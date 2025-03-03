російські пропагандони зловтішалися з ситуації в Білому домі на всіх російських пропагандистських шарманках. Напередодні зустрічі, російські депутати навіть передбачали таку поведінку Трампа із Зеленським. І позиція Трампа стала прямим результатом його півторагодинної розмови з путіним, наголошує Джулія Девіс, яка моніторить російське телебачення.

У четвер депутат Держдуми Олег Морозов припустив, що "дядько" Трамп "відшмагає" Зеленського в Білому домі.

Ганебне видовище, коли президент Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Д. Венс по черзі ображали президента України Володимира Зеленського під час зустрічі в Білому домі в п'ятницю, було приємним видовищем для прокремлівських пропагандонів у Москві. Вони описали це як пастку, задуману як спосіб для Америки розлучитися з Україною і вони не могли отримати більше задоволення від того як розгорталися події.

Виступаючи в п'ятничному випуску новин на каналі "Соловйов Live", політолог Олександр Воскобойніков зазначив, що Трамп "просто заманив Зеленського в Білий дім на цю зустріч. Інакше я не можу це пояснити. Те, що там відбулося, було заздалегідь спланованою операцією, яка повинна була показати всьому світу, що американці виходять. Принаймні, це те, що вони демонструють".

Ведучий Сергій Карнаухов захоплено описував ці події як "неймовірні", його голос тремтів від хвилювання. Він сказав: "Зеленський отримав те, що заслужив. Це його доля. Суд історії почався на наших очах". На завершення ефіру канал показав новий рекламний ролик, профінансований за рахунок краудфандингу, який почав транслюватися наприкінці лютого. Він починався словами: "Ми за крок до перемоги. Це момент істини... Зараз або ніколи".

Днем раніше засідку в Овальному кабінеті для Зеленського передбачив депутат Державної думи Олег Морозов в ефірі програми "60 хвилин" на російському державному телебаченні. Морозов заявив, що зустріч буде уроком приниження, покликаним змусити Зеленського капітулювати перед США, а згодом і перед росією. Депутат заявив, що український президент летить до Америки "підписувати акт капітуляції", маючи на увазі угоду про поклади рідкісноземельних металів, яку Трамп хотів отримати в якості "відплати" за попередню допомогу Україні. Описуючи Трампа як "папу" Зеленського, Морозов передбачив: "Вони будуть втирати його носом у все, як замурзане цуценя... Тоді він підпише все, що йому скажуть підписати". Ведучий Євген Попов додав: "Але спочатку "папа" його відшмагає".

Під час того ж шоу декан Вищої школи телебачення Московського державного університету Віталій Третьяков похвалив Трампа, пояснивши: "Мені дуже подобається те, що він зараз робить... Мені подобається його революційний підхід... Він зробив за нас нашу роботу, на яку ми не наважувалися".

Попов зазначив, що Трамп душить друзів і союзників Америки. Третьяков зауважив: "Він проводить політику, яка вигідна росії". Він припустив: "Що стосується України, він готовий дати росії все, що вона хоче взяти".

російські експерти та аналітики неодноразово заявляли, що Москва не прагне миру, а натомість хоче завоювати якомога більшу частину України. Вони пояснювали, що прибрати Зеленського зі свого шляху необхідно для досягнення мети Кремля – підпорядкування сусіда.

Прагнення адміністрації Трампа змусити Україну віддати свої права на надра зіграло на руку російським пропагандистам. Вони відкрито висловлювали намір використати односторонню угоду для того, щоб очорнити Зеленського як "нелегітимного" президента, який погодився віддати майбутнє України, фактично перетворивши покоління українців на підневільних слуг Сполучених Штатів – і все це без отримання жодних гарантій безпеки.

Коментар Трампа про нагальну необхідність проведення виборів у воєнний час, як стверджується, став результатом розмов путіна з американським президентом і його спеціальним посланцем Стівом Віткоффом. Провідний кремлівський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що погляди адміністрації Трампа повністю збігаються з тим, як все бачить Москва, і п'ятничний провал ще раз це підтвердив.

Джерело: The Daily Beast