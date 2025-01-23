Трамп, росія, Європа, Китай: нічого невідомо. Навіть зараз – Едвард Лукас

Відомий колумніст The Times та експерт Центру аналізу європейської політики Едвард Лукас, який є постійним гостем безпекової конференції "Снігової зустрічі" в Литві, поділився своїми враженнями від розмов в невимушеній атмосфері з політиками, експертами та військовими. Теми – прийдешній рік і доля України, Європи та світу.

Коли насувається криза, запитань все ще більше, ніж відповідей.

Литовська "Снігова зустріч" менш відома, ніж Давос. Але вечірня сесія, яка передує публічній частині щорічної конференції з питань безпеки, є вишуканим фуршетом для всіх, хто цікавиться європейською безпекою. Кілька десятків високопосадовців, які приймають рішення, відверто розмовляють на закритій сесії, діляться своїми думками і занепокоєннями.

Я є єдиною людиною, яка була присутня на кожній "Сніговій зустрічі", починаючи з 2008 року. Але цього року мене вразила широта дискусії. Напевно, на цьому етапі питання повинні бути більш зрозумілими? Ось неповний перелік того, в чому ми розходимося.

Трамп. Чи є новий президент США провісником апокаліпсису в трансатлантичній безпеці, чи вкрай необхідним руйнівником? Розмови гудуть від новин про різку розмову президента з прем'єр-міністром ультра-лояльного американського союзника Данії. Невже минулі жертви у війнах під проводом США в далеких країнах нічого не варті в нашу епоху транзакцій? Чи це просто ще одна вибоїна на дорозі? Трамп, можливо, буде пихкати і пихкати, але в підсумку нічого не зробить. Коротше кажучи, пристебнути ремені чи врятуватись?

росія. З одного боку, путін прямує до катастрофи. Військові запаси радянських часів вичерпані. Економіка летить шкереберть. І все заради поки що тривіальних територіальних придбань. росії знадобиться десятиліття або й більше, щоб оговтатися від своєї невдалої авантюри в Україні. Все, що нам потрібно – це терпіння і рішучість. Все буде добре.

Якщо подивитися з іншого боку, то картина похмура. Україна заплатила страшну ціну. У неї закінчуються солдати. Фронт розвалюється. Західна підтримка розпадається. путін показав, що ядерний шантаж працює. Тепер він пожинає свої плоди. Без різкого збільшення підтримки Україні кінець, і на черзі країни Балтії.

Європа. Кризи виковують єдність. Так само, як фінансова криза створила банківський союз, а пандемія змусила Європейський Союз змінити правила запозичень, зараз криза безпеки сприяє створенню довгоочікуваного оборонного союзу на континенті. Так, тут складно. Але з огляду на дим та шум будівництво триває. Європа звільняється від американської опіки, і світ від цього тільки виграє.

"Не так швидко", – лунає аргумент з іншого боку кімнати. Європа розхитується. Все, що ми бачимо, – це кілька модних іграшок. Компоненти сучасної армії – сенсори, ядерна зброя, логістика, командування і контроль для інтеграції всього на полі бою – відсутні. Європейцям знадобиться десятиліття або більше, щоб заповнити прогалини, залишені Сполученими Штатами. А росія буде готова набагато раніше.

Британія. Уряд Кейра Стармера – це безлад. Зараз ніхто не повинен сприймати Велику Британію після Брекзиту всерйоз. Їй не вистачає військової, дипломатичної та економічної ваги, щоб здійснювати лідерство в Європі. Але, хіба це хтось співає в кутку? Британія все ще залишається єдиною ядерною державою, здатною стримувати росію, культурним флагманом і центром розвідки. Не варто поки що списувати британців з рахунків.

Китай. Якщо ми хочемо зберегти інтерес американців до Європи, ми повинні показати новій адміністрації, що ми зацікавлені у стримуванні Китаю. Це означає протистояти залякуванням Комуністичної партії Китаю щодо Тайваню, підтримувати нашу торгівлю та інвестиції, а також стримувати втручання Пекіна в наші власні суспільства.

Або ж: не лізти у справи, які нас не стосуються. Цілком можливо, що Трамп укладе угоду з Сі Цзіньпіном. Головним пріоритетом для Європи є процвітання і стабільність, а не випадкові акти геополітичного егоїзму.

Німеччина. Незамінний європейський локомотив, що виходить із Zeitenwende сильнішим і рішучішим? Чи катастрофічним розчаруванням, скаліченим внутрішніми чварами? Вирішувати вам.

Дата проведення "Снігової зустрічі" наступного року ще не визначена. Але я думаю, що теми вже відомі.

Джерело: CEPA