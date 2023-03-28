Стратегічний вибір путіна звузився. Наближається час телефонувати Сі? – Лоуренс Фрідман

Пустопорожній саміт пу-Сі, який не приніс жодних переваг кремлю; російський наступ, що захлинувся біля Бахмута, боротьба за який ведеться росіянами з травня минулого року; політична і військова важливість Бахмута та потенційна стратегічна переоцінка росією своїх прагнень як наслідок успішного українського наступу – все це у свіжому аналізі війни від відомого дослідника та історика Лоуренса Фрідмана. А за епіграф експерт взяв китайське прислів'я "Гучний грім, але лише кілька крапель дощу!"

"Гучний грім, але лише кілька крапель дощу!" Це китайське прислів'я може описати і китайсько-російський саміт, і загальну характеристику російської війни. Багато було обіцяно, але в підсумку результати виявилися мізерними: і у спробах переконати західні країни припинити підтримку України або примусити Україну відмовитися від війни, і у наступальних операціях росії. Звичайно, ціна цих невдалих спроб не є мізерною. Втрати і страждання, спричинені цією війною, були величезними, що робить її повну марність ще більш кричущою.

Цей факт також підіймає питання про те, як довго росія зможе це продовжувати. Загальноприйнята думка – "вічно", тому що це війна владіміра путіна, а він міцно стоїть при владі. російська економіка занепадає, а у повітрі не видно жодних ознак революції. Отже, єдиний спосіб довести цю війну до кінця – успішний наступ української армії. Це також було моєю думкою протягом певного часу.

Однак моя мета – не передбачити, а проаналізувати розвиток подій і тенденції, а також розглянути майбутні можливості, які можуть і не відбутися. У цій статті я розглядаю можливість того, що нинішній наступ росії може зазнати невдачі – ймовірної, але ще не певної – і наслідки того, що путін не матиме очевидного шляху до перемоги. Саме в контексті цієї можливості слід розглядати мирний план Китаю.

Саміт рф і Китаю виявився порожнім для росії. Тепер Європа готується до зустрічей із Сі

Великою політичною подією минулого тижня став державний візит Сі Цзіньпіна до москви. Він нагадав мені ще одне китайське прислів'я, яке я почув багато років тому під час обговорення спільних проєктів з Китаєм, – "одне ліжко, різні сни". путін, можливо, сподівався, що саміт продемонструє, що росія все ще є великою державою, природним партнером ще більшої держави. Однак він продемонстрував слабкість і зростаючу залежність від КНР в результаті майже повного розриву з Європою, що не залишилося непоміченим для більшості росіян.

У спільній заяві путіна і Сі йшлося про "всеосяжне партнерство і стратегічну взаємодію", які "неухильно розвиваються", що дещо не відповідає "повним ходом". Замість "партнерства без обмежень", про яке йшлося у лютому 2022 року, відносини були описані заплутаною мовою: не "військово-політичний союз", не "блоковий і конфронтаційний характер", не "спрямований проти третіх країн", а "пріоритетні партнери". Це партнерство "з обмеженнями".

Складається враження, що думки росіян, які брали участь у підготовці заяви, були зайняти чимось іншим, і тому вони бездарно підписалися під усіма позиціями, вигідними виключно китайцям, включаючи позицію щодо Тайваню та інші грандіозні починання ("російська сторона надає великого значення і з інтересом вивчатиме Глобальну цивілізаційну ініціативу китайської сторони"; "російська сторона відзначає позитивне значення запропонованої китайською стороною концепції побудови "співтовариства зі спільною для людства долею"...). Натомість росія отримала мало відчутного. Економічні вигоди, які це партнерство пропонує рф, будуть на китайських умовах.

Можна було б не очікувати, що в документі такого роду відкрито говоритиметься про передачу китайських озброєнь росії, але шквал занепокоєння з приводу того, що може бути узгоджено щось масштабне, схоже, зараз вщух. В Україні було знайдено боєприпаси з китайським маркуванням. Це могло бути результатом контрабанди, але в будь-якому випадку це невелика кількість порівняно з тими системами, які західні країни зараз постачають в Україну. І навіть якщо були побічні угоди, про які ми не знаємо, вони не нададуть путіну жодного політичного імпульсу.

З точки зору ведення війни найцікавішими аспектами заяви були питання ядерної зброї та можливого мирного процесу. Щодо ядерного питання в заяві корисно повторити формулу, яка вже стала стандартною, коли зустрічаються лідери великих держав (вперше використана Горбачовим і Рейганом, а нещодавно, влітку 2021 року, Байденом і путіним), що "в ядерній війні не може бути переможців, і її ніколи не можна розв'язувати".

Формулювання щодо України можна вважати приголомшливим прикладом дипломатичного когнітивного дисонансу або абсолютного цинізму, залежно від смаку. Це тому, що воно починається з висловлення переконання в необхідності поважати Статут ООН і міжнародне право. Генеральний секретар ООН і більшість членів організації вважають, що росія веде агресивну війну проти України, порушуючи Статут. Не було жодної згадки про ордер прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) на арешт путіна за військові злочини (з акцентом на викрадення дітей), з якого розпочався тиждень, або про важливу доповідь, видану органом, уповноваженим ООН, в якій детально описані всі порушення міжнародного права росією.

Але, не привертаючи уваги до наслідків застосування міжнародного права до нинішньої війни, китайці принаймні не стали підписуватись під виправданнями росії.

Попередній китайський документ про політичне врегулювання також підтверджує ключовий принцип Статуту ООН і міжнародного права, уникаючи при цьому логічного висновку про те, що це вимагає від росії вивести свої війська з України. Але відсутнє і будь-яке припущення, що рф має право анексувати значну частину української території. Саме ця невизначеність у поєднанні зі зростаючою залежністю росії від Китаю дає Пекіну можливість спробувати свої сили в ролі посередника. Нещодавно він мав успіх у сприянні зближенню між Іраном і Саудівською Аравією, хоча обидві сторони, ймовірно, дійшли б до цього і без китайської допомоги, тож немає ніякого порівняння з точки зору вирішуваності проблеми. Поза розмовами із Сі, росіяни не виявили жодного інтересу до серйозних переговорів. Сі також ще не зробив наступного кроку до розмови із Зеленським, незважаючи на зусилля українського президента. Це може бути лише заявою, покликаною показати позицію Китаю щодо війни, а не основою для будь-яких серйозних дипломатичних зусиль. Тому немає підстав вважати, що ця ініціатива зайде дуже далеко. Основні позиції двох сторін залишаються дуже далекими одна від одної.

І все ж таки. Якщо ставлення до припинення вогню і можливого мирного врегулювання залежить від результатів боїв за територію, що тривають зараз, і якщо росія продовжуватиме демонструвати низькі результати і вирішить, що їй потрібно призупинити конфлікт і навіть знайти спосіб згорнути його, то першим дзвінком путіна, найімовірніше, буде дзвінок Сі. Якщо це взагалі можливо, Україна та її західні прихильники повинні почати працювати над тим, як реагувати. Державний секретар США Ентоні Блінкен зазначив: "Україна, швидше за все, поверне свою територію за допомогою поєднання військових і дипломатичних засобів". Будь-які дипломатичні засоби, ймовірно, матимуть певну роль для Китаю.

Однією з ознак того, чи може розвинутися серйозна дипломатична ініціатива, може стати візит прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса до Пекіна. Незабаром він перебере на себе головування в Європейському Союзі на ротаційній основі. Як заявив Санчес, він скаже Сі, "що саме українці створять умови для початку цього миру, коли він настане", і що:

"найголовніше та найфундаментальніше – це збереження міжнародного порядку, заснованого на правилах, що залежить від поваги до статуту ООН. Одним з цих фундаментальних принципів є повага до територіальної цілісності – в даному випадку територіальної цілісності України, яка порушується президентом путіним".

Це основна позиція Заходу, і умови миру в Україні залежать від виведення російських військ. Це не зміниться. Але буде важко ігнорувати будь-які рухи з російського боку, якщо про них повідомлятимуть через Пекін. Президент Макрон також планує відвідати Пекін наступного місяця. Сі, можливо, захоче попрацювати з європейцями над новою ініціативою, хоча б для того, щоб відвернути їх від Сполучених Штатів, які вважаються невиправно ворожими.

Поки що все це спекуляції, але американцям варто замислитися над наслідками такого розвитку подій, не в останню чергу тому, що адміністрація Байдена все ще центральний елемент будь-якої майбутньої дипломатії, і вона має бути готова до шквалу активності, що створює проблеми в трансатлантичних відносинах.

Важливість російського наступу для путіна. Його явно не влаштовує нинішня ситуація

путін регулярно озвучує прагнення до миру, але за умови, що всі, включно з Києвом, повинні спочатку визнати нещодавні анексії (Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей), чого вони, звісно, не зроблять. Якщо путін коли-небудь визнає, що від цих анексій треба відмовитися, то у нього вдома будуть проблеми. Праві будуть розлючені, якщо виявиться, що він готовий здати проголошену російську територію; всі інші будуть розлючені, що так багато було втрачено заради такої малої вигоди. Тому у нього немає іншого вибору, окрім як продовжувати свою нинішню стратегію, і з цією метою він поставив свою країну на військові рейки.

Це призвело до думки, що лише успішний український наступ може змусити кремль шукати вихід. Наразі Україна докладає багато зусиль для підготовки до цього наступу, формуються нові підрозділи, оснащені нещодавно поставленим обладнанням. Лише після того, як наступ піде повним ходом, ми зможемо побачити, чи дійсно це так сильно "змінить правила гри", як сподіваються люди. У наступному дописі я детальніше розгляну, як це може розвиватися. Для тих, хто цікавиться, генерал Мік Райан надає корисний посібник з цих питань.

Мене наразі цікавить припущення, що від успіху українського наступу залежить більше, ніж від поразки російського. Це означало б, що нинішня ситуація задовольняє путіна, і що справжнє питання полягає в тому, наскільки добре його війська зможуть утримувати свої оборонні рубежі проти прийдешнього українського наступу. Але путіна явно не влаштовує нинішня ситуація. Якби він був задоволений, то запропонував би припинення вогню ще кілька місяців тому, сподіваючись і очікуючи заморозити територіальний статус-кво. росія не контролює всю територію, на яку зараз претендує. Саме тому вона розпочала свій наступ у січні. Можливо, частково це було зроблено для того, щоб зірвати підготовку України, але основною причиною було захоплення більшої території. Цей наступ ще не завершився, і є райони, де російські війська можуть просунутися вперед, але наразі мало що можна сказати про всі зусилля і витрати.

Якщо він не матиме успіху, то мінімальні прагнення путіна так і залишаться незадоволеними, а його війська будуть менш здатними впоратися з тим, що Україна має намір на них кинути.

Важливість Бахмута та дебати. Для росії більший удар – відсутність просування у Бахмуті, аніж для України втрата міста

Бахмут був незавершеною справою попереднього наступу, що розпочався у травні минулого року. Група найманців "вагнера" продовжувала наступати, поповнюючи свої ряди за рахунок вербування ув'язнених, яким обіцяли свободу, якщо вони виживуть протягом шести місяців на фронті. Використовуючи комбінацію безперервних артилерійських обстрілів, мобілізованих військовослужбовців (чмобіків) та ув'язнених як витратну силу, "вагнер" просувався вперед, спочатку захопивши Соледар поблизу Бахмута, а потім височини на північ і південь від нього. Незабаром про неминуче захоплення міста заговорили як про життєво важливий наступний крок росії. Міністр оборони шойгу пояснив, що це важливий центр українських збройних сил. "Взяття його під контроль дозволить здійснювати подальші наступальні дії вглиб оборони Збройних сил України", – сказав він. дмітрій полянський, перший заступник постійного представника росії в ООН, заявив в інтерв'ю Newsweek, що без Бахмута неможливо досягти військових цілей путіна, які вимагають захоплення всього Донбасу.

У міру того, як українська позиція ставала все більш популярною, втрата Бахмута виглядала як цілком реальна можливість. Говорили про евакуацію, поки не стало надто пізно. 6 березня Зеленський наполягав, що цього не станеться, і, щоб не було жодних сумнівів, його підтримувало вище командування країни. Пізніше відбулися одні з найгостріших дебатів щодо мудрості української стратегії, яку обговорювали Майк Кофман і Роб Лі, які нещодавно повернулися з Бахмута.

В основі дебатів лежав хворобливий аналіз втрат і вигод, неминуче пов'язаний з оцінкою військової стратегії під час війни, коли кожна дія пов'язана з ризиками і перспективою великих втрат. Простіше кажучи, питання полягало в тому, чи варті втрати, з точки зору втрачених життів і витрачених дефіцитних боєприпасів, того, щоб відмовити росії в омріяній перемозі. Критики Зеленського побоювалися, що в кращому випадку втрата Бахмута буде відкладена, але з більшим ризиком жертв, особливо якщо росіянам вдасться оточити сили, що оборонялися, до того, як вони зможуть втекти.

Репортажі з фронту розповідали про обложену і виснажену оборону, яка витрачала боєприпаси з такою швидкістю, що запаси, особливо для артилерійських знарядь радянських часів, ризикували вичерпатися. Інтенсивність бойових дій з літа означала, що багато більш досвідчених українських солдатів були вбиті або поранені. Надходили повідомлення про те, що новобранці, яких кидали в бій, лякалися і ставали деморалізованими, а незабаром втрачали боєздатність. Про це в середині березня писала газета Washington Post:

"Якість української армії, яка колись вважалася суттєвою перевагою над росією, погіршилася за рік втрат, які забрали з поля бою багато найдосвідченіших бійців, що змусило деяких українських посадовців поставити під сумнів готовність Києва до довгоочікуваного весняного наступу".

Ці занепокоєння підхопили журналісти і запрошені аналітики. Вони були присутні у Вашингтоні, де деякі посадовці були розчаровані тим, що підтримують військові зусилля, які не можуть контролювати і спрямовувати.

Всупереч розсудливій думці про те, що евакуація була б найкращим варіантом, Зеленський не бажав віддавати росіянам більше території, якщо не було іншого вибору. Однією з проблем були порівняльні темпи виснаження, і НАТО припускало, що на кожну українську жертву припадає п'ять російських. Але в міру того, як українці все більше відступали, ця перевага зменшувалася. Це виглядало не дуже добре, коли досвідчені бійці втрачалися в обмін на російські "витратні матеріали". Крім того, евакуація неминуче призвела б до того, що росія швидко просувалася б дорогами на Краматорськ і Слов'янськ. Українці могли б відступити на рубежі, які було б легше захищати.

Зрештою, рішення Зеленського було настільки ж політичним, наскільки й військовим. Як і у випадку з іншими містами, за які велися подібні бої, про оперативні втрати можна було б сперечатися, але після такої запеклої боротьби це було б політичним ударом. Більше того, для росіян це було б ще більш серйозним ударом, якби вони не змогли просунутися далі в Донецьку область.

російський наступ призупинився через "надзвичайне виснаження". Перспектива українського контрнаступу починає заволодівати умами російського командування

Українцям вдалося утримати свої обмежені шляхи постачання до Бахмута відкритими і провести кілька контратак, щоб послабити тиск. російське командування, яке підсилило "вагнер", щоб не втратити темп, і, звичайно, його пропагандисти, були впевнені, що падіння міста неминуче. Готовність України продовжувати боротьбу, можливо, застала їх зненацька.

Відійшовши від Бахмута, росіяни мало чого досягли. Були численні дрібномасштабні зондування, які шукали вразливі місця в українських позиціях. Деякі з них були досить масштабними, найсерйозніша з яких була спрямована проти Вугледара. Наприкінці січня стало очевидно, що ця битва призвела до катастрофічних втрат 155-ї морської піхотної бригади рф, яка продовжувала йти вразливим маршрутом для атак на українські позиції і постраждала від цього. Після цього були нові атаки, але російське командування, схоже, відмовилося від цієї мети.

Нещодавно вони досягли більшого успіху в наступі на Авдіївку, поблизу окупованого Донецька, де їм вдалося вивести з ладу українські засоби протиповітряної оборони і, таким чином, незвично для цієї війни, вони могли використовувати авіацію в значних кількостях. Проте росіяни все ще намагаються зібрати бойову силу, щоб оточити українські війська. Українці повідомляють, що російський наступ на Авдіївку поки що вдається стримувати.

Головнокомандувач генерал Валерій Залужний вважає позицію стабілізованою, а українці все більше впевнені, що можуть утримати Бахмут. Міністерство оборони Великої Британії відзначило, що російський наступ "значною мірою призупинився" через "надзвичайне виснаження" російських сил. Генерал Олександр Сирський, командувач сухопутних військ України, 23 березня зазначив, що росіяни "втрачають значні сили ... і виснажуються", а євгєній прігожин попередив, що тепер вони зіткнулися з великими українськими силами (які він оцінив, дещо неправдоподібно, у 80 000 осіб).

Хоча ніколи не можна бути впевненим у репрезентативності постів у соціальних мережах, деякі з них із російського боку є надзвичайними. Ось відео тих, хто вижив з підрозділу, що налічував 161 особу, в якому зараз залишилося лише кілька десятків чоловіків. Є заяви про "таксу", щоб уникнути відправки безпосередньо в атаку, і про відсутність шансів вилікуватися в разі поранення. Ця розповідь про відчайдушний досвід чмобіків з Омська в боях за Вугледар і Адвіїку допомагає пояснити, чому росіяни не можуть просунутися далеко, з історіями про величезні втрати, про солдатів, які йдуть вперед лише тому, що їх вб'ють, якщо вони повернуться назад, про неточний артилерійський вогонь і про командирів, які або відсутні, або байдужі до долі своїх підлеглих:

"З боку командирів твориться беззаконня і свавілля. Командири відкрито говорять: "ви для нас лише м'ясо і більше нічого. Можете забути про обіцяні нагороди і виплати. Вас просто не існує".

Деякі підрозділи можуть діяти професійно і рішуче. Можливо, буде знайдено більше військ і прийнята інша тактика. Адмірал Джон Кірбі, член Ради національної безпеки США, зауважив на пресконференції, що "ми маємо всі підстави очікувати, що [путін] плануватиме інші наступальні операції, коли погода покращиться".

Проте було б дивно, якби російське командування не почало замислюватися над тим, що надмірне використання своїх сил у марних наступальних операціях залишає менше вільних сил і засобів для протидії українським наступальним операціям. Навіть неякісні з'єднання, не здатні довго підтримувати наступальні операції, можуть утримувати підготовлені оборонні рубежі. Перспектива українського контрнаступу починає заволодівати умами російського командування. москва також повинна змиритися з провалом з точки зору стратегічних наслідків своєї кампанії проти критичної інфраструктури України. Брифінг української розвідки стверджує, що росіяни зміщують свої пріоритети для ударів безпілотників і ракетних атак з енергетичних об'єктів на українські об'єкти логістики і зосередження техніки.

російська переоцінка? Стратегічний вибір путіна звузився

Визначальною подією наступних тижнів, як і раніше, вважається обіцяний український наступ. Він повинен забезпечити, як дехто думає, сильне потрясіння в бою, яке переконає москву в необхідності переглянути свою рішучість продовжувати війну. Зеленський намагається зменшити очікування, зазначивши, наскільки це залежить від темпів поставок зброї. Досвід війни з обох сторін показує, наскільки складними можуть бути наступальні дії проти підготовленої оборони.

Наразі українські війська все ще докладають значних зусиль для стримування російського наступу. Він ще не закінчився, і хоча завжди слід остерігатися видавати бажане за дійсне, розглядаючи невдачі росії (про це див. нещодавню підбірку Сема Гріна), необхідно бути готовим як до найкращого, так і до найгіршого розвитку подій.

З моменту вторгнення росія двічі серйозно переоцінювала свою стратегію. Перший раз стався наприкінці березня 2022 року, після того, як рф програла битву за Київ і була змушена відвести свої війська з півночі України. Це призвело до зменшення масштабів прагнень як у політичному, так і у військовому плані. Основна увага була зосереджена на Донбасі. Потім, через пів року, після того, як росія так і не досягла значних успіхів, а її війська були відкинуті з Харківської області і втратили позиції в Херсоні, сталася друга переоцінка. Вона відбулася у протилежному напрямку через тиск з боку жорстких націоналістичних критиків. путін подвоїв зусилля, піднявши ставки політично, анексувавши чотири області, мобілізувавши 300 000 осіб і розпочавши кампанію проти критично важливої інфраструктури України.

Через шість місяців жоден із цих заходів не просунув росію ні на крок уперед. Україна серйозно постраждала, але її відносна військова позиція покращується завдяки більшій кількості західних поставок (хоча і не так швидко, як хотілося б). Стратегічний вибір путіна звузився. Можливо, він наполягатиме на своєму, сподіваючись, що щось підвернеться. Аргументи проти того, аби визнати, що ця авантюра була катастрофічною, залишаються вагомими, і немає жодних доказів того, що його становище в кремлі перебуває під загрозою. Проте він і його генерали, мабуть, мають певні побоювання щодо наслідків успішного українського наступу, коли вони самі не можуть нічим похвалитися. Найімовірніше, він наполягатиме на тому, щоб генерали продовжували свій нинішній курс, можливо, йдучи на ще більший ризик, аби здобути хоч якусь перемогу. Однак я не здивуюся, якщо в якийсь момент він зателефонує своєму другові Сі Цзіньпіну і запитає, як просуваються справи з його мирною ініціативою.

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