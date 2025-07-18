Трамп звертає увагу на Україну. російський бізнес вважає, що шанс втрачено – Washington Post

Позиція Трампа щодо України та загострення його критики путіна викликали занепокоєння серед російської еліти, яка вважає, що було втрачено шанс на мирне врегулювання, пише Washington Post. Водночас російська фінансова еліта стурбована погіршенням економічної ситуації в країні через санкції та військові витрати. Попри зростаючі внутрішні проблеми та рекордну підтримку мирних переговорів серед населення, путін та його оточення залишаються переконаними у своїй перевазі та готовності до подальшої ескалації конфлікту.

Нова угода президента Дональда Трампа про постачання зброї та його дедалі гостріша критика путіна викликали у деяких росіян побоювання, що путін можливо переграв сам себе, пише американська Washington Post.

На думку видання, росія, здається, проігнорувала погрозу президента Дональда Трампа ввести мита проти Москви та її торгових партнерів, якщо війна з Україною не закінчиться протягом 50 днів, але є ознаки зростаючого занепокоєння серед деяких фракцій еліти країни, що можливо було втрачено шанс.

Трамп висловив своє розчарування з приводу продовження бомбардувань України з боку Москви. Він попередив, що готує "важливу заяву" щодо росії і "уважно" вивчає "дуже, дуже жорсткі санкції", які готує Сенат. Відтоді, як зауважує WP, багато хто в Москві готувався до його заяви, і минулого тижня російський фондовий ринок зазнав падіння. Але до ранку вівторка він відновився, піднявшись на4 % з моменту заяви Трампа в понеділок ввечері.

Медведєв заявив у вівторок, що росія "не переймається" тим, що він назвав "театральним ультиматумом Кремлю". Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москві потрібно більше часу, щоб проаналізувати коментарі Трампа, які, за його словами, були "досить серйозними". "Наразі ми можемо однозначно сказати одне: здається, що таке рішення, яке приймається у Вашингтоні, в країнах НАТО і безпосередньо в Брюсселі, сприймається українською стороною не як сигнал до миру, а як сигнал до продовження війни", – заявив Пєсков.

Міністр закордонних справ росії Сергій Лавров заявив, що Євросоюз "намагається втягнути США у вир санкцій", але відкинув погрозу Трампа як ще один ультиматум. "50 днів – раніше це було 24 години, також було 100 днів, ми вже все це пережили, – сказав він. – Проти нас вже введено безпрецедентну кількість санкцій. Ми справляємося. Я не маю сумнівів, що ми впораємося".

Як зазначає WP, оскільки ці 50 днів припадають на середину літнього наступу росії, термін, встановлений США, ймовірно, дозволить Москві продовжувати наступ у розпал бойових дій. "Заява Трампа виявилася набагато слабкішою, ніж будь-хто очікував", – заявила старша наукова співробітниця Центру Карнегі "росія-Євразія" Тетяна Становая.

Проте, за словами WP, нова угода Трампа про постачання зброї та його все більш гостра критика жорсткої військової кампанії путіна викликали занепокоєння серед деяких фракцій російської еліти з приводу поглиблення конфлікту та побоювань, що путін міг переоцінити свої сили.

"Кількість тих, хто незадоволений путіним за те, що він міг зупинити війну, але не зробив цього, зростає, – каже Становая. – Питання не в тому, чи була така угода реально можливою, а в переважаючому настрої – переконанні, що був момент можливості, який був односторонньо змарнований через впертість і нераціональність путіна".

Навесні, на думку WP, була надія, що Трамп і путін досягнуть угоди і санкції пом'якшать, особливо після заяв Стіва Віткоффа про угоду щодо скасування санкцій і визнання територіальних завоювань росії в обмін на заморожування лінії фронту. Угода була неможливою, тому що, "як сказав Джей Ді Венс, путін хоче занадто багато", – вважає Становая.

Видання нагадує, що Кремль зазначив, що такий підхід є прийнятним лише "як відправна точка". Імпульс для укладення угоди згас, особливо з огляду на опір України та Європи щодо угоди, яка могла б дати Москві можливість згодом захопити додаткові території, і росія залишилася прихильною своїм жорстким, максималістським цілям.

Оскільки угоди не передбачається, зауважує WP, серед членів фінансової еліти росії зростає занепокоєння щодо погіршення стану російської економіки, яка страждає від інфляції через існуючий режим санкцій та військові витрати путіна. Зусилля Центробанку щодо стримування зростання цін шляхом встановлення надзвичайно високих процентних ставок на рівні понад 20% призвели країну до кредитної кризи та рецесії.

Один за одним російські чиновники, які брали участь у економічному форумі в Санкт-Петербурзі минулого місяця, попереджали, що російська економіка "переохолоджується", оскільки інвестиції вичерпалися, а кількість прострочених платежів різко зросла. Глава одного з найбільших російських виробників сталі, компанії "Северсталь", попередив про скорочення виробництва та закриття заводів у російській металургійній промисловості, а впливовий глава російського союзу промисловців і підприємців Олександр Шохін попередив, що багато компаній перебувають у "переддефолтній ситуації" через загрозу боргової кризи.

Голова Центробанку Ельвіра Набіулліна заявила, що резерви, які дозволили російській економіці зростати протягом двох років в умовах війни, "вичерпалися".

"Кредитна криза. Рецесія. Все це зрозуміло кожному. Але політична воля спрямована в іншому напрямку", – сказав російський чиновник, який побажав залишитися анонімним, побоюючись помсти. За його словами, Кремль "б’є в барабани війни. Панівний настрій там – на війну до переможного кінця. Звісно, зазначив він, підприємці та економісти закликають до обережності та переговорів. Але військові та дипломати закликають до війни до самого кінця. Наразі, сказав він, дискусія точиться лише про "усунення коренів конфлікту та про те, як ми захопимо всю територію".

За словами цього ж чиновника, Кремль вважає, що має перевагу. росія "відчула підтримку свого китайського брата. І вона відчула повну підтримку свого північнокорейського брата".

Проте, за словами WP, опитування громадської думки, опубліковане минулого тижня російським Левада-центром, показує, що 64% росіян підтримують мирні переговори замість продовження війни, що є рекордним показником другий місяць поспіль. За словами Станової та чиновника, хоча невдоволення поглибленням конфлікту і продовженням путіним завоювання українських територій повільно проникає в систему, путін та інші особи, що приймають рішення, ймовірно, не усвідомлюють цього, оскільки такі думки тримаються подалі від центрів влади.

"путін і люди в Москві, пов'язані з владою, вважають, що ми все одно розгромимо Україну", – каже Становая.

Економісти стверджують, що росія може продовжувати військові дії ще протягом 18-20 місяців, незважаючи на зростаючі економічні проблеми в умовах чинного режиму санкцій, за умови, що ціни на нафту не будуть тривалий час падати.

Багато хто в Москві відкидає погрозу Трампа ввести 100% вторинні мита на країни, що торгують з росією, такі як Китай та Індія, як абсолютно нереалістичну. "Уявити, що США розпочнуть тотальну торговельну війну, наприклад, проти Індії, дуже малоймовірно", – вважає один з політичних аналітиків, пов'язаних з Кремлем. За його словами, рішення Трампа надати Україні більше американської зброї лише ще більше підштовхне путіна до продовження агресивної наступальної політики та поглиблення конфлікту.

Як підкреслює WP, зміна позиції Трампа щодо росії не залишилася непоміченою державною пропагандистською машиною, яка після кількох місяців досить поміркованого висвітлення діяльності президента США, обернулася проти нього з подвійною силою і порівняла його з Байденом – попередником, якого Трамп не упускає нагоди критикувати.

Телеведуча Ольга Скабеєва заявила, що критика росії з боку Трампа стає "все більш скандальною", додавши: "Трамп повертається до того, як Байден завершив своє президентство".

Після того, як Трамп заявив, що путін хоче "продовжувати вбивати людей" в Україні, пропагандист Володимир Соловйов попередив, що росія може знищити Америку за допомогою свого величезного атомного підводного безпілотника "Посейдон", озброєного ядерною зброєю. Минулого тижня він заявив, що Трамп "збожеволів" і "на наших очах перетворюється на Байдена". Він висловив особливе обурення з приводу повідомлення CNN про те, що Трамп на благодійному вечорі 2024 року хвалився, що колись погрожував путіну бомбардуванням Москви, якщо той вторгнеться в Україну. Два "Посейдони", що атакують різні частини США, "викличуть радіоактивне цунамі", заявив Соловйов у своїй програмі "Повний контакт". Він додав, що росія має зброю, яку не може перемогти жодна система ППО. Соловйов заявив, що росія повинна дати Заходу по носу, завершує публікацію Washington Post.

Джерело: Washington Post