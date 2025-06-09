Трамп проти Маска. Переможцем може стати алхімік MAGA Джей Ді Венс – The Times

Британська The Times поділилася цікавими міркуваннями щодо конфлікту Трампа і Маска з точки зору інтересів віцепрезидента Джей Ді Венса. Поки він намагається бути своїм для усіх. Але чи вдасться йому пройти неушкодженим між бомбами та полум’ям?

Коли Ілон Маск почав погрожувати Дональду Трампа, зокрема – створити нову політичну партію, щоб конкурувати з Республіканською, а також звинуватив його у приховуванні файлів про Джеффрі Епштейна, один з розчарованих республіканців зауважив: "Ми більше не серйозна країна". Як пише The Times, це сталося на посольському прийомі у Вашингтоні. У MAGA-центрі Butterworth's того вечора відбувалося радісне святкування вигнання Маска. "Трамп завжди перемагає", – заявив один з учасників. На вулиці представники MAGA освистували Тесли, коли вони проїжджали повз. Це була розвага на честь розлучення з Маском.

Проте серйознішою історія стала виглядати, коли Маск заявив, що настав час замінити 78-річного президента на його віцепрезидента Джей Ді Венса. Правий активіст Ян Майлз Чон написав: "Президент проти Ілона. Хто виграє? Роблю ставку на Ілона. Трампу слід оголосити імпічмент, а Джей Ді Венс повинен замінити його". Відповідь Маска: "Так", зазначає видання.

Хоча вимога імпічменту спочатку привернула увагу, саме друга частина пропозиції, за словами The Times, розворушила Вашингтон. Торік, коли Трамп виграв вибори, Маск спочатку, здавалося, вступав на територію Венса, оскільки про нього говорили як про справжнього віцепрезидента через його близькість до Трампа.

Чи сподівається тепер Маск замінити Трампа на його молодого та амбітного заступника? Його коментарі, здавалося, виходили за межі цифрової люті. Маск сказав минулого тижня, що він переживе Трампа, пообіцявши, що буде поруч "40 з лишком років", порівняно з трьома з половиною роками, що залишилися Трампу в Білому домі.

The Times зазначає, що на маргінальних форумах і в приватних чатах MAGA довго говорили про "Темне Просвітництво": ідею про те, що США не потребують політика на чолі, а виконавчого директора, підтримуваного кабалою ультрабагатих технологічних баронів. Прихильники ідеї стверджують, що ці мільярдери найкраще підходять для вирішення світових проблем, або займаючи посади, або кружляючи довкола них. У Маска є статки — то хто може бути виконавчим директором?

Венсу 40 років, він вихованець Ліги плюща, протеже технологічного мільярдера Пітера Тіля (раннього прихильника Трампа і колишнього колеги Маска в PayPal, а також інвестора в кілька компаній Маска). Віцепрезидента також характеризують військова служба, виражену християнська віра та важке аппалачське виховання, детально описане в його мемуарах "Елегія селюка", що може сподобатися виборцям.

Як зауважує The Times, в інтерв'ю подкасту з Тео Воном у суботу Венс спробував внести ясність: "Слухай, чувак, я завжди буду лояльним до президента, і сподіваюся, що зрештою Ілон повернеться в загон. Можливо, це неможливо зараз, тому що він пішов так ядерно, але я сподіваюся, що це стане можливо".

Проте, на думку британського видання, у республіканських колах не залишилося непоміченим, що поки Трамп і Маск опустилися до війни, віцепрезиденту вдалося піднятися над сваркою. Замість того, щоб бути заплямованим, фаворит на заміну Трампа раптом виглядає як людина, спроможна утримати політичний рух, що ризикує розпастися.

"Він алхімік, – каже доцент філософії релігії в Кембриджському університеті та друг Венса Джеймс Орр. – У нього є сторона "традиційного братана" і сторона "технологічного братана", і він зливає їх, а вони є великими елементами MAGA".

The Times нагадує, що Трамп забезпечив перемогу на президентських виборах, побудувавши унікальну коаліцію, яка обіцяла змінити американську політику. Він об'єднав білих виборців, виборців без вищої освіти, чорношкірих і латиноамериканських чоловіків та молодих технологічних "братанів". Він апелював до розчарованих американців із робітничого класу та до прибережної еліти Кремнієвої долини. Усі хотіли змін, усі мали своє власне визначення цього, і всі думали, що отримають те, що хочуть, у тому, що позиціонувалося як дуумвірат Трампа-Маска.

Як зауважує видання, демократи все ще приходять до тями і поки що не змогли сформулювати жодної послідовної відповіді, але тепер рівняння знову змінилося. Фундаментальне питання, поставлене ворожнечею, що проявилася минулого тижня: що станеться з коаліцією Трампа-Маска?

Головним тригером для сварки, за словами The Times, є "один великий красивий законопроєкт" Трампа про великі податкові пільги для багатих, збільшення інвестицій у безпеку кордонів і армію, компенсовані деякими скороченнями витрат. Він пройшов Палату представників і тепер розглядається Сенатом, але під вогнем критики від Маска. Він назвав його "огидною мерзотою", яка збільшить величезний державний дефіцит, котрий так званий Департамент урядової ефективності (DOGE), намагався приборкати. Він пообіцяв на проміжних виборах наступного року "звільнити всіх політиків, які зрадили американський народ", підтримавши законопроєкт.

Республіканські політики хвилюються про це його повідомлення та гроші: у Маска глибокі кишені та довга пам'ять.

У американських технологічних колах настрій теж похмурий. "Сварка нічого не дає. Всі думають про ціну своїх акцій – чому вони просто не можуть залагодити це і рухатися далі?", – сказав один діяч із Кремнієвої долини. Але примирення виглядає малоймовірним. У п'ятницю Трамп сказав про Маска: "Бідолашний хлопець має проблему". Наступного дня, коли NBC News запитали, чи закінчилися його стосунки з Маском, Трамп відповів: "Я б так припустив".

Отже, запитує видання, як Венсу поки що вдається бути посередником, що отримує похвалу з усіх сторін? "Є компліментарна версія, а потім є більш цинічна версія", – пояснює інсайдер MAGA. За його словами, Венс менше прихильник MAGA, ніж люди усвідомлюють. Він просто жадібний до влади і обрав свою позицію, аби наблизитися до неї. Він не говорив би половини патріотичних речей, якби не відчував, що вон и подобаються електорату. "Але технологічні братани думають, що він загалом на їхньому боці", - зазначив інсайдер.

Нагадуванням про швидкість еволюції Венса стало те, що минулого тижня він відвідав п'яту річницю протарифного аналітичного центру «Американський компас». Віцепрезидент піднявся на сцену в якості почесного гостя для розмови із засновником групи Ореном Кассом, за якою спостерігав натовп у чорних краватках, що їв міні-бургери. "Ви – людина, яка спочатку була інтелектуалом, - сказав Касс. – Ви писали для National Review. Ви сиділи у барі до пізньої ночі, сперечаючись і допомагаючи формувати ці ідеї".

Венс вдав, що образився, і пожартував: "Я прийшов сюди безкоштовно, а ви мене ображаєте". Він сказав, що ці характеристики змусили його подумати про себе: "Який же він мудак!"

Це відео широко розійшлося по Капітолійському пагорбу. "Це нагадування, що у Венса не було багато з цих популістських поглядів MAGA кілька років тому", – зауважив один з республіканських функціонерів.

Отже, у що вірить Венс? Наразі, як наголошує The Times, він один із найбільш лояльних захисників Трампа і найбільш впевнений спікер адміністрації з тем від тарифів до зовнішньої політики. Проте колишнього критика Трампа важко прив'язати. Протягом останнього тижня або близько того він виголосив основну промову на криптоконференції і був почесним гостем в аналітичному центрі, очолюваному економічним популістом. Чи є він своїм для кожного? Сформувати таку думку, як вважає видання, можна, частково тому, що він не вписується в стандартну форму. Нових правих задовольняє крутити ліворуч в економіці й праворуч у культурі, і це ключ до розуміння трампізму загалом, і звісно, венсизму.

"Якби Маск був політично розумним, він би просто щодня онлайн хвалив Венса і зводив Трампа з розуму", – каже співрозмовник британського видання з Вашингтгону.

Поки що Венс, на думку The Times, розумно розіграв наслідки розколу з Маском: достатньо близько до Трампа, щоб уникнути його гніву, достатньо поважно, щоб тримати донорів задоволеними, і достатньо двозначно, щоб дозволити кожному проєктувати на нього те, що вони хочуть.

Втім, настрій у Вашингтоні змінюється і швидко. Маск спущений з ланцюга, Трамп налаштований на бійку, а коаліція ризикує розколотися. Наразі Венс – свій для усіх – фаворит, щоб тримати полум'я MAGA живим до 2028 року. Але в русі, побудованому на тестах лояльності та спіралях чистоти, це не завжди благословення. Як сказав один помічник з конгресу цього тижня: "Він йде по канату між бомбою та багаттям", завершує публікацію The Times.

Джерело: The Times