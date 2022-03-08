Spiegel: Шредер вважає можливим досягти "домовленості шляхом переговорів" із кремлем

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, активний лобіст кремля в Німеччині, нещодавно повернувся з росії, де зустрічався з путіним. Відразу по поверненню він дав інтерв’ю німецьким виданням. Зрозуміло, що він відразу став просувати наратив та бажання кремля щодо поступок України та необхідність переговорів. Про що саме розповідав російський проксі німецькій аудиторії, читайте в редакційному перекладі статті з німецького видання Spiegel.

Після свого візиту до москви контраверсійний колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер повернувся оптимістично налаштованим щодо можливих переговорів, які можуть переконати Росію припинити війну. Він вважає це обов'язком Німеччини.

У Німеччині колишнього канцлера Герхарда Шредера критикують за його тісні зв'язки з росією. Політик СДПН підтримує контакт із кремлем навіть після початку російського вторгнення в Україну. Нещодавно він знову їздив до москви – і сказав, що зустрівся там з президентом росії володимиром путіним.

Після розмови Шредер тепер вважає, що ще є шанс на дипломатичне вирішення воєнного конфлікту. "Хороша новина полягає в тому, що кремль хоче досягти рішення шляхом переговорів", - сказав Шредер в інтерв'ю журналу "stern" і телекомпанії "RTL/ntv".

Нещодавно досягнута домовленість між супротивниками щодо експорту зерна з України є "початковим успіхом", який, можливо, може "повільно розширитися до припинення вогню", сказав екс-канцлер. Говорячи про виведений з експлуатації балтійський газопровід Nord Stream 2, екс-глава уряду висловився за його введення в експлуатацію. За словами Шредера, це було б "найпростішим рішенням". Газопровід "завершений". Газ також повинен проходити через газопровід Nord Stream 1, і тоді "не буде ніяких проблем із постачанням газу для німецької промисловості та німецьких домогосподарств".

Шредер вбачає відповідальність Siemens

Зважаючи на поточні збої в постачанні, які, на думку росії, пов'язані з відсутністю турбіни, Шредер звинуватив в проблемі групу Siemens. Той факт, що лише 20 відсотків нормального обсягу газу зараз протікає через Nord Stream 1, "є відповідальністю Siemens, якщо я правильно розумію", — сказав він. Цим він заперечив заяву Берліна про те, що росія лише використовує відсутню турбіну як привід для обмеження поставок газу.

За словами Шредера, Siemens перевіз турбіну для Nord Stream 1, як активно обговорювалося останніми тижнями, з обслуговування в Канаді в Мюльхайм-на-Рурі. "Я не розумію, чому це відбувалося там, а не в росії", - сказав він. За словами Шредера, "кремль не робив жодних політичних заяв про зменшення потоку газу", скоріше це "технічна та бюрократична проблема".

Колишнього канцлера вже давно критикують у партії за його близькість до путіна та російської нафтогазової промисловості. І зараз Шредер знову назвав війну "помилкою російського уряду", але водночас захистив свої контакти з москвою. "Але навіщо мені припиняти розмови, які є законними і не створюють проблем мені та моїй родині?" – запитав він в інтерв’ю.

Шредер згадує про поступки України

"Було великою помилкою відкидати можливі поступки України заздалегідь як "продиктований мир" росією", – сказав Шредер. За його словами, можуть бути вирішені справді питання, зокрема компроміс щодо Донбасу на сході України та питання можливого "збройного нейтралітету" України як альтернативи членству в НАТО.

В інтерв'ю Шредер підкреслив, що з його точки зору чорноморський півострів Крим, який росія анексувала в 2014 році, втрачений для Києва. "Ідея про те, що президент України Зеленський відвоює Крим військовим шляхом є абсурдною, – сказав він. - Хто ще вірить, що російський президент може колись знову відмовитися від Криму?"

Похвала Туреччині та Ердогану

Шредер високо оцінив посередницькі зусилля президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана в конфлікті. "Але це не спрацює без схвалення з боку Вашингтона", - сказав Шредер, маючи на увазі позицію уряду США.

На думку критиків навіть з його власної партії Шредер недостатньо дистанціювався від росії після російського вторгнення в Україну в лютому. Наступного понеділка арбітражна комісія СДПН регіону Ганновер хоче прийняти рішення щодо можливого виключення Шредера з партії. Проте юридичні перешкоди для партійного покарання або навіть виключення дуже високі. Рішення комітету, мабуть, не означає завершення внутрішніх процедур партії, оскільки його можуть оскаржити.

Джерело: Spiegel