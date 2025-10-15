"Томагавки" для України. Немає достатньої кількості, немає результату – Том Купер

Навіть якщо Україна отримає ракети Tomahawk, вони не стануть "чарівною паличкою", переконаний Том Купер. З одного боку мають місце брак наземних пускових, мізерні запаси ракет, політичні обмеження щодо цілей і, головне, вразливість перед щільною на лінії фронту російської ППО. На думку Тома Купера, ефект від обмежених пусків швидко згасне, як і з іншими зразками, до яких ворог адаптувався. Він наполягає, що Україна має концентруватися на нарощуванні власних далекобійних засобів (1000-1500 км) та носіїв, а не на символічних партіях дорогих ракет.

Поки сиджу й чекаю, доки ще один лікар виконає свою роботу, ось "швидка й брудна" відповідь на низку запитань щодо чуток про можливу передачу "крилатих ракет "Томагавк" в Україну".

1. Те, що Дампф може розмірковувати про надання будь-якого виду сучасного озброєння Україні, не означає, що він тепер "все-таки проукраїнський". Це лише означає, що він знайшов спосіб надати послуги різноманітним (багатим) друзям і (багатим) прихильникам через експорт зброї, оплачуваний європейцями. Це не робить Дампфа "проукраїнським", а тим більше "антипутінським". І тим більше "надійним". Це просто така сама жадібність і підступність, як і раніше.

2. Спочатку (наприкінці 1970-х – на початку 1980-х років) існували три основні варіанти крилатої ракети "Томагавк":

AGM-109 – авіаційна версія: вона програла конкуренцію AGM-86 ALCM, яку придбали ВПС США, і ніколи не випускалася серійно.

BGM-109 – наземний варіант з ядерною боєголовкою. Знята з озброєння ще у 1990-х роках (останні BGM-109A були виведені з експлуатації на початку 2010-х).

RGM-109 – (також UGM-109) оригінальний варіант ракети, що запускається з підводного човна, протикорабельна, з активним радіолокаційним шукачем.

Варіант ракети повітряного старту AGM-109, знятої незабаром після пуску з бомбардувальника B-52 під час випробувань у 1980-х роках. ВПС США надали перевагу "невидимій" AGM-86, незважаючи на те, що вона мала досить низький рівень надійності під час першого бойового застосування (проти Іраку в 1991 році).

3. Якщо США постачатимуть Україні будь-який тип ракет "Томагавк", то це був би наземний варіант (просто тому, що Україна не має ані літаків, які б підходили для неіснуючої AGM-109, ані військових кораблів чи підводних човнів, які б підходили для морських BGM- та підводних RGM-109 відповідно).

Наземний варіант потребує відповідних пускових установок на шасі (TEL), таких як цей причіп, що буксирується вантажівкою MAN KAT 8x8, як це було стандартно в ескадрильях ВПС США, оснащених "Томагавками", в 1980-х роках:

Проблема: сумніваюся, що будь-які з них досі існують.

Так, десь 6-7 років тому Пентагон оголосив, що розробляє нову пускову установку, але я не маю уявлення, як далеко просунувся цей проєкт (чи це був "Тайфун" чи щось подібне?). Отже, перша проблема – розробити придатну пускову установку, потім виробити її у достатній кількості, а тоді створити відповідні підрозділи: у 1980-х роках стандартна ескадрилья ВПС США, озброєна ракетами BGM-109G, складалася з кількох взводів, кожен з яких мав дві машини управління пусками і чотири пускових машини (зазвичай загалом 16 ракет на взвод).

4. Далі постає питання наявності. Звісно, останні варіанти BGM-109 і RBM-109 – TLAM Block IV і Block V – досі виробляються. Але виробництво йде повільними темпами; його ледь вистачає, щоб утримувати запаси США на рівні близько 3000+ ракет (мінус те, що останнім часом витратили проти Ємену та Ірану). Інакше кажучи: запаси TLAM у США були низькими вже роками, і за останні три роки це суттєво не покращилось. Сполученим Штатам знадобляться "роки", щоб виготовити достатньо для "значних" поставок – так само, як роками триває відновлення всіх SM-6, Patriot- і THAAD-перехопллювачів, витрачених за останні 2-3 роки (чи то через пожертви Україні, чи для порятунку Ізраїлю, чи для безнадійно безглуздої війни з хуситами від імені Ізраїлю)… або як британські запаси Storm Shadows і французькі SCALP-EG були майже вичерпані…

Це означає, що будь-які поставки в Україну будуть мінімальними: далеко не тими, що реально потрібні Україні, а це, скажімо, щонайменше 1000 одиниць… і що більше, то краще: адже чим більше українці зможуть застосувати в перші дні/тижні після надходження, то більше шкоди завдадуть. Згодом росіяни адаптуються до нової загрози, як вони робили з усім іншим, що "Захід" постачав досі.

5. Ба більше, немає жодних шансів, що США – і байдуже, буде при владі Дампф чи якийсь "демократ" замість нього (якщо в США взагалі відбудуться вибори) – повністю знімуть усі обмеження на застосування такого озброєння, як "Томагавк", по цілях у рф. Вони завжди наполягатимуть на остаточному слові щодо вибору цілей (ймовірно, також і щодо кількості ракет у залпі), як це вже було у випадку зі Storm Shadow (і як вони не могли зробити у випадку французьких SCALP-EG).

(Я просто не розумію, чому люди досі мріють, що американська зброя прийде без жодних "політичних умов". США завжди діяли саме так, ще з часів "плану Маршалла", і водночас звинувачували СРСР у такій поведінці. Лише простаки у питаннях сучасної воєнної історії досі думають інакше.)

6. Нарешті, "навіть якщо"… "Томагавк" може бути точнішим, ніж, скажімо, український "Фламінго", але він усе одно дозвуковий і тому так само "легко" виявляється, відстежується та збивається, як російські Х-101 чи "Калібр". Тобто їхня живучість лише мінімально краща.

Кадр із відео, на якому видно TLAM-D у польоті. Привертає увагу "стелс-подібна носова частина", спроєктована для додаткового зменшення (і без того низької) ефективної площі розсіювання. Ще одна важлива деталь: його турбореактивний двигун схований від радара завдяки встановленню всередині фюзеляжу; для порівняння, у Х-101 двигун висить під фюзеляжем і, якщо дивитися спереду, легко виявляється радаром. Це і є головна перевага BGM-109 перед його російськими аналогами на кшталт Х-101 і "Калібр".

Чому це важливо?

Тому що зараз лише 1-3% українських БпЛА та ракет, "випущених" по росії однією хвилею, прориваються через російський пояс ЗРК уздовж кордону. Так, ці 1-3% часто завдають видовищних ударів, спричиняючи багато вогню й диму (принаймні коли влучають у якийсь НПЗ), але їх просто недостатньо. Я дуже сумніваюся, що це кардинально зміниться, навіть якби США пішли так далеко, щоб оснастити "Томагавки" засобами РЕБ і відстрілом дипольних відбивачів та теплових пасток (як це зробили росіяни зі своїми крилатими ракетами)… А ймовірність того, що США встановлять на будь-які "Томагавки" для України ще й буксировані пастки… зітхання… приблизно така ж, як і те, що вони зроблять це для українських F-16.

7. Насправді, ідеальним варіантом для України було б отримати щось, що запускається з повітря і потім летить за балістичною траєкторією на відстань близько 1000-1500 км. І таке, що можна запускати з літаків типу F-16 чи Mirage, або принаймні з Су-27.

Проте, останнє, що я чув на цю тему: навіть Повітряні сили України про таке не думають, не кажучи вже про їхній "святий, мудрий і безмежно ефективний" уряд.

(Правда, у цьому сенсі Україна не надто відрізняється від більшості європейських ВПС).

Інакше кажучи: як M142 HIMARS, потім Leopard 2, потім основні бойові танки M1 Abrams, потім F-16 тощо... ні, навіть якщо якісь "Томагавки" коли-небудь і дістануться Україні, вкрай малоймовірно, що вони стануть "зброєю, яка виграє війну".

