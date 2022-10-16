Три українських генерали з попередньої статті Міка Раяна і генерал Воробйов. Пригадує екскомандувач армії США в Європі Марк Гертлінг

Колишній командувач армії США в Європі Марк Гертлінг коментує статтю австралійського генерал-майора у відставці Міка Раяна про нове покоління українських військових командирів "Розповідь про трьох генералів".

Мій друг, австралійський генерал-майор у відставці Мік Раян написав чудову статтю про тих, хто керує українською армією. Дуже рекомендую!

Сподіваюсь, Мік не буде проти, але я хотів би додати кілька думок та одне критичне зауваження.

Мік описує дії генералів Валерія Залужного, Андрія Ковальчука та Олександра Сирського і те, як вони увійдуть у військову історію України (подібно до Ейзенхауера, Бредлі та Монтгомері у день "Д").

Агресивні, адаптивні, інноваційні... нове покоління.

У квітні, Politico опублікувало чудову статтю про Залужного, в якій сказано, що він є частиною "нового покоління українських офіцерів, які з’їли зуби в жорстокій восьмирічній війні на Донбасі і ... були на полігонах по всій Європі, щоб тренуватися з силами НАТО".

Не знаю Ковальчука і Сирського, але з тодішнім полковником Залужним я зустрічався на одному з таких "навчань НАТО" під назвою "Rapid Trident" на Яворівському полігоні. Він командував 51-ю окремою механізованою бригадою ЗСУ.

Залужного - і ще кількох полковників - мені представив тодішній командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник Геннадій Петрович Воробйов.

Про свого друга Геннадія, нині покійного генерал-полковника Воробйова, я писав у BulwarkOnline у березні.

Генерал-полковник Воробйов був візіонером. Коли 18 листопада 2009 року його було призначено Головнокомандувачем Сухопутних військ, він поставив собі за мету трансформувати українську армію.

У нього було кілька напрямків: нова доктрина, сучасна підготовка, позбавлення від старої гвардії і розвиток нової.

Геннадій розпочав свою кар'єру в Радянській Армії - ще до здобуття Україною незалежності в 1991 році - і сказав мені, що йому потрібно позбавити ЗСУ від усіх пережитків радянської моделі.

Його головним пріоритетом був розвиток лідерства: характер, стандарти, етика, ініціатива, відданість Україні.

Тодішній командир 51-ї мехбригади полковник Залужний був одним з таких. Пам'ятаю його широку посмішку, очевидну любов до своїх солдатів і "сміливе" почуття гумору. Шкода, що у мене немає фотографії нашої зустрічі.

Читаючи статтю Міка, мені стало очевидно, що три українських генерали є еквівалентом трьох найкращих... Айка, Бреда, Монті.

Але також очевидно, що Геннадій був дуже схожий на генерала Джорджа Маршалла, зберігаючи імена потенційних лідерів у маленькій чорній книжечці.

Я дуже радий, що Мік Раян написав свою статтю. Розуміння ролі "особистостей" є важливим. Позитив, енергія, небайдужість, характер, цінності, бачення майбутнього, створення лави талантів - все це сприяє успіху. Риси лідера, яких ми всі потребуємо.

Але для успіху потрібно мати бачення, створювати стандарти, адаптуватися і, найголовніше, - навчати, тренувати, консультувати, наставляти, коучинг, щоб побудувати лаву запасних для майбутнього.

Активний пошук і розвиток тих, хто має потенціал.

Тож дякую, Мік.

О... Одне зауваження?

"Корозія". Оскільки це слово не є доктринально визначеним або універсально зрозумілим, я вважаю, що ми повинні дотримуватись оперативно-мистецької конструкції "послідовності боїв для досягнення конкретних стратегічних цілей". Це те, що зробили українці.