"Томагавки" для України. Немає достатньої кількості, немає результату – Том Купер

Поки сиджу й чекаю, доки ще один лікар виконає свою роботу, ось "швидка й брудна" відповідь на низку запитань щодо чуток про можливу передачу "крилатих ракет "Томагавк" в Україну".
1. Те, що Дампф може розмірковувати про надання будь-якого виду сучасного озброєння Україні, не означає, що він тепер "все-таки проукраїнський". Це лише означає, що він знайшов спосіб надати послуги різноманітним (багатим) друзям і (багатим) прихильникам через експорт зброї, оплачуваний європейцями. Це не робить Дампфа "проукраїнським", а тим більше "антипутінським". І тим більше "надійним". Це просто така сама жадібність і підступність, як і раніше.
2. Спочатку (наприкінці 1970-х – на початку 1980-х років) існували три основні варіанти крилатої ракети "Томагавк":
- AGM-109 – авіаційна версія: вона програла конкуренцію AGM-86 ALCM, яку придбали ВПС США, і ніколи не випускалася серійно.
- BGM-109 – наземний варіант з ядерною боєголовкою. Знята з озброєння ще у 1990-х роках (останні BGM-109A були виведені з експлуатації на початку 2010-х).
- RGM-109 – (також UGM-109) оригінальний варіант ракети, що запускається з підводного човна, протикорабельна, з активним радіолокаційним шукачем.
Варіант ракети повітряного старту AGM-109, знятої незабаром після пуску з бомбардувальника B-52 під час випробувань у 1980-х роках. ВПС США надали перевагу "невидимій" AGM-86, незважаючи на те, що вона мала досить низький рівень надійності під час першого бойового застосування (проти Іраку в 1991 році).
3. Якщо США постачатимуть Україні будь-який тип ракет "Томагавк", то це був би наземний варіант (просто тому, що Україна не має ані літаків, які б підходили для неіснуючої AGM-109, ані військових кораблів чи підводних човнів, які б підходили для морських BGM- та підводних RGM-109 відповідно).
Наземний варіант потребує відповідних пускових установок на шасі (TEL), таких як цей причіп, що буксирується вантажівкою MAN KAT 8x8, як це було стандартно в ескадрильях ВПС США, оснащених "Томагавками", в 1980-х роках:
Проблема: сумніваюся, що будь-які з них досі існують.
Так, десь 6-7 років тому Пентагон оголосив, що розробляє нову пускову установку, але я не маю уявлення, як далеко просунувся цей проєкт (чи це був "Тайфун" чи щось подібне?). Отже, перша проблема – розробити придатну пускову установку, потім виробити її у достатній кількості, а тоді створити відповідні підрозділи: у 1980-х роках стандартна ескадрилья ВПС США, озброєна ракетами BGM-109G, складалася з кількох взводів, кожен з яких мав дві машини управління пусками і чотири пускових машини (зазвичай загалом 16 ракет на взвод).
4. Далі постає питання наявності. Звісно, останні варіанти BGM-109 і RBM-109 – TLAM Block IV і Block V – досі виробляються. Але виробництво йде повільними темпами; його ледь вистачає, щоб утримувати запаси США на рівні близько 3000+ ракет (мінус те, що останнім часом витратили проти Ємену та Ірану). Інакше кажучи: запаси TLAM у США були низькими вже роками, і за останні три роки це суттєво не покращилось. Сполученим Штатам знадобляться "роки", щоб виготовити достатньо для "значних" поставок – так само, як роками триває відновлення всіх SM-6, Patriot- і THAAD-перехопллювачів, витрачених за останні 2-3 роки (чи то через пожертви Україні, чи для порятунку Ізраїлю, чи для безнадійно безглуздої війни з хуситами від імені Ізраїлю)… або як британські запаси Storm Shadows і французькі SCALP-EG були майже вичерпані…
Це означає, що будь-які поставки в Україну будуть мінімальними: далеко не тими, що реально потрібні Україні, а це, скажімо, щонайменше 1000 одиниць… і що більше, то краще: адже чим більше українці зможуть застосувати в перші дні/тижні після надходження, то більше шкоди завдадуть. Згодом росіяни адаптуються до нової загрози, як вони робили з усім іншим, що "Захід" постачав досі.
5. Ба більше, немає жодних шансів, що США – і байдуже, буде при владі Дампф чи якийсь "демократ" замість нього (якщо в США взагалі відбудуться вибори) – повністю знімуть усі обмеження на застосування такого озброєння, як "Томагавк", по цілях у рф. Вони завжди наполягатимуть на остаточному слові щодо вибору цілей (ймовірно, також і щодо кількості ракет у залпі), як це вже було у випадку зі Storm Shadow (і як вони не могли зробити у випадку французьких SCALP-EG).
(Я просто не розумію, чому люди досі мріють, що американська зброя прийде без жодних "політичних умов". США завжди діяли саме так, ще з часів "плану Маршалла", і водночас звинувачували СРСР у такій поведінці. Лише простаки у питаннях сучасної воєнної історії досі думають інакше.)
6. Нарешті, "навіть якщо"… "Томагавк" може бути точнішим, ніж, скажімо, український "Фламінго", але він усе одно дозвуковий і тому так само "легко" виявляється, відстежується та збивається, як російські Х-101 чи "Калібр". Тобто їхня живучість лише мінімально краща.
Кадр із відео, на якому видно TLAM-D у польоті. Привертає увагу "стелс-подібна носова частина", спроєктована для додаткового зменшення (і без того низької) ефективної площі розсіювання. Ще одна важлива деталь: його турбореактивний двигун схований від радара завдяки встановленню всередині фюзеляжу; для порівняння, у Х-101 двигун висить під фюзеляжем і, якщо дивитися спереду, легко виявляється радаром. Це і є головна перевага BGM-109 перед його російськими аналогами на кшталт Х-101 і "Калібр".
Чому це важливо?
Тому що зараз лише 1-3% українських БпЛА та ракет, "випущених" по росії однією хвилею, прориваються через російський пояс ЗРК уздовж кордону. Так, ці 1-3% часто завдають видовищних ударів, спричиняючи багато вогню й диму (принаймні коли влучають у якийсь НПЗ), але їх просто недостатньо. Я дуже сумніваюся, що це кардинально зміниться, навіть якби США пішли так далеко, щоб оснастити "Томагавки" засобами РЕБ і відстрілом дипольних відбивачів та теплових пасток (як це зробили росіяни зі своїми крилатими ракетами)… А ймовірність того, що США встановлять на будь-які "Томагавки" для України ще й буксировані пастки… зітхання… приблизно така ж, як і те, що вони зроблять це для українських F-16.
7. Насправді, ідеальним варіантом для України було б отримати щось, що запускається з повітря і потім летить за балістичною траєкторією на відстань близько 1000-1500 км. І таке, що можна запускати з літаків типу F-16 чи Mirage, або принаймні з Су-27.
Проте, останнє, що я чув на цю тему: навіть Повітряні сили України про таке не думають, не кажучи вже про їхній "святий, мудрий і безмежно ефективний" уряд.
(Правда, у цьому сенсі Україна не надто відрізняється від більшості європейських ВПС).
Інакше кажучи: як M142 HIMARS, потім Leopard 2, потім основні бойові танки M1 Abrams, потім F-16 тощо... ні, навіть якщо якісь "Томагавки" коли-небудь і дістануться Україні, вкрай малоймовірно, що вони стануть "зброєю, яка виграє війну".