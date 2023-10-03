Що отримують США, коли допомагають Україні. І що можуть втратити, припинивши допомогу – Макс Бут

Нещодавнє рішення Конгресу забезпечити фінансування американського уряду, але виключити допомогу Україні з тимчасового фінансування викликало широку критику в США серед експертів, аналітиків та військових. Колумніст Washington Post і експерт Ради з питань міжнародних відносин Макс Бут намагається це пояснити Заходу у своїй колонці. iPress доповнив його роздуми репліками інших експертів та військових на платформі Х, які поділяють занепокоєння автора. Основні висновки: США втрачають довіру союзників, сприяють путіну і пришвидшують можливу агресію Китаю на Тайвань.

Підтримка республіканцями України знижується. Що отримали США за інвестиції в Україну

"Доброю новиною є те, що Конгрес несподівано уникнув припинення роботи уряду в останню хвилину в суботу. Погана новина полягає в тому, що мільярди доларів фінансування для України були вилучені з резолюції на догоду республіканцям у Палаті представників, які хочуть повністю припинити допомогу демократії, яка бореться за своє існування", – так прокоментував події у США навколо допомоги для України в своїй колонці у Washington Post Макс Бут.

За його словами, допомога Україні все ще має підтримку приблизно двох третин обох палат, але минулого тижня було досягнуто небезпечного рубежу, коли більше республіканців Палати представників проголосували проти допомоги Україні (117), ніж за (101). Це відображає ширший поворот у республіканській думці: лише 39% республіканців заявили в нещодавньому опитуванні CBS News-YouGov, що Сполучені Штати повинні надсилати зброю в Україну, а 61% сказали, що не повинні.

Щоб зробити правильні речі для України, пише Макс Бут, спікер Палати представників Кевін Маккарті (республіканець, Каліфорнія) тепер буде змушений піти проти зростаючої частини республіканців. Тим не менш, вкрай важливо, щоб він проявив хоч трохи твердості і негайно виніс на розгляд законопроєкт про фінансування України. Це не тільки правильно з моральної точки зору – США зобов'язані підтримати демократію, яка захищається від неспровокованого вторгнення, але це також правильно зі стратегічної точки зору.

Насправді, наголошує експерт, важко уявити будь-яку зовнішньополітичну ініціативу США з часів закінчення Холодної війни, яка була б більш успішною або більш важливою, ніж американська допомога Україні.

Так, в абсолютних цифрах Вашингтон надав Києва чимало грошей: $76,8 млрд загальної допомоги, в тому числі $46,6 млрд військової допомоги. Але це мізерна частка – лише 0,65% – від загальних федеральних витрат за останні два роки в розмірі $11,8 трлн. Завдяки американській та іншій західній допомозі Україна змогла зупинити російський наступ і почати його відкочувати назад.

Макс Бут наводить дані, що за ці гроші було зроблено Україною. росія втратила приблизно 120 000 солдатів і від 170 000 до 180 000 були поранені. росія також втратила приблизно 2 329 танків, 2 817 бойових машин піхоти, 2 868 вантажівок і джипів, 354 бронетранспортери, 538 самохідних артилерійських установок, 310 буксируваних артилерійських установок, 92 літаки і 106 гелікоптерів. російські збройні сили були спустошені, що зменшило ризик для суміжних країн НАТО, таких як Польща і країни Балтії, які Сполучені Штати зобов'язані захищати за договором. І все це було досягнуто, наголошує автор, без ризику для життя жодного американського солдата на передовій.

Мізер у порівнянні з Афганістаном та Іраком. Європа пообіцяла більше за США

Це неймовірна інвестиція, переконує Макс Бут, особливо у порівнянні з участю США в інших нещодавніх війнах. В Афганістані та Іраку, які були розпочаті за часів республіканських адміністрацій, загинуло майже 7000 американських військовослужбовців і понад 50 000 були поранені, а Вашингтон витратив понад $8 трлн – лише для того, щоб побачити, як Афганістан впав під владою Талібану, а Ірак потрапив під вплив Ірану.

Республіканці, які стверджують, що так стурбовані корупцією в Україні, хоча немає жодних доказів того, що будь-яка американська допомога була використана не за призначенням, рідко мали що сказати про справді всеохоплюючу корупцію в Афганістані та Іраку, яка викачала мільярди доларів американських платників податків. Судовий бухгалтер, який проводив аудит витрат США в Афганістані з 2010 по 2012 рік, виявив, що близько 40 відсотків зі 106 мільярдів доларів за контрактами Міністерства оборони "опинилися в кишенях повстанців, злочинних синдикатів або корумпованих афганських чиновників". Проте республіканці ніколи не пропонували припинити фінансування цієї війни.

Війна в Україні також вражає у порівнянні з іншими опосередкованими війнами, які республіканці за часів адміністрації Рейгана так багато ініціювали для підтримки – від Афганістану до Нікарагуа і Мозамбіку. В Україні нам не треба турбуватися про те, що наша зброя потрапить до рук антиамериканських релігійних фундаменталістів, таких як мережа Хаккані. США фінансує вільний народ, який бореться за збереження ліберальної демократії, що стане надійним членом західної спільноти на довгі роки.

Республіканці часто скаржаться, що Сполучені Штати роблять важку роботу, а наші європейські союзники не роблять своєї справедливої частки. У випадку з Україною це не так. Цього літа Кільський інститут світової економіки повідомив, що "Європа явно обігнала Сполучені Штати в обіцяній допомозі Україні, причому загальний обсяг європейських зобов'язань зараз вдвічі більший". Проте, незважаючи на зростаючу європейську допомогу, Київ все ще покладається на американську підтримку. Навіть разом Європа і США ледве встигають задовольняти потреби України в артилерійських боєприпасах та інших засобах ураження, оскільки вона веде індустріальну війну на виснаження.

Стратегічні цілі США. Колись республіканці розуміли необхідність протистояти…

Макс Бут наголошує, що фінансуючи Україну США зміцнюють трансатлантичні зв'язки і зберігають довіру найближчих союзників. Якби Вашингтон відрізав Ктїв від допомоги, впевнений автор, це було б невимовною зрадою не лише народу України, але й усієї Європи. Зупинка російської агресії є екзистенційним питанням для всього континенту. Відмова від допомоги Україні означатиме, що Сполучені Штати відмовляються від своїх зобов'язань щодо безпеки Європи після 1945 року – зобов'язань, які лежали в основі найдовшого періоду без конфліктів між великими державами з моменту виникнення сучасної державної системи у XVII столітті.

Підтримка Києва також необхідна для стримування китайської агресії. Деякі праві стверджують, що війна в Україні відволікає увагу від Тихоокеанського регіону, але тайванці бачать це інакше. Представник Тайваню у Вашингтоні зазначив цього року, що підтримка України – як це робить Тайвань, надаючи гуманітарну допомогу – "допоможе запобігти будь-яким міркуванням чи прорахункам щодо того, що вторгнення може бути безкарним".

Багато республіканців це розуміють. "Зараз, безумовно, не час хитатися", – заявив нещодавно лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл (республіканець, штат Кентуккі). Але крило партії MAGA на чолі з колишнім президентом Дональдом Трампом виступило проти війни через свій ізоляціонізм і прихильність до російського диктатора владіміра путіна – військового злочинця, якого деякі праві безглуздо вважають поборником християнських цінностей.

За іронією долі, зауважує Макс Бут, багато хто з правих стверджує, що хоче вирішення конфлікту шляхом переговорів, але водночас робить все можливе, щоб у путіна не було жодного стимулу для серйозних перемовин. Чим більше республіканці ставлять під загрозу допомогу Україні, тим більша ймовірність того, що путін вважатиме, ніби він може перечекати Захід і продовжувати воювати.

Автор нагадує, що колись республіканці розуміли необхідність протистояти "імперії зла". Як колишньому республіканцю, йому боляче бачити, що так багато представників цієї партії прагнуть виконувати волю москви. "Але, на щастя, переважна більшість членів Конгресу – в тому числі чимало республіканців – все ще непохитно підтримують Україну. Маккарті не може дозволити фракції MAGA заблокувати найкращу інвестицію, яку Сполучені Штати здатні зробити у власну безпеку", – завершує колонку Макс Бут.

США спорожнили відро довіри. Коментарі експертів, аналітиків та колишніх американських військових

Так, відомий історик і дослідник війни Філліпс О’Брайен, добре відомий читачам iPress, переконаний, що припинення американської допомоги Україні (що, на його думку, є малоймовірним, якщо популісти не переможуть на виборах 2024 року) не лише зашкодить Україні, але й зрадить безпеку партнерів США в Європі. Ось чому путін так хоче цього.

Схожої думки дотримується й Тімоті Снайдер, який теж вважає, що припинення допомоги Україні робить Америку ненадійним партнером, послаблює справу демократії, загрожує міжнародному правопорядку, заохочує тиранів по всьому світу і прискорює китайську агресію. Він додає, що підтримка України – це шанс, який випадає раз на покоління, щоб зробити світ безпечнішим. Припинити цю підтримку – це нерозсудливість, за яку ми будемо страждати в усіх конфліктах, які українці запобігають або роблять менш ймовірними. Тімоті Снайдер закликав: "Давайте допоможемо тим, хто допомагає нам".

Майкл МакФол, колишній посол США в росії, теж вважає, що якщо США зараз відмовляться від підтримки України, то радикально зменшить свою спроможність стримувати китайське вторгнення на Тайвань.

Колумніст The Daily Beast Девід Роткопф, колонки якого перекладає iPress, висловився досить прямолінійно. За його словами, росіяни активно підтримували NRA та багатьох політичних лідерів Республіканської партії. І зараз підтримка росії є головною метою крила MAGA в Республіканській партії та кандидата Трампа (і деяких з тих, хто балотується проти нього). Республіканська партія Трампа – це путінська партія. Вона являє собою зраду американських інтересів і цінностей і становить серйозну загрозу національній безпеці США і наших найважливіших союзників. Крім того, підтримка путіна надсилає чіткий сигнал Китаю і Сі Цзіньпіну, що США будуть розділені в своїх зусиллях зупинити китайську експансію, якщо вона відбудеться. Це шокуючий і небезпечний розвиток подій, який ставить Америку і всіх українських солдатів і громадян, заради яких вони пожертвували своїм життям, під серйозну загрозу.

Андерс Аслунд з Атлантичної ради також висловився різко: Республіканська партія стала партією путіна. Ольга Лаутман, старша співробітниця CEPA, співведуча подкасту @kremlinfile, підтримує цю думку, зазначивши, що республіканці продовжують кидати Україну під автобус і приносять путіну перемогу. На її думку, росія атакувала кожні західні вибори, заявила про свій намір відновити Радянський Союз (включно з багатьма країнами НАТО) і є загрозою глобальній безпеці. Українці своєю кров'ю зупиняють росію.

Колишній командувач армії США в Європі Марк Гертлінг намагався пояснити зі свого досвіду якої шкоди завдасть США відмова від допомоги Україні. Він зазначив, що мав велике щастя провести 16 років за кордоном протягом своєї 38-річної військової кар'єри, тому він завжди думає про те, як поточні події в США розглядаються з точки зору союзників, партнерів і ворогів.

Прослуживши 12 років в ЄС, 3 роки в країнах Євросоюзу та багато місяців поспіль в Азії та Південній Америці, йому здавалося, що більшість – звісно не всі – іноземних поглядів на США, на те, що США стверджують, що відстоюють і у що вірять, були позитивними. Звичайно, зазначає він, є кілька потворних американців, які "заплямовують репутацію".

Як представник США в бойових і мирних ситуаціях, він ніколи не думав, що американські солдати повинні намагатися завоювати "серця і уми". Натомість вважав, що "ми/вони повинні намагатися завоювати довіру і впевненість наших союзників і громадян країн, де ми служимо".

Крім того, він завжди намагався пам'ятати настанову, яку йому колись дав наставник: "Лідери завойовують довіру. Довіра здобувається краплями, а втрачається відрами". Хоча генерал і є оптимістом, він вважає, що за останні кілька років США втратили відра довіри з боку союзників і партнерів.

За його словами, США помічають, коли обирають екстремістів Орбана (Угорщина) чи Фіцо (Словаччина), посміхаються, коли прем'єр-міністрів на кшталт Берлусконі (Італія) чи Нетаньяху (Ізраїль) звинувачують у злочинах, і не можуть зрозуміти, як Сі, путін чи Кім Чен Ин залишаються при владі. Коли таке трапляється, США втрачають довіру до цих урядів.

Він радить іншим країнам приділяти США набагато більше уваги, ніж є на сьогодні. Коли на американську столицю нападають, президентам висувають звинувачення, Конгрес виявляється нефункціональним, або коли США вагаються з підтримкою інших демократій, інші нації також втрачають довіру до США.

Марк Гертлінг переконаний, що останні кілька років (десятиліть?) змусили інші країни сумніватися в американській рішучості та ставити під сумнів їхні дії. Чи підтримують американці свої власні національні ідеї та ідеали, чи забезпечують те сяюче світло на пагорбі, на яке так багато людей в усьому світі дивляться і від якого залежать?

Він зазначає: американський представник проміняв фінансування уряду на підтримку відчайдушної України – нації, яка намагається відновити суверенну територію, захистити своїх громадян і захистити свою національну культуру. Але, як заявив Байден, Конгрес має проголосувати за відновлення підтримки.

Зробивши це – швидко – США почнуть наповнювати відро довіри, яке спорожнили нещодавно.

Україна поділяє американські цінності та ідеологію, тож на його думку, обов'язок американців – підтримати її у боротьбі. Це має бути головним пріоритетом Конгресу США.