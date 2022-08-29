Світ, якого прагне путін - Foreign Affairs

Пропонуємо вам адаптований переклад ґрунтовної статті у впливовому виданні Foreign Affairs двох відомих американок – науковиць та державних діячок – про справжні мотиви путіна, його довгострокову гру та як його уявні переконання про минуле спричинили та рухають війну проти України. Вони мають рацію: щоб протистояти путіну, Заходу потрібно розуміти його цілі, а ціль в нього одна зараз – капітуляція України, знищення української ідентичності та загарбання наших територій до "оновленої" імперії.

Джерело: Foreign Affairs

Про авторок:

Фіона Хілл (на фото праворуч) є старшим науковим співробітником Центру Сполучених Штатів та Європи Програми зовнішньої політики Брукінгського інституту. З 2017 по 2019 рік вона була старшим директором у справах Європи та росії в Раді національної безпеки США. Вона є авторкою книги "Тут немає нічого для вас: пошук можливостей у двадцять першому столітті".

Анджела Стент (на фото ліворуч) — позаштатний старший науковий співробітник Брукінгського інституту та почесний професор Джорджтаунського університету. Вона є авторкою книги "Світ Путіна: росія проти Заходу та з іншими".

путін сповнений рішучості сформувати майбутнє так, щоб воно виглядало як його версія минулого. російський президент вторгся в Україну не тому, що відчував загрозу розширення НАТО чи західних "провокацій". Він наказав провести "спеціальну військову операцію", оскільки вірить, що божественне право росії — керувати Україною, знищувати національну ідентичність країни та інтегрувати її народ у велику росію.

Він виклав цю місію в статті на 5 000 слів, опублікованій в липні 2021 року, під назвою "Про історичну єдність росіян і українців". У ній путін наполягав, що білоруси, росіяни та українці є нащадками русів, стародавнього народу, який заселяв землі між Чорним і Балтійським морями. Він стверджував, що їх пов'язує спільна територія, мова та православна віра. У його версії історії Україна ніколи не була суверенною, за винятком кількох історичних перерв, коли вона намагалася — і їй не вдалося — стати незалежною державою. путін написав, що "росія була пограбована" - позбавлена ключової території, коли більшовики створили Радянський Союз у 1922 році та створили Українську Радянську Соціалістичну Республіку.

За його словами, після розпаду Радянського Союзу Захід використовував Україну як платформу для погроз росії, і підтримував зростання там "неонацистів". Есе путіна, яке повинен мати при собі кожен солдат, відправлений в Україну, закінчується ствердженням, що Україна може бути суверенною лише в партнерстві з росією. "Ми єдиний народ", — заявляє путін.

Цей трактат і подібні публічні заяви ясно показують, що путін прагне світу, де росія головуватиме в новому слов’янському союзі, що складається з Білорусі, росії, України та, можливо, північної частини Казахстану (яка переважно слов’янська) — і де всі інші пострадянські держави визнають сюзеренітет росії. Він також хоче, щоб Захід і глобальний Південь визнали домінуючу регіональну роль росії в Євразії. Це більше, ніж просто сфера впливу; це сфера контролю, яка поєднує пряму територіальну реінтеграцію одних місць і домінування в сферах безпеки, політики та економіки в інших.

Путін серйозно налаштований досягнути цих цілей військовими і невійськовими засобами. Він розпочав війну в Україні з початку 2014 року, коли російські війська, одягнені в зелену бойову форму без розпізнавальних знаків, захопили контроль над Кримом у ході прихованої операції. За цим нападом швидко пішли таємні операції з підбурювання громадських заворушень у східних і південних областях України поблизу російського кордону. росії вдалося розпалити повстання на Донбасі та спровокувати збройний конфлікт, який призвів до 14 000 смертей протягом наступних восьми років. З лютого 2022 року всі ці регіони були об’єктом нападу та захоплення. Подібним чином у Білорусі путін скористався внутрішньою кризою та масштабними протестами у 2020 та 2021 роках, щоб обмежити простір для маневру лукашенка. Білорусь, яка має з росією так званий союзний договір, тоді була використана як плацдарм для "спеціальної військової операції" проти України.

російський президент дав зрозуміти, що його країна є ревізіоністською державою. У березневій промові 2014 року, присвяченій анексії Криму, путін звернув увагу Заходу на те, що росія йде в наступ, відстоюючи свої регіональні претензії. Щоб полегшити це завдання, путін згодом вжив заходів, які, на його думку, захистять російську економіку від санкцій, зменшивши її залежність від США та Європи, зокрема наполягаючи на внутрішньому виробництві найважливіших товарів. Він посилив репресії, проводячи цілеспрямовані вбивства та ув'язнюючи опонентів. Він проводив операції з дезінформації та займався підкупом і шантажем політиків за кордоном. путін постійно адаптував свою тактику, щоб пом’якшити відповідь Заходу — аж до того, що напередодні свого вторгнення, коли російські війська скупчилися біля кордонів України, він хвалився деяким європейським співрозмовникам, що "купив Захід". На його думку, Сполучені Штати чи Європа не можуть нічого зробити, щоб стримати його.

Поки що реакція Заходу на вторгнення загалом була єдиною та жорсткою. Агресивний напад росії на Україну став тривожним дзвінком для США та їхніх союзників. Але Захід повинен зрозуміти, що він має справу з лідером, який намагається змінити історичний наратив останніх ста років, а не лише періоду після закінчення холодної війни. володимир путін хоче привести Україну, Європу, та й увесь світ у відповідність до своєї версії історії. Розуміння його цілей є ключовим для розробки правильної відповіді.

Хто контролює минуле?

На думку володимира путіна, історія має значення, тобто та історія, як він її бачить. Концепція путіна щодо минулого може сильно відрізнятися від загальноприйнятої, але його наративи є сильною політичною зброєю, яка підкріплює його легітимність. Задовго до повного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року путін робив інтелектуальні вилазки в темні періоди минулого та маніпулював ключовими подіями, щоб створити внутрішнє та міжнародне виправдання для своєї війни. У 2010 році на щорічній зустрічі спонсорованого Кремлем міжнародного дискусійного клубу "Валдай" прес-секретар путіна сказав присутнім, що російський президент "постійно читає книги з російської історії". Він часто висловлюється про російську історію, в тому числі про своє місце в ній. Путін визначив Київ як центр свого прагнення "виправити" те, що він називає історичною несправедливістю: відокремлення України від росії під час утворення Радянського Союзу в 1922 році.

Одержимість президента імперським минулим росії глибока. У своїх кремлівських покоях путін стратегічно розмістив статуї російських монархів петра великого та катерини великої, які завоювали нинішні українські території у війнах зі Шведською та Османською імперіями. Він також узурпував історію України та привласнив деяких її найвидатніших діячів. У листопаді 2016 року, наприклад, прямо біля воріт кремля путін встановив пам’ятник Володимиру Великому, великому князю Київського князівства в Х столітті. Згідно з путінською версією історії, великий князь Володимир прийняв християнство від імені всієї стародавньої Русі в 988 році, що зробило його святим православного християнства і російською, а не українською фігурою. Конверсія означає, що окремої від росії української нації не існує. Великий князь належить москві, а не Києву.

Після війни путін подвоїв свої історичні аргументи. Він призначив свого колишнього міністра культури та близького помічника Кремля Володимира Мединського очолити російську делегацію на перших переговорах з Україною. За словами добре поінформованого російського вченого, Мединський був одним із авторів серії есе Путіна про Україну та її нібито злиття з росією. Як швидко стало зрозуміло, завдання Мединського полягало в тому, щоб наполягати на історичних претензіях росії до України та захищати спотворені наративи Путіна, а не просто домовитися про дипломатичне рішення.

Твердження Путіна, звичайно, є історичними отрутами, наповненими сумішшю часових і фактичних протиріч. Вони ігнорують, наприклад, той факт, що від 988 року ідея єдиної російської держави та імперії була через багато століть у майбутньому. Справді, перша згадка про москву як про важливе місце була зафіксована лише в 1147 році.

Звинувачення більшовиків

Напередодні вторгнення путін виголосив промову, в якій звинуватив лідера більшовиків володимира леніна в тому, що він знищив російську імперію, розпочавши революцію під час Першої світової війни, а потім "відокремив, розрізав історично російську землю". Як сказав путін, "більшовицька, комуністична росія" створила "країну, якої раніше ніколи не існувало" — Україну, вклинивши російські території, такі як Донбас, центр важкої промисловості, у нову Українську соціалістичну республіку. Насправді Ленін і більшовики по суті відтворили російську імперію і просто назвали її інакше. Вони створили окремі Радянські Соціалістичні Республіки для України та інших регіонів, щоб протиставити себе імперським царям, які панували в об’єднаній зрусифікованій державі та гнобили етнічні меншини. Але для путіна рішення більшовиків було нелегітимним, які пограбували росію її спадщину та підбурили "завзятих націоналістів" в Україні, які потім розвинули небезпечні ідеї незалежності. путін стверджує, що він усуває ці столітні "стратегічні помилки".

Наративи про НАТО також зіграли особливу роль у путінській версії історії. путін стверджує, що НАТО є інструментом американського імперіалізму та засобом для Сполучених Штатів продовжувати свою нібито холодну війну окупації та панування в Європі. Він стверджує, що НАТО змусило країни-члени Східної Європи приєднатися до організації, і звинувачує її в односторонньому поширенні у виключні сфери впливу росії. Насправді ці країни, які все ще були у страху після десятиліть радянського панування, вимагали стати членами блоку.

Але, за словами путіна, ці ймовірні дії Сполучених Штатів і НАТО змусили росію захищатися від військових посягань; У москви "не було іншого вибору", стверджує він, окрім як вторгнутися в Україну, щоб запобігти її вступу в НАТО, хоча організація не збиралася приймати країну. 7 липня 2022 року Путін заявив лідерам російського парламенту, що війну в Україні розв’язав "колективний Захід", який намагається стримати росію та "нав’язати свій новий світовий порядок решті світу".

Чим більше Росія намагається стерти українську національну ідентичність, тим сильнішою вона стає

Проте путін також підкреслює імперську роль росії. На московській конференції 9 червня 2022 року путін сказав молодим російським підприємцям, що Україна – це "колонія", а не суверенна країна. Він порівняв себе з петром першим, який вів "Велику Північну війну" протягом 21 року проти Швеції — "повернув і зміцнив" контроль над землями, що були частиною росії. Це пояснення також повторює те, що путін сказав президенту США Джорджу Бушу на саміті НАТО в Бухаресті в квітні 2008 року: "Україна — не справжня країна".

Сполучені Штати, звичайно, колись були колонією Великої Британії. Такими були Австралія, Канада, Індія, Ірландія та багато інших держав, які були незалежними та суверенними протягом десятиліть. Це не робить їх британцями і не дає Сполученому Королівству тепер право на претензії на контроль над їхніми долями, хоча в багатьох із цих країн англійська є першою чи другою мовою. Проте путін наполягає на тому, що російськомовні українці є підданими москви і що в усьому світі всі російськомовні є частиною "русского мира" з особливими зв’язками з батьківщиною.

Однак в Україні його вторгнення мало зворотний ефект. З 24 лютого 2022 року наполягання путіна на тому, що українці, які розмовляють російською, є росіянами, навпаки, допомогло посилити в Україні національну ідентичність, центром якої є українська мова. Чим більше путін намагається бомбами та артилерійськими снарядами стерти українську національну ідентичність, тим сильнішою вона стає.

Вигадуючи нацистів

Україна та українці мають непросту історію. Імперії приходили і зникали, а кордони змінювалися століттями, тому люди, які живуть на сучасній українській території, мають мінливі складні ідентичності. Але Україна є незалежною державою з 1991 року, і путін щиро засмучений тим, що українці наполягають на власній державності та громадянській ідентичності.

Візьмемо часті згадки путіна про Другу світову війну. З 2011 року путін закріпив "Велику Вітчизняну війну" як основоположну подію для сучасної росії. Він суворо дотримується офіційних наративів про війну. Він також представив свою поточну операцію як її наступницю; За словами путіна, вторгнення в Україну покликане звільнити країну від нацистів. Але для путіна українці є нацистами не тому, що вони дотримуються заповідей Адольфа Гітлера чи підтримують націонал-соціалізм. Вони є нацистами, тому що вони "завзяті націоналісти" — на зразок суперечливого українського партизана часів Другої світової війни Степана Бандери, який воював разом з німцями проти радянських військ. Вони нацисти, бо відмовляються визнавати себе росіянами.

Вигадка путіним українських нацистів набуло більшої популярності всередині країни, ніж деінде. Проте на міжнародному рівні твердження путіна про НАТО та проксі-війни зі Сполученими Штатами та колективним Заходом завоювали низку прихильників, від відомих науковців до Папи Франциска, який у червні 2022 року заявив, що війна в Україні була "можливо, якось спровокована". Західні політики та аналітики продовжують дискутувати про вину НАТО у війні. Ці аргументи зберігаються, навіть незважаючи на те, що анексія Криму путіним у 2014 році стала відповіддю на спроби України інтегруватися з Європейським Союзом, а не з НАТО. І дебати тривають, хоча коли Фінляндія та Швеція подали заявку на приєднання до альянсу в червні 2022 року, незважаючи на місяці погроз з боку росії, путін сказав журналістам, що в кремлівських чиновників "нема проблем зі Швецією та Фінляндією, як у нас з Україною". Отже, проблема путіна полягала не в НАТО. Причина в тому, що Україна хотіла асоціюватися з будь-яким іншим утворенням чи країною, окрім росії. Незалежно від того, чи хотіла Україна приєднатися до Європейського Союзу чи НАТО, чи мати двосторонні відносини зі Сполученими Штатами, будь-які з цих зусиль були б приниженням історії та гідності росії.

Але путін знає, що буде важко домовитися про врегулювання в Україні на основі його версії історії та узгодити принципово різні історії минулого. Більшість сучасних європейських держав виникли на руїнах імперій і розпаду більших багатоетнічних держав. Війна в Україні може призвести до посилення російського втручання для розпалювання тліючих конфліктів у слабких державах, таких як Боснія і Герцеговина та інших балканських країн, де історія та територіальні претензії також є суперечливими.

Проте незалежно від потенційної ціни, путін хоче, щоб його минуле переважало в політичному сьогоденні Європи. І для того, щоб це сталося, російські військові в повному складі борються з регулярною українською армією. На відміну від ситуації на Донбасі 2014-2022 років, коли росія неправдиво заперечувала свою причетність, ця війна є прямим конфліктом між двома державами. Як також заявив путін своїм російським парламентарям 7 липня, він налаштований боротися до останнього українця, хоча нібито вважає українців "братами".

За будь-яку ціну

путіну неприємно, що Сполучені Штати та європейські країни підтримують Україну військово. У відповідь він розпочав економічну та інформаційну війну проти Заходу, чітко сигналізуючи, що це не лише військовий конфлікт і боротьба за те, кому належить "власна історія". росія перетворила енергоносії, зерно та інші товари на зброю. Вона поширювала дезінформацію, зокрема, звинувачуючи Україну у вчиненні звірств, які сама росія вчинила на полі бою. Чи звинувачуючи західні санкції в посиленні голоду в Африці, коли саме росія блокувала поставки українського зерна на континент із Чорного моря. І в багатьох частинах світу росія перемагає в інформаційній війні. Поки що Захід не може бути повністю ефективним в інформаційному просторі.

Проте підтримка Заходом України була значною. Ця підтримка складається з двох основних елементів: зброї та санкцій, у тому числі високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS) зі Сполучених Штатів, які значно посилили здатність України завдавати ударів у відповідь по російським цілям. Інші члени НАТО також постачали зброю та гуманітарну допомогу. Але постійна потреба України поповнювати свої озброєння вже почала виснажувати арсенали країн-донорів.

Західні енергетичні, фінансові та експортні санкції були широкими, і вони впливають на російську економіку. Але санкції не можуть змінити погляд путіна на історію чи його рішучість підкорити Україну, тому вони не змінили його розрахунків чи його військових цілей. Дійсно, пильні спостерігачі кажуть, що путін рідко консультувався зі своїми економічними радниками під час цієї війни, окрім Ельвіри Набіулліної, голови центрального банку, яка спритно керувала курсом рубля. Це різкий відрив від минулого, коли путін завжди надзвичайно цікавився російською економікою та прагнув детально обговорити статистику та темпи зростання. Будь-яке занепокоєння щодо довгострокових економічних наслідків війни втратило його увагу.

На сьогодні російська економіка витримала санкції, хоча, за прогнозами, цього року темпи зростання впадуть. Справжні обмеження від західного експортного контролю відчують у 2023 році, коли росії не вистачатиме напівпровідників і запасних частин для її виробничого сектора, а її промислові підприємства будуть змушені закритися. Нафтова промисловість країни буде особливо страждати, оскільки вона втрачає технології та програмне забезпечення міжнародної нафтової промисловості.

Європа та Сполучені Штати запровадили широкомасштабні енергетичні санкції проти росії, а Європейський Союз зобов’язався поступово припинити імпорт нафти з росії до кінця 2022 року. Але обмежити імпорт газу набагато складніше, оскільки низка країн, зокрема Німеччина , мають небагато альтернатив для заміни російського газу в короткостроковій перспективі, і путін зробив енергетику зброєю, суттєво скоротивши постачання газу до Європи. Протягом 50 років Радянський Союз і росія вважали себе надійними постачальниками природного газу до Західної Європи у відносинах взаємної залежності: Європі потрібен був газ, а Москві потрібні були доходи від газу. Але цей розрахунок зник. Путін вважає, що росія може відмовитися від цих доходів, оскільки країни, які все ще купують російську нафту та газ, платять за них вищі ціни — вищі ціни, які він допоміг спровокувати, скоротивши російський експорт до Європи. І навіть якщо росія зрештою втратить доходи від енергоносіїв, путін, схоже, готовий заплатити цю ціну. Зрештою, його цікавить підрив європейської підтримки України.

Економічна та енергетична війна росії поширюється на перетворення на зброю атомної енергетики. росія захопила Чорнобильську станцію в Україні на початку війни, після того, як необачно відправила російських солдатів у високорадіоактивну "червону зону" та змусила український персонал на станції працювати в небезпечних умовах. Потім він покинув завод після того, як піддав солдатів токсичному випромінюванню. Згодом росія обстріляла та захопила Запорізьку АЕС України, найбільшу в Європі, і перетворила її на військову базу. Напавши на електростанцію та перетворивши її на військовий гарнізон, росія створила кризу безпеки для тисяч тамтешніх працівників. Широкомасштабна кампанія путіна не обмежується атомною енергетикою.

Мета Путіна – не переговори, а капітуляція України

росія також перетворила на зброю постачання продовольства, блокуючи Україну та не дозволяючи їй експортувати свої великі запаси зерна та добрив. У липні 2022 року за посередництва Туреччини та ООН, уклали угоду, яка дозволила Україні та росії експортувати зерно та добрива, але реалізація цієї угоди зіткнулася з численними перешкодами через війну, що точилася в Чорноморському регіоні. Дійсно, одразу після офіційного підписання угоди росія обстріляла частину інфраструктури критично важливого для України Одеського порту.

Путін відмовився від іншої історичної російської військової тактики — зв’язати опонента і чекати зими. Подібно до того, як його попередники зробили так, щоб армія Наполеона опинилася в сніговій пастці під москвою, а нацистські солдати замерзли на смерть під Сталінградом, путін планує змусити громадян Франції та Німеччини тремтіти в їхніх домівках. У своїй промові на Петербурзькому міжнародному економічному форумі в червні 2022 року путін передбачив, що в той час, як європейці зіткнуться з холодною зимою і страждатимуть від економічних наслідків санкцій, які їхні уряди запровадили проти росії та експорту російського газу, популістські партії піднімуться, і до влади прийдуть нові еліти. Червневі 2022 року парламентські вибори у Франції, коли ультраправа партія Марін Ле Пен збільшила кількість місць в одинадцять разів — головним чином через незадоволення виборців своїм економічним становищем — зміцнили переконання путіна. Розпад уряду прем’єр-міністра Італії Маріо Драгі в липні 2022 року та можливе повернення популістського, проросійського прем’єр-міністра восени також вважалися наслідками народного економічного невдоволення. Кремль прагне зруйнувати єдність Заходу проти росії під тиском дефіциту енергоносіїв, високих цін і економічних труднощів.

Водночас путін впевнений, що може перемогти. На перший погляд, народна підтримка війни всередині росії здається достатньо сильною. Опитування незалежного Левада-Центру показує, що після початку вторгнення рейтинг путіна зріс. Проте, є серйозні підстави для скепсису щодо глибини його активної підтримки. Сотні тисяч людей, які виступають проти війни, покинули країну. Багато з них прямо заявили, що хочуть бути частиною майбутнього росії, але не версією минулого володимира путіна. росіяни, які залишилися і публічно критикували війну, зазнали переслідувань або ув'язнень. Інші байдужі, або пасивно підтримують війну. Дійсно, життя більшості людей у ​​москві та інших великих російських містах протікає нормально. Поки що призовники, яких відправили воювати і вмирати, не є дітьми російської еліти чи міського середнього класу. Вони з бідних сільських районів, і багато з них не є етнічними росіянами. Чутки про те, що пов'язана з москвою група найманців Вагнера вербувала ув’язнених для війни після п'яти місяців бойових дій, показали, що росія зіткнулася з гострою нестачею живої сили. Але війська підштовхуються пропагандою, яка дегуманізує українців і робить бойові дії більш приємними.

Розділяй та володарюй

Незважаючи на заклики деяких осіб до врегулювання шляхом переговорів, які передбачали б українські територіальні поступки, путін, здається, не зацікавлений у компромісі, який залишив би Україну суверенною, незалежною державою — незалежно від її кордонів. За словами кількох колишніх високопосадовців США, з якими ми спілкувалися, у квітні 2022 року російські та українські учасники переговорів, здавалося, попередньо домовилися про контури переговорного проміжного врегулювання: росія відмовиться відійде до позицій 23 лютого, коли вона контролювала частину Донбасу та Крим, а в обмін Україна пообіцяла не прагнути до членства в НАТО й натомість отримати гарантії безпеки від низки країн. Але, як заявив міністр закордонних справ росії сергій лавров у липневому інтерв’ю державним ЗМІ своєї країни, цей компроміс більше не є можливим. Навіть віддати росії весь Донбас недостатньо. "Тепер географія інша", — стверджував лавров, описуючи короткострокові військові цілі росії. "Це і Херсонська, і Запорізька області, і низка інших територій". Мета – це не переговори, а капітуляція України.

У будь-якому разі переговори з росією — якщо не проводити їх обережно та з постійною підтримкою Заходом оборони та безпеку України — лише сприятимуть вигідній операційній паузі для москви. Через деякий час росія продовжить спроби підірвати український уряд. москва, швидше за все, спочатку спробує захопити Одесу та інші чорноморські порти, щоб зробити Україну економічно нежиттєздатною країною без виходу до моря. Якщо йому це вдасться, путін розпочне новий штурм і Києва з метою повалення нинішнього уряду та встановлення промосковського маріонеткового уряду. Отже, війна путіна в Україні, ймовірно, триватиме ще довго. Головним викликом для Заходу буде збереження рішучості та єдності, а також розширення міжнародної підтримки України та недопущення ухилення від санкцій.

Це буде нелегко. Чим довше триватиме війна, тим більший вплив на її хід матиме внутрішня політика. У 2024 році в росії, Україні та Сполучених Штатах відбудуться президентські вибори. Зазвичай вибори в росії та Україні призначаються на березень. Результат для росії заздалегідь визначений: або путін повернеться до влади, або за ним прийде наступник, ймовірно, зі спецслужб, який підтримує війну і ворожий до Заходу. Зеленський залишається популярним в Україні як воєнний президент, але йому не вдасться виграти вибори, якщо він піде на територіальні поступки. І якщо Дональд Трамп або республіканець з такими ж поглядами, як він, стане президентом Сполучених Штатів у 2025 році, підтримка України у США зникне.

Внутрішня політика також відіграватиме свою роль за межами цих трьох країн — і, фактично, за межами Заходу взагалі. Сполучені Штати та їхні союзники, можливо, хочуть ізолювати росію, але велика кількість держав глобального Півдня на чолі з Китаєм розглядають російсько-українську війну як локалізований європейський конфлікт, який їх не стосується. Китай навіть риторично підтримав росію, відмовився запровадити санкції та підтримав її в ООН. (Не слід недооцінювати міцність і важливість союзу росії з Китаєм.) Міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар узагальнив позицію багатьох країн, що розвиваються, коли сказав, що росія є "дуже важливим партнером у низці сфер". Для більшої частини глобального Півдня проблеми зосереджені на паливі, продовольстві, добривах, а також зброї. Очевидно, ці країни не стурбовані тим, що росія порушила Статут ООН і міжнародне право, здійснивши неспровокований напад на територію сусіда.

Є причина, чому ці країни не приєдналися до Сполучених Штатів і Європи для ізоляції москви. З 2014 року путін старанно залицявся до "решти" країн, що розвиваються, — навіть коли зв’язки росії із Заходом зіпсувалися. У 2015 році, наприклад, росія направила своїх військових на Близький Схід, щоб підтримати президента Сирії Башара Асада в громадянській війні в його країні. Відтоді росія налагодила зв’язки з лідерами всіх сторін конфлікту в цьому регіоні, ставши однією з небагатьох великих держав, здатних спілкуватися з усіма сторонами. росія має міцні зв’язки з Іраном, але також і з ворогами Ірану: зокрема з Єгиптом, Ізраїлем, Саудівською Аравією та іншими державами Перської затоки. В Африці російські воєнізовані формування надають підтримку низці лідерів. А в Латинській Америці російський вплив посилився, оскільки до влади прийшли більш ліві уряди. Там і в інших місцях росію досі сприймають як захисника пригноблених проти стереотипу американського імперіалізму. Багато людей на глобальному Півдні бачать росію спадкоємицею Радянського Союзу, який підтримував їхні постколоніальні національно-визвольні рухи, а не сучасний варіант імперської росії.

Мало того, що більша частина світу відмовляється критикувати або застосовувати санкції проти росії; великі країни просто не розділяють погляд Заходу на причини війни або наскільки серйозним є конфлікт. Натомість вони критикують Сполучені Штати та стверджують, що те, що росія робить в Україні, нічим не відрізняється від того, що Сполучені Штати робили в Іраку чи В’єтнамі. Вони, як і москва, виправдовують вторгнення росії як відповідь на загрозу з боку НАТО. Частково це сталося завдяки кремлівській пропаганді, яка посилила наративи путіна про НАТО та проксі-війни, та "мерзенні" дії Заходу.

Міжнародні інституції не особливо допомагали, як і країни, що розвиваються. Організація Об'єднаних Націй і Організація з безпеки і співробітництва в Європі виявилися неспроможними запобігти або зупинити цю війну. Здається, що вони дедалі частіше стають жертвами викривленого погляду путіна на минуле, а також погано структуровані, щоб відповідати викликам сьогодення.

Оманлива велич

Путінські маніпуляції історією свідчать про те, що його претензії виходять за межі України - до Європи та Євразії. Країни Балтії можуть бути в його колоніальному плані, як і Польща, частиною якої керувала росія з 1772 по 1918 рік. Велика частина сучасної Молдови була частиною російської імперії, і російські чиновники припустили, що ця держава могла бути наступною у їхньому полі зору. Фінляндія також була частиною російської імперії між 1809 і 1918 роками. Можливо, путін не зможе завоювати ці країни, але його екстравагантні зауваження про повернення російських колоній спрямовані на те, щоб залякати його сусідів і вивести їх з рівноваги. В ідеальному світі путіна, він має важелі впливу та контроль над їхньою політикою, погрожуючи їм, доки вони не дозволять росії диктувати їм зовнішню та внутрішню політику.

З точки зору путіна, глобальний Південь, як мінімум, залишатиметься нейтральним у протистоянні росії із Заходом. Країни, що розвиваються, будуть активно підтримувати москву. Оскільки організація БРІКС — Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка — збирається розширитися на Аргентину, Іран і, можливо, Єгипет, Саудівську Аравію та Туреччину — росія може отримати ще більше партнерів, які разом становлять значний відсоток світового ВВП і великий відсоток населення світу. Тоді росія стане лідером країн, що розвиваються, яким був Радянський Союз під час холодної війни.

Усе це підкреслює, чому Захід (Австралія, Канада, Японія, Нова Зеландія, Сінгапур, Південна Корея, Сполучені Штати та Європа) має подвоїти свої зусилля, щоб залишатися єдиними у підтримці України та протидії росії. У найближчій перспективі це означає спільну роботу, щоб протистояти російській дезінформації про війну та неправдивим історичним наративам, а також іншим спробам кремля залякати Європу, у тому числі шляхом навмисного бряцання ядерною зброєю та відключення електроенергії. У середньостроковій та довгостроковій перспективі Сполучені Штати, їхні союзники та партнери повинні обговорити, як перебудувати міжнародну та європейську архітектуру безпеки, щоб запобігти нападу росії на інших сусідів, яких вона вважає своєю сферою впливу. Але наразі НАТО є єдиною інституцією, яка може гарантувати безпеку Європи. Дійсно, рішення Фінляндії та Швеції приєднатися було частково мотивоване цим усвідомленням.

Наближаючись до періоду в чверть століття при владі, путін прагне побудувати свою версію російської імперії. Він "збирає землі", як це робили його особисті ікони — великі російські царі — і перевертає спадщину Леніна, більшовиків і врегулювання після холодної війни. Таким чином, путін хоче, щоб росія була єдиним винятком із невблаганного становлення та падіння імперських держав. У двадцятому столітті Австро-Угорщина та Османська імперія розпалися після Першої світової війни. Британія та Франція неохоче відмовилися від своїх імперій після Другої світової війни. Але путін наполегливо прагне повернути царську росію. Незалежно від того, чи переможе він в Україні, місія путіна вже має чіткий та безглуздий вплив як на Європу, так і на 22-річний економічний розвиток росії. Відновлюючи імперську позицію росії, намагаючись відвоювати Україну, путін скасовує одне з найбільших досягнень свого найвеличнішого героя. Під час свого правління Петро Перший відкрив вікно на Захід, подорожуючи до Європи, запрошуючи європейців приїжджати до росії та сприяти розвитку її економіки, а також переймаючи та адаптуючи навички європейських ремісників. Вторгнення та територіальні експансії володимира путіна зачинили це вікно. Вони повернули європейців і їхні компанії додому і підштовхнули покоління талановитих росіян до втечі. Петро повів росію в майбутнє. Путін повертає її в минуле.