвести колег.
А от відсутність такого відчуття може призвести до звільнень. Раніше ми виявили, що майже третина (32%) респондентів може змінити роботу через некомфортну атмосферу всередині колективу.
ПОХВАЛА ВІД КЕРІВНИЦТВА
Справжній лідер вміє швидко адаптуватись до змін та допомогти у цьому підлеглим, має високий рівень емоційного інтелекту, системний та критичний, готовий приймати рішення та нести за них відповідальність. А ще він може мотивувати працівників працювати краще. Принаймні кожен п’ятий (20%) учасник опитування зазначив, що похвала від керівника стимулює його робити більше.
При цьому минулорічне дослідження показало, що більша частина респондентів (44%), оцінюючи професійні здібності своїх керівників, назвали їх достатніми для роботи, яку вони виконують. А от майже кожен третій (36%) своїм начальником тією чи іншою мірою не задоволений.
Зазначимо також, що у варіанті "Інше" найчастіше респонденти писали про те, що найбільше мотивують їх працювати… вони самі. Частина опитаних зазначає: вони звикли викладатись на всі 100%, і самовідповідальність якраз і підштовхує до того, щоб завжди показувати хороші результати. Ще певна кількість респондентів акцентує, що готові робити більше заради кращого майбутнього своїх дітей. І менше 1% опитаних зізнаються: ніщо не може змусити їх працювати дужче.
Матеріал : grc.ua
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